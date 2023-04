Doppia inaugurazione capitolina per il gruppo Ihg: Six Senses a marzo, InterContinental a maggio Ancora Roma protagonista di importanti sviluppi alberghieri. Quasi in contemporanea con l’annuncio dell’inaugurazione del nuovo Bulgari anche il gruppo Ihg piazza due colpi di prestigio nella capitale. Lo scorso 16 marzo, come da previsioni, ha aperto i propri battenti il Six Senses Rome. Disegnato dall’architetto spagnolo Patricia Urquiola con uno stile che intreccia il classicismo con la contemporaneità, l’hotel vanta 96 camere, alcune delle quali dotate di triclini in marmo sulle proprie terrazze affacciate su via del Corso. A completare l’offerta il ristorante – bar Bivium nonché il Notos Rooftop, entrambi con una proposta ispirata alla tradizione culinaria locale.

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace sarà invece inaugurato il prossimo maggio in via Veneto, all’interno di un edificio costruito dall’architetto Carlo Busiri Vici nel 1900 per ospitare gli ambasciatori stranieri in città e poi successivamente adibito a libreria dell’ambasciata Usa, a partire dal 1946. La struttura disporrà di 160 camere e suite realizzate con uno stile in grado di combinare dettagli neo-classici e design contemporaneo. La proposta f&b sarà declinata in una serie di locali, tra cui il ristorante italo-americano Scarpetta Nyc, il Charlie’s Rooftop e l’Anita’s bar e lounge.

