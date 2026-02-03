Ryanair da Cuneo con le due rotte verso Cagliari e Palermo Due rotte verso Cagliari e Palermo, per un totale di oltre 10 voli settimanali: questo l’impegno di Ryanair sull’aeroporto di Cuneo per l’estate 2026. Nei 18 anni di attività dallo scalo piemontese la low cost ha trasportato oltre 1,2 milioni di passeggeri. «Ryanair conferma il suo costante impegno verso la città di Cuneo e la regione Piemonte – afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy del vettore irlandese -. Per sostenere ulteriormente il traffico e il turismo italiani, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale fosse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi nelle regioni italiane». «L’offerta di voli Ryanair per l’estate 2026 conferma come i consolidati collegamenti con Cagliari e Palermo siano molto apprezzati dalla nostra clientela – sottolinea Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. Guardiamo con fiducia alla possibilità che la collaborazione con Ryanair possa rafforzarsi ulteriormente, ampliando l’offerta con nuove destinazioni a beneficio dello sviluppo dell’incoming turistico del nostro territorio». Condividi

