Biman Bangladesh Airlines effettua il suo più grande ordine a Boeing, per 14 787 e 737 Max Biman Bangladesh Airlines è pronta a raddoppiare la propria flotta con un ordine a Boeing per 14 nuovi Boeing 787 Dreamliner e 737 Max, che rappresenta anche un record per la stessa compagnia. L’ordine comprende 8 Boeing 787-10, primo ordine per questa variante, destinati alle rotte ad alta richiesta verso il Medio Oriente; 2 Boeing 787-9, a supporto delle operazioni lungo raggio verso Europa e Nord America; 4 Boeing 737-8, primo ordine della compagnia per la famiglia 737 Max, per collegare in modo efficiente il Bangladesh con destinazioni in Medio Oriente, India e Sud-est asiatico. «I nuovi aeromobili, efficienti nei consumi e tecnologicamente avanzati, consentiranno di modernizzare la flotta, migliorare le performance operative ed espandere il network internazionale, rafforzando la posizione del Bangladesh nel mercato globale dell’aviazione», ha dichiarato Kaizer Sohel Ahmed, managing director e ceo del vettore. Attualmente Biman opera con una flotta di 14 aeromobili Boeing, tra cui 787-8, 787-9, 777 e 737 di nuova generazione, che da Dhaka servono un network di 22 destinazioni internazionali, tra cui importanti hub in Medio Oriente, Asia ed Europa. La rotta più lunga è il collegamento con Toronto via Istanbul, operato con Boeing 787-9. «Questo ordine rafforza la nostra partnership con Biman e supporta la loro strategia di crescita, focalizzata su modernizzazione della flotta, espansione del network e miglioramento dell’esperienza di viaggio», ha dichiarato Paul Righi, vice president commercial sales and marketing di Boeing per Eurasia, India e Asia meridionale. Condividi

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Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell'umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. \r

Singapore Airlines offre nel suo orario estivo fino a 21 voli settimanali per Phnom Penh e fino a 14 frequenze settimanali per Siem Reap/Angkor.\r

","post_title":"La Cambogia punta sulla promozione: firmato accordo con Singapore Airlines","post_date":"2026-05-05T12:02:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777982543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor ha fatto il suo debutto da Venezia con l'apertura dei collegamenti per Francoforte: un nuovo tassello che si inserisce nella strategia di consolidamento della rete italiana, che punta a offrire capillarità e continuità.\r

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Oltre al nuovo collegamento, la compagnia aerea effettua tutto l’anno voli da Milano Malpensa, mentre sono riprese, con la programmazione estiva, le connessioni da Roma Fiumicino. Grazie a questa presenza strategica negli scali chiave del Paese, i viaggiatori italiani possono raggiungere con estrema facilità l'hub di Francoforte e da lì accedere all'ampio network globale di Condor, che spazia dal fascino intramontabile dei Caraibi all'energia di Bangkok, includendo le atmosfere messicane di Cancun.\r

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La programmazione verso il Nord America si conferma altrettanto ricca e capillare, garantendo connessioni fluide verso le principali porte d'accesso al Canada, come Toronto, Vancouver e Calgary, e raggiungendo persino Anchorage, in Alaska. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il vettore assicura una copertura totale che unisce le grandi metropoli della East Coast, tra cui New York e Boston, ai panorami della West Coast, toccando San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland, fino ad arrivare a Las Vegas.\r

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«Continuiamo ad ampliare la nostra presenza in Italia, un mercato che riveste un ruolo chiave nei nostri piani di crescita. Con l’introduzione dei voli da Venezia, offriamo ai viaggiatori ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni in tutto il mondo - ha dichiarato David Carlisle, vice president network planning & partnerships di Condor -. Il nostro obiettivo è rendere i viaggi a lungo raggio più comodi e piacevoli, combinando collegamenti efficienti via Francoforte con l’esperienza di volo di alta qualità offerta da Condor».\r

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«I tre voli giornalieri di Condor da Venezia rappresentano un passo significativo per lo sviluppo della connettività del nostro scalo e dell'intero territorio. I collegamenti verso l'hub della compagnia a Francoforte garantiscono un accesso diretto verso mercati europei ed intercontinentali, tra cui il Nord America, i Caraibi e l'Asia, traducendosi in un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici e d'affari con la Germania ed il mondo» ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.\r

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Tutti i collegamenti a lungo raggio sono operati da Airbus A330neo, progettati per offrire un comfort d'eccellenza in tre classi di viaggio. La Business Class si distingue per i suoi esclusivi Prime Seat in prima fila, dotati di letti completamente reclinabili e monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce circa 15 cm di spazio extra per le gambe.","post_title":"Condor operativa sulla Venezia-Francoforte: connessioni sull'ampio network lungo raggio","post_date":"2026-05-05T11:57:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777982273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_513292\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Hamza Abzakh, nuovo area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian[/caption]\r

A un mese dal suo insediamento come area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian, Hamza Abzakh si presenta al trade italiano portando con sé una lunga esperienza all’interno della compagnia, maturata anche sul mercato libanese.\r

Negli ultimi anni, in uno scenario internazionale complesso, Royal Jordanian ha garantito la continuità delle proprie operazioni. «Non abbiamo mai interrotto completamente le attività, se non nei casi in cui alcuni aeroporti sono stati chiusi per ragioni legate allo spazio aereo. Per il resto abbiamo continuato a volare, soprattutto in Europa, assicurando la massima regolarità possibile».\r

Uno scenario non privo di criticità, in particolare sul fronte dei costi. «L’aumento del prezzo del carburante ha avuto un impatto importante. Abbiamo lavorato per gestire al meglio sia il fuel sia i costi assicurativi, con l’obiettivo di contenere gli effetti sulle tariffe. Tuttavia, gli aumenti sono stati inevitabili, anche se differenziati a seconda delle aree».\r

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Italia mercato chiave e sviluppo del network\r

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Nonostante ciò, la compagnia guarda avanti, puntando con decisione sul rilancio del turismo verso la Giordania. «Il Paese si è confermato una delle destinazioni più sicure della regione. Il turismo non si è mai fermato del tutto: abbiamo registrato solo una lieve flessione, più legata a una generale cautela nei viaggi che a timori specifici. Ora ci aspettiamo una ripresa della domanda».\r

In questa direzione, Royal Jordanian sta lavorando a stretto contatto con il trade. «Sono in programma diverse iniziative con i partner italiani e i tour operator, che conoscono bene la destinazione e sono pronti a rilanciare i programmi».\r

Parallelamente, la compagnia prosegue il piano di rinnovamento della flotta. «Abbiamo già introdotto nuovi aeromobili e aggiornato gran parte della flotta con servizi moderni: nuovi sedili, sistemi di intrattenimento e Wi-Fi. Anche la flotta Airbus è stata rinnovata con A320 e A321 di nuova generazione».\r

Sul lungo raggio, l’attenzione è rivolta ai Boeing 787. «Stiamo aggiornando gli interni dei 787 con le tecnologie più avanzate e prevediamo l’arrivo di nuovi 787-9, più capienti, per sostenere l’espansione del network».\r

Espansione del network che riguarda diverse aree geografiche: «Stiamo riaprendo rotte in India e Africa precedentemente sospese e continuiamo a crescere in Europa e negli Stati Uniti».\r

L’Italia rappresenta uno dei mercati chiave. «Operiamo voli giornalieri su Roma e stiamo lavorando per rendere giornaliere anche le frequenze su Milano. Inoltre, Venezia è tra le destinazioni in programma, con alcune frequenze settimanali». Un legame, quello con il nostro Paese, che affonda le radici nella storia della compagnia. «Il primo volo di Royal Jordanian è stato proprio su Roma: per noi l’Italia ha un valore storico e strategico».\r

Guardando avanti, il piano industriale è chiaro: «Entro il 2028 puntiamo a una flotta di 40–45 aeromobili, tra Embraer, Airbus e Boeing 787, per coprire tutte le tipologie di rotte».\r

Già oggi, sottolinea Abzakh, la flotta è relativamente giovane, soprattutto sul segmento narrow-body.\r

Sul fronte commerciale, la stagionalità resta un fattore determinante. «L’estate è sempre un periodo importante: la domanda si mantiene su livelli positivi e confidiamo in un buon andamento della stagione, pur in un contesto ancora variabile. Continuiamo a lavorare per mantenere prezzi competitivi e una disponibilità adeguata».\r

In parallelo, arrivano segnali incoraggianti dal mercato turistico. «Stiamo registrando un progressivo miglioramento della domanda verso la Giordania, soprattutto in vista dell’alta stagione e con prospettive interessanti anche per l’autunno. Riceviamo diverse richieste da parte di gruppi e operatori, con prenotazioni che iniziano ad allungarsi su orizzonti più lunghi, fino alla Pasqua 2027. In un contesto internazionale ancora incerto, il quadro resta positivo, pur mantenendo un approccio prudente».\r

Sul piano operativo, la compagnia ha dimostrato capacità di adattamento. «Non abbiamo cancellato voli, ma modificato alcune rotte quando necessario, mantenendo la continuità delle operazioni e garantendo collegamenti efficienti e sicuri».\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Royal Jordanian e la vision di Hamza Abzakh: \"Italia al centro della crescita\"","post_date":"2026-05-05T09:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777974338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal tour operator storico Utat ecco \"Estate a New York\" e \"Il Golden West\": tour esperienziali in piccoli gruppi, con accompagnatore specialista dall'Italia e volo incluso, per un'America autentica e fuori dai circuiti standard.\r

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Utat Viaggi rilancia per la stagione estiva 2026 la sua collezione USA con due prodotti di punta della linea Firmati Utat : Estate a New York (6 giorni / 4 notti, da € 2.289) e Il Golden West (14 giorni / 12 notti, da € 4.959). Due itinerari pensati per segmenti diversi della clientela, ma uniti dalla stessa filosofia: viaggio esperienziale, contenuti autentici e accompagnamento di alto profilo.\r

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Il valore distintivo dell'offerta sta nell'accompagnatore specialista che parte dall'Italia: si tratta del product manager della destinazione, figura che unisce conoscenza diretta dei territori e competenza commerciale. Il volo intercontinentale a/r è sempre incluso nella quota e i gruppi sono di piccole dimensioni (max 20 partecipanti), per garantire un rapporto autentico con i viaggiatori e tra i viaggiatori, oltre a fluidità nelle visite.\r

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ESTATE A NEW YORK è pensato anche per chi ha già visitato la Grande Mela. Accanto agli imperdibili (Statua della Libertà, Ellis Island, Central Park, Wall Street, Brooklyn Bridge), il programma include Hudson Yards e la High Line, Greenwich Village, DUMBO, Prospect Park e una giornata sorprendente nel Bronx - tra Yankee Stadium e la scalinata di Joker - con sosta a City Island, l'isola segreta dall'atmosfera New England. Partenze 11 agosto e 8 settembre 2026.\r

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IL GOLDEN WEST, riproposto a grande richiesta, è il classico West americano in versione completa: da Los Angeles a San Francisco attraverso Grand Canyon, Lake Powell, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley (con Jeep tour e pranzo Navajo), Arches, Canyonlands, Bryce, Las Vegas, Death Valley, Yosemite e il 17-Mile Drive. Un plus che chi se ne intende apprezzerà: i doppi pernottamenti senza cambio hotel quotidiano nelle tappe chiave (Page, Moab, San Francisco) alleggeriscono un itinerario lungo e impegnativo, vero elemento di differenziazione rispetto ai competitor. Partenze 20 luglio, 10 agosto e 7 settembre 2026.\r

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A confermare la qualità del prodotto sono le recensioni dei clienti già rientrati, costantemente positive sull'accompagnamento, la cura organizzativa e l'autenticità dei percorsi.\r

Per le agenzie significa proporre un marchio storico, affidabile e ben costruito, con un cliente che torna.\r

","post_title":"Usa firmati Utat: due tour d'autore per l'estate 2026","post_date":"2026-05-05T09:00:32+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777971632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines festeggia i 60 anni di collegamenti tra Milano e Varsavia: il primo volo tra le due città è decollato infatti il 2 maggio 1966 e oggi il vettore polacco opera questa rotta con due frequenze giornaliere.\r

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Negli ultimi 25 anni, Lot ha effettuato oltre 44.000 voli su questa tratta, coprendo quasi 50,6 milioni di chilometri in oltre 80.000 ore di volo e trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri.\r

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«I voli da e per Milano rivestono grande importanza per Lot Polish Airlines e rappresentano una componente chiave della nostra crescente presenza in Italia, mercato domestico di Star Alliance. Dal volo inaugurale nel 1966, colleghiamo imprese, persone e culture su questa rotta - afferma Amit Ray, direttore per Italia, mercati Dach, Malta e India e head of global corporate and strategic sales di Lot - Ancora oggi, questi voli restano fondamentali sia per i viaggiatori d’affari sia per quelli leisure, per chi visita amici e parenti e per chi viaggia per motivi culturali».\r

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«Celebrare i 60 anni del collegamento tra Milano e Varsavia insieme a Lot rappresenta un traguardo di grande importanza, una rotta storica, oggi operata da Malpensa, che ha contribuito in modo significativo a rafforzare i legami economici, culturali e turistici tra Italia e Polonia, offrendo ai passeggeri anche un accesso a un network globale in continua espansione - aggiunge Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Il doppio collegamento giornaliero testimonia la solidità e la rilevanza strategica di questa partnership, che continua a crescere guardando al futuro della connettività internazionale».\r

","post_title":"Lot e i 60 anni della Milano-Varsavia: oggi sulla rotta vengono operati due voli giornalieri","post_date":"2026-05-04T14:57:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777906654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513236\" align=\"alignright\" width=\"300\"] @Jeroen Seyffer Fotografie[/caption]\r

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Bls incentiva le prenotazioni dei viaggi fino a metà luglio 2026 con una promozione a tempo limitato sul Trenino Verde delle Alpi: da oggi, 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, la carta giornaliera e la carta 2 giorni Trenino Verde sono disponibili con uno sconto del 20%.\r

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Nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 26 luglio sono infatti previsti lavori di manutenzione sulla linea tra Domodossola e Iselle di Trasquera: ecco quindi una riduzione che riguarda le tariffe per adulti in prima e seconda classe, nonché i prezzi per bambini e cani. I biglietti possono essere acquistati a un prezzo ridotto tra il 4 e il 17 maggio 2026, sia tramite lo shop online BLS, sia presso i punti vendita specializzati. Il viaggio può essere effettuato fino a metà luglio, con una prevendita massima di due mesi.\r

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Con il Trenino Verde delle Alpi si può costruire un viaggio ogni volta differente, scendendo dove si desidera, ripartendo quando si è pronti per la tappa successiva o per rientrare verso casa. L’itinerario percorso non è mai noioso, tra gite in battello sui laghi svizzeri, escursioni lungo sentieri montani e panorami sorprendenti, bagni termali, passeggiate culturali e shopping tra le strade antiche di graziosi paesini e città medievali.\r

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","post_title":"Il Trenino Verde delle Alpi incentiva le prenotazioni per viaggiare fino a metà luglio","post_date":"2026-05-04T11:44:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777895043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair ha accolto in flotta il suo primo Boeing 737 Max 8, segnando l’inizio di un ampio programma di rinnovamento della sua flotta di velivoli a corridoio singolo.\r

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«Questa consegna rappresenta una tappa importante nella nostra strategia di modernizzazione della flotta - ha dichiarato il capitano Ahmed Adel, ceo di Egyptair Holding Company -. Con l’integrazione del 737 Max 8 nelle nostre operazioni, il gruppo si impegna a offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio superiore, raggiungendo al contempo una maggiore efficienza operativa (...) La tecnologia avanzata di questo velivolo e il suo ridotto impatto ambientale si allineano perfettamente con la nostra visione di una crescita sostenibile».\r

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Il 737 Max 8 va a completare l’attuale flotta di 30 Boeing 737-800 di generazione precedente, con i quali condivide una forte compatibilità operativa. Secondo Boeing, il nuovo velivolo consente una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni rispetto ai modelli che sostituisce.\r

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I nuovi aeromobili saranno impiegati su rotte a corto e medio raggio verso l’Europa e il Medio Oriente, in particolare Parigi, Bruxelles, Istanbul e Vienna. Questa consegna rientra in un programma di rinnovo della flotta che ha subito diversi adeguamenti strategici, tra cui il ritiro completo degli Airbus A220-300. La flotta a medio raggio comprende inoltre 15 velivoli della famiglia A320neo.\r

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