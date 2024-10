Six Senses cresce in Italia con due nuove strutture a Como e Milano Due new entry a Como e Milano per Six Senses grazie alla sigla di un nuovo accordo di gestione alberghiera con il Gruppo Statuto: Six Senses Milan e Six Senses Lake Como seguono l’inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 e l’annuncio dell’apertura del Six Senses Antognolla in Umbria. grazie alla sigla di un nuovoseguono l’inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 e l’annuncio dell’apertura del Six Senses Antognolla in Umbria. La struttura milanese si trova nel cuore della città, in via Brera 19, mentre quella di Como porta avanti l’eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde dell’omonimo lago nel 1820 a Cadenabbia di Griante. Il Six Senses Milan – la cui apertura è prevista nel 2025 – conta 68 camere di cui 15 sono suite e 2 dispongono di una piscina privata, ma anche una Spa all’avanguardia, in grado di offrire una gamma di trattamenti high-tech e high-touch, oltre ad un rooftop bar e una piscina sospesa. Il Six Senses Lake Como aprirà i battenti, dopo la ristrutturazione, nel 2028: ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago; a completare i servizi, un ristorante gourmet, la terrazza bar ed il ristorante con vista mozzafiato sul lago situato al quarto piano della struttura. ci saranno. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago; a completare i servizi, un ristorante gourmet, la terrazza bar ed il ristorante con vista mozzafiato sul lago situato al quarto piano della struttura. “Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa – ha dichiarato Neil Jacobs, ceo di Six Senses -: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all’interno di una delle capitali della moda più dinamiche d’Europa; il secondo invece è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza.” “Il Gruppo Statuto ha ulteriormente rafforzato la sua collaborazione con Six Senses per portare il brand nelle più prestigiose destinazioni – ha aggiunto Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto -. Dopo il successo a Ibiza e Roma e l’imminente apertura a Londra, il Gruppo Statuto è lieto di annunciare tocca all’acquisizione di altri due edifici storici in località iconiche a livello internazionale. Il portfolio del Gruppo Statuto Luxury Hotels è ora un punto di riferimento nel segmento dell’ospitalità di lusso, in cui l’Italia guida interessi e investimenti grazie alla sua storia, cultura e stile di vita raffinato.” Il portfolio del segmento Luxury & Lifestyle d & Resorts conta oggi quasi 100 hotel in Europa, di cui otto strutture Six Senses in Italia, Svizzera, Francia, Israele, Portogallo, Spagna e Turchia. Condividi

[post_title] => Aeroporti italiani proiettati oltre i 200 milioni di passeggeri per fine 2024 [post_date] => 2024-10-18T12:24:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729254272000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due new entry a Como e Milano per Six Senses grazie alla sigla di un nuovo accordo di gestione alberghiera con il Gruppo Statuto: Six Senses Milan e Six Senses Lake Como seguono l'inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 e l'annuncio dell'apertura del Six Senses Antognolla in Umbria. La struttura milanese si trova nel cuore della città, in via Brera 19, mentre quella di Como porta avanti l'eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde dell'omonimo lago nel 1820 a Cadenabbia di Griante. Il Six Senses Milan - la cui apertura è prevista nel 2025 - conta 68 camere di cui 15 sono suite e 2 dispongono di una piscina privata, ma anche una Spa all’avanguardia, in grado di offrire una gamma di trattamenti high-tech e high-touch, oltre ad un rooftop bar e una piscina sospesa. Il Six Senses Lake Como aprirà i battenti, dopo la ristrutturazione, nel 2028: ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago; a completare i servizi, un ristorante gourmet, la terrazza bar ed il ristorante con vista mozzafiato sul lago situato al quarto piano della struttura. "Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa - ha dichiarato Neil Jacobs, ceo di Six Senses -: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all'interno di una delle capitali della moda più dinamiche d'Europa; il secondo invece è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza.” "Il Gruppo Statuto ha ulteriormente rafforzato la sua collaborazione con Six Senses per portare il brand nelle più prestigiose destinazioni - ha aggiunto Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto -. Dopo il successo a Ibiza e Roma e l’imminente apertura a Londra, il Gruppo Statuto è lieto di annunciare tocca all’acquisizione di altri due edifici storici in località iconiche a livello internazionale. Il portfolio del Gruppo Statuto Luxury Hotels è ora un punto di riferimento nel segmento dell’ospitalità di lusso, in cui l’Italia guida interessi e investimenti grazie alla sua storia, cultura e stile di vita raffinato." Il portfolio del segmento Luxury & Lifestyle d & Resorts conta oggi quasi 100 hotel in Europa, di cui otto strutture Six Senses in Italia, Svizzera, Francia, Israele, Portogallo, Spagna e Turchia. Nota come città del \"mangiare e bere bene\", il Comune di Alessandria invita all’evento Ale Chocolate, la fiera del cioccolato artigianale che dal 25 al 27 ottobre accoglie i più “golosi\" per le vie del centro ad Alessandria.\r

\r

Organizzata da Procom e ACAI (Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani) che porta in città diversi maestri cioccolatieri intenti a proporre le loro sfiziosità.\r

\r

Saranno 14 gli espositori dislocati nel centro della città, produttori provenienti da tutto il Nord Italia e con squisite sorprese anche del territorio. Tre giorni di evento tra dolci profumi, degustazioni e intrattenimento (anche per i più piccoli) con il coinvolgimento dei negozi e le pasticcerie del centro. Veri e propri show-room del cioccolato e del dolce dove farsi coccolare immersi in un’atmosfera magica e delicata.\r

\r

«Una manifestazione molto attesa ad Alessandria - afferma il vice sindaco e assessore al marketing territoriale Giovanni Barosini - che si inserisce nella grande tradizione pasticcera delle Città, arricchendola con una specifica e approfondita esplorazione del cioccolato, nelle sue varie forme, sapori, sfumature e aromi, sempre all'insegna della massima qualità degli ingredienti e accuratezza del processo di lavorazione. Un nuovo spunto di attrattività per una Città di straordinaria importanza dal punto di vista gastronomico».\r

\r

Nei giorni di Ale Chocolate si svolge anche l’epilogo di “Ottobre Alessandrino-Mese del Cinema” alla prima edizione, evento diretto dal regista Luca Ribuoli (28 settembre - 31 ottobre), la rassegna cinematografica più lunga d’Italia. Libri, incontri, mostre, attività di formazione rivolte alle scuole superiori, laboratori per bambini, un contest di scrittura aperto a tutti e proiezioni di lungometraggi e cortometraggi internazionali introdotti da personalità di spicco del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Attesi Pilar Fogliati, Pif, Neri Marcorè.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alessandria Città del Gusto e del Cinema, un fine ottobre ricco di eventi, libri e incontri","post_date":"2024-10-18T13:33:55+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1729258435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita a doppia cifra per il traffico passeggeri di Etihad Airways nei primi nove mesi del 2024, mentre è atteso a breve l'annuncio delle nuove destinazioni che andranno ad ampliare il network nel breve termine.\r

\r

Tra gennaio e settembre il vettore di Abu Dhabi ha trasportato 13,6 milioni i passeggeri, pari ad un incremento del 35% rispetto all'anno scorso. E nei 12 mesi conclusi il 30 settembre, Etihad ha trasportato 17,5 milioni di passeggeri, un dato che, secondo la compagnia, supera del 75% i 10 milioni trasportati nei 12 mesi conclusi a settembre 2022.\r

\r

Il ceo Antonoaldo Neves sottolinea come la compagnia abbia dimostrato “un continuo slancio verso l'alto”, aggiungendo che i load factor sono rimasti costanti mentre il vettore è cresciuto, con un fattore di carico dell'88% a settembre che ha superato l'87% a settembre 2023. Il network di settembre 2024 includeva 76 destinazioni rispetto alle 68 di settembre 2023.\r

\r

“L'espansione delle rotte è facilitata dalla crescita, anno dopo anno, della nostra flotta, che aumenta la reputazione di Abu Dhabi come hub globale dell'aviazione”, ha dichiarato Neves.\r

\r

Sempre a settembre la compagnia ha operato con 95 aeromobili, 16 in più rispetto al dato di settembre 2023.\r

\r

Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad, ha recentemente dichiarato ai delegati del Routes World in Bahrain che il vettore annuncerà 11 nuove rotte il 25 novembre e altre 20 nei primi due mesi del 2025. “Stiamo crescendo del 40% ogni anno”.","post_title":"Lo slancio di Etihad Airways: +35% i passeggeri trasportati nei primi 9 mesi 2024","post_date":"2024-10-18T13:27:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729258064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti italiani oltre i livelli di traffico pre-pandemia e con un tasso di recupero migliore rispetto alla media europea: sono i dati salienti che emergono dallo studio del centro Iccsai Transport and Sustainable Mobility dell’Università di Bergamo, secondo cui entro fine 2024 i passeggeri in transito negli scali nazionali potrebbero sfiorare i 220 milioni.\r

\r

In questo caso e se venisse mantenuto il trend dei primi otto mesi (lasso di tempo analizzato dallo studio) si raggiungerebbe un nuovo record, superando quello di 200 milioni registrato soltanto lo scorso anno. Se in Paesi come Francia e Germania il settore del trasporto aereo ha visto un calo, a favore invece di quello ferroviario, la tendenza italiana sembra andare in direzione opposta. In pratica, a livello globale, nel 2023 l’Italia cresce sopra la media europea con 3,3 milioni di passeggeri in più del 2019 (+1,7%), supera il traffico della Germania e si conferma il terzo mercato in Europa per il trasporto aereo con 197,2 milioni di passeggeri, alle spalle di Spagna (281,6) e Regno Unito (274,4).\r

\r

Lo studio ha comparato i dati sugli aeroporti europei e, più in generale, sullo scenario complessivo del trasporto aereo in Europa. A fare da traino alla crescita 2023 e 2024 sono i risultati di Roma Fiumicino: nel periodo considerato i passeggeri dei primi 25 aeroporti nazionali superano del 12,9% i valori pre-Covid del 2019, sebbene alcuni scali debbano ancora completare il recupero, tra cui Venezia (-0,6%, ed è l’unico tra i primi 10 aeroporti italiani), Ciampino, Treviso, Lametia Terme e Genova.\r

\r

Al contrario, Milano Bergamo, Napoli, Bari e Brindisi sono tra gli scali con le crescite maggiori negli ultimi cinque anni. Fiumicino cresce addirittura del 38,1% nel 2023 sul 2022, per un totale di oltre 40 milioni di passeggeri e dell’11,5% nei primi 8 mesi dell’anno in corso sul 2019. Spicca nel 2024 il forte rilancio di Milano Linate, spinto dal mercato domestico.","post_title":"Aeroporti italiani proiettati oltre i 200 milioni di passeggeri per fine 2024","post_date":"2024-10-18T12:24:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729254272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due new entry a Como e Milano per Six Senses grazie alla sigla di un nuovo accordo di gestione alberghiera con il Gruppo Statuto: Six Senses Milan e Six Senses Lake Como seguono l'inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 e l'annuncio dell'apertura del Six Senses Antognolla in Umbria.\r

\r

La struttura milanese si trova nel cuore della città, in via Brera 19, mentre quella di Como porta avanti l'eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde dell'omonimo lago nel 1820 a Cadenabbia di Griante.\r

Il Six Senses Milan - la cui apertura è prevista nel 2025 - conta 68 camere di cui 15 sono suite e 2 dispongono di una piscina privata, ma anche una Spa all’avanguardia, in grado di offrire una gamma di trattamenti high-tech e high-touch, oltre ad un rooftop bar e una piscina sospesa.\r

\r

\r

Il Six Senses Lake Como aprirà i battenti, dopo la ristrutturazione, nel 2028: ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago; a completare i servizi, un ristorante gourmet, la terrazza bar ed il ristorante con vista mozzafiato sul lago situato al quarto piano della struttura.\r

\r

\r

\"Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa - ha dichiarato Neil Jacobs, ceo di Six Senses -: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all'interno di una delle capitali della moda più dinamiche d'Europa; il secondo invece è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza.”\r

\r

\"Il Gruppo Statuto ha ulteriormente rafforzato la sua collaborazione con Six Senses per portare il brand nelle più prestigiose destinazioni - ha aggiunto Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto -. Dopo il successo a Ibiza e Roma e l’imminente apertura a Londra, il Gruppo Statuto è lieto di annunciare tocca all’acquisizione di altri due edifici storici in località iconiche a livello internazionale. Il portfolio del Gruppo Statuto Luxury Hotels è ora un punto di riferimento nel segmento dell’ospitalità di lusso, in cui l’Italia guida interessi e investimenti grazie alla sua storia, cultura e stile di vita raffinato.\" \r

\r

Il portfolio del segmento Luxury & Lifestyle d & Resorts conta oggi quasi 100 hotel in Europa, di cui otto strutture Six Senses in Italia, Svizzera, Francia, Israele, Portogallo, Spagna e Turchia.","post_title":"Six Senses cresce in Italia con due nuove strutture a Como e Milano","post_date":"2024-10-18T11:30:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729251042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo piano sulle agenzie di viaggio, elemento strategico tra i canali di vendita di Trenitalia, oggi più che mai trait-d'union con un cliente finale col quale ricostruire un rapporto. Di pari passo le novità di prodotto, l'internazionalizzazione della proposta, la crescente importanza del segmento leisure. Su tutto una linea ferroviaria che vuole e deve essere più efficiente.\r

\r

Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità di Trenitalia sintetizza alcuni dei punti cardine dello sviluppo 2025.\r

\r

Come evolve il rapporto con il trade?\r

\r

\"La capillarità sul territorio è un elemento determinante per il nostro business e dunque gli agenti di viaggio sono i nostri veri ambassador, ovunque. Sono loro che portano avanti un rapporto personale con il cliente finale, un rapporto che anche noi stiamo anche noi tentando di recuperare\".\r

\r

Siamo in un periodo contraddistinto da diverse problematiche che si ripercuotono sui viaggi quotidiani di molti passeggeri...\r

\r

\"Ci sono iniziative che hanno un impatto sulle infrastrutture e dunque comportano disagi spesso difficili da accettare per i passeggeri. Ma il nostro impegno è quello di ottenere una linea ferroviaria più efficiente, una linea AV più ampia e servizi ancora migliori. E una volta 'tolte le impalcature' il servizio sarà certamente migliore\".\r

\r

Quali le principali novità di prodotto?\r

\r

\"Innanzitutto la consegna, da settembre 2025, di due nuovi Frecciarossa 1000, che in parte sostituiranno i treni più obsoleti: nell’arco di cinque anni avremo una flotta tra le più moderne del mondo. Poi, tante iniziative legate al mondo leisure e a quello incoming, con un traffico internazionale che assume quote di mercato importanti. E ciò favorisce anche il trade nazionale, visto che molti turisti stranieri arrivano in Italia e attraverso la nostra rete visitano luoghi attrattivi appoggiandosi alle adv locali, a integrazione di un viaggi più strutturato organizzato nel loro paese\".\r

\r

Da quali mercati provengono principalmente questi viaggiatori stranieri?\r

\r

\"In larga parte da Europa, Usa, Canada e Sud America. Ma contiamo anche su una crescita dalla Cina, mercato a cui abbiamo dedicato una app per la prenotazione del Frecciarossa attraverso la piattaforma WeChat che le agenzie cinesi possono utilizzare per acquistare direttamente i nostri servizi internazionali. Vedremo, magari in concomitanza con il Capodanno cinese, se ci sarà una crescita anche del traffico leisure individuale oltre che di quello tradizionale dei gruppi. Cresce anche l'utilizzo del Freccia Link, che garantisce la continuità dell'esperienza di viaggio verso luoghi di grande appeal per il turismo internazionale non raggiunti direttamente dall'Av\".\r

\r

Come vi state preparando all'ingresso in Italia del nuovo competitor sulle linee Ac, i francesi di Sncf?\r

\r

\"Intanto pensiamo a noi e al nostro piano industriale per crescere nei prossini anni, per 'internazionalizzarci' ancora di più in Europa. Dalla Francia alla Slovenia, passando da Germania e forse anche Svizzera, il Frecciarossa è uno dei treni che può permettersi di andare oltre confine per portare l'italianità a servizio dei corridoi europei. Verrà un terzo concorrente? Lo gestiremo. Non cambierà il nostro committment di azienda trasporto AV Italia: siamo un'azienda premium, vogliamo continuare ad esserlo e su questo investiamo, perché è l'elemento differenziante che ha pagato fino ad ora e continuerà a farlo. C’è richiesta di esclusività e noi abbiamo la nostra da dire\".\r

\r

","post_title":"Diamantini, Trenitalia: «Agenti di viaggio nostri ambasciatori sul territorio»","post_date":"2024-10-18T10:59:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1729249167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Lunedì 18 novembre alle ore 18 è in programma la presentazione ufficiale pubblica del dossier di candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027. Il dossier dal titolo “Nuove rotte per la cultura” è stato consegnato al ministero della Cultura lo scorso 26 settembre ed è il risultato di un lungo e intenso percorso partecipativo che ha coinvolto 40 Comuni del comprensorio, 27 istituzioni locali e 27 città del Nord Ovest, dell’Italia e del Mediterraneo.\r

\r

La candidatura di Savona 2027 è una candidatura plurale, che coinvolge un territorio vasto e unito. Il percorso, iniziato nella primavera del 2023, ha visto la partecipazione di oltre 3mila persone durante gli appuntamenti di ascolto e i 9 incontri tematici di co-progettazione tenuti in tutta la città. Sono stati individuati 9 temi strategici di sviluppo, che saranno realizzati in 9 spazi rinnovati di Savona e nei luoghi simbolici del territorio.\r

\r

Savona 2027 ha ottenuto il sostegno di numerosi enti e partner, con i quali ha fattivamente collaborato per la condivisione del percorso di candidatura e la co-progettazione dei contenuti del dossier. Tra questi Regione Liguria e Agenzia Regionale per la Promozione Turistica InLiguria, Provincia di Savona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Fondazione De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Unione Industriali della Provincia di Savona, Università di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia del Demanio. Numerose le collaborazioni e i patrocini ricevuti anche da enti e associazioni del territorio, tra cui Asl 2 Savonese, AICC, ANCI Liguria, Diocesi di Savona-Noli, Legacoop Liguria, Ligurian Riviera, Parco del Beigua, Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e varie associazioni di categoria.\r

\r

Sono 40 i comuni coinvolti nella candidatura: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bardineto, Bergeggi, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Garlenda, Laigueglia, Loano, Mallare, Millesimo, Mioglia, Noli, Ortovero, Osiglia, Piana Crixia, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Spotorno, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga.\r

\r

A questi si aggiungono 9 città partner del Nord Ovest, tra cui Torino, Alba, Cuneo e Vercelli, e 9 città dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (Faenza, Pesaro, Nove, Castellamonte, Santo Stefano di Camastra, Cerreto Sannita, Montelupo Fiorentino, Urbania, Laveno Mombello). Di grande rilevanza anche la collaborazione con 9 importanti città del Mediterraneo come Valencia, Tangeri, Tunisi, Acri, Taranto, Livorno, Ravenna e la città ucraina di Mariupol, gemellata con Savona.","post_title":"Savona presenta il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027","post_date":"2024-10-18T10:21:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729246896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la quarta edizione di Tipo - Turismo Industriale Prato, che si chiuderà a marzo 2025.\r

\r

\r

Tipo è nato per far conoscere ai viaggiatori il territorio partendo dal passato e attraversando le grandi trasformazioni del presente, fino a “toccare” il futuro che si sta formando sotto gli occhi del visitatore alla ricerca di una meta originale nella “Toscana che non ti aspetti”, dinamica e contemporanea. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto del Museo del Tessuto, del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Mumat – Museo delle macchine tessili.\r

\r

L’esperienza di Tipo, avviata nel 2021 e ormai di grande successo, piace ai viaggiatori di tutta Italia che arrivano a Prato per visitare luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino, in cui è presente la mano di grandi architetti e si respirano le storie di coloro che li hanno vissuti. Tipo si può vivere in autonomia anche tramite l’app ufficiale, grazie alla quale è possibile organizzare il proprio tour attraverso itinerari tematici, tra musei e poli culturali, lungo il fiume Bisenzio, e visitando aziende attive, leader nella creazione di filati e tessuti sostenibili e di grande creatività.\r

\r

«Tipo è una esperienza esclusiva legata in maniera totale al territorio dell’ambito pratese, attraverso un percorso turistico che si può definire sensoriale. Toccare i tessuti, sentire la consistenza delle materie prime scoprendo storie e segreti del fare moda - commenta Chiara Bartalini, assessora al Turismo del Comune di Prato -. Tutto questo è possibile solo qui, dove nasce il turismo industriale, attraverso percorsi eterogenei che si sviluppano attorno all’archeologia industriale, all’ambiente fatto di gore e acqua, al riuso con preziosi e rari archivi di tessuti e modelli, in processo di eterna trasformazione come è la moda stessa, grazie alla visione illuminata di imprenditori non convenzionali che con caparbia forza e grande capacità commerciale hanno saputo rendere Prato nota nel mondo con uno spirito europeista d’avanguardia ante litteram».\r

\r

«Il Museo del Tessuto è ancora una volta lieto di partecipare all’organizzazione del progetto Tipo, giunto alla quarta edizione e ormai una certezza nel campo del turismo pratese, regionali e anche oltre – afferma Filippo Guarini, direttore del Museo del Tessuto di Prato –. Il Museo del Tessuto, insieme alla Biblioteca Lazzerini e al Polo Campolmi, costituiscono una tappa fissa delle visite di Tipo, effettuabili anche in autonomia attraverso l’app ufficiale. Più in generale, rappresentano un punto fermo del patrimonio storico e di architettura industriale del territorio da vivere, scoprire e raccontare».\r

\r

«Come Fondazione CDSE curiamo per il quarto anno gli itinerari di turismo industriale inseriti nel cartellone di Tipo e teniamo le fila dei tanti progetti che da Tipo sono nati per avere vita propria – sottolinea Luisa Ciardi, archeologa industriale della Fondazione Cdse –. Il successo della manifestazione, che si chiude anche quest’anno con il Tipo Festival a fine marzo, lo si misura anche in termini di immagine e di reputazione che Prato e tutto il suo ambito turistico stanno assumendo a livello di turismo industriale nazionale. La città laniera è ormai punto di riferimento per questa particolare forma di turismo: esperienziale, innovativo, esclusivo, che affonda le radici nella grande tradizione manifatturiera e vive del contatto con le aziende tessili votate alla sostenibilità, alla creatività e all’innovazione».","post_title":"Prato: con la quarta edizione di Tipo, focus sul turismo industriale","post_date":"2024-10-18T09:35:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729244117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è l'Europa nel radar di AirAsia: la low cost basata in Malesia guarda al 2030 per l'attuazione della propria ambiziosa strategia di sviluppo, che punterebbe anche agli Stati Uniti.\r

\r

L'espansione prevista nell'arco dei prossimi cinque anni sarà focalizzata inizialmente (nel 2025) su città secondarie in “regioni chiave” dell'Asia, con l'inserimento di otto destinazioni nel network internazionale e l'ampliamento della flotta operativa da 63 a 76 aeromobili.\r

\r

Tra il 2026 e il 2027 il traguardo è fissato in “mercati strategici” nel Pacifico e nell'Asia orientale mentre, entro il 2028, la compagnia raggiungerà Medio Oriente e Asia centrale: Oman, Uzbekistan e Mongolia sono le destinazioni citate da Tony Fernandes,eo della società madre di AirAsia, Capital A.\r

\r

Fernandes ha spiegato che l'espansione è resa possibile dall'ingresso in flotta dei nuovi Airbus A321neos, A321Lr e A321Xlr, che consentiranno di operare queste rotte con costi inferiori. Secondo il manager con questo sviluppo l'aeroporto di Kuala Lumpur potrebbe competere con quello di Dubai come hub di transito.","post_title":"AirAsia pensa in grande e traguarda lo sbarco in Europa nel 2030","post_date":"2024-10-18T09:23:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729243395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A4E mette in fila le priorità del comparto del trasporto aereo per il nuovo mandato Ue: rafforzare la competitività delle compagnie aeree europee, riformare lo spazio aereo europeo, (definito come \"obsoleto e frammentato\"), sostenere la decarbonizzazione dell'aviazione, completare il mercato unico.\r

\r

La realizzazione di queste priorità rafforzerà la competitività del settore aereo europeo, assicurando che rimanga una forza competitiva a livello globale che collega gli europei in tutta Europa e con il resto del mondo.\r

\r

Sottolineando il loro impegno a collaborare con la prossima Commissione europea, con i deputati al Parlamento europeo appena eletti e con gli Stati membri, gli amministratori delegati delle compagnie aeree europee hanno pubblicato una lettera aperta, in cui chiedono inoltre ai responsabili politici di «lavorare con noi per realizzare un futuro del volo che sia connesso, affidabile, moderno, sostenibile e che rimanga a disposizione di tutti».\r

\r

«Il prossimo mandato dell'Ue deve essere incentrato sulla realizzazione - ha osservato Michael O'Leary, presidente di A4E -. I politici devono essere coraggiosi e realizzare le riforme che l'Europa chiede a gran voce per garantire che rimanga una regione competitiva e innovativa e, soprattutto, che l'aviazione sia in grado di fornire servizi ai cittadini europei negli anni a venire».\r

\r

«Siamo chiari sulle aree di intervento più urgenti: dalla riforma dello spazio aereo alla sostenibilità, la garanzia di condizioni di parità e il completamento del mercato unico saranno essenziali per mantenere un'industria aerea europea competitiva. Ci aspettiamo un'azione decisiva nei prossimi cinque anni e siamo pronti a collaborare con l'Ue per compiere importanti progressi» ha sottolineato Ourania Georgoutsakou, direttore generale dell'associazione.","post_title":"A4E: ecco le sfide prioritarie per un'industria aerea europea competitiva","post_date":"2024-10-18T09:06:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729242360000]}]}}