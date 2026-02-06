Il gruppo Hilton continua l’espansione in Turchia: in arrivo 5 nuovi hotel Hilton ha annunciato la sua continua crescita in Turchia con l’acquisizione di cinque nuove proprietà in quattro marchi, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel Paese da oltre 70 anni. Le nuove acquisizioni, come riporta TravelDailyNews, includono la prima proprietà Hilton Hotels & Resorts ad Antalya, altri hotel lifestyle a Istanbul e un’ulteriore espansione dei marchi DoubleTree by Hilton e Hilton Garden Inn. I marchi lifestyle rappresentano ormai quasi il 20% del portafoglio di sviluppo di Hilton in Turchia, con due ulteriori proprietà Tapestry Collection by Hilton previste per Istanbul. Mike Collini, vice presidente sviluppo per l’Europa Centrale e Orientale di Hilton, ha dichiarato: «La Turchia rimane un mercato strategico chiave per Hilton, dove continuiamo a intravedere un potenziale significativo per un’espansione continua. Il successo del lancio nel 2025 di Tapestry Collection e Canopy ha rafforzato il forte slancio dei nostri marchi lifestyle, riflettendo la crescente richiesta dei viaggiatori di esperienze distintive e ispirate alla cultura locale. Le nostre ultime acquisizioni sottolineano la domanda costante per la diversificata offerta di Hilton in tutto il Paese». L’apertura dell’Hilton Antalya City Centre è prevista per il 2028 e segnerà il debutto del marchio Hilton Hotels & Resorts ad Antalya. L’hotel di nuova costruzione disporrà di 254 camere e suite, una grande sala da ballo, diverse sale riunioni, un centro spa e benessere, piscine interne e sul tetto e una vasta gamma di ristoranti. L’apertura del DoubleTree by Hilton Istanbul Maçka è prevista per la primavera del 2026, con 109 camere e suite in uno dei quartieri centrali di Istanbul, vicino a Nişantaşı e Taksim. I servizi includeranno un ristorante aperto tutto il giorno, un ristorante e bar sul tetto, spazi per riunioni e servizi per il fitness e il benessere. Il Gist Istanbul, Tapestry Collection by Hilton, aprirà nel 2027 con 46 camere in una posizione vicina al Bosforo, al porto di Galata e ai principali collegamenti di trasporto. L’hotel includerà un ristorante, un bar panoramico e strutture per il fitness. L’hotel Istanbul Şişli, Tapestry Collection by Hilton dovrebbe aprire nel 2028 nel quartiere di Şişli. La struttura offrirà 48 camere, un ristorante ispirato alla cucina locale, due sale riunioni e un centro fitness, per soddisfare sia i viaggiatori d’affari che quelli di piacere. L’Hilton Garden Inn Kocaeli Dilovası aprirà nel 2027 e diventerà il primo hotel di un marchio internazionale nella zona industriale della zona. L’hotel disporrà di 104 camere, spazi per meeting, tra cui una sala multifunzionale di 500 metri quadrati, un ristorante e un bar, e servizi benessere come piscina coperta, palestra e hammam turco. Oltre ai nuovi acquisti, Hilton prevede un’ulteriore crescita in Turchia nel 2026 con l’apertura dell’Hilton Istanbul Airport e il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Hilton Istanbul Bosphorus. Hilton ha inoltre confermato la continua espansione del suo portafoglio lifestyle dopo il debutto dei marchi Tapestry Collection e Canopy by Hilton in Turchia nel 2025. Le prossime aperture includono proprietà della Curio Collection e altri hotel della Tapestry Collection a Istanbul e Smirne. Condividi

