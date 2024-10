Ryanair sigla una nuova partnership con Etraveli Ryanair sigla una partnership con Etraveli in base alla quale i voli low cost sono ora disponibili attraverso le piattaforme del gruppo, fornitore leader di tecnologia globale per i voli. La nuova intesa è successiva all’accordo “Approved ota” dello scorso luglio. «I passeggeri del gruppo Etraveli potranno prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una completa trasparenza dei prezzi e accesso diretto alla propria prenotazione» ha commentato Dara Brady, cmo di Ryanair. «Grazie alle tariffe basse e all’ampia rete di rotte Ryanair, questa collaborazione rafforza la nostra missione di offrire opzioni di viaggio semplici e competitive – ha aggiunto Johan Elwin, chief commercial officer, Etraveli Group -. I nostri passeggeri possono ora prenotare i voli Ryanair direttamente attraverso le nostre piattaforme, con l’ulteriore garanzia di un processo fluido e trasparente e di un pieno accesso a tutti i vantaggi offerti da Ryanair». Condividi

","post_title":"Verona: taglio del nastro per la nuova area security dell'aeroporto Catullo","post_date":"2024-10-18T14:36:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729262212000]}]}}