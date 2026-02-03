Msc Crociere: accordo per rilanciare lo scalo di Freeport, Bahamas Msc Crociere svilupperà un complesso di moli per crociere e un beach club a Freeport nelle Bahamas, con un investimento stimato di 450 milioni di dollari. A confermarlo, in un intervento riportato da Travel Weekly, è il primo ministro delle Bahamas Philip Davis. Il governo delle Bahamas e Msc hanno firmato un accordo per il progetto a gennaio, ha affermato Davis, definendolo «un’espansione su vasta scala» che, in parte, mira a portare più attività crocieristiche sull’isola di Grand Bahama. Il progetto Il progetto prevede lo sviluppo di un’area di attracco per le navi da crociera e di un complesso di moli da 400 milioni di dollari; altri 50 milioni di dollari saranno destinati alla creazione di un beach club e alla ristrutturazione di un centro commerciale esistente. I servizi includeranno un’area di accoglienza e spazi per la vendita al dettaglio, la ristorazione e l’intrattenimento. Msc svilupperà inoltre infrastrutture di trasporto e altri elementi «progettati per aumentare il flusso di visitatori, ampliare le opportunità commerciali locali e rafforzare Grand Bahama come destinazione crocieristica competitiva», ha affermato il primo ministro. Condividi

