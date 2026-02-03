Cuba, turismo al collasso: soli 1,8 mln di arrivi sull’Isola nel 2025 Cuba affronta forse la sua peggiore sfida in ambito turistico, dopo aver chiuso il 2025 con soli 1,8 milioni di visitatori, il 17,8% in meno rispetto all’anno precedente. Dato che, se rapportato al 2018, diventa però un vero e proprio collasso, sfiorando un calo del 70%: allora i turisti erano stati intatti 4,8 milioni. I dati presentati dall’ufficio nazionale di statistica Onei, evidenziano che i principali mercati turistici dell’isola caraibica hanno subito tutti una contrazione lo scorso anno: le visite dei cubani che vivono all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, sono diminuite del 22,6%: gli arrivi dalla Germania, dalla Russia e dal Canada sono diminuiti rispettivamente del 50,5%, del 29% e del 12,4%. Tra i paesi europei, sono quasi dimezzati i viaggiatori provenienti dalla Germania, con un -49,5%; la Spagna ha segnato un -28,5% e la Francia -26%. Il governo di Cuba, a corto di liquidità e che conta proprio sull’industria turistica per le entrate di valuta forte, sperava di raggiungere nel 2025 i 2,6 milioni di arrivi. Condividi

