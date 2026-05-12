Cuba: l’amministrazione Trump pronta a sanzionare chi collabora con Gaviota Gli Stati Uniti hanno messo le catene alberghiere spagnole che operano a Cuba in una situazione critica. Le sanzioni del Dipartimento del Tesoro Usa contro tutte le entità e organizzazioni commerciali associate a Gaesa potrebbero infatti portare alla chiusura dell’attività sull’isola di molte catene alberghiere. Come riporta Preferente, Donald Trump e Marco Rubio stanno attaccando Cuba nel suo punto debole: Gaesa, il principale conglomerato finanziario e commerciale del Paese di cui fa parte anche la catena alberghiera Gaviota, la più grande di Cuba. Gaviota lavora in sinergia con società alberghiere spagnole, che si vedono costrette a rivedere i rapporti con Gaesa per non incorrere nelle sanzioni statunitensi. Una collaborazione “pericolosa” In dettaglio, sempre secondo quanto riportato da Preferente, i gruppi alberghieri spagnoli e il gruppo canadese Sunwing, che gestiscono la maggior parte degli hotel di Cuba, avrebbero tempo fino al 5 giugno per cessare le attività sull’isola. Questa sarebbe la scadenza fissata dal Ministero del Tesoro per chiudere i rapporti con Gaviota, evitando gravi sanzioni economiche. Secondo Preferente, tutto lascia presagire che le catene internazionali saranno costrette ad annullare gli accordi firmati con Gaviota a fronte delle minacce dell’amministrazione Trump. Le misure del Ministero del Tesoro avranno ripercussioni anche su tutte le altre aziende che operano direttamente e indirettamente nel settore turistico, dai grossisti ai fornitori. Condividi

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Una collaborazione \"pericolosa\"\r

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Ryanair sostiene che \"le autorità italiane sanno da oltre tre anni che l’Ees sarebbe diventato pienamente operativo dal 10 aprile 2026, eppure non sono riuscite a garantire personale adeguato, la prontezza del sistema o che i chioschi fossero installati e funzionanti\".\r

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Assessore, Genova sembra attraversare un momento particolarmente favorevole per il turismo. Quali sono oggi i segnali più evidenti?\r

La percezione della città è cambiata molto. Sempre più persone ci raccontano di vedere Genova come una destinazione vivace, frizzante, autentica. Lo vediamo anche dal numero crescente di influencer e creator che arrivano spontaneamente per raccontarne le bellezze, spesso ancora poco conosciute. Genova sta tornando a occupare un posto importante nel panorama turistico internazionale e i numeri confermano questo percorso, con incrementi vicini alla doppia cifra nelle presenze.\r

Quanto è importante la collaborazione tra amministrazione e operatori privati nello sviluppo turistico della città?\r

È fondamentale. Il turismo funziona davvero quando si lavora in sinergia e si promuove la destinazione nella sua interezza. In questo senso iniziative come quella dei “Libri della Buonanotte” dell’Hotel Bristol Palace rappresentano un esempio molto bello di valorizzazione dell’identità cittadina. È un progetto di qualità, capace di lasciare un ricordo autentico a chi soggiorna a Genova. Gli operatori stanno investendo molto e l’amministrazione continuerà a supportare queste collaborazioni perché contribuiscono a rafforzare l’immagine della città nel mondo.\r

La destagionalizzazione resta uno degli obiettivi principali. Su quali mercati state lavorando?\r

Stiamo puntando molto sull’Est Europa e sul Nord Europa. Penso, ad esempio, alla Polonia, che è un mercato in forte crescita e sul quale stiamo investendo con attività promozionali dedicate. L’obiettivo è consolidare Genova come destinazione all season. E i risultati si vedono già: durante le ultime vacanze natalizie abbiamo registrato un aumento del 27% delle presenze rispetto all’anno precedente, che sale al 40% per gli stranieri, con circa 63 mila visitatori in più nelle due settimane centrali.\r

Quali sono gli elementi che permettono a Genova di proporsi come meta turistica tutto l'anno?\r

Sicuramente il clima mite aiuta, ma il vero valore aggiunto è la varietà dell’offerta. Genova unisce mare, cultura e outdoor in modo unico. Abbiamo un patrimonio culturale straordinario, fatto di musei, palazzi, chiese e mostre di grande livello, ma anche una componente outdoor sempre più apprezzata: trekking, biking, il sistema delle fortificazioni con panorami spettacolari sul mare. A questo si aggiunge tutto il turismo legato al mare, non solo balneare ma anche esperienziale e sportivo, fruibile in tutte le stagioni. È un mix che permette anche di allungare la permanenza media dei visitatori.\r

Come stanno evolvendo invece i mercati internazionali e il turismo crocieristico?\r

Il turismo crocieristico continua ad avere un ruolo importante soprattutto in termini di visibilità della destinazione. Molti visitatori scoprono Genova attraverso le crociere e poi tornano successivamente per soggiorni più lunghi. Inoltre stiamo collaborando con alcune compagnie per proporre itinerari dedicati alla scoperta della città, delle botteghe storiche e dello shopping. Esiste infatti anche un turismo luxury molto interessante, in particolare dal Sud America, attratto dal made in Europe e dalla convenienza fiscale sugli acquisti.\r

In un contesto internazionale ancora incerto, Genova riesce a mantenere competitività rispetto ad altre destinazioni mediterranee?\r

Sì certamente, perché rispetto ad altre mete Genova mantiene ancora prezzi accessibili. In una fase di incertezza economica questo diventa un fattore competitivo importante. Inoltre stiamo vedendo una crescita significativa del turismo domestico e di prossimità, che ci sta aiutando molto anche rispetto alle tensioni geopolitiche internazionali.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Genova accelera sul turismo all season: “La città è percepita come una destinazione viva e autentica”","post_date":"2026-05-08T11:57:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["genova"],"post_tag_name":["Genova"]},"sort":[1778241433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa è sempre più vicino alla presentazione di un'offerta vincolante per l'acquisizione di una quota di minoranza in Tap Air Portugal.\r

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Il ceo del colosso tedesco, Carsten Spohr, insieme al direttore finanziario Till Streichert, lo hanno confermato a margine della presentazione dei risultati del primo trimestre 2026.\r

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\"Come ho detto nel mio discorso, i mercati dell’emisfero meridionale stanno assumendo un’importanza sempre maggiore per il Gruppo Lufthansa - ha dichiarato Spohr -. Insieme a Tap saremmo nella posizione ideale per conquistare il mercato sudamericano. Attualmente siamo il gruppo aereo europeo più piccolo in questa regione, ma con Tap raggiungeremmo la stessa forza degli altri (Air France-Klm e Iag, ndr)\".\r

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Spohr ha sottolineato che il Gruppo Lufthansa ha aumentato la capacità verso il Sud America del 3,7% e migliorato i coefficienti di riempimento di tre punti percentuali. I ricavi per passeggero sono aumentati solo dello 0,4%, superati solo dalla regione Asia-Pacifico (2,3%). Till Streichert ha aggiunto: “L’attuale crisi non durerà per sempre. Abbiamo preso decisioni sulla nostra strategia. A seguito dell’offerta non vincolante, siamo stati invitati a presentare un’offerta vincolante. Non vediamo l’ora di compiere i prossimi passi”.\r

L'iter di privatizzazione\r

La scorsa settimana era stato Ben Smith, ceo di Air France-Klm, a confermare che il gruppo preparerà un'offerta vincolante, da presentare entro la fine di luglio o all'inizio di agosto. Il passo è successivo alle offerte non vincolanti presentate all'inizio di aprile.\r

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L'intenzione del governo portoghese è quella di cedere una quota fino al 49,9% del capitale Tap, di cui il 5% sarebbe riservato in via prioritaria ai dipendenti, mentre il partner industriale potrebbe detenere solo il 44,9%.","post_title":"Lufthansa pronta a presentare l'offerta vincolante per Tap Air Portugal","post_date":"2026-05-08T10:15:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1778235354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo cda per Bwh Hotels Italia. L’assemblea dei soci, riunita in Sicilia per la Spring Convention, per il triennio 2026-28 ha confermato Walter Marcheselli nel ruolo di presidente, giunto al suo quarto mandato consecutivo, confermando la stabilità e la continuità nella visione strategica intrapresa dal gruppo.\r

«Sono onorato della fiducia rinnovatami dai soci - dichiara Marcheselli - Il nuovo consiglio lavorerà in continuità per il successo dei progetti avviati e sarà capace, con rinnovato entusiasmo, di cogliere le opportunità di un mercato dinamico».\r

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Il board\r

Il nuovo board vede la riconferma di Giovanni Simonetto e Francesco Incerti nel ruolo di vicepresidente. Il nuovo consiglio di amministrazione è dunque così composto da una compagine di imprenditori che rappresentano le diverse aree geografiche e tipologie di strutture del network: Andrea Boccardi, Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Francesco Incerti, Walter Marcheselli, Gina Primavera, Giovanni Simonetto, Fulvio Soave.\r

La ceo Sara Digiesi ha commentato con soddisfazione: «Il consiglio di amministrazione saprà rappresentare tutta la ricchezza del nostro network e indirizzare il gruppo con scelte di valore per ciascun associato e per il brand».","post_title":"Bwh Hotels Italia: Marcheselli confermato presidente del cda. Le altre cariche","post_date":"2026-05-08T09:53:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1778233990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Biman Bangladesh Airlines è pronta a raddoppiare la propria flotta con un ordine a Boeing per 14 nuovi Boeing 787 Dreamliner e 737 Max, che rappresenta anche un record per la stessa compagnia.\r

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L’ordine comprende 8 Boeing 787-10, primo ordine per questa variante, destinati alle rotte ad alta richiesta verso il Medio Oriente; 2 Boeing 787-9, a supporto delle operazioni lungo raggio verso Europa e Nord America; 4 Boeing 737-8, primo ordine della compagnia per la famiglia 737 Max, per collegare in modo efficiente il Bangladesh con destinazioni in Medio Oriente, India e Sud-est asiatico.\r

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«I nuovi aeromobili, efficienti nei consumi e tecnologicamente avanzati, consentiranno di modernizzare la flotta, migliorare le performance operative ed espandere il network internazionale, rafforzando la posizione del Bangladesh nel mercato globale dell’aviazione», ha dichiarato Kaizer Sohel Ahmed, managing director e ceo del vettore.\r

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Attualmente Biman opera con una flotta di 14 aeromobili Boeing, tra cui 787-8, 787-9, 777 e 737 di nuova generazione, che da Dhaka servono un network di 22 destinazioni internazionali, tra cui importanti hub in Medio Oriente, Asia ed Europa. La rotta più lunga è il collegamento con Toronto via Istanbul, operato con Boeing 787-9.\r

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«Questo ordine rafforza la nostra partnership con Biman e supporta la loro strategia di crescita, focalizzata su modernizzazione della flotta, espansione del network e miglioramento dell’esperienza di viaggio», ha dichiarato Paul Righi, vice president commercial sales and marketing di Boeing per Eurasia, India e Asia meridionale.","post_title":"Biman Bangladesh Airlines effettua il suo più grande ordine a Boeing, per 14 787 e 737 Max","post_date":"2026-05-06T11:18:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778066331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero del turismo cubano starebbe preparando una proposta da veicolare durante FitCuba, rivolta ai cubani all'estero, al fine di incoraggiarli a visitare l'isola. Insieme alle agenzie di viaggio, sta creando nuovi incentivi per incrementare gli arrivi dei connazionali e dare così impulso a questo mercato.\r

Prodotti per l'incoming\r

In un intervento riportato da Reportur, Lessner Gómez, direttore marketing del ministero del turismo, ha indicato che sono allo studio prodotti specifici in collaborazione con le agenzie di viaggio specializzate nel turismo incoming, che includono offerte che vanno dal noleggio auto ai servizi alberghieri.\r

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Lessner Gómez ha inoltre sottolineato che questi servizi sono pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che si ricongiungeranno con le proprie famiglie sull'isola. Gómez ha poi evidenziato che si tratta di un programma completo che verrà presentato durante la fiera e che aiuterà gli uffici di promozione turistica all'estero a commercializzare queste offerte in modo più efficace.\r

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La crisi del turismo a Cuba ha spinto gli hotel a tagliare le tariffe a livelli mai visti da anni. Vengono promosse offerte last minute e pacchetti multipli prima inaccessibili. Queste offerte alberghiere spaziano da Varadero L'Avana, dove il tasso di occupazione è al minimo a causa del calo dei turisti internazionali. ","post_title":"Cuba: pronto un piano per incentivare l'incoming dei residenti all'estero","post_date":"2026-05-05T11:31:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777980683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spirit Airlines si arrende e diventa la prima vittima illustre degli elevatissimi costi del carburante: sabato 2 maggio la low cost statunitense ha ufficialmente cessato le sue operazioni di volo, dopo non essere riuscita a ottenere un piano di salvataggio da 500 milioni di dollari dall’amministrazione Trump.\r

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«Tutti i voli sono stati cancellati e il servizio clienti non è più disponibile - spiega una nota ufficiale del vettore -. Siamo orgogliosi dell’impatto che il nostro modello a bassissimo costo ha avuto sul settore negli ultimi 34 anni e speravamo di poter servire i nostri passeggeri ancora per molti anni a venire».\r

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Le ragioni sono da ricondurre al drastico aumento dei prezzi del jet fuel. E Spirit Airlines - che stava uscendo da una seconda procedura fallimentare - è così la prima azienda del settore costretta a chiudere i battenti causa della guerra con l’Iran.\r

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Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, Spirit ha circa 9.000 voli programmati dal 2 maggio fino alla fine del mese. Questi voli hanno un totale di 1,8 milioni di posti. Ciò significa che in media circa 300 voli e 60.000 potenziali passeggeri al giorno saranno interessati solo nel prossimo mese.\r

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","post_title":"Spirit Airlines getta la spugna: aerei a terra e 17.000 dipendenti a casa","post_date":"2026-05-04T09:32:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777887148000]}]}}