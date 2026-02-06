D’Orsogna, dg dell’Enac, nominato referente per lo “State Safety Programme” dell’Italia Alexander D’Orsogna, direttore generale dell’Enac, è stato designato dal vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini quale accountable executive per lo “State Safety Programme” dell’Italia. D’Orsogna, pertanto, in base alla normativa Icao, assume il ruolo di referente dello Stato italiano nel contesto internazionale per la sicurezza – safety – del trasporto aereo. La nomina, presentata su proposta del presidente dell’Ente Pierluigi Di Palma, risponde ai requisiti di elevata competenza professionale e approfondita conoscenza del settore richiesti per tale funzione. D’Orsogna assicurerà il necessario coordinamento interistituzionale e garantirà il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, mantenendo gli elevati standard di safety del sistema dell’aviazione civile nazionale. Lo State Safety Programme – Italy viene sviluppato sotto il coordinamento di Enac con l’apporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle principali amministrazioni ed enti del settore (AeCI, ANSV, Aeronautica Militare, Enav). Il programma richiede l’adozione di una governance che, nel rispetto delle specifiche competenze di legge dei soggetti pubblici coinvolti, coordini le attività nazionali secondo i principi di leale collaborazione istituzionale. Condividi

