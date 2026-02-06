Iberojet: cambio al vertice. Il ceo José Ignacio Lugo prossimo alle dimissioni Secondo quanto riportato da Preferente, José Ignacio Lugo, ceo di Iberojet, dovrebbe essere prossimo a lasciare l’azienda. La sua partenza, che dovrebbe avvenire “amichevolmente e di comune accordo”, dovrebbe essere finalizzata nelle prossime settimane e il suo sostituto non sarebbe ancora stato scelto. Lugo era tornato in Iberojet a nel maggio 2023, dopo un periodo di quasi sette anni come cfo di Camper. Ha sostituito Antonio Mota. Il curriculum di Lugo Prima di entrare in Camper, Lugo aveva ricoperto posizioni dirigenziali presso Evelop, Orbest e Iberworld Airlines, sia durante la fase iniziale di Iberostar che successivamente presso Orizonia e Barceló. Aveva iniziato la sua carriera press Spanair. Nel primo anno completo di Lugo nel ruolo, Iberojet ha ottenuto i suoi primi profitti. L’azienda ha raggiunto un utile netto di 692.000 euro nel 2024, un risultato in contrasto con le perdite registrate in precedenza. Condividi

L'azienda ha raggiunto un utile netto di 692.000 euro nel 2024, un risultato in contrasto con le perdite registrate in precedenza. [post_title] => Iberojet: cambio al vertice. Il ceo José Ignacio Lugo prossimo alle dimissioni [post_date] => 2026-02-06T14:58:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770389931000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di Olimpiadi anche per Svizzera Turismo che partecipa all’House of Switzerland di Milano con il pop up “La Svizzera dal finestrino” che coinvolge il pubblico nella scoperta del territorio e dell’offerta turistica con contributi visivi e con un allestimento ispirato alle carrozze panoramiche dei convogli svizzeri. Filo conduttore è la sostenibilità e il viaggio in treno attraverso paesaggi naturalistici, eccellenze culturali e gemme nascoste tra laghi e montagne. Informazione, intrattenimento e socialità ̀ si intrecciano con naturalezza, dando forma a uno spazio da vivere in ogni sua dimensione: per sostare o per partire verso un viaggio virtuale attraverso la Svizzera. Attraverso modellini ferroviari, video ed elementi grafici gli ospiti possono sbirciare fuori dal finestrino del Trenino Verde delle Alpi, della Matterhorn Gotthard Bahn o di uno dei treni Eurocity che collegano Milano alle città svizzere. Con questo racconto fresco e sorprendente Svizzera Turismo - in collaborazione con Travel Switzerland, Made in Bern, Bls Ag, Bern Welcome e Matterhorn Gotthard Bahn – accoglie i visitatori all’interno dello Swiss Corner dal 4 al 22 febbraio 2026 trasformato, per l’occasione, in un angolo di autentico lifestyle alpino. Sotto la lente di ingrandimento i trasporti pubblici più scenografici e le mete meno inflazionate per mostrare una Svizzera insolita ma ugualmente ricca di fascino. La scelta dei percorsi e delle tappe lungo l’itinerario segue la filosofia del “Travel Better” a beneficio degli ospiti, della popolazione locale e dell’ambiente. L’obiettivo è orientare e distribuire gli ospiti su tutto il territorio e durante tutto l’anno per uno sviluppo armonioso del turismo. [post_title] => "La Svizzera dal finestrino": fino al 22 febbraio il pop up presso lo Swiss Corner di Milano [post_date] => 2026-02-06T13:10:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770383431000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ávoris ha tracciato il percorso futuro con un'ambiziosa roadmap internazionale per i diversi marchi del gruppo: Travelplan , Special Tours, Catai e Iberojet. In un'intervista rilasciata a Hosteltur, Javier Castillo, direttore dei tour operator dell'azienda, prevede di continuare a crescere attraverso acquisizioni strategiche, l'espansione in nuove destinazioni come Lima e Cartagena de Indias e l'esplorazione di opportunità in Asia. «Per noi, il 2025 non è stato un anno eccezionale, ma è stato un buon anno - spiega Castillo -. Abbiamo avuto una prima metà dell'anno spettacolare e una seconda metà, soprattutto da maggio e giugno in poi, con un leggero calo della domanda. La vendita last minute ha funzionato e ci ha permesso di riempire tutto lo spazio disponibile, con un ultimo trimestre davvero positivo». Il trend dei diversi marchi Tutti i marchi hanno avuto successo: «Nessuno si è distinto negativamente, anzi. Travelplan è il marchio più popolare, sia in termini di volume che di notorietà, essendo un generalista. Trasporta il maggior numero di passeggeri e offre la più ampia gamma di prodotti, che spazia dai voli a lungo raggio verso Caraibi, Thailandia, Egitto, Giordania, Mauritius ed Europa centrale, ai voli a medio raggio e nazionali. Catai continua a registrare una crescita significativa e un enorme successo nel canale di distribuzione, raggiungendo anche una crescita a due cifre. Special Tours, il nostro marchio specializzato in tour, ha registrato una crescita in America Latina, sebbene l'incremento più significativo si sia verificato nel mercato spagnolo. A Disneyland Paris, abbiamo nuovamente battuto i record di passeggeri a Parigi». Forse è merito dell'esperienza e della professionalità che abbiamo all'interno delle nostre consolidate strutture di brand. Credo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la garanzia di qualità e il fatto che supportiamo i nostri clienti durante tutto il loro percorso. Castillo si esprime anche sul tema delle alleanze, come quella con Atlas Voyage in Marocco. «Il nostro business plan si basa sulla premessa che dobbiamo crescere a livello internazionale. Ci sono paesi e mercati emergenti in cui Ávoris ha investito, e il Marocco è uno di questi. Ma altrettanto importanti sono l'America Latina e qualsiasi altro paese che possa portarci affari e aiutarci a ottimizzare e migliorare sia i nostri profitti che il nostro business. Utilizzeremo l'alleanza con Atlas per sviluppare la nostra attività in Marocco, proprio come abbiamo fatto in precedenza in Portogallo e Spagna». Sui nuovi mercati da esplorare il pensiero è chiaro: «Per noi, c'è un mercato naturale: l'America Latina. Siamo presenti lì da molti anni con il marchio Special Tours. Negli Stati Uniti, anche la Florida e il mercato ispanico rappresentano una parte importante della nostra attività, soprattutto legata a questo marchio e ai nostri tour, un prodotto molto richiesto lì. Abbiamo anche mercati emergenti, come il Sud-est asiatico, la Cina e l'India, che crediamo abbiano un potenziale enorme. E poi ci sono i mercati latini vicini, date le loro prospettive simili: Italia e Grecia, che possono integrare le nostre attività esistenti in Spagna». Passando a Iberojet, novità in arrivo. «Stiamo cercando mercati che completino significativamente i tour operator e, soprattutto, che siano stabili durante tutto l'anno. Stiamo valutando sia Lima che Cartagena de Indias. A Cartagena, sappiamo che c'è una componente di domanda che include sia viaggi di piacere che viaggi d'affari, oltre a opzioni di solo volo, che potrebbero essere interessanti. Se dovessimo individuare opportunità di sinergia, potremmo certamente prendere in considerazione il Perù, per integrare le operazioni della nostra compagnia aerea tra Madrid e Lima, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza e sviluppare quella parte del business. Non lo escludiamo, anzi. È un'attività che non sarebbe difficile per noi lanciare, data la nostra affinità e la nostra esperienza su quel mercato». [post_title] => Gruppo Ávoris: la strategia del futuro delineata da Javier Castillo [post_date] => 2026-02-06T13:09:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770383387000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Le sei sorelle” sono gli stati che compongono il New England: il territorio situato nella parte nord-orientale degli Stati Uniti d'America, affacciato sull’oceano Atlantico, di cui Boston è la città più popolosa. Il New England fu la prima regione degli Stati Uniti a definire una propria identità e quella che elaborò i primi progetti di indipendenza dalla Corona Inglese, di cui oggi si celebra il 250esimo anniversario. "Il New England è una terra ricca di meraviglie naturali, di storia e cultura che ha tanto da offrire al visitatore. - esordisce Kerrie Tripp, director of product & sales di Discover New England - Ciascuno degli Stati che compongono il New England ha proprie caratteristiche. Il Connecticut e il Rhode Island offrono esperienze uniche e luxury nei suoi hotel 5*, mentre il Maine, il New Hampshire e il Vermont sono i tre stati dove vivere affascinanti percorsi nella natura, visitare deliziosi centri minori, conoscere le comunità di pescatori e camminare sul lungomare. È un’area che rappresenta la quintessenza del New England. Gli abitanti amano mostrare la propria terra e incontrare i turisti che arrivano nell’aeroporto Logan, appena fuori Boston, al centro del territorio e dell’esperienza di visita». «Le opportunità di scoperta sono davvero tante e per tutte le stagioni. - aggiunge Stacy Thornton, director of leisure sales di Meet Boston - Si può praticare il Wahle Watching lungo la costa, pescare le aragoste, scoprire i colori del foliage autunnale e apprezzare la bellezza dell’inverno a bordo di una motoslitta, con le ciaspole, oppure su una slitta trainata dai cani». Thornton presenta il Vermont:«una regione unica e ricca di calore, dove le comunità amano accogliere i visitatori e sono family-friendly in tanti modi diversi. Si può mungere il latte per la propria colazione, preparare il formaggio, il gelato o lo sciroppo d’acero facendolo bollire nelle “sugar shaks”, le “capanne dello zucchero” (a patto che si programmi il viaggio in inverno). Il Vermont propone tante attività outdoor, tra cui la visita a 10 attrazioni che comprendono strade panoramiche come la Vermont Route 100 - che guarda alle Green Mountains - o lo Smugglers’ Notch - un suggestivo passo di montagna tra alte pareti - villaggi iconici e colorati come lo Stowe Village e la cittadina di Woodstock, nota per la sua bellezza e per il famoso ponte coperto. Il Vermont è un luogo che sa parlare al cuore e all’anima del suo ospite». Thornton presenta anche il New Hampshire: una terra ricca di bellezza naturale: sui suoi 900 specchi d’acqua e lungo la costa si possono fare anche brevi crociere. Tra le proposte turistiche dello Stato ci sono gli storici treni panoramici che viaggiano tra le White Mountains, come la Mount Washington Cog Railway - una cremagliera risalente al 1869 - o la Conway Scenic Railroad, dove è possibile pranzare a bordo delle carrozze d’epoca. La costa del New Hampshire si estende per quasi 30km e ogni metro viene utilizzato al meglio. Infine il New Hampshire è tax free: per questo ci sono tante possibilità per lo shopping e numerosi outlet. Il percorso di scoperta del New England prosegue nel Maine, accompagnati da Chiara Moriconi, sr.tourism officer del Maine Office of Tourism: «Il Maine è un luogo d’incanto, pieno di silenzio, è la casa di uno dei 13 Dark Sky Sanctuary degli Stati Uniti, sulla East Coast. I resort che si trovano nei boschi propongono ai loro ospiti gli Star Party, per studiare le stelle accompagnati dal racconto degli astronomi. Lungo la costa del Maine ci sono 65 fari: alcuni si possono visitare a piedi, altri sono in mezzo al mare, nell’acqua che è fredda anche ad agosto! Nel Maine si trova l’Acadia National Park, un gioiello naturale di circa 50mila acri, con la famosa Cadillac Mountain. Alta 499m è il primo punto degli Stati Uniti ad essere illuminato all’alba nei mesi autunnali e invernali. Il Maine si può visitare in macchina, - prosegue Moriconi - ma anche navigando lungo la costa a bordo di un windjammer, un veliero alberato. Vengono organizzate crociere di una settimana o esperienze più brevi con la possibilità di assaggiare le ostriche bevendo un bicchiere di vino. Ci sono aziende come “The Lucky Catch” che insegnano a pescare gli astici, che si possono poi acquistare e far cucinare in uno dei ristoranti del porto. Nel Maine ci sono poi 80 centri di allevamento delle ostriche da visitare anche con un kayak o un paddle-board. Nel Maine ci sono diversi lodge e gli ospiti apprezzano molto il glamping». Per concludere questa prima parte del percorso nel New England è interessante sapere che il noto scrittore Stephen King è nato a Portland - nel Maine - e racconta il territorio nei suoi libri, tutti ambientati in località reali. Chiara Ambrosioni [gallery ids="506752,506754,506753"] [post_title] => Il New England racconta “Le sei sorelle”: ecco Vermont, New Hampshire e Maine [post_date] => 2026-02-06T11:39:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770377992000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre i battenti domani, 7 febbraio, il Nederlands Fotomuseum, Museo Nazionale della Fotografia dei Paesi Bassi, all'interno del magazzino Santos, recentemente ristrutturato e oggi monumento nazionale, situato sul Rijnhaven di Rotterdam. Con oltre 6,5 milioni di opere, il museo possiede una delle più grandi collezioni fotografiche museali al mondo. In questo edificio monumentale, patrimonio culturale, architettura e una presentazione museale contemporanea si fondono dando vita a un luogo di incontro internazionale dedicato alla fotografia. Il complesso raccoglie, conserva, studia e presenta il patrimonio fotografico olandese. Il museo occupa una posizione centrale nel panorama fotografico nazionale. Nei Paesi Bassi la fotografia è stata riconosciuta fin da subito sia come forma d’arte sia come strumento di rappresentazione della società moderna. Dopo la Seconda guerra mondiale si è sviluppato uno stile socialmente impegnato, divenuto influente a livello internazionale, mentre i fotografi contemporanei esplorano oggi nuove direzioni artistiche. L’apertura nel magazzino Santos segna l’inizio di un nuovo capitolo per il più importante centro della fotografia nei Paesi Bassi. Nell’edificio all’avanguardia di nove piani — uno dei magazzini storici meglio conservati del Paese — i visitatori potranno non solo ammirare i capolavori della collezione nazionale, ma anche accedere a uno sguardo privilegiato dietro le quinte, grazie ai depositi aperti e ai laboratori di restauro. Il nuovo museo ospita la Galleria d’Onore della Fotografia Olandese, mostre temporanee e spazi educativi. Comprende inoltre una biblioteca con la più grande collezione di fotolibri d’Europa, una camera oscura, atelier aperti, un caffè e un ristorante con vista panoramica sullo skyline di Rotterdam. Il trasferimento nel Santosgebouw è stato reso possibile grazie a una generosa donazione della Fondazione Droom en Daad. Il piano terra sarà concepito come un luogo di incontro accogliente, con caffè, biblioteca, bookshop e reception. Lo spazio sarà accessibile liberamente, anche senza biglietto. In questo “salotto della fotografia”, i visitatori potranno incontrarsi, bere qualcosa, leggere e vedere il cortometraggio realizzato appositamente per la riapertura dal Fotografo dei Paesi Bassi Marwan Magroun (Rotterdam, 1985). [post_title] => Olanda: apre domani il nuovo Museo nazionale della fotografia dei Paesi Bassi [post_date] => 2026-02-06T11:05:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770375914000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506736" align="alignleft" width="300"] Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia insieme a Tonci Glavina, ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia[/caption] «Stiamo davvero cambiando rotta. Non abbiamo bisogno di più visitatori, specie durante il picco dei mesi estivi». Tonci Glavina, ministro del turismo e dello sport della Repubblica di Croazia, a Milano in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, insiste sul percorso di sviluppo virtuoso intrapreso dalla destinazione, dove il mantra di destagionalizzazione e sostenibilità assume oggi forme concrete. Un iter che ha trovato le sue fondamenta in una visione chiara: «Misuriamo il successo in termini di quanto il turismo contribuisce alla nostra economia e, allo stesso tempo, quanto contribuisce o non compromette la qualità della vita dei nostri cittadini. Non vogliamo che la nostra gente lasci le città, a causa del prezzo elevato dell'affitto degli immobili». Problematica sensibile e comune alle città di molti paesi turisticamente maturi. Il ministro evidenzia come, nell'ultimo anno, benché si siano registrati numeri record in termini di arrivi complessivi, si tratta solo dell'1% in più rispetto all'anno precedente. «Ma la cosa positiva è che questa crescita, per la prima volta nella nostra storia, non è stata generata nei mesi estivi, anzi: tra luglio e agosto abbiamo registrato l'1% di ospiti in meno. A fronte di un +5-6% in più nel pre e post- stagione». In questo quadro si inserisce la riforma degli alloggi privati, uno degli interventi più profondi e complessi nel turismo croato degli ultimi 30 anni. Per la prima volta è stato affrontato direttamente il problema della crescita incontrollata degli alloggi privati in un Paese che "detiene il numero più alto di affitti a breve termine rispetto a qualsiasi altro posto in Europa. Quindi ora quello che abbiamo fatto è stato attuare una serie di modifiche legislative e altre misure per 'congelare' la situazione e limitarla". I risultati della riforma sono già evidenti: "Per la prima volta nella storia del turismo croato, nel picco estivo si è registrata una riduzione di 2.000 posti letto negli alloggi privati, mentre a fine dello scorso anno il numero complessivo dei posti letto è diminuito di quasi 10.000 unità. Ciò dimostra che la crescita non sostenibile del settore si è fermata. Al contempo, è aumentato il tasso di occupazione delle strutture esistenti, il che significa che gli operatori già attivi nel settore turistico lavorano mediamente per periodi più lunghi, realizzando maggiori ricavi". Anche i dati dell’Agenzia delle entrate croata confermano la validità della riforma: il numero di nuovi contratti di locazione a lungo termine è aumentato del 14% e oltre 3.650 contribuenti sono passati, parzialmente o completamente, dall’affitto breve a quello a lungo termine. [post_title] => Croazia, il ministro Glavina: «Cambiamo rotta, al via la riforma degli affitti brevi» [post_date] => 2026-02-06T10:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770373850000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boscolo apre il 2026 con il roadshow Testimonianze che, nelle sue 15 tappe italiane, raggiungerà quasi 2000 adv sviluppando un nuovo concept. «Vogliamo raccontare le nostre destinazioni da un punto di vista diverso e originale. - afferma Salvatore Sicuso, direttore commerciale di Boscolo -. Abbiamo cercato delle persone che potessero donare una chiave di lettura unica di un luogo. Dopo aver incontrato l’attrice Kasia Smutniak a Torino per parlare dell’India, dello Sri Lanka e del Nepal - dove Smutniak ha avviato con il marito Pietro Taricone un progetto per la protezione della cultura locale - a Milano abbiamo fatto un viaggio attraverso i luoghi misteriosi del mondo insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro. L’autore dell’Atlante dei luoghi misteriosi ci ha parlato con entusiasmo di alcune mete in Cina, in Giappone e anche in Scozia, evidenziando come spesso mito, dragoni ed extraterrestri vengano usati per spiegare eventi che misteriosi non sono. Nelle prossime tappe del roadshow racconteremo del Nord del mondo, affrontando la questione della Groenlandia; indagheremo la condizione della donna nella cultura giapponese; ci confronteremo con giornalisti sportivi sul tema del calcio in Brasile. Abbiamo compiuto uno studio approfondito per raccogliere delle testimonianze che potessero sorprendere ed entusiasmare gli agenti di viaggio». Esperienze da condividere La vocazione al turismo del Gruppo Boscolo è ben definita dalle parole del presidente Giorgio Boscolo: «Per me viaggiare è sempre stata un'esperienza da condividere; condividere emozioni, scoperte, storie e avventure. L'ospitalità per noi è rendere felici gli altri. Boscolo è u'azienda familiare che ha alla base valori quali la fiducia, l'onestà, il senso di condivisione e la tradizione. Lavoriamo insieme per assicurarci che i nostri viaggi siano delle esperienze uniche, collaudate e verificate. Sappiamo esattamente cosa offriamo. I nostri ospiti non sono solamente clienti, ma prima di tutto persone dinamiche e curiose, veri cittadini del mondo che amano scoprire ed essere contaminati dalle altre culture». [caption id="attachment_506722" align="alignright" width="300"] Salvatore Sicuso e Massimo Polidoro[/caption] La forza di questo impegno ha fatto sì che per il gruppo Boscolo il 2025 si sia chiuso bene. «Confermiamo una crescita a doppia cifra e siamo soddisfatti - sottolinea Sicuso -. Tra le novità per i nostri viaggiatori abbiamo l'Oriente - vendiamo molto bene sia la Cina che il Giappone - e poi ci sono le destinazioni su cui abbiamo un’importante leadership, come tutta l'Europa continentale con la Francia, la Spagna e anche il Nord Europa, dove ci consolidiamo come uno dei maggiori t.o. Per il 2026 abbiamo preparato 18 cataloghi monografici e stiamo distribuendo alle adv tre cataloghi speciali: il primo è dedicato alle partenze di Pasqua con i ponti, quindi ci sono le due novità del 2025 che implementeremo in questo 2026, ovvero il catalogo degli “Active Tours” e la proposta di “In viaggio con il Wwf”, con un numero sempre maggiore di percorsi avventurosi alla scoperta di specie animali rare in luoghi come la Spagna (lince), le Azzorre (balene), la Romania (orso bruno), il Brasile (giaguaro), l’Alaska (orso) e la Cina (panda). Quest’anno apriamo anche l’Africa con il safari in Tanzania, il deserto della Namibia e poi lo Zambia». Boscolo intende così arricchire la proposta rivolta i clienti fidelizzati e allargare la base dei propri clienti, coinvolgendo persone che partecipano per la prima volta a un viaggio organizzato. «Il nostro claim è “accompagnati e in compagnia” - conclude Sicuso -. Quindi il viaggio è sempre accompagnato da un esperto, che può essere una guida naturalistica del Wwf, uno sportivo o un amante del trekking. La risposta dei nostri clienti è molto buona. Sono viaggiatori che amano raggiungere nuove destinazioni, sono maturi e colti. Con noi hanno scoperto l’Europa, dove siamo leader da tanti anni, quindi hanno scelto il medio raggio arrivando in Marocco, Turchia, Giordania, Tunisia e Uzbekistan. Adesso scopriranno con Boscolo anche il Giappone, la Cina o l'Africa». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Boscolo: le "Testimonianze" per arrivare al cuore delle destinazioni [post_date] => 2026-02-06T10:27:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770373625000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere e Orca, organizzazione per la conservazione marina, hanno stretto una partnership che prevede, per la prima volta, l’imbarco su una nave da crociera di un "marine mammal observer" dedicato e formato dall’organizzazione. L’iniziativa sarà avviata in occasione della stagione inaugurale di Msc Crociere in Alaska, prevista per l’estate 2026. La collaborazione rafforza l’impegno di Msc Crociere nel tradurre la responsabilità ambientale in azioni concrete, accompagnando l’espansione delle proprie operazioni e contribuendo all’evoluzione degli standard dell’intero settore. Nell’ambito della partnership, l’osservatore di Orca sarà a bordo di Msc Poesia per un mese durante il picco della stagione delle balene, dalla fine di luglio alla fine di agosto 2026, uno dei periodi di maggiore presenza di cetacei nelle acque dell’Alaska. Durante questo periodo, studierà il comportamento delle balene e raccoglierà dati, in particolare sulle loro reazioni alla presenza delle navi da crociera. Le informazioni raccolte saranno condivise con la comunità scientifica e utilizzate per aggiornare i programmi di formazione sull’evitamento delle balene che Orca fornisce agli equipaggi di coperta di numerose compagnie di crociera e di navigazione commerciale, inclusa Msc Crociere. Grazie all’esperienza di Orca nell’osservazione delle balene, l’organizzazione offrirà supporto e consulenza sulle esperienze in Alaska, inclusa la revisione delle attuali escursioni di whale watching. La collaborazione degli ospiti Durante ogni itinerario in Alaska, il mmo di Orca terrà una sessione educativa a bordo, illustrando le attività di ricerca in corso e il potenziale impatto positivo della partnership. Gli ospiti saranno inoltre introdotti alle iniziative di citizen science di Orca, offrendo l’opportunità di entrare in contatto più profondo con l’ambiente marino dell’Alaska. Linden Coppell, vice president, sustainability & esg di Msc Crociere, ha dichiarato: «Nel prepararci alla nostra stagione inaugurale in Alaska, era fondamentale adottare un approccio proattivo e basato sulla scienza nell’operare in una delle regioni più sensibili dal punto di vista ambientale al mondo. La collaborazione con Orca ci consente di unire ricerca specialistica, una formazione avanzata dell’equipaggio e un coinvolgimento significativo degli ospiti, per comprendere meglio come le navi interagiscono con le balene e come possiamo ridurre ulteriormente i rischi. Questa iniziativa riflette il nostro impegno più ampio nella tutela della biodiversità marina e nella continua evoluzione di un’industria crocieristica sempre più responsabile». Steve Jones, coo di Orca, ha aggiunto: «Mentre Orca entra nel suo 25° anno di attività, vediamo più che mai l’opportunità per l’industria crocieristica di svolgere un ruolo significativo nella protezione delle balene. Msc Crociere sta dimostrando di voler andare oltre, integrando la conservazione ambientale come parte integrante del programma che offrirà quest’estate». Msc Poesia sarà impegnata in itinerari di sette notti da Seattle. Grazie al successo di questa tratta, Msc Crociere ha recentemente aperto anche le vendite per la seconda stagione in Alaska nell’estate 2027, a conferma della forte domanda per la destinazione e dell’impegno a lungo termine della compagnia a operare responsabilmente nella regione. [post_title] => Msc Crociere partner di Orca nella conservazione delle specie marine [post_date] => 2026-02-06T09:38:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770370699000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swiss ha preso in consegna il suo secondo Airbus A350-900: l'aeromobile è stato battezzato Delémont ed è il primo A350 a sfoggiare la classica livrea del vettore elvetico. Il nuovo velivolo entrerà in servizio il prossimo 23 febbraio, quando opererà sulla rotta Zurigo-Montreal. «Il nostro primo Airbus A350-900 si è dimostrato altamente affidabile nei suoi primi cento giorni di attività - riferisce Oliver Buchhofer, chief operating officer di Swiss -. E siamo lieti che con ogni ulteriore consegna di A350 potremo offrire a un numero sempre maggiore di passeggeri la nostra nuova esperienza di viaggio aereo Swiss Senses. Altri otto di questi aeromobili entreranno in flotta nei prossimi anni, andando a modernizzare ulteriormente la nostra flotta di lungo raggio». Con l'entrata in vigore dell'orario estivo 2026, i nuovi A350 saranno utilizzati sulle rotte Zurigo-Boston e Zurigo-Seoul. Nel corso di quest'anno sono previste ulteriori consegne di A350. Con il graduale ampliamento della flotta di Airbus A350, il vettore svizzero sta rinnovando in modo sostenibile la flotta di aeromobili a lungo raggio e migliorando l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Nel corso di quest'anno, la compagnia avvierà un ulteriore programma di ristrutturazione degli Airbus A330, che prevede anche l'installazione della cabina Swiss Senses. [post_title] => Swiss: è entrato in flotta il secondo Airbus A350-900 [post_date] => 2026-02-06T09:10:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770369022000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "iberojet cambio al vertice l ceo jose ignacio lugo prossimo alle dimissioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2601,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto riportato da Preferente, José Ignacio Lugo, ceo di Iberojet, dovrebbe essere prossimo a lasciare l'azienda. La sua partenza, che dovrebbe avvenire \"amichevolmente e di comune accordo\", dovrebbe essere finalizzata nelle prossime settimane e il suo sostituto non sarebbe ancora stato scelto. Lugo era tornato in Iberojet a nel maggio 2023, dopo un periodo di quasi sette anni come cfo di Camper. Ha sostituito Antonio Mota.\r

Il curriculum di Lugo\r

Prima di entrare in Camper, Lugo aveva ricoperto posizioni dirigenziali presso Evelop, Orbest e Iberworld Airlines, sia durante la fase iniziale di Iberostar che successivamente presso Orizonia e Barceló. Aveva iniziato la sua carriera press Spanair.\r

\r

Nel primo anno completo di Lugo nel ruolo, Iberojet ha ottenuto i suoi primi profitti. L'azienda ha raggiunto un utile netto di 692.000 euro nel 2024, un risultato in contrasto con le perdite registrate in precedenza. ","post_title":"Iberojet: cambio al vertice. Il ceo José Ignacio Lugo prossimo alle dimissioni","post_date":"2026-02-06T14:58:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770389931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di Olimpiadi anche per Svizzera Turismo che partecipa all’House of Switzerland di Milano con il pop up “La Svizzera dal finestrino” che coinvolge il pubblico nella scoperta del territorio e dell’offerta turistica con contributi visivi e con un allestimento ispirato alle carrozze panoramiche dei convogli svizzeri.\r

\r

Filo conduttore è la sostenibilità e il viaggio in treno attraverso paesaggi naturalistici, eccellenze culturali e gemme nascoste tra laghi e montagne. Informazione, intrattenimento e socialità ̀ si intrecciano con naturalezza, dando forma a uno spazio da vivere in ogni sua dimensione: per sostare o per partire verso un viaggio virtuale attraverso la Svizzera.\r

\r

Attraverso modellini ferroviari, video ed elementi grafici gli ospiti possono sbirciare fuori dal finestrino del Trenino Verde delle Alpi, della Matterhorn Gotthard Bahn o di uno dei treni Eurocity che collegano Milano alle città svizzere.\r

\r

Con questo racconto fresco e sorprendente Svizzera Turismo - in collaborazione con Travel Switzerland, Made in Bern, Bls Ag, Bern Welcome e Matterhorn Gotthard Bahn – accoglie i visitatori all’interno dello Swiss Corner dal 4 al 22 febbraio 2026 trasformato, per l’occasione, in un angolo di autentico lifestyle alpino. Sotto la lente di ingrandimento i trasporti pubblici più scenografici e le mete meno inflazionate per mostrare una Svizzera insolita ma ugualmente ricca di fascino.\r

\r

La scelta dei percorsi e delle tappe lungo l’itinerario segue la filosofia del “Travel Better” a beneficio degli ospiti, della popolazione locale e dell’ambiente. L’obiettivo è orientare e distribuire gli ospiti su tutto il territorio e durante tutto l’anno per uno sviluppo armonioso del turismo.","post_title":"\"La Svizzera dal finestrino\": fino al 22 febbraio il pop up presso lo Swiss Corner di Milano","post_date":"2026-02-06T13:10:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770383431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ávoris ha tracciato il percorso futuro con un'ambiziosa roadmap internazionale per i diversi marchi del gruppo: Travelplan , Special Tours, Catai e Iberojet. \r

\r

In un'intervista rilasciata a Hosteltur, Javier Castillo, direttore dei tour operator dell'azienda, prevede di continuare a crescere attraverso acquisizioni strategiche, l'espansione in nuove destinazioni come Lima e Cartagena de Indias e l'esplorazione di opportunità in Asia.\r

\r

«Per noi, il 2025 non è stato un anno eccezionale, ma è stato un buon anno - spiega Castillo -. Abbiamo avuto una prima metà dell'anno spettacolare e una seconda metà, soprattutto da maggio e giugno in poi, con un leggero calo della domanda. La vendita last minute ha funzionato e ci ha permesso di riempire tutto lo spazio disponibile, con un ultimo trimestre davvero positivo».\r

Il trend dei diversi marchi\r

Tutti i marchi hanno avuto successo: «Nessuno si è distinto negativamente, anzi. Travelplan è il marchio più popolare, sia in termini di volume che di notorietà, essendo un generalista. Trasporta il maggior numero di passeggeri e offre la più ampia gamma di prodotti, che spazia dai voli a lungo raggio verso Caraibi, Thailandia, Egitto, Giordania, Mauritius ed Europa centrale, ai voli a medio raggio e nazionali. Catai continua a registrare una crescita significativa e un enorme successo nel canale di distribuzione, raggiungendo anche una crescita a due cifre. Special Tours, il nostro marchio specializzato in tour, ha registrato una crescita in America Latina, sebbene l'incremento più significativo si sia verificato nel mercato spagnolo. A Disneyland Paris, abbiamo nuovamente battuto i record di passeggeri a Parigi».\r

Forse è merito dell'esperienza e della professionalità che abbiamo all'interno delle nostre consolidate strutture di brand. Credo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la garanzia di qualità e il fatto che supportiamo i nostri clienti durante tutto il loro percorso.\r

Castillo si esprime anche sul tema delle alleanze, come quella con Atlas Voyage in Marocco. «Il nostro business plan si basa sulla premessa che dobbiamo crescere a livello internazionale. Ci sono paesi e mercati emergenti in cui Ávoris ha investito, e il Marocco è uno di questi. Ma altrettanto importanti sono l'America Latina e qualsiasi altro paese che possa portarci affari e aiutarci a ottimizzare e migliorare sia i nostri profitti che il nostro business. Utilizzeremo l'alleanza con Atlas per sviluppare la nostra attività in Marocco, proprio come abbiamo fatto in precedenza in Portogallo e Spagna».\r

Sui nuovi mercati da esplorare il pensiero è chiaro: «Per noi, c'è un mercato naturale: l'America Latina. Siamo presenti lì da molti anni con il marchio Special Tours. Negli Stati Uniti, anche la Florida e il mercato ispanico rappresentano una parte importante della nostra attività, soprattutto legata a questo marchio e ai nostri tour, un prodotto molto richiesto lì. Abbiamo anche mercati emergenti, come il Sud-est asiatico, la Cina e l'India, che crediamo abbiano un potenziale enorme. E poi ci sono i mercati latini vicini, date le loro prospettive simili: Italia e Grecia, che possono integrare le nostre attività esistenti in Spagna».\r

Passando a Iberojet, novità in arrivo. «Stiamo cercando mercati che completino significativamente i tour operator e, soprattutto, che siano stabili durante tutto l'anno. Stiamo valutando sia Lima che Cartagena de Indias. A Cartagena, sappiamo che c'è una componente di domanda che include sia viaggi di piacere che viaggi d'affari, oltre a opzioni di solo volo, che potrebbero essere interessanti. Se dovessimo individuare opportunità di sinergia, potremmo certamente prendere in considerazione il Perù, per integrare le operazioni della nostra compagnia aerea tra Madrid e Lima, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza e sviluppare quella parte del business. Non lo escludiamo, anzi. È un'attività che non sarebbe difficile per noi lanciare, data la nostra affinità e la nostra esperienza su quel mercato».\r

","post_title":"Gruppo Ávoris: la strategia del futuro delineata da Javier Castillo","post_date":"2026-02-06T13:09:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770383387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Le sei sorelle” sono gli stati che compongono il New England: il territorio situato nella parte nord-orientale degli Stati Uniti d'America, affacciato sull’oceano Atlantico, di cui Boston è la città più popolosa.\r

\r

Il New England fu la prima regione degli Stati Uniti a definire una propria identità e quella che elaborò i primi progetti di indipendenza dalla Corona Inglese, di cui oggi si celebra il 250esimo anniversario.\r

\r

\"Il New England è una terra ricca di meraviglie naturali, di storia e cultura che ha tanto da offrire al visitatore. - esordisce Kerrie Tripp, director of product & sales di Discover New England - Ciascuno degli Stati che compongono il New England ha proprie caratteristiche. Il Connecticut e il Rhode Island offrono esperienze uniche e luxury nei suoi hotel 5*, mentre il Maine, il New Hampshire e il Vermont sono i tre stati dove vivere affascinanti percorsi nella natura, visitare deliziosi centri minori, conoscere le comunità di pescatori e camminare sul lungomare. È un’area che rappresenta la quintessenza del New England. Gli abitanti amano mostrare la propria terra e incontrare i turisti che arrivano nell’aeroporto Logan, appena fuori Boston, al centro del territorio e dell’esperienza di visita».\r

\r

«Le opportunità di scoperta sono davvero tante e per tutte le stagioni. - aggiunge Stacy Thornton, director of leisure sales di Meet Boston - Si può praticare il Wahle Watching lungo la costa, pescare le aragoste, scoprire i colori del foliage autunnale e apprezzare la bellezza dell’inverno a bordo di una motoslitta, con le ciaspole, oppure su una slitta trainata dai cani». Thornton presenta il Vermont:«una regione unica e ricca di calore, dove le comunità amano accogliere i visitatori e sono family-friendly in tanti modi diversi. Si può mungere il latte per la propria colazione, preparare il formaggio, il gelato o lo sciroppo d’acero facendolo bollire nelle “sugar shaks”, le “capanne dello zucchero” (a patto che si programmi il viaggio in inverno). Il Vermont propone tante attività outdoor, tra cui la visita a 10 attrazioni che comprendono strade panoramiche come la Vermont Route 100 - che guarda alle Green Mountains - o lo Smugglers’ Notch - un suggestivo passo di montagna tra alte pareti - villaggi iconici e colorati come lo Stowe Village e la cittadina di Woodstock, nota per la sua bellezza e per il famoso ponte coperto. Il Vermont è un luogo che sa parlare al cuore e all’anima del suo ospite». Thornton presenta anche il New Hampshire: una terra ricca di bellezza naturale: sui suoi 900 specchi d’acqua e lungo la costa si possono fare anche brevi crociere. Tra le proposte turistiche dello Stato ci sono gli storici treni panoramici che viaggiano tra le White Mountains, come la Mount Washington Cog Railway - una cremagliera risalente al 1869 - o la Conway Scenic Railroad, dove è possibile pranzare a bordo delle carrozze d’epoca. La costa del New Hampshire si estende per quasi 30km e ogni metro viene utilizzato al meglio. Infine il New Hampshire è tax free: per questo ci sono tante possibilità per lo shopping e numerosi outlet.\r

\r

Il percorso di scoperta del New England prosegue nel Maine, accompagnati da Chiara Moriconi, sr.tourism officer del Maine Office of Tourism: «Il Maine è un luogo d’incanto, pieno di silenzio, è la casa di uno dei 13 Dark Sky Sanctuary degli Stati Uniti, sulla East Coast. I resort che si trovano nei boschi propongono ai loro ospiti gli Star Party, per studiare le stelle accompagnati dal racconto degli astronomi. Lungo la costa del Maine ci sono 65 fari: alcuni si possono visitare a piedi, altri sono in mezzo al mare, nell’acqua che è fredda anche ad agosto! Nel Maine si trova l’Acadia National Park, un gioiello naturale di circa 50mila acri, con la famosa Cadillac Mountain. Alta 499m è il primo punto degli Stati Uniti ad essere illuminato all’alba nei mesi autunnali e invernali. Il Maine si può visitare in macchina, - prosegue Moriconi - ma anche navigando lungo la costa a bordo di un windjammer, un veliero alberato. Vengono organizzate crociere di una settimana o esperienze più brevi con la possibilità di assaggiare le ostriche bevendo un bicchiere di vino. Ci sono aziende come “The Lucky Catch” che insegnano a pescare gli astici, che si possono poi acquistare e far cucinare in uno dei ristoranti del porto. Nel Maine ci sono poi 80 centri di allevamento delle ostriche da visitare anche con un kayak o un paddle-board. Nel Maine ci sono diversi lodge e gli ospiti apprezzano molto il glamping». Per concludere questa prima parte del percorso nel New England è interessante sapere che il noto scrittore Stephen King è nato a Portland - nel Maine - e racconta il territorio nei suoi libri, tutti ambientati in località reali.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"506752,506754,506753\"]","post_title":"Il New England racconta “Le sei sorelle”: ecco Vermont, New Hampshire e Maine","post_date":"2026-02-06T11:39:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770377992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre i battenti domani, 7 febbraio, il Nederlands Fotomuseum, Museo Nazionale della Fotografia dei Paesi Bassi, all'interno del magazzino Santos, recentemente ristrutturato e oggi monumento nazionale, situato sul Rijnhaven di Rotterdam.\r

\r

Con oltre 6,5 milioni di opere, il museo possiede una delle più grandi collezioni fotografiche museali al mondo. In questo edificio monumentale, patrimonio culturale, architettura e una presentazione museale contemporanea si fondono dando vita a un luogo di incontro internazionale dedicato alla fotografia.\r

\r

Il complesso raccoglie, conserva, studia e presenta il patrimonio fotografico olandese. Il museo occupa una posizione centrale nel panorama fotografico nazionale. Nei Paesi Bassi la fotografia è stata riconosciuta fin da subito sia come forma d’arte sia come strumento di rappresentazione della società moderna. Dopo la Seconda guerra mondiale si è sviluppato uno stile socialmente impegnato, divenuto influente a livello internazionale, mentre i fotografi contemporanei esplorano oggi nuove direzioni artistiche.\r

\r

L’apertura nel magazzino Santos segna l’inizio di un nuovo capitolo per il più importante centro della fotografia nei Paesi Bassi. Nell’edificio all’avanguardia di nove piani — uno dei magazzini storici meglio conservati del Paese — i visitatori potranno non solo ammirare i capolavori della collezione nazionale, ma anche accedere a uno sguardo privilegiato dietro le quinte, grazie ai depositi aperti e ai laboratori di restauro.\r

\r

Il nuovo museo ospita la Galleria d’Onore della Fotografia Olandese, mostre temporanee e spazi educativi. Comprende inoltre una biblioteca con la più grande collezione di fotolibri d’Europa, una camera oscura, atelier aperti, un caffè e un ristorante con vista panoramica sullo skyline di Rotterdam. Il trasferimento nel Santosgebouw è stato reso possibile grazie a una generosa donazione della Fondazione Droom en Daad.\r

\r

Il piano terra sarà concepito come un luogo di incontro accogliente, con caffè, biblioteca, bookshop e reception. Lo spazio sarà accessibile liberamente, anche senza biglietto. In questo “salotto della fotografia”, i visitatori potranno incontrarsi, bere qualcosa, leggere e vedere il cortometraggio realizzato appositamente per la riapertura dal Fotografo dei Paesi Bassi Marwan Magroun (Rotterdam, 1985).","post_title":"Olanda: apre domani il nuovo Museo nazionale della fotografia dei Paesi Bassi","post_date":"2026-02-06T11:05:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770375914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia insieme a Tonci Glavina, ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia[/caption]\r

\r

«Stiamo davvero cambiando rotta. Non abbiamo bisogno di più visitatori, specie durante il picco dei mesi estivi». Tonci Glavina, ministro del turismo e dello sport della Repubblica di Croazia, a Milano in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, insiste sul percorso di sviluppo virtuoso intrapreso dalla destinazione, dove il mantra di destagionalizzazione e sostenibilità assume oggi forme concrete.\r

\r

Un iter che ha trovato le sue fondamenta in una visione chiara: «Misuriamo il successo in termini di quanto il turismo contribuisce alla nostra economia e, allo stesso tempo, quanto contribuisce o non compromette la qualità della vita dei nostri cittadini. Non vogliamo che la nostra gente lasci le città, a causa del prezzo elevato dell'affitto degli immobili». Problematica sensibile e comune alle città di molti paesi turisticamente maturi.\r

\r

Il ministro evidenzia come, nell'ultimo anno, benché si siano registrati numeri record in termini di arrivi complessivi, si tratta solo dell'1% in più rispetto all'anno precedente. «Ma la cosa positiva è che questa crescita, per la prima volta nella nostra storia, non è stata generata nei mesi estivi, anzi: tra luglio e agosto abbiamo registrato l'1% di ospiti in meno. A fronte di un +5-6% in più nel pre e post- stagione».\r

\r

In questo quadro si inserisce la riforma degli alloggi privati, uno degli interventi più profondi e complessi nel turismo croato degli ultimi 30 anni. Per la prima volta è stato affrontato direttamente il problema della crescita incontrollata degli alloggi privati in un Paese che \"detiene il numero più alto di affitti a breve termine rispetto a qualsiasi altro posto in Europa. Quindi ora quello che abbiamo fatto è stato attuare una serie di modifiche legislative e altre misure per 'congelare' la situazione e limitarla\".\r

\r

I risultati della riforma sono già evidenti: \"Per la prima volta nella storia del turismo croato, nel picco estivo si è registrata una riduzione di 2.000 posti letto negli alloggi privati, mentre a fine dello scorso anno il numero complessivo dei posti letto è diminuito di quasi 10.000 unità. Ciò dimostra che la crescita non sostenibile del settore si è fermata. Al contempo, è aumentato il tasso di occupazione delle strutture esistenti, il che significa che gli operatori già attivi nel settore turistico lavorano mediamente per periodi più lunghi, realizzando maggiori ricavi\".\r

\r

Anche i dati dell’Agenzia delle entrate croata confermano la validità della riforma: il numero di nuovi contratti di locazione a lungo termine è aumentato del 14% e oltre 3.650 contribuenti sono passati, parzialmente o completamente, dall’affitto breve a quello a lungo termine.","post_title":"Croazia, il ministro Glavina: «Cambiamo rotta, al via la riforma degli affitti brevi»","post_date":"2026-02-06T10:30:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770373850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boscolo apre il 2026 con il roadshow Testimonianze che, nelle sue 15 tappe italiane, raggiungerà quasi 2000 adv sviluppando un nuovo concept. «Vogliamo raccontare le nostre destinazioni da un punto di vista diverso e originale. - afferma Salvatore Sicuso, direttore commerciale di Boscolo -. Abbiamo cercato delle persone che potessero donare una chiave di lettura unica di un luogo. Dopo aver incontrato l’attrice Kasia Smutniak a Torino per parlare dell’India, dello Sri Lanka e del Nepal - dove Smutniak ha avviato con il marito Pietro Taricone un progetto per la protezione della cultura locale - a Milano abbiamo fatto un viaggio attraverso i luoghi misteriosi del mondo insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro. L’autore dell’Atlante dei luoghi misteriosi ci ha parlato con entusiasmo di alcune mete in Cina, in Giappone e anche in Scozia, evidenziando come spesso mito, dragoni ed extraterrestri vengano usati per spiegare eventi che misteriosi non sono. Nelle prossime tappe del roadshow racconteremo del Nord del mondo, affrontando la questione della Groenlandia; indagheremo la condizione della donna nella cultura giapponese; ci confronteremo con giornalisti sportivi sul tema del calcio in Brasile. Abbiamo compiuto uno studio approfondito per raccogliere delle testimonianze che potessero sorprendere ed entusiasmare gli agenti di viaggio».\r

Esperienze da condividere\r

La vocazione al turismo del Gruppo Boscolo è ben definita dalle parole del presidente Giorgio Boscolo: «Per me viaggiare è sempre stata un'esperienza da condividere; condividere emozioni, scoperte, storie e avventure. L'ospitalità per noi è rendere felici gli altri. Boscolo è u'azienda familiare che ha alla base valori quali la fiducia, l'onestà, il senso di condivisione e la tradizione. Lavoriamo insieme per assicurarci che i nostri viaggi siano delle esperienze uniche, collaudate e verificate. Sappiamo esattamente cosa offriamo. I nostri ospiti non sono solamente clienti, ma prima di tutto persone dinamiche e curiose, veri cittadini del mondo che amano scoprire ed essere contaminati dalle altre culture».\r

\r

[caption id=\"attachment_506722\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Salvatore Sicuso e Massimo Polidoro[/caption]\r

\r

La forza di questo impegno ha fatto sì che per il gruppo Boscolo il 2025 si sia chiuso bene. «Confermiamo una crescita a doppia cifra e siamo soddisfatti - sottolinea Sicuso -. Tra le novità per i nostri viaggiatori abbiamo l'Oriente - vendiamo molto bene sia la Cina che il Giappone - e poi ci sono le destinazioni su cui abbiamo un’importante leadership, come tutta l'Europa continentale con la Francia, la Spagna e anche il Nord Europa, dove ci consolidiamo come uno dei maggiori t.o. Per il 2026 abbiamo preparato 18 cataloghi monografici e stiamo distribuendo alle adv tre cataloghi speciali: il primo è dedicato alle partenze di Pasqua con i ponti, quindi ci sono le due novità del 2025 che implementeremo in questo 2026, ovvero il catalogo degli “Active Tours” e la proposta di “In viaggio con il Wwf”, con un numero sempre maggiore di percorsi avventurosi alla scoperta di specie animali rare in luoghi come la Spagna (lince), le Azzorre (balene), la Romania (orso bruno), il Brasile (giaguaro), l’Alaska (orso) e la Cina (panda). Quest’anno apriamo anche l’Africa con il safari in Tanzania, il deserto della Namibia e poi lo Zambia».\r

\r

Boscolo intende così arricchire la proposta rivolta i clienti fidelizzati e allargare la base dei propri clienti, coinvolgendo persone che partecipano per la prima volta a un viaggio organizzato. «Il nostro claim è “accompagnati e in compagnia” - conclude Sicuso -. Quindi il viaggio è sempre accompagnato da un esperto, che può essere una guida naturalistica del Wwf, uno sportivo o un amante del trekking. La risposta dei nostri clienti è molto buona. Sono viaggiatori che amano raggiungere nuove destinazioni, sono maturi e colti. Con noi hanno scoperto l’Europa, dove siamo leader da tanti anni, quindi hanno scelto il medio raggio arrivando in Marocco, Turchia, Giordania, Tunisia e Uzbekistan. Adesso scopriranno con Boscolo anche il Giappone, la Cina o l'Africa».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Boscolo: le \"Testimonianze\" per arrivare al cuore delle destinazioni","post_date":"2026-02-06T10:27:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770373625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere e Orca, organizzazione per la conservazione marina, hanno stretto una partnership che prevede, per la prima volta, l’imbarco su una nave da crociera di un \"marine mammal observer\" dedicato e formato dall’organizzazione. L’iniziativa sarà avviata in occasione della stagione inaugurale di Msc Crociere in Alaska, prevista per l’estate 2026.\r

La collaborazione rafforza l’impegno di Msc Crociere nel tradurre la responsabilità ambientale in azioni concrete, accompagnando l’espansione delle proprie operazioni e contribuendo all’evoluzione degli standard dell’intero settore.\r

Nell’ambito della partnership, l’osservatore di Orca sarà a bordo di Msc Poesia per un mese durante il picco della stagione delle balene, dalla fine di luglio alla fine di agosto 2026, uno dei periodi di maggiore presenza di cetacei nelle acque dell’Alaska. Durante questo periodo, studierà il comportamento delle balene e raccoglierà dati, in particolare sulle loro reazioni alla presenza delle navi da crociera. Le informazioni raccolte saranno condivise con la comunità scientifica e utilizzate per aggiornare i programmi di formazione sull’evitamento delle balene che Orca fornisce agli equipaggi di coperta di numerose compagnie di crociera e di navigazione commerciale, inclusa Msc Crociere. Grazie all’esperienza di Orca nell’osservazione delle balene, l’organizzazione offrirà supporto e consulenza sulle esperienze in Alaska, inclusa la revisione delle attuali escursioni di whale watching.\r

\r

La collaborazione degli ospiti\r

Durante ogni itinerario in Alaska, il mmo di Orca terrà una sessione educativa a bordo, illustrando le attività di ricerca in corso e il potenziale impatto positivo della partnership. Gli ospiti saranno inoltre introdotti alle iniziative di citizen science di Orca, offrendo l’opportunità di entrare in contatto più profondo con l’ambiente marino dell’Alaska.\r

Linden Coppell, vice president, sustainability & esg di Msc Crociere, ha dichiarato: «Nel prepararci alla nostra stagione inaugurale in Alaska, era fondamentale adottare un approccio proattivo e basato sulla scienza nell’operare in una delle regioni più sensibili dal punto di vista ambientale al mondo. La collaborazione con Orca ci consente di unire ricerca specialistica, una formazione avanzata dell’equipaggio e un coinvolgimento significativo degli ospiti, per comprendere meglio come le navi interagiscono con le balene e come possiamo ridurre ulteriormente i rischi. Questa iniziativa riflette il nostro impegno più ampio nella tutela della biodiversità marina e nella continua evoluzione di un’industria crocieristica sempre più responsabile».\r

Steve Jones, coo di Orca, ha aggiunto: «Mentre Orca entra nel suo 25° anno di attività, vediamo più che mai l’opportunità per l’industria crocieristica di svolgere un ruolo significativo nella protezione delle balene. Msc Crociere sta dimostrando di voler andare oltre, integrando la conservazione ambientale come parte integrante del programma che offrirà quest’estate».\r

Msc Poesia sarà impegnata in itinerari di sette notti da Seattle. Grazie al successo di questa tratta, Msc Crociere ha recentemente aperto anche le vendite per la seconda stagione in Alaska nell’estate 2027, a conferma della forte domanda per la destinazione e dell’impegno a lungo termine della compagnia a operare responsabilmente nella regione.\r

\r

","post_title":"Msc Crociere partner di Orca nella conservazione delle specie marine","post_date":"2026-02-06T09:38:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770370699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss ha preso in consegna il suo secondo Airbus A350-900: l'aeromobile è stato battezzato Delémont ed è il primo A350 a sfoggiare la classica livrea del vettore elvetico.\r

\r

Il nuovo velivolo entrerà in servizio il prossimo 23 febbraio, quando opererà sulla rotta Zurigo-Montreal.\r

\r

«Il nostro primo Airbus A350-900 si è dimostrato altamente affidabile nei suoi primi cento giorni di attività - riferisce Oliver Buchhofer, chief operating officer di Swiss -. E siamo lieti che con ogni ulteriore consegna di A350 potremo offrire a un numero sempre maggiore di passeggeri la nostra nuova esperienza di viaggio aereo Swiss Senses. Altri otto di questi aeromobili entreranno in flotta nei prossimi anni, andando a modernizzare ulteriormente la nostra flotta di lungo raggio».\r

\r

Con l'entrata in vigore dell'orario estivo 2026, i nuovi A350 saranno utilizzati sulle rotte Zurigo-Boston e Zurigo-Seoul. Nel corso di quest'anno sono previste ulteriori consegne di A350.\r

\r

Con il graduale ampliamento della flotta di Airbus A350, il vettore svizzero sta rinnovando in modo sostenibile la flotta di aeromobili a lungo raggio e migliorando l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Nel corso di quest'anno, la compagnia avvierà un ulteriore programma di ristrutturazione degli Airbus A330, che prevede anche l'installazione della cabina Swiss Senses.","post_title":"Swiss: è entrato in flotta il secondo Airbus A350-900","post_date":"2026-02-06T09:10:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770369022000]}]}}