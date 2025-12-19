Royal Air Maroc: nuova intesa di codeshare con Malaysia Airlines Royal Air Maroc ha siglato un nuovo accordo di code-sharing con Malaysia Airlines che apre la strada a nuove opzioni per i passeggeri che viaggiano tra Casablanca e Kuala Lumpur attraverso i principali hub mondiali di Doha, Londra e Parigi. L’intesa prevede che Royal Air Maroc apporrà il proprio codice “AT” sui voli operati da Malaysia Airlines che collegano Kuala Lumpur a Doha, Londra-Heathrow e Parigi-Charles de Gaulle. Parallelamente, Malaysia Airlines apporrà il proprio codice “MH” sui voli di Royal Air Maroc tra Casablanca e gli stessi aeroporti. Questa reciprocità consente alle due compagnie – entrambe partner in oneworld – di offrire collegamenti fluidi tra le loro reti, offrendo ai passeggeri tariffe combinate e l’accumulo di miglia all’interno di oneworld. Per Royal Air Maroc l’accordo rientra in una fase dinamica di crescita del network a lungo raggio, in particolare verso il Sud-est asiatico, una regione in rapida espansione dal punto di vista turistico ed economico. Da parte sua, Malaysia Airlines consolida le partnership internazionali per catturare meglio il traffico tra l’Asia e l’Africa, ancora poco servito da voli diretti. La collaborazione con Malaysia Airlines si aggiunge ad altri accordi stipulati da Ram con Qatar Airways, Iberia, British Airways e American Airlines. Da parte malese, completa una serie di collaborazioni con operatori europei e mediorientali, in un contesto in cui il vettore cerca di rafforzare la propria redditività internazionale da Kuala Lumpur. Condividi

Un risultato che consolida Tap fra principali vettori tra Europa e Sud America e che supera i livelli già raggiunti nel 2024. \r

Il risultato è stato festeggiato a Manaus con l’atterraggio del volo TP51 da Lisbona. Il 4 novembre, inoltre, la capitale dello Stato di Amazonas ha celebrato il primo anno della tratta Lisbona–Manaus, un passaggio significativo che conferma l’impegno della compagnia lusitana nel rafforzare i collegamenti tra Brasile ed Europa.\r

\r

\r

Per festeggiare l’arrivo del passeggero che ha rappresentato questo record Tap ha predisposto, in collaborazione con Amazonastur e Vinci Airport, una speciale accoglienza all’aeroporto di Manaus. Il programma Miles&Go di TAP ha inoltre premiato il passeggero con 150.000 miglia bonus.\r

\r

\r

«Questo record sulla rotta Europa–Brasile testimonia la fiducia dei passeggeri in Tap e l’importanza del mercato brasiliano. Festeggiarlo a Manaus ha valore simbolico, poiché la tratta Lisbona–Manaus conferma il nostro impegno a collegare il nord del Paese con l’Europa», ha dichiarato Carlos Antunes, direttore della compagnia aerea per le Americhe.","post_title":"Tap Air Portugal accelera sulle rotte verso il Brasile: trasportati oltre 2 mln di passeggeri","post_date":"2025-12-19T12:41:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766148060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc ha siglato un nuovo accordo di code-sharing con Malaysia Airlines che apre la strada a nuove opzioni per i passeggeri che viaggiano tra Casablanca e Kuala Lumpur attraverso i principali hub mondiali di Doha, Londra e Parigi.\r

\r

L'intesa prevede che Royal Air Maroc apporrà il proprio codice “AT” sui voli operati da Malaysia Airlines che collegano Kuala Lumpur a Doha, Londra-Heathrow e Parigi-Charles de Gaulle. Parallelamente, Malaysia Airlines apporrà il proprio codice “MH” sui voli di Royal Air Maroc tra Casablanca e gli stessi aeroporti. Questa reciprocità consente alle due compagnie - entrambe partner in oneworld - di offrire collegamenti fluidi tra le loro reti, offrendo ai passeggeri tariffe combinate e l'accumulo di miglia all'interno di oneworld.\r

\r

Per Royal Air Maroc l'accordo rientra in una fase dinamica di crescita del network a lungo raggio, in particolare verso il Sud-est asiatico, una regione in rapida espansione dal punto di vista turistico ed economico. Da parte sua, Malaysia Airlines consolida le partnership internazionali per catturare meglio il traffico tra l'Asia e l'Africa, ancora poco servito da voli diretti.\r

\r

La collaborazione con Malaysia Airlines si aggiunge ad altri accordi stipulati da Ram con Qatar Airways, Iberia, British Airways e American Airlines. Da parte malese, completa una serie di collaborazioni con operatori europei e mediorientali, in un contesto in cui il vettore cerca di rafforzare la propria redditività internazionale da Kuala Lumpur.","post_title":"Royal Air Maroc: nuova intesa di codeshare con Malaysia Airlines","post_date":"2025-12-19T11:45:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766144712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Continental di Tangeri, dal 1870 testimonianza della storia della città, entrerà a far parte della catena alberghiera di lusso Royal Mansour, di proprietà del re del Marocco.\r

\r

Dopo Marrakech, Casablanca e Tamuda Bay, i due in costruzione a Rabat e ad Agadir, questo situato a Tangeri sul vecchio porto è un progetto importante: la casa reale marocchina ha infatti acquistato l'iconico hotel in stile anglo-moresco che è stato rifugio di spie e diplomatici, intellettuali e star del cinema, politici e capitani di industria.\r

Riposizionare Tangeri sul segmento alto\r

L'obiettivo è quello di riposizionare Tangeri sulla cartina del turismo di alta qualità. Come riporta Ansamed, l'acquisizione è avvenuta in tempi record. A questa seguirà un restauro conservativo, per fare dell'hotel luogo di dialogo tra memoria e modernità. Parte del progetto il ripristino degli arredi originali e l'adeguamento degli aspetti tecnici per soddisfare gli standard internazionali, preservando al contempo il carattere storico del sito.\r

\r

Con le sue facciate ottocentesche, i mosaici in Zellige, i saloni andalusi decorati con arabeschi, le viste sullo stretto di Gibilterra, il Continental è già di per sé un monumento, patrimonio immateriale del Mediterraneo marocchino.\r

\r

Soggiornare in questo hotel era un po' come dormire là dove si è scritta la storia, in un'atmosfera quasi cinematografica. Ora arriveranno gli chef di fama, le esperienze di soggiorno che si estendono ben oltre la camera, le spa da sogno, garantite dal marchio Royal Mansour.\r

\r

","post_title":"Royal Mansour acquisisce lo storico hotel Continental di Tangeri","post_date":"2025-12-19T11:36:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1766144190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"China Airlines ha siglato un ordine fermo per altri cinque Airbus A350-1000, portando a 15 il totale degli esemplari ordinati di questo modello. Gli aeromobili andranno ad affiancare l’attuale flotta di 15 A350-900, già operativi sulla rete di collegamenti a lungo raggio del vettore.\r

\r

«L’espansione della nostra flotta di A350-1000 rappresenta un ulteriore passo strategico nella nostra visione di crescita a lungo termine. L’eccezionale efficienza dell’A350, unita al comfort che offre ai passeggeri, è in linea con i nostri obiettivi di modernizzazione della flotta, rafforzamento della competitività sul lungo raggio e miglioramento dell’esperienza di viaggio per i nostri clienti», ha dichiarato Kao Shing-Hwang, presidente di China Airlines.\r

\r

«Attribuiamo grande valore alla nostra partnership di lunga data con China Airlines. Questo nuovo ordine rappresenta una forte dimostrazione di fiducia nell’A350-1000 come aeromobile ideale per sostenere le future ambizioni in termini di network della compagnia. L’efficienza di nuova generazione, l’autonomia e il comfort in cabina offriranno un valore aggiunto ancora maggiore sia per China Airlines che per i suoi passeggeri», ha dichiarato Benoit de Saint-Exupéry, executive vp of commercial aircraft sales.\r

\r

L’A350 è il widebody più moderno al mondo, progettato per volare senza scalo fino a 9.800 miglia nautiche (18.000 chilometri), stabilendo nuovi standard per il trasporto intercontinentale. ","post_title":"China Airlines rafforza la flotta lungo raggio con l'ordine per altri cinque A350-1000","post_date":"2025-12-19T10:30:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766140257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines allarga ulteriormente il network delle destinazioni servite in Asia con l'aggiunta di Bangkok a partire dal 26 ottobre 2026. Il collegamento dall'hub di Varsavia sarà operato cinque volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.\r

\r

La rotta sarà attiva tutto l'anno e servita con Boeing 787 Dreamliner configurati con tre classi di servizio a bordo: Lot Business Class, Lot Premium Economy Class e Lot Economy Class.\r

\r

Con partenza da Varsavia alle 14:25, sono disponibili numerose opzioni di collegamento, ciascuna con brevi scali all'aeroporto Chopin di Varsavia per i transfer. Tra queste figurano i voli da Bologna (partenza alle 11:40, arrivo a Bangkok alle 6:45 ora locale dopo un viaggio della durata complessiva di 13 ore e cinque minuti) e da Milano-Malpensa (partenza alle 10:25, arrivo a Bangkok alle 6:45 ora locale dopo un tempo di viaggio totale di 14 ore e 20 minuti).\r

\r

“Con Bangkok, aggiungiamo un'altra importante destinazione turistica nel Sud-est asiatico, dopo città come Tokyo, Seul e Delhi\" spiega Amit Ray, direttore Italia, Mercati Dach, Malta + India e responsabile vendite strategiche e aziendali globali di Lot Polish Airlines.","post_title":"Lot aggiunge Bangkok al network asiatico; connessioni anche da Milano e Bologna","post_date":"2025-12-19T09:38:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766137107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air potenzia l'offerta da Lamezia Terme con un nuovo collegamento verso Varsavia che sarà operato, dal 30 marzo 2026, con un Airbus A321neo tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.\r

\r

Il piano di sviluppo della low cost in Calabria si arricchisce così di una nova rotta che si aggiunge ai 4 collegamenti già presenti nello scalo calabrese: per Sofia, due voli settimanali il martedì e il sabato, dal 31 marzo 2026; per Katowice, con tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, dal 31 marzo 2026; per Bratislava con due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. E infine per Budapest con tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, dal 30 aprile 2026.\r

\r

\"Questa nuova rotta verso Varsavia si affianca ai collegamenti già annunciati - e alcuni già operativi - per Bratislava, Sofia, Katowice e Budapest confermando l'ambizioso progetto di crescita che abbiamo in Calabria - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate communications manager di Wizz Air -. Lamezia Terme è un importante aeroporto dove intendiamo continuare a investire e continuare a crescere e il nostro rapporto con Sacal facilita la nostra espansione nonché migliora e amplia la mobilità dei nostri passeggeri calabresi\".\r

\r

Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, ha aggiunto: “Con l’avvio del collegamento Lamezia Terme–Varsavia, Wizz Air porta a cinque le rotte operative sul nostro scalo, consolidando un percorso di crescita solido e strutturato. Questa nuova connessione rafforza il ruolo dell’aeroporto di Lamezia Terme come infrastruttura strategica, sempre più integrata nei network europei, capace di attrarre nuovi flussi turistici, sostenere l’economia locale e valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio, rafforzando il posizionamento della Calabria come una nuova e credibile opportunità nel panorama europeo, tanto in ambito turistico quanto imprenditoriale.”\r

\r

","post_title":"Wizz Air rilancia da Lamezia Terme con un nuovo volo per Varsavia","post_date":"2025-12-19T09:34:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766136881000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Garantire continuità e affidabilità delle operazioni di volo: con questo obiettivo Neos ha siglato accordi di wet lease in con AirTanker, Iberojet, Mga Airlines e Tui Airlines, che opereranno alcuni dei voli di lungo raggio in partenza da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Verona verso Zanzibar, Mombasa, Havana, Punta Cana, La Romana e Salalah, da dicembre a fine gennaio.\r

Una soluzione successiva alle continue ispezioni e manutenzioni richieste ai motori Rolls Royce Trent 1000 della flotta 787-9 Dreamliner, che non avrebbero consentito alla compagnia aerea di Alpitour World, di operare a pieno regime durante i mesi in cui la domanda per destinazioni di lungo raggio è molto alta. Gli aeromobili individuati hanno capacità e standard similari a quelli offerti abitualmente dalla compagnia aerea italiana, garantendo così la continuità della programmazione invernale.\r

I voli in wet lease in saranno operati con l'equipaggio delle compagnie partner e prevedono la presenza a bordo di due supervisori Neos, a garanzia degli standard di servizio previsti. Il catering sarà in linea con l’offerta proposta da Neos, ispirato alla tradizione italiana e arricchito da piatti internazionali, mentre l’intrattenimento a bordo seguirà la programmazione delle singole compagnie.\r

Inoltre, l’aereo che Mga Airlines metterà a disposizione sarà configurato con 37 posti in Business Class full flat e 24 posti in Economy Extra Space, ampliando così la scelta di comfort rispetto alla tradizionale configurazione Neos, IberoJet e AirTanker offriranno full economy con 24 posti in Economy Extra Space, mentre Tui Airlines avrà 4 classi di viaggio, tra cui Premium, Economy Extra Space, Economy Extra Standard ed Economy.","post_title":"Neos: 4 nuovi accordi di wet lease in a garanzia della continuità di volo","post_date":"2025-12-18T10:10:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766052600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia chiude il 2025 con un risultato record sul mercato italiano: superata la soglia dei 300mila arrivi dall’Italia, dato che conferma la solidità della destinazione nel segmento lungo raggio e il ruolo strategico della distribuzione.\r

\r

Il traguardo sarà al centro della Special Trade Edition di Travel Hashtag, in programma il 30 gennaio a Roma, realizzata in collaborazione con Ente del Turismo Thailandese, Condor Airlines e Master Explorer.\r

\r

«Il record di arrivi rappresenta un risultato storico e conferma la forza del mercato italiano», dichiara Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del turismo thailandese. «Con questo evento vogliamo rafforzare il dialogo con le agenzie e con tutti gli operatori che ogni giorno promuovono la destinazione».\r

\r

Dal lato aviation, Condor Airlines ribadisce il proprio impegno sul lungo raggio. «Il nostro network, che include collegamenti su Bangkok e Phuket, ci consente di supportare concretamente il trade con soluzioni di viaggio competitive», afferma Lorna Dalziel, general manager Italy della compagnia.\r

\r

Per il tour operating interviene Master Explorer. «Il nostro network di destinazioni è oggi globale e comprende il Sud-est asiatico, con la Thailandia come punto di riferimento per segmenti ad alta domanda come i viaggi di nozze», commenta Domenico Foggetti, general manager.","post_title":"Thailandia, record dal mercato italiano: oltre 300.000 arrivi nel 2025","post_date":"2025-12-18T09:32:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["thailandia","travel-hashtag"],"post_tag_name":["thailandia","Travel hashtag"]},"sort":[1766050367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Ai nastri di partenza gli italiani che dedicheranno una vacanza a queste festività 2025: a mettersi in viaggio saranno complessivamente 19,3 milioni di persone; per il 91% sarà l’Italia la meta preferita mentre il restante 9% opterà per l’estero. Nel complesso, cresce il numero di coloro che sceglieranno soggiorni più lunghi, cioè in grado di comprendere due se non tutte e tre le ricorrenze del calendario festivo.\r

\r

Questo, di impatto, il quadro del movimento turistico degli italiani per le festività di fine d’anno secondo l’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi.\r

\r

Analizzando i comportamenti dei viaggiatori in riferimento alle specifiche festività, il Natale conserva la “maglia rosa” come evento di maggiore partecipazione: complessivamente, saranno 12 milioni gli italiani in movimento in questa occasione, includendo in questa cifra sia chi partirà esclusivamente per questa ricorrenza, sia chi prolungherà il soggiorno fino a Capodanno ed anche all’Epifania. All’interno di questa quota, 7,9 milioni di persone decideranno di concentrare la propria vacanza tra Natale e Santo Stefano, rientrando nelle proprie case prima dell’inizio del nuovo anno.\r

\r

L’indagine analizza, inoltre, l’aspetto rilevante delle vacanze lunghe, ovvero che comprendano almeno due festività tra Natale, Capodanno ed Epifania: saranno 5,9 milioni gli italiani che sceglieranno questa modalità di soggiorno. Capodanno invece, rappresenta l’occasione di viaggio più serrata e intensa; la durata della vacanza si raccorcia, ma si potenzia l’attività di spesa: a partire saranno 10,2 milioni di italiani. Tra questi, 4,6 milioni punteranno solo sui giorni della festa di apertura del 2026.\r

\r

Attenzione alle grandi partenze: secondo quanto rilevato dall’indagine di Federalberghi, il bollino rosso è previsto tra il 22 ed il 23 dicembre in vista del Natale. Per il Capodanno invece, le giornate di grande picco saranno il 29 e 30 di dicembre.\r

\r

“Complessivamente i dati della nostra indagine raccontano la capacità di resistenza ed adattamento dei nostri connazionali – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Il contesto economico non è certo dei migliori oggi. Non dimentichiamo che sono proprio le scarse risorse economiche a costringere a casa molti potenziali viaggiatori. Tuttavia, resta l’istanza di onorare le tradizioni, di godersi i propri cari in un momento di serenità e relax magari evitando grandi spostamenti, di visitare località non troppo distanti dalla propria base, curiosando tra i mercatini natalizi o visitando città d’arte. Il Belpaese, abbiamo visto, resta la destinazione privilegiata, in sostanza il turismo domestico è il volto di questo Natale 2025”.\r

\r

“Il calendario di quest’anno ha anche dato un forte incentivo al progetto di vacanza – ha aggiunto Bocca – Va considerato infatti, che la festività del 25 dicembre cade di giovedì, quella di Capodanno di mercoledì e quella dell’Epifania, di martedì”\r

\r

“I risultati emersi – ha concluso Bocca – mostrano che assisteremo ad un sorpasso rispetto al 2024, il che rappresenta un segnale positivo. Noi leggiamo i dati sempre tenendo ben presente la prospettiva. L’apertura del nuovo anno ci proietterà velocemente verso la grande sfida delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. E noi vogliamo che a vincere, oltre i campioni in campo, siano anche i nostri imprenditori dell’ospitalità e tutto il turismo italiano”.","post_title":"Federalberghi: 19,3 milioni gli italiani in viaggio per le festività natalizie","post_date":"2025-12-17T10:51:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1765968694000]}]}}