Regno Unito: stretta sull’Eta che diventa tassativo dal 25 febbraio. E più caro Rincaro in vista per l’Eta, l’autorizzazione elettronica di viaggio richiesta per l’ingresso nel Regno Unito il cui costo, prossimamente, salirà da 16 a 20 sterline (23 euro), come anticipato nei giorni scorsi dal governo britannico. L’Eta – in sperimentazione dall’ottobre 2023, ma che diverrà obbligatorio dal 25 febbraio – va dunque richiesto dai cittadini esenti da visto provenienti da 85 paesi, tra cui Stati Uniti e Canada e consente di effettuare più viaggi nel Regno Unito per due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale delle due date sia precedente. L’Eta è collegata digitalmente al passaporto del viaggiatore e consente soggiorni fino a sei mesi alla volta. I visitatori idonei possono richiedere l’Eta tramite l’app dedicata e, secondo il sito web del Ministero dell’Interno britannico, la maggior parte dei richiedenti ottiene attualmente una risposta automatica “in pochi minuti”. Chi non ha accesso a uno smartphone può presentare la domanda su Gov.uk. Il Regno Unito precisa che l’Eta è un “permesso digitale di viaggio” nel Paese, in linea con l’approccio adottato da molti altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, in materia di sicurezza delle frontiere e di prevenzione dell’arrivo di persone che rappresentano una minaccia. Condividi

