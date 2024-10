Il Pantheon Iconic Rome rinnova lo stellato Idylio che si sposta all’esterno dell’hotel Nuova location per lo stellato Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, che si sposta all’esterno della struttura, pur rimanendo nelle sue immediate vicinanze, non lontano dal Pantheon, nel cuore pulsante della città. L’obiettivo è naturalmente quello di valorizzare ulteriormente l’asset, aprendo ancora di più l’offerta f&b della struttura capitolina agli ospiti esterni. Il progetto è stato curato da Pacini Group, a cui fa riferimento l’hotel, in partnership con lo studio Caberlon. Il locale include una sala centrale ampia e scenografica, una zona intima per momenti più raccolti, quali cene romantiche o incontri privati, nonché una wine cellar a vista. “Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo spazio, che rappresenta un’evoluzione per Idylio – sottolinea Emidio Pacini, ceo e fondatore del gruppo omonimo -. Questa operazione è il riflesso della continua volontà di migliorare e innovare le nostre strutture ristorative e ricettive. Non ci fermiamo mai; continuiamo a progredire. Questo è un passo decisivo, realizzato nel cuore di Roma: una piazza che sta attirando un crescente interesse da parte di investitori desiderosi di realizzare progetti esclusivi. Ho personalmente curato ogni dettaglio di questa nuova apertura, per soddisfare una clientela sempre più esigente con un’offerta unica e innovativa. Il nuovo Idylio by Apreda invita a esplorare con curiosità e a vivere esperienze culinarie uniche”. Nuovo pure il concept gastronomico firmato da chef Francesco Apreda, così come novità assoluta è l’apertura anche a mezzogiorno, con una selezione di proposte pensate per chi desidera concedersi un pranzo gourmet, per chi cerca un veloce break, nonché per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al fine dining attraverso una formula easy & smart. Condividi

