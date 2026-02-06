Gruppo Ávoris: la strategia del futuro delineata da Javier Castillo Ávoris ha tracciato il percorso futuro con un’ambiziosa roadmap internazionale per i diversi marchi del gruppo: Travelplan , Special Tours, Catai e Iberojet. In un’intervista rilasciata a Hosteltur, Javier Castillo, direttore dei tour operator dell’azienda, prevede di continuare a crescere attraverso acquisizioni strategiche, l’espansione in nuove destinazioni come Lima e Cartagena de Indias e l’esplorazione di opportunità in Asia. «Per noi, il 2025 non è stato un anno eccezionale, ma è stato un buon anno – spiega Castillo –. Abbiamo avuto una prima metà dell’anno spettacolare e una seconda metà, soprattutto da maggio e giugno in poi, con un leggero calo della domanda. La vendita last minute ha funzionato e ci ha permesso di riempire tutto lo spazio disponibile, con un ultimo trimestre davvero positivo». Il trend dei diversi marchi Tutti i marchi hanno avuto successo: «Nessuno si è distinto negativamente, anzi. Travelplan è il marchio più popolare, sia in termini di volume che di notorietà, essendo un generalista. Trasporta il maggior numero di passeggeri e offre la più ampia gamma di prodotti, che spazia dai voli a lungo raggio verso Caraibi, Thailandia, Egitto, Giordania, Mauritius ed Europa centrale, ai voli a medio raggio e nazionali. Catai continua a registrare una crescita significativa e un enorme successo nel canale di distribuzione, raggiungendo anche una crescita a due cifre. Special Tours, il nostro marchio specializzato in tour, ha registrato una crescita in America Latina, sebbene l’incremento più significativo si sia verificato nel mercato spagnolo. A Disneyland Paris, abbiamo nuovamente battuto i record di passeggeri a Parigi». Forse è merito dell’esperienza e della professionalità che abbiamo all’interno delle nostre consolidate strutture di brand. Credo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la garanzia di qualità e il fatto che supportiamo i nostri clienti durante tutto il loro percorso. Castillo si esprime anche sul tema delle alleanze, come quella con Atlas Voyage in Marocco. «Il nostro business plan si basa sulla premessa che dobbiamo crescere a livello internazionale. Ci sono paesi e mercati emergenti in cui Ávoris ha investito, e il Marocco è uno di questi. Ma altrettanto importanti sono l’America Latina e qualsiasi altro paese che possa portarci affari e aiutarci a ottimizzare e migliorare sia i nostri profitti che il nostro business. Utilizzeremo l’alleanza con Atlas per sviluppare la nostra attività in Marocco, proprio come abbiamo fatto in precedenza in Portogallo e Spagna». Sui nuovi mercati da esplorare il pensiero è chiaro: «Per noi, c’è un mercato naturale: l’America Latina. Siamo presenti lì da molti anni con il marchio Special Tours. Negli Stati Uniti, anche la Florida e il mercato ispanico rappresentano una parte importante della nostra attività, soprattutto legata a questo marchio e ai nostri tour, un prodotto molto richiesto lì. Abbiamo anche mercati emergenti, come il Sud-est asiatico, la Cina e l’India, che crediamo abbiano un potenziale enorme. E poi ci sono i mercati latini vicini, date le loro prospettive simili: Italia e Grecia, che possono integrare le nostre attività esistenti in Spagna». Passando a Iberojet, novità in arrivo. «Stiamo cercando mercati che completino significativamente i tour operator e, soprattutto, che siano stabili durante tutto l’anno. Stiamo valutando sia Lima che Cartagena de Indias. A Cartagena, sappiamo che c’è una componente di domanda che include sia viaggi di piacere che viaggi d’affari, oltre a opzioni di solo volo, che potrebbero essere interessanti. Se dovessimo individuare opportunità di sinergia, potremmo certamente prendere in considerazione il Perù, per integrare le operazioni della nostra compagnia aerea tra Madrid e Lima, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza e sviluppare quella parte del business. Non lo escludiamo, anzi. È un’attività che non sarebbe difficile per noi lanciare, data la nostra affinità e la nostra esperienza su quel mercato». Condividi

La proprietà è dotata di numerose strutture tra cui ristoranti, piscine, campi sportivi e un’area congressuale ed è direttamente affacciata sul mare. L’operazione prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, destinato a trasformare il complesso in una destinazione di ospitalità ultra-luxury. Il progetto include un importante intervento di riqualificazione interna ed esterna, accompagnato da una strategia di branding in partnership con un primario operatore alberghiero internazionale. L’apertura della struttura al pubblico è prevista per il 2029. La strategia Questo investimento, che si aggiunge a quelli di Pognana Lario e Dolonn già realizzati tramite la piattaforma Hiip, rappresenta il primo in Sicilia e rafforza la strategia di Castello Sgr per la valorizzazione location iconiche e ad alto potenziale turistico, con un approccio sostenibile e orientato alla qualità. «L’operazione si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo della piattaforma Hiip – commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr -. Con il Calampiso Resort puntiamo a restituire nuova vita a un complesso unico, preservandone la bellezza naturale e valorizzandolo sia attraverso servizi di eccellenza sia grazie alla collaborazione con un partner alberghiero di alto standing. Con questa operazione vogliamo creare valore non solo per gli investitori, ma anche per il territorio e le comunità locali, contribuendo a sostenere la vocazione turistica della Regione Sicilia». [post_title] => Calampiso Resort: investimento da 100 milioni per la riqualificazione ultra-luxury [post_date] => 2026-01-21T12:23:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768998225000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo avoris la strategia del futuro delineata da javier castillo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":390,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ávoris ha tracciato il percorso futuro con un'ambiziosa roadmap internazionale per i diversi marchi del gruppo: Travelplan , Special Tours, Catai e Iberojet. \r

\r

In un'intervista rilasciata a Hosteltur, Javier Castillo, direttore dei tour operator dell'azienda, prevede di continuare a crescere attraverso acquisizioni strategiche, l'espansione in nuove destinazioni come Lima e Cartagena de Indias e l'esplorazione di opportunità in Asia.\r

\r

«Per noi, il 2025 non è stato un anno eccezionale, ma è stato un buon anno - spiega Castillo -. Abbiamo avuto una prima metà dell'anno spettacolare e una seconda metà, soprattutto da maggio e giugno in poi, con un leggero calo della domanda. La vendita last minute ha funzionato e ci ha permesso di riempire tutto lo spazio disponibile, con un ultimo trimestre davvero positivo».\r

Il trend dei diversi marchi\r

Tutti i marchi hanno avuto successo: «Nessuno si è distinto negativamente, anzi. Travelplan è il marchio più popolare, sia in termini di volume che di notorietà, essendo un generalista. Trasporta il maggior numero di passeggeri e offre la più ampia gamma di prodotti, che spazia dai voli a lungo raggio verso Caraibi, Thailandia, Egitto, Giordania, Mauritius ed Europa centrale, ai voli a medio raggio e nazionali. Catai continua a registrare una crescita significativa e un enorme successo nel canale di distribuzione, raggiungendo anche una crescita a due cifre. Special Tours, il nostro marchio specializzato in tour, ha registrato una crescita in America Latina, sebbene l'incremento più significativo si sia verificato nel mercato spagnolo. A Disneyland Paris, abbiamo nuovamente battuto i record di passeggeri a Parigi».\r

Forse è merito dell'esperienza e della professionalità che abbiamo all'interno delle nostre consolidate strutture di brand. Credo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la garanzia di qualità e il fatto che supportiamo i nostri clienti durante tutto il loro percorso.\r

Castillo si esprime anche sul tema delle alleanze, come quella con Atlas Voyage in Marocco. «Il nostro business plan si basa sulla premessa che dobbiamo crescere a livello internazionale. Ci sono paesi e mercati emergenti in cui Ávoris ha investito, e il Marocco è uno di questi. Ma altrettanto importanti sono l'America Latina e qualsiasi altro paese che possa portarci affari e aiutarci a ottimizzare e migliorare sia i nostri profitti che il nostro business. Utilizzeremo l'alleanza con Atlas per sviluppare la nostra attività in Marocco, proprio come abbiamo fatto in precedenza in Portogallo e Spagna».\r

Sui nuovi mercati da esplorare il pensiero è chiaro: «Per noi, c'è un mercato naturale: l'America Latina. Siamo presenti lì da molti anni con il marchio Special Tours. Negli Stati Uniti, anche la Florida e il mercato ispanico rappresentano una parte importante della nostra attività, soprattutto legata a questo marchio e ai nostri tour, un prodotto molto richiesto lì. Abbiamo anche mercati emergenti, come il Sud-est asiatico, la Cina e l'India, che crediamo abbiano un potenziale enorme. E poi ci sono i mercati latini vicini, date le loro prospettive simili: Italia e Grecia, che possono integrare le nostre attività esistenti in Spagna».\r

Passando a Iberojet, novità in arrivo. «Stiamo cercando mercati che completino significativamente i tour operator e, soprattutto, che siano stabili durante tutto l'anno. Stiamo valutando sia Lima che Cartagena de Indias. A Cartagena, sappiamo che c'è una componente di domanda che include sia viaggi di piacere che viaggi d'affari, oltre a opzioni di solo volo, che potrebbero essere interessanti. Se dovessimo individuare opportunità di sinergia, potremmo certamente prendere in considerazione il Perù, per integrare le operazioni della nostra compagnia aerea tra Madrid e Lima, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza e sviluppare quella parte del business. Non lo escludiamo, anzi. È un'attività che non sarebbe difficile per noi lanciare, data la nostra affinità e la nostra esperienza su quel mercato».\r

","post_title":"Gruppo Ávoris: la strategia del futuro delineata da Javier Castillo","post_date":"2026-02-06T13:09:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770383387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

“AlUla e Red Sea” è la nuova proposta di Viaggi del Mappamondo. Si tratta di un itinerario con partenze giornaliere dal 15 febbraio al 15 marzo, con voli Qatar Airways da Roma, Milano e Venezia, che abbina tre notti ad AlUla a tre notti nel mar Rosso saudita, dove gli ospiti soggiorneranno presso il The Red Sea Edition, struttura di categoria lusso, a Shura Island.\r

\r

«Si tratta di un viaggio che consente di combinare ad AlUla la novità Red Sea, per andare alla scoperta di un Paese che sta vivendo una profonda trasformazione e che si presenta al mercato internazionale come un nuovo polo di intrattenimento ed esperienze culturali - dichiara Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo -. Le partenze programmate cadono sul periodo del Ramadan, che ad AlUla e Red Sea è molto meno sentito rispetto alle grandi città dell’Arabia Saudita, e questo permette oltretutto di poter approfittare di condizioni economiche migliori rispetto ad altri periodi dell’anno. Si tratta anche di una stagione particolarmente indicata dal punto di vista climatico, con un caldo piacevole ma mai eccessivo. Grazie alle connessioni Qatar Airways inoltre, l’itinerario è comodo anche dal punto di vista della connettività - spiega ancora Mele -, perchè AlUla si raggiunge da Doha, e su Doha si rientra direttamente dal Red Sea, senza scali intermedi. Il trasferimento privato in 4x4 che conduce da AlUla alla costa del mar Rosso è un altro punto di forza della proposta, perché lungo il tragitto si snodano panorami e scenari desertici di incredibile bellezza».\r

Le escursioni incluse\r

Per consentire ai clienti di assaporare tutto il fascino di AlUla, Mappamondo include due escursioni esclusive nel pacchetto di viaggio. La prima è la visita di Hegra a bordo di un 4x4, per scoprire il sito, oggi patrimonio Unesco, che era la principale città meridionale del Regno nabateo e che attualmente conta oltre 140 tombe monumentali ben conservate. La seconda escursione, conduce invece alla scoperta della Old Town dove i partecipanti al viaggio, accompagnati da un rawi (la guida-narratore), entreranno nel dedalo di viuzze della vecchia città per passeggiare in un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango, prima di raggiungere il Castello, testimone di quella storia che rende l’AlUla Old Town un luogo unico. Ad AlUla i clienti Mappamondo soggiorneranno presso l’Habitas AlUla Resort, di categoria lusso, struttura ispirata all’ospitalità ecosostenibile e immersa nel canyon della Valle di Ashar.","post_title":"Viaggi del Mappamondo rilancia con \"AlUla e Red Sea\"","post_date":"2026-02-02T11:33:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770032035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506161\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Catania[/caption]\r

\r

Stati Uniti in difficoltà, compensati dalle positive performance di Medio ed Estremo Oriente. Lo scenario di questo inizio di 2026 appare chiaro, come riconferma l’a.d. di Alidays, Davide Catania. «Al momento il trend procede sulla traiettoria delineatasi nella seconda parte del 2025; Nord America più contratto, anche se continua ad essere un riferimento importante per la domanda; crescita di Estremo Oriente e buoni risultati del Medio Oriente».\r

Le mete più promettenti\r

Fra le mete in ripresa, l’Oceania. «Dopo qualche anno di stasi, penso possano riprendere le crescite dell'Oceania. Altre destinazioni con buoni margini sono la Cina e l'Arabia Saudita. Le ragioni di queste ultime trovano risposta nella specifica offerta di questi Paesi: storia, innovazione, nuovi lifestyle, proposte di esperienze. Allo stesso tempo, si osserva una conservazione delle loro tradizioni, che ci aiutano a capire la crescita veloce e straordinaria di questi Paesi. Non ultimo il contrasto tra la natura e gli imponenti skyline di tali mete. Altro Paese con un buonissimo potenziale è la Corea del Sud, con il suo mix di tradizioni e modernità, cultura pop, città futuristiche e siti storici».\r

\r

In arrivo anche una grande novità, con la programmazione dell'Egitto classico.\r

\r

Intanto, Alidays affronta il nuovo anno all’insegna degli investimenti, che si concentrano su persone, prodotti e fornitori, tecnologia.\r

\r

Quanto all’America Latina, il Venezuela potrebbe aprirsi a nuovi sviluppi turistici. «Forse in futuro potrebbero aprirsi nuove opportunità, visto che fino ad ora questo bellissimo Paese, almeno per noi, non era in programmazione».\r

\r

«Speriamo tutti – chiude il manager -, non soltanto per il turismo, che gli scenari geopolitici trovino il loro equilibrio; del resto qualche problema lo abbiamo già avuto anche nello scorso giugno 2025. Speriamo le cose vadano meglio, verso il bene. La richiesta per le nostre destinazioni è ancora buona, ed esprime fiducia nel futuro».\r

\r

","post_title":"Il mondo di Alidays, Catania: «Diverse le mete emergenti»","post_date":"2026-01-30T10:43:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769769825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta una nuova interpretazione della Owner’s Residence grazie a una collaborazione esclusiva con Patricia Urquiola. Inaugurata a bordo di Explora III nell’estate 2026 e di Explora IV nel 2027, questa collaborazione introduce uhttps://www.travelquotidiano.com/tour_operator/explora-journeys-al-via-il-programma-di-inviti-explora-club/tqid-504045na seconda Owner’s Residence su ciascuna nave, riflettendo una visione condivisa di moderno vivere sul mare. Conosciuta per la sua visione inconfondibile, Patricia Urquiola porta la sua prospettiva distintiva per la prima volta su Explora III. In partenza per un Mediterranean Prelude Journey il 24 luglio, per il viaggio inaugurale da Barcellona a Lisbona il 3 agosto e per itinerari verso nuove destinazioni nel Nord Europa, in Islanda e Groenlandia più avanti nell’anno, Explora III è la prima nave di Explora Journeys a offrire due Owner’s Residences.\r

Le Owner's Residence\r

Posizionate a poppa sui ponti 7 e 8, le Owner’s Residences sono le abitazioni più grandi ed esclusive disponibili a bordo di Explora III. Ognuna offre 280 metri quadrati di spazi sapientemente progettati, di cui 125 metri quadrati dedicati a una spettacolare terrazza che si estende sull’intera larghezza della nave. La Owner’s Residence firmata Patricia Urquiola è situata sul ponte 7 e si apre su viste ininterrotte sulla scia della nave, creando una connessione costante con l’oceano. Con ampie vetrate che incorniciano il mare, l’interno di 155 metri quadrati comprende un soggiorno con zona pranzo e una camera da letto con bagno en suite.\r

\r

«Il lavoro di Patricia Urquiola riflette una sensibilità allineata con Explora Journeys - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Lei è consapevole di come un design attento possa evocare emozioni e come il giusto equilibrio tra luce, texture e forma possa infondere immediatamente una sensazione di benessere. Questo è centrale nel nostro Ocean State of Mind, che invita gli ospiti a rallentare e a sentirsi profondamente connessi all’ambiente circostante. Nella Owner’s Residence, Patricia Urquiola ha tradotto questa filosofia in spazi generosi, equilibrati e profondamente in sintonia con il mare».\r

\r

«Ho immaginato la Owner’s Residence come uno spazio da vivere con il corpo tanto quanto con gli occhi, dove texture e materiali creano un senso di protezione pur rimanendo aperti al movimento del mare. Per me si tratta di creare un senso di appartenenza sull’acqua. Il progetto è cresciuto attraverso un rapporto di lunga data basato sulla fiducia e su un dialogo continuo con la famiglia Aponte, e questo progetto ne è il riflesso» ha aggiunto Patricia Urquiola.\r

\r

La residenza può ospitare fino a quattro adulti se collegata a una Ocean Terrace Suite e offre il servizio di maggiordomo privato, di un residence manager dedicato e del suo team, che si prendono cura di ogni dettaglio con la massima discrezione.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys ridisegna la Owner's Residence con Patricia Urquiola","post_date":"2026-01-23T09:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769161485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505623\" align=\"alignleft\" width=\"291\"] Francesca Delmonte[/caption]\r

\r

Futura Vacanze in pista con la nuova programmazione dedicata ai Futura Club. Quest'anno il t.o. porta da 20 a 25 le strutture introducendo un modello di segmentazione pensato per rendere più leggibile e mirata la proposta sul mercato.\r

\r

In linea con questa evoluzione il nuovo catalogo Futura Club 2026, disponibile online e a breve anche presso le agenzie di viaggio: uno strumento pensato non solo per raccontare il prodotto, ma anche per supportare l’attività del trade con una narrazione strutturata e coerente delle diverse anime dell’offerta.\r

\r

L’ampliamento del portafoglio Futura Club segue una logica strategica precisa, che mira a consolidare la presenza del brand in segmenti e destinazioni chiave, valorizzando la gestione diretta e le partnership esclusive.\r

Le new entry\r

Sul fronte del Mare Italia, due strutture già note al pubblico e agli agenti di viaggio: il Futura Club Chiusurelle in Puglia e il Futura Club Baia Tropea in Calabria entrano nel perimetro Futura Club dopo il percorso come Futura Style. Entrambe gestite direttamente, testimoniano l’impegno dell’operatore nel consolidare il controllo sul prodotto.\r

\r

Il comparto montagna torna protagonista con l’ingresso nella programmazione del Futura Club Schlöss Rosenegg, sulle Alpi tirolesi, e del Futura Club Parc Hotel Posta, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, struttura già presente in passato nella programmazione Futura e ora nuovamente inserita per rispondere alla crescente richiesta di soggiorni alpini.\r

\r

Completa il quadro l’ampliamento della proposta all’estero con il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran, a Sharm el Sheikh.\r

La segmentazione dell'offerta\r

Accanto all’ampliamento dell’offerta, il 2026 segna l’avvio di un nuovo modello di classificazione, che risponde alla necessità di rendere più strutturata e distintiva la proposta Futura Club, sia per il cliente finale sia per la rete agenziale.\r

\r

La segmentazione nasce da un lavoro congiunto tra direzione, marketing, prodotto, ufficio villaggi e team di gestione. Un processo approfondito che ha analizzato posizionamento, servizi, target e caratteristiche di ogni struttura, con l’obiettivo di tradurre la varietà del portafoglio in un sistema chiaro, leggibile e orientato al mercato.\r

\r

«La segmentazione non è solo uno strumento di marketing, ma il risultato di un processo interno che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali. L'obiettivo è duplice: offrire agli ospiti una guida chiara per scegliere la vacanza che meglio incontra le proprie aspettative e valorizzare le specificità di ogni Club, per creare un sistema di prodotto coerente e riconoscibile. Il progetto ha richiesto un'analisi approfondita su posizionamento, servizi, target e caratteristiche distintive di ogni struttura, con l’intento di tradurre la varietà del portafoglio in un'offerta chiara e orientata al cliente» commenta Francesca Delmonte, cmo e innovation manager di Futura Vacanze.\r

Quattro linee di prodotto\r

Le quattro linee di prodotto delineano altrettanti modi di vivere la vacanza: Futura Club Original rappresenta l’essenza del villaggio italiano, nella sua espressione più completa. È la linea in cui l’animazione ha un ruolo centrale, la socialità è parte integrante dell’esperienza e il programma serale contribuisce a creare un clima dinamico e partecipato. La formula tutto incluso e l’organizzazione delle attività rendono questa proposta particolarmente adatta a famiglie e gruppi che cercano una vacanza attiva, condivisa e ricca di momenti di aggregazione.\r

\r

Futura Club Hotel Collection interpreta invece un’idea di soggiorno più raccolta e misurata, ispirata ai codici dell’ospitalità alberghiera. Le strutture, al mare come in montagna, si distinguono per comfort, cura del servizio e atmosfere rilassate. L’animazione è presente ma discreta, mentre i servizi personalizzabili rispondono alle esigenze di chi privilegia privacy, tranquillità e qualità del tempo.\r

\r

Futura Club Smart nasce per intercettare una domanda orientata alla concretezza. È una proposta essenziale, costruita attorno a un buon equilibrio tra qualità e prezzo, con servizi funzionali, formule snelle e un’animazione leggera. Una linea pensata per chi desidera una vacanza ben organizzata, senza elementi superflui, mantenendo comunque gli standard di affidabilità e cura tipici del marchio.\r

\r

Futura Club Experience raccoglie una selezione di resort internazionali offerti in esclusiva per il mercato italiano, in destinazioni come Egitto, Kenya, Tunisia e Portogallo. Con questa linea, proposta con trattamento all inclusive, l’esperienza si amplia oltre il soggiorno, grazie allo stile italiano che caratterizza l’accoglienza e alla possibilità di integrare il viaggio con tour, escursioni e crociere. Un prodotto pensato per chi vuole esplorare nuove mete con la certezza di sentirsi a casa.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Futura Vacanze: in arrivo cinque nuovi Club e la segmentazione dell'offerta","post_date":"2026-01-23T09:24:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769160287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La 20ª edizione di FITUR TechY ha aperto ieri a FITUR 2026 a Madrid, riaffermando il suo ruolo di principale forum su innovazione, sostenibilità e tecnologia applicata al turismo.\r

\r

Tecnologia al servizio delle persone e della leadership\r

Organizzata da FITUR in partnership con l’Hotel Technology Institute (ITH), la sezione specializzata si svolge sotto lo slogan From Robot to Ally, una chiara dichiarazione d’intenti volta a mettere la tecnologia al servizio delle persone e della leadership. La sessione inaugurale ha visto il saluto istituzionale di Fede Fuster, presidente di ITH, seguito dal forum TechY Business, che ha analizzato come l’innovazione tecnologica stia trasformando la gestione alberghiera e i processi decisionali strategici.\r

\r

Revenue advertising e intelligenza artificiale nell’hospitality\r

I dibattiti si sono focalizzati sulle soluzioni hi-tech, trasformazione del business e leadership come motori chiave dell’hotellerie di oggi e di domani. Le applicazioni pratiche della tecnologia sono state al centro dell’attenzione con sessioni dedicate al Revenue Advertising e all’intelligenza artificiale nell’ospitalità. Sono state analizzate le soluzioni di IA già in uso e quelle destinate a diventare essenziali entro il 2026, con un focus su efficienza, personalizzazione e processi decisionali basati sui dati.\r

\r

Mobilità sostenibile al forum TechYdestino\r

La sostenibilità è stata un altro pilastro del programma, con una sessione dedicata alla mobilità sostenibile. Il forum TechYdestino ha chiuso la giornata con un approfondimento sulla governance del turismo nell’era dell’intelligenza artificiale, ponendo l’accento su dati, trasparenza e gestione etica, mentre TechYfuturo si è concentrato su come spazi, esperienze e modelli di gestione evolveranno con l’automazione. FITUR TechY è sostenuto dal Grupo Cooperativo Cajamar come main sponsor, con Orange Empresas come technology partner ed Enovam come energy partner.\r

\r

La 4ª edizione di FITUR Sports\r

Accanto a TechY, ha preso il via anche la quarta edizione di FITUR Sports, consolidando il suo ruolo di punto di incontro internazionale per i professionisti del turismo sportivo. Organizzata da IFEMA MADRID in collaborazione con AFYDAD, la sezione è dedicata agli sport outdoor, allo sport competitivo, ai grandi eventi sportivi e allo Sports Business Travel. I fondi europei sono stati evidenziati come strumento chiave per diversificare l’offerta turistica e rafforzare le economie locali, con esempi che spaziano dal turismo nautico a Lanzarote e Vigo al turismo montano e d’avventura in America Latina.\r

\r

La 5ª edizione di FITUR Woman\r

Si è svolta nella giornata inaugurale anche la quinta edizione di FITUR Woman, che ha sottolineato l’importanza della diversità e del talento femminile nei processi decisionali del turismo. Organizzato in collaborazione con Women Leading Tourism e con il supporto di Discover Puerto Rico, il forum ha analizzato il turismo come motore di empowerment economico, affrontando temi come le disuguaglianze, il divario retributivo di genere, la precarietà lavorativa e la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership. Il dibattito ha toccato anche il contesto attuale e le sfide che il turismo dovrà affrontare nel 2026, rafforzando il ruolo degli investimenti e dell’empowerment economico a livello regionale.\r

Nel loro insieme, FITUR TechY, FITUR Sports e FITUR Woman hanno offerto una visione completa del futuro del turismo: innovativo, inclusivo e fortemente centrato sulle persone.","post_title":"TechY, sport e donne delineano il futuro del turismo a FITUR 2026","post_date":"2026-01-22T16:09:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1769098196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travelplan Italia fa tappa alla Fitur per presentare sul mercato internazionale tutte le ultime novità del gruppo Avoris – Barcelò del quale il marchio fa parte.\r

\r

«Siamo vicini al giro di boa del primo anno di attività sul mercato italiano – spiega il direttore commerciale di Travelplan Italia, Giovanni Castelli -. Abbiamo cominciato un po’ in sordina, ma le ambizioni del tour operator sono importanti. Proponiamo pacchetti di viaggio garantiti con partenze quasi giornaliere dall’Italia e voli di avvicinamento su Madrid, hub dal quale decollano i collegamenti intercontinentali operati da Iberojet».\r

\r

La formula proposta da Travelplan Italia è particolarmente competitiva: «Offriamo il “tutto garantito” e anche la cancellazione a zero. L’agenzia che prenota non deve pagare alcun anticipo e inoltre può cancellare tutto senza penali».\r

Le novità estive\r

Fra le novità segnalate per l’estate 2026 da Castelli, «accanto alle mete consolidate (Repubblica Dominicana con sei voli settimanali, Messico con sei voli e Cuba con cinque voli), troviamo il New York più Caraibi, sempre presentato in formula flessibile e cancellabile». Inoltre, altre novità sono in pipeline in Sudamerica.\r

\r

Sul medio raggio, oltre a Baleari e Canarie proposte in formula dinamica, in arrivo una nuova destinazione, «probabilmente l’arcipelago di Capo Verde, con Boa Vista e Sal». Fra i punti di forza, l’assistenza in italiano alle adv e il supporto ai clienti a destinazione.\r

Il piano di rebranding\r

In primo piano a Fitur anche il rebranding compiuto da Avoris: «Il marchio cambia stile, in linea con le aspirazioni internazionali. Manteniamo però un’anima spagnola e un cuore italiano, che continueranno a guidare il nostro sviluppo».\r

\r

Proseguono intanto gli investimenti sul nostro mercato: «Abbiamo puntato molto sull’Italia – aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr – e i risultati ci stanno premiano. A oggi abbiamo stabilito relazioni con circa 2.000 agenzie di viaggio e il piano di formazione articolato in seminari e webinar sta procedendo. In linea generale, al momento circa il 25-27% del fatturato totale proviene dai mercati stranieri e l’obiettivo del gruppo Avoris è quello di portare la percentuale al 50% nel giro di qualche anno. In questo scenario, l’Italia saprà sicuramente giocare un ruolo di primo piano».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travelplan Italia a Fitur: in primo piano le novità 2026 e il rebranding","post_date":"2026-01-22T13:39:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769089162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L’Egitto accade come una visione lunga e luminosa, un nome pronunciato dal tempo prima ancora della memoria»: con queste parole, Alidays presenta la sua prima grande novità del 2026. L’annuncio della new entry Egitto segue, infatti, un intenso lavoro di scouting, finalizzato alla creazione di una proposta capace di cogliere l’essenza di una destinazione in cui la storia, le tradizioni e la cultura intessono una trama unica, declinata attraverso la filosofia Alidays.\r

\r

L’Egitto, nella visione di Alidays, non è quindi un semplice itinerario da seguire, ma un percorso da costruire, in cui ogni dettaglio viene considerato come un elemento capace di fare la differenza: il transfer è privato, gli hotel in cui si soggiorna sono unicamente cinque stelle, i veicoli utilizzati per le escursioni sono privati e le guide parlano sempre italiano, il controllo operativo è garantito da un presidio locale costante, le attività sono originali, come, per esempio, le cooking class in navigazione. E l’interpretazione dell’Egitto attraverso glanCe, il brand dell’operatore caratterizzato dall’esclusività dei servizi, prevede, tra le altre cose, la possibilità di usufruire di fast track, escursioni e visite con veicoli luxury, assistenza sottobordo.\r

Modularità e personalizzazione\r

La proposta si articola intorno a una serie di esperienze combinabili e personalizzabili. Il punto di partenza è Il Cairo, dove il soggiorno può includere escursioni private alla scoperta dei luoghi iconici e degli spazi meno conosciuti della città. Dalla capitale si prosegue poi per Luxor o Assuan, scegliendo tra la tradizionale imbarcazione a vela dahabeya o a bordo di una motonave 5 stelle lusso. A completare l’offerta ci sono le crociere sul lago Nasser, da Assuan ad Abu Simbel, i soggiorni a Luxor e Assuan per visite più approfondite, e gli itinerari che prevedono l’integrazione con altre destinazioni, come, ad esempio, Dubai.\r

\r

I tour su base individuale possono spaziare da un long week end a Il Cairo o ad Alessandria a soggiorni più articolati che combinano la capitale con l’oasi di Siwa.\r

\r

«Aprire il 2026 con una new entry come l’Egitto è per noi molto significativo, perché ci permette di dare continuità alla nostra visione attraverso una destinazione che, per l’unicità che la definisce, si inserisce in modo naturale nel nostro approccio al viaggio, fondato sull’attenzione alla persona, sull’autenticità dei contenuti e su un servizio costruito su misura”, commenta Davide Catania, amministratore delegato di Alidays.\r

Sul lago Nasser\r

\r

All’interno della nuova programmazione Egitto 2026, Alidays propone un itinerario che abbina il soggiorno a Il Cairo a una crociera di quattro notti sul lago Nasser, con navigazione da Assuan ad Abu Simbel.\r

\r

Inoltre, un itinerario della durata di cinque giorni combina il soggiorno a Il Cairo con una tappa ad Alessandria, per creare una connessione originale tra deserto ed echi mediterranei. Il viaggio, che può essere combinato con altri itinerari proposti da Alidays, è strutturato per offrire una panoramica completa tra l’eredità monumentale della civiltà faraonica e quella cosmopolita del mondo greco-romano.\r

\r

\r

\r

La proposta Alidays che abbina Il Cairo a una crociera sul Nilo rappresenta infine una delle soluzioni più complete della programmazione Egitto 2026, ideale per chi desidera unire i luoghi simbolo della civiltà faraonica a un’esperienza di viaggio confortevole e strutturata. Il programma conta nove notti e prevede un soggiorno nella capitale seguito dalla navigazione tra Luxor e Assuan.\r

\r

«Con la nostra prospettiva sull’Egitto vogliamo offrire al mercato una proposta non standardizzata, costruita secondo una logica di servizio e non di prodotto, con itinerari autentici, flessibili, controllo operativo diretto, partner selezionati e strutture coerenti con il profilo del cliente d’elezione. È un’offerta pensata per viaggiatori esigenti, coppie, famiglie o piccoli gruppi che ricercano contenuti di valore e un’interlocuzione reale con la meta scelta per la loro esperienza. Un’impostazione perfettamente in linea anche con la cifra stilistica e operativa di glanCe, il nostro brand dedicato all’esclusività» conclude Catania.","post_title":"Alidays approda in Egitto: al via una programmazione tailor made","post_date":"2026-01-22T12:19:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769084345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Castello Sgr ha perfezionato, tramite uno dei fondi gestiti dal Hiip l’acquisizione del Calampiso Resort, complesso turistico nella punta estrema della Sicilia occidentale, tra Trapani e Palermo, a pochi passi dalla riserva naturale dello Zingaro e da San Vito Lo Capo.\r

Il resort si estende su una superficie di oltre 150.000 metri quadrati e comprende più di 250 tra appartamenti e camere. La proprietà è dotata di numerose strutture tra cui ristoranti, piscine, campi sportivi e un’area congressuale ed è direttamente affacciata sul mare.\r

L’operazione prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, destinato a trasformare il complesso in una destinazione di ospitalità ultra-luxury. Il progetto include un importante intervento di riqualificazione interna ed esterna, accompagnato da una strategia di branding in partnership con un primario operatore alberghiero internazionale. L’apertura della struttura al pubblico è prevista per il 2029.\r

\r

La strategia\r

Questo investimento, che si aggiunge a quelli di Pognana Lario e Dolonn già realizzati tramite la piattaforma Hiip, rappresenta il primo in Sicilia e rafforza la strategia di Castello Sgr per la valorizzazione location iconiche e ad alto potenziale turistico, con un approccio sostenibile e orientato alla qualità.\r

«L’operazione si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo della piattaforma Hiip – commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr -. Con il Calampiso Resort puntiamo a restituire nuova vita a un complesso unico, preservandone la bellezza naturale e valorizzandolo sia attraverso servizi di eccellenza sia grazie alla collaborazione con un partner alberghiero di alto standing. Con questa operazione vogliamo creare valore non solo per gli investitori, ma anche per il territorio e le comunità locali, contribuendo a sostenere la vocazione turistica della Regione Sicilia».","post_title":"Calampiso Resort: investimento da 100 milioni per la riqualificazione ultra-luxury","post_date":"2026-01-21T12:23:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1768998225000]}]}}