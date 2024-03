One&Only sbarca alle Cicladi con un resort di sole ville sull’isola di Kea Aprirà sull’isola di Kea il nuovo resort di sole ville con cui il brand One&Only debutterà alle Cicladi. Sviluppata su scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola, la struttura beneficerà di collegamenti privati in motoscafo con il One&Only Aesthesis, prima proprietà del marchio del gruppo Kerzner in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese della Glyfada. Progettato dall’architetto John Heah, il One&Only Kéa Island dispone di 63 Cliff villa da una o due camere da letto con viste sul paesaggio dell’isola e sul mar Egeo. Caratterizzate da stile contemporaneo e finiture di lusso in marmo locale, le ville vantano finestre a tutta altezza che garantiscono illuminazione naturale, ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti. Sul versante opposto della baia, si trova una selezione di 40 One&Only private homes disponibili per l’acquisto. Le residenze ispirate al design greco contemporaneo offrono una varietà di opzioni da una fino a sei camere da letto, con dimensioni comprese tra 180 e 3.020 metri quadrati e sono posizionate su ampi lotti di terreno che misurano fino a 7.130 mq. Ispirandosi alle antiche radici agricole dell’isola di Kea, il resort offre cinque ristoranti e bar, che celebrano gli ingredienti stagionali e i produttori locali. La baia del resort ospita inoltre il Bond Beach Club. Gli amanti del benessere possono approfittare della One&Only Spa in collaborazione con Subtle Energies: un santuario vista mare su tre piani ispirato al concetto di sophrosyne (sof-ros-i-nee), l’antica espressione greca che indica l’equilibrio tra mente e corpo. Disponibili trattamenti d’autore ispirati alla mitologia ellenica, studiati in esclusiva per il resort. Il Club One propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un’area dedicata agli adolescenti con campo da basket. Gli ospiti più piccoli possono invece accedere al programma KidsOnly e a una serie di lezioni e attività ispirate ai relitti di Kéa attraverso racconti, cacce al tesoro ed esperienze educative sulla sostenibilità, la flora e la fauna dell’isola. Condividi

