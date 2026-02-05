Italo riconferma la partnership con Navitaire (Amadeus) fino al 2030 Italo ha rinnovato la storica collaborazione con Navitaire, società appartenente al gruppo Amadeus. Operando in uno dei mercati ferroviari più competitivi d’Europa, Italo dimostra ancora una volta di essere un pioniere nel settore, grazie alla sua attenzione alla flessibilità, all’efficienza e alla trasformazione digitale. Il rinnovamento rappresenta una tappa importante, in quanto amplia le potenzialità di retail con Api all’avanguardia e tool di ottimizzazione dei prezzi. Italo ha rinnovato la storica collaborazione con Navitaire, società appartenente al gruppo Amadeus. Operando in uno dei mercati ferroviari più competitivi d’Europa, Italo dimostra ancora una volta di essere un pioniere nel settore, grazie alla sua attenzione alla flessibilità, all’efficienza e alla trasformazione digitale. Il rinnovamento rappresenta una tappa importante, in quanto amplia le potenzialità di retail con Api all’avanguardia e tool di ottimizzazione dei prezzi. Inoltre, sono state sviluppate nuove funzionalità e altre sono in fase di progettazione con Italo per una rapida implementazione, in modo da rendere il sistema sempre più flessibile e garantire una facile integrazione con altri vettori, nuovi prodotti e servizi aggiuntivi, il tutto con un time-to-market ridotto. «Il rinnovo della nostra partnership con Navitaire ribadisce il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio di livello mondiale – ha affermato Daniele Deligia, cio di Italo -. La capacità di Navitaire di personalizzare una tecnologia all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri passeggeri è una testimonianza della forza della collaborazione. Insieme, stiamo plasmando il futuro dell’alta velocità ferroviaria in Italia e oltre». «La nostra partnership rinnovata con Italo riflette la forza della nostra visione condivisa di un trasporto ferroviario moderno e orientato al cliente – ha aggiunto Maher Koubaa, managing director, Emea, Amadeus -. I passi avanti su misura che abbiamo sviluppato congiuntamente dimostrano come il pensiero digital-first possa reinventare l’esperienza ferroviaria». Condividi

