“La Svizzera dal finestrino”: fino al 22 febbraio il pop up presso lo Swiss Corner di Milano Tempo di Olimpiadi anche per Svizzera Turismo che partecipa all’House of Switzerland di Milano con il pop up “La Svizzera dal finestrino” che coinvolge il pubblico nella scoperta del territorio e dell’offerta turistica con contributi visivi e con un allestimento ispirato alle carrozze panoramiche dei convogli svizzeri. Filo conduttore è la sostenibilità e il viaggio in treno attraverso paesaggi naturalistici, eccellenze culturali e gemme nascoste tra laghi e montagne. Informazione, intrattenimento e socialità ̀ si intrecciano con naturalezza, dando forma a uno spazio da vivere in ogni sua dimensione: per sostare o per partire verso un viaggio virtuale attraverso la Svizzera. Attraverso modellini ferroviari, video ed elementi grafici gli ospiti possono sbirciare fuori dal finestrino del Trenino Verde delle Alpi, della Matterhorn Gotthard Bahn o di uno dei treni Eurocity che collegano Milano alle città svizzere. Con questo racconto fresco e sorprendente Svizzera Turismo – in collaborazione con Travel Switzerland, Made in Bern, Bls Ag, Bern Welcome e Matterhorn Gotthard Bahn – accoglie i visitatori all’interno dello Swiss Corner dal 4 al 22 febbraio 2026 trasformato, per l’occasione, in un angolo di autentico lifestyle alpino. Sotto la lente di ingrandimento i trasporti pubblici più scenografici e le mete meno inflazionate per mostrare una Svizzera insolita ma ugualmente ricca di fascino. La scelta dei percorsi e delle tappe lungo l’itinerario segue la filosofia del “Travel Better” a beneficio degli ospiti, della popolazione locale e dell’ambiente. L’obiettivo è orientare e distribuire gli ospiti su tutto il territorio e durante tutto l’anno per uno sviluppo armonioso del turismo. Condividi

