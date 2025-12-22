Travel Expert si prepara al 2026 con l’ingresso di due nuove figure senior Travel Expert inserisce due nuove figure per potenziare l’headquarter milanese. Il primo ingresso è in realtà un ritorno: si tratta di Sara Berra, professionista con una solida esperienza nell’ambito del people management e network development, che rientra in Travel Expert in qualità di responsabile ufficio gestione e sviluppo rete, dopo aver già contribuito allo sviluppo dell’azienda nel medesimo reparto dal 2017 al 2022. Berra ha collaborato con importanti brand della distribuzione e del tour operating, tra cui Last Minute Tour, Bluvacanze e Veratour. Reparto amministrativo ampliato Novità anche con l’ingresso di Nadia Boiocchi nel reparto amministrativo di Travel Expert. Boiocchi conosce profondamente le dinamiche del settore, complice un’esperienza ventennale in agenzie di viaggio milanesi appartenenti a primari network: ha operato in autonomia su gran parte delle attività di front-office, maturando piena dimestichezza con i principali software gestionali e le piattaforme operative e contabili in uso nelle aziende turistiche. Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert, ha commentato: «Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2026, che ci vedrà crescere sia nel nostro core-business sia nell’ambito di altri progetti di sviluppo attualmente in cantiere. In questo percorso, i due inserimenti di profilo senior sono funzionali al rafforzamento del supporto strategico a una rete di consulenti destinata ad ampliarsi e al sostegno delle iniziative di crescita dell’azienda». Condividi

