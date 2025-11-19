Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert. Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione. Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte. Rinnovamento profondo “Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert –. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”. Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario. Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini. Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti. Condividi

[post_title] => Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi "Focus on" [post_date] => 2025-11-19T12:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763553907000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert. Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione. Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte. Rinnovamento profondo “Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”. Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario. Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini. Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti. [post_title] => Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti [post_date] => 2025-11-19T11:49:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552970000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all'aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori - la previsione è per il 2026 - lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti. Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità. L'apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015». Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri. La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada. [gallery ids="501947,501948,501950"] [post_title] => Aeroporto di Napoli verso l'apertura della nuova stazione della metro Linea 1 [post_date] => 2025-11-19T11:39:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552344000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo il Global Travel Trends Report 2025, il 77% dei viaggiatori globali desidera viaggiare in modo più consapevole, orientandosi verso esperienze che riflettono le tradizioni locali e la cultura del territorio. Proprio per questo molte realtà italiane stanno valorizzando i borghi, preservando tradizioni e promuovendo un turismo sostenibile. Un esempio è Site Holding, impresa toscana attiva dal 1976, che con progetti come la Fattoria San Lorenzo e il recupero di casali nel Parco dell’Uccellina coniuga sostenibilità, valorizzazione del territorio e turismo esperienziale. Site Holding nasce nel 1976 dalla visione di Mario Becagli, imprenditore che ha creduto nella valorizzazione dei territori attraverso l’agricoltura e l’accoglienza. Oggi l’azienda, guidata da Teresa e Tommaso Becagli, continua a operare tra Firenze e la Maremma, custodendo un legame profondo con la terra e con i luoghi che la famiglia abita da generazioni. La Fattoria San Lorenzo, nella Maremma grossetana, rappresenta il cuore di questo percorso: 450 ettari tra oliveti e grani antichi, dove le dimore rurali sono integrate in un paesaggio agricolo ancora intatto. Accanto alla fattoria, l’azienda gestisce lo storico Bagno Sirena a Castiglione della Pescaia, simbolo del legame tra costa ed entroterra ed ha avviato nuovi progetti di recupero architettonico di antichi casolari all’interno del Parco dell’Uccellina. Negli ultimi anni Site Holding ha dato nuova linfa ai luoghi che da sempre la ispirano, trasformando poderi e casali in esperienze di accoglienza capaci di restituire autenticità e senso del tempo. Crescere per l’azienda significa rigenerare, creare opportunità per chi vive e lavora la terra, custodire la memoria dei luoghi e offrire a chi viaggia l’occasione di entrare in sintonia con la Toscana più intima e reale. «Siamo cresciuti in una Toscana che cambia lentamente, e proprio per questo insegna la pazienza - racconta Tommaso Becagli, ceo di Site Holding - L’eredità di mio padre è stata la curiosità: guardare a un terreno non solo per ciò che produce, ma per le relazioni che genera. Credo che l’ospitalità debba avere lo stesso spirito: accogliere senza forzare, lasciare che chi arriva entri in sintonia con ciò che lo circonda. La Maremma, con la sua luce e la sua misura, ci ricorda che la bellezza è un equilibrio fragile: il nostro compito è conservarlo, senza mai trasformarlo in spettacolo». [post_title] => Site Holding, nuovi investimenti per valorizzare il territorio e offrire esperienze sostenibili [post_date] => 2025-11-19T10:59:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763549940000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501916" align="alignleft" width="300"] Ph. Mauro Mariotti[/caption] Sabato 22 novembre apre il ghiacciaio Presena. Merito della perturbazione del weekend appena trascorso, che ha portato 30 cm di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste. Il ghiacciaio si presenta in condizioni ottimali, come si può vedere dalle webcam del sito pontedilegnotonale.com che per questa stagione invernale si è dotato di tre nuove webcam che ruotano a 360° e a 180° e forniscono anche informazioni relative alla temperatura e al vento, e inoltre hanno la funzionalità timelapse; una di queste webcam è posizionata proprio ai 3.000 metri di Passo Presena, le altre si trovano al Passo Tonale e a Ponte di Legno (quest’ultima sarà disponibile a breve). I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico e arrivare nel migliore modo possibile all’appuntamento con il weekend dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale. Il 6 dicembre il Consorzio Pontedilegno-Tonale aspetta tutti alle 17.30 in piazza a Ponte di Legno, nel cuore dell’isola pedonale, per presentare la stagione e dare il via al Winter Opening Party, che questa volta porterà in piazza l’atmosfera vibrante di Vida Loca, per ballare al ritmo di Hip Hop, Reggaeton e R&B. Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le Offerte vacanza hotel + skipass che permettono di avere il 20% di sconto sullo skipass; per Sant’Ambrogio addirittura lo sconto è del 30% soggiornando almeno 3 giorni in una struttura ricettiva consorziata. Con le imminenti festività natalizie, lo skipass diventa anche un’idea regalo per un appassionato di sci. Nella sezione “Regala uno skipass” dello shop online è possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da 5 o da 10 giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass. [post_title] => Il ghiacciaio Presena apre sabato 22 novembre. Tutti sugli sci [post_date] => 2025-11-19T10:37:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548678000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo 19 dicembre la nuova rotta Cagliari-Cuneo operata da Aeroitalia: le prenotazioni dei voli, che saranno effettuati due volte alla settimana (venerdì e domenica), sono aperte già da oggi. Lo schedule prevede partenza dalla Sardegna alle 12.30 con arrivo a Cuneo alle 13.50; il rientro da Cuneo sarà alle 14.40 con arrivo a Cagliari alle 16. La compagnia aerea, come riferisce l'Ansa, spiega che il nuovo collegamento risponde a una duplice esigenza: «Da un lato, permette ai sardi di raggiungere comodamente le località montane e sciistiche dell'arco alpino cuneese; dall'altro, consente ai piemontesi e ai turisti del Nord Italia di accedere facilmente alle bellezze della Sardegna meridionale. L'aeroporto di Cuneo rappresenta, inoltre, un comodo punto di accesso per raggiungere importanti destinazioni turistiche e d'affari come Torino, Alba, le Langhe, Roero e Monferrato, aree Unesco patrimonio dell'umanità». «Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cagliari-Cuneo rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con collegamenti diretti, comodi ed efficienti» afferma Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia. «L'avvio del collegamento Cagliari-Cuneo rappresenta un nuovo passo nell'ampliamento del nostro network domestico - sottolinea Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, che gestisce lo scalo piemontese -. Questa operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un'esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità». «L'operativo dei voli offrirà nuove occasioni per visitare le rispettive destinazioni - spiega Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport - dai cuneesi e piemontesi che potranno approfittarne per vivere le festività o i weekend nel Sud Sardegna, ai turisti sardi che potranno raggiungere comodamente le nostre località sciistiche. Senza dimenticare i tanti pendolari che utilizzano abitualmente questa rotta». [post_title] => Aeroitalia spicca il volo sulla Cagliari-Cuneo: due frequenze settimanali, dal 19 dicembre [post_date] => 2025-11-19T10:29:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548166000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026. Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni. I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia. Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari. A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico. [post_title] => Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel [post_date] => 2025-11-19T10:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547951000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel ha rinnovato il suo portale web dedicato al diving e ha affidato la gestione ad Annalisa Artini, promotore tour operator con oltre 25 anni di esperienza nel settore. «È un prodotto che piace ai consulenti e ai viaggiatori e che dà risultati in termini economici - spiega Annalisa Artini -. Proprio per questo motivo c’era il desiderio di rilanciarlo». Annalisa Artini ha iniziato a praticare diving più di 25 anni fa, per poi immergersi in molteplici mari del pianeta. Una competenza acquisita sul campo, che 13 anni fa l'aveva già portata ad occuparsi del prodotto diving in Evolution Travel, prima di diventare responsabile programmazione per il Madagascar e poi promotore tour operator. Esperienze personalizzate Il portale specializzato di Evolution Travel punta a costruire esperienze personalizzate, a misura di sub, andando oltre la classica vacanza diving. «Se un cliente volesse immergersi nel mare dell’isola di Mafia, in Tanzania, potrebbe combinare un safari con le immersioni. In Indonesia, per fare un altro esempio, si può optare per un tour delle isole e dei vulcani, visitare il parco nazionale di Komodo e immergersi a Raja Ampat, isola con probabilmente la più grande biodiversità al mondo. Con le Maldive possiamo combinare Dubai. Sono tantissime le soluzioni possibili». La personalizzazione si spinge anche nella consulenza tecnica, per consigliare al cliente il momento migliore per fare diving in quel determinato luogo. «In zone tropicali ed equatoriali, quando il mare si scalda molto c'è più plancton e più pesce, ma anche meno visibilità. Inoltre consideriamo le capacità di ogni subacqueo: ci sono posti con immersioni facili e altri più impegnativi, dove bisogna “pinneggiare” controcorrente». Il portale web di Evolution Travel prevede proposte trasversali in tutto il mondo. Insieme a Daniela Romano e Walter Quintavalle, con cui collabora al progetto, Artini punta su mete dove l'azienda vanta contatti diretti con strutture e compagnie aeree. L'offerta copre soprattutto Indonesia (con Bali, le isole Gili, Raja Ampat), Oman, Madagascar, Maldive, alcune zone delle Filippine e la Tanzania con le isole di Mafia e Pemba. Il rilancio del portale diving proseguirà nei prossimi mesi con una promozione mirata sui social media. Un ritorno strategico per Evolution Travel in un segmento che ha dimostrato di mantenere elevato il suo appeal tra consulenti, tour operator e viaggiatori. [post_title] => Evolution Travel rinnova il portale dedicato al diving [post_date] => 2025-11-19T10:13:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547238000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel expert presenta il nuovo sito" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3548,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L'hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell'ospitalità di lusso.\r

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori\" ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. \r

Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. \r

\r

L'hotel\r

L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l'architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or.\r

«Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale - aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». \r

\r

","post_title":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World","post_date":"2025-11-19T12:23:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763554992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_501955\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Russo[/caption]\r

\r

Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi \"Focus on Cairo\" e \"Focus on Luxor\" per il catalogo \"L'altro Egitto\". Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri.\r

Focus on Cairo\r

La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale.\r

Focus on Luxor\r

L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici.\r

Con Archeologia Viva\r

Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli.\r

\r

La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza.","post_title":"Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi \"Focus on\"","post_date":"2025-11-19T12:05:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763553907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it\r

\r

Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert.\r

\r

Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione.\r

\r

Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte.\r

Rinnovamento profondo\r

“Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”.\r

\r

Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario.\r

\r

Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini.\r

\r

Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti.","post_title":"Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti","post_date":"2025-11-19T11:49:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763552970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all'aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori - la previsione è per il 2026 - lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti.\r

\r

Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità.\r

\r

L'apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015».\r

\r

Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. \r

\r

\r

\r

Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri. \r

La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada.\r

[gallery ids=\"501947,501948,501950\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Napoli verso l'apertura della nuova stazione della metro Linea 1","post_date":"2025-11-19T11:39:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763552344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo il Global Travel Trends Report 2025, il 77% dei viaggiatori globali desidera viaggiare in modo più consapevole, orientandosi verso esperienze che riflettono le tradizioni locali e la cultura del territorio. Proprio per questo molte realtà italiane stanno valorizzando i borghi, preservando tradizioni e promuovendo un turismo sostenibile. Un esempio è Site Holding, impresa toscana attiva dal 1976, che con progetti come la Fattoria San Lorenzo e il recupero di casali nel Parco dell’Uccellina coniuga sostenibilità, valorizzazione del territorio e turismo esperienziale.\r

\r

Site Holding nasce nel 1976 dalla visione di Mario Becagli, imprenditore che ha creduto nella valorizzazione dei territori attraverso l’agricoltura e l’accoglienza.\r

Oggi l’azienda, guidata da Teresa e Tommaso Becagli, continua a operare tra Firenze e la Maremma, custodendo un legame profondo con la terra e con i luoghi che la famiglia abita da generazioni.\r

\r

La Fattoria San Lorenzo, nella Maremma grossetana, rappresenta il cuore di questo percorso: 450 ettari tra oliveti e grani antichi, dove le dimore rurali sono integrate in un paesaggio agricolo ancora intatto. Accanto alla fattoria, l’azienda gestisce lo storico Bagno Sirena a Castiglione della Pescaia, simbolo del legame tra costa ed entroterra ed ha avviato nuovi progetti di recupero architettonico di antichi casolari all’interno del Parco dell’Uccellina.\r

\r

Negli ultimi anni Site Holding ha dato nuova linfa ai luoghi che da sempre la ispirano, trasformando poderi e casali in esperienze di accoglienza capaci di restituire autenticità e senso del tempo. Crescere per l’azienda significa rigenerare, creare opportunità per chi vive e lavora la terra, custodire la memoria dei luoghi e offrire a chi viaggia l’occasione di entrare in sintonia con la Toscana più intima e reale.\r

\r

«Siamo cresciuti in una Toscana che cambia lentamente, e proprio per questo insegna la pazienza - racconta Tommaso Becagli, ceo di Site Holding - L’eredità di mio padre è stata la curiosità: guardare a un terreno non solo per ciò che produce, ma per le relazioni che genera. Credo che l’ospitalità debba avere lo stesso spirito: accogliere senza forzare, lasciare che chi arriva entri in sintonia con ciò che lo circonda. La Maremma, con la sua luce e la sua misura, ci ricorda che la bellezza è un equilibrio fragile: il nostro compito è conservarlo, senza mai trasformarlo in spettacolo».","post_title":"Site Holding, nuovi investimenti per valorizzare il territorio e offrire esperienze sostenibili","post_date":"2025-11-19T10:59:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1763549940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph. Mauro Mariotti[/caption]\r

Sabato 22 novembre apre il ghiacciaio Presena. Merito della perturbazione del weekend appena trascorso, che ha portato 30 cm di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste.\r

Il ghiacciaio si presenta in condizioni ottimali, come si può vedere dalle webcam del sito pontedilegnotonale.com che per questa stagione invernale si è dotato di tre nuove webcam che ruotano a 360° e a 180° e forniscono anche informazioni relative alla temperatura e al vento, e inoltre hanno la funzionalità timelapse; una di queste webcam è posizionata proprio ai 3.000 metri di Passo Presena, le altre si trovano al Passo Tonale e a Ponte di Legno (quest’ultima sarà disponibile a breve).\r

I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico e arrivare nel migliore modo possibile all’appuntamento con il weekend dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale. Il 6 dicembre il Consorzio Pontedilegno-Tonale aspetta tutti alle 17.30 in piazza a Ponte di Legno, nel cuore dell’isola pedonale, per presentare la stagione e dare il via al Winter Opening Party, che questa volta porterà in piazza l’atmosfera vibrante di Vida Loca, per ballare al ritmo di Hip Hop, Reggaeton e R&B. \r

Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le Offerte vacanza hotel + skipass che permettono di avere il 20% di sconto sullo skipass; per Sant’Ambrogio addirittura lo sconto è del 30% soggiornando almeno 3 giorni in una struttura ricettiva consorziata.\r

Con le imminenti festività natalizie, lo skipass diventa anche un’idea regalo per un appassionato di sci. Nella sezione “Regala uno skipass” dello shop online è possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da 5 o da 10 giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass.","post_title":"Il ghiacciaio Presena apre sabato 22 novembre. Tutti sugli sci","post_date":"2025-11-19T10:37:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763548678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo 19 dicembre la nuova rotta Cagliari-Cuneo operata da Aeroitalia: le prenotazioni dei voli, che saranno effettuati due volte alla settimana (venerdì e domenica), sono aperte già da oggi.\r

\r

Lo schedule prevede partenza dalla Sardegna alle 12.30 con arrivo a Cuneo alle 13.50; il rientro da Cuneo sarà alle 14.40 con arrivo a Cagliari alle 16.\r

\r

La compagnia aerea, come riferisce l'Ansa, spiega che il nuovo collegamento risponde a una duplice esigenza: «Da un lato, permette ai sardi di raggiungere comodamente le località montane e sciistiche dell'arco alpino cuneese; dall'altro, consente ai piemontesi e ai turisti del Nord Italia di accedere facilmente alle bellezze della Sardegna meridionale. L'aeroporto di Cuneo rappresenta, inoltre, un comodo punto di accesso per raggiungere importanti destinazioni turistiche e d'affari come Torino, Alba, le Langhe, Roero e Monferrato, aree Unesco patrimonio dell'umanità».\r

\r

«Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cagliari-Cuneo rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con collegamenti diretti, comodi ed efficienti» afferma Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia. \r

\r

«L'avvio del collegamento Cagliari-Cuneo rappresenta un nuovo passo nell'ampliamento del nostro network domestico - sottolinea Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, che gestisce lo scalo piemontese -. Questa operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un'esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità».\r

\r

«L'operativo dei voli offrirà nuove occasioni per visitare le rispettive destinazioni - spiega Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport - dai cuneesi e piemontesi che potranno approfittarne per vivere le festività o i weekend nel Sud Sardegna, ai turisti sardi che potranno raggiungere comodamente le nostre località sciistiche. Senza dimenticare i tanti pendolari che utilizzano abitualmente questa rotta».","post_title":"Aeroitalia spicca il volo sulla Cagliari-Cuneo: due frequenze settimanali, dal 19 dicembre","post_date":"2025-11-19T10:29:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763548166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026.\r

Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni.\r

I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia.\r

Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari.\r

A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico.","post_title":"Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel","post_date":"2025-11-19T10:25:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763547951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel ha rinnovato il suo portale web dedicato al diving e ha affidato la gestione ad Annalisa Artini, promotore tour operator con oltre 25 anni di esperienza nel settore.\r

\r

«È un prodotto che piace ai consulenti e ai viaggiatori e che dà risultati in termini economici - spiega Annalisa Artini -. Proprio per questo motivo c’era il desiderio di rilanciarlo». Annalisa Artini ha iniziato a praticare diving più di 25 anni fa, per poi immergersi in molteplici mari del pianeta. Una competenza acquisita sul campo, che 13 anni fa l'aveva già portata ad occuparsi del prodotto diving in Evolution Travel, prima di diventare responsabile programmazione per il Madagascar e poi promotore tour operator.\r

Esperienze personalizzate\r

Il portale specializzato di Evolution Travel punta a costruire esperienze personalizzate, a misura di sub, andando oltre la classica vacanza diving. «Se un cliente volesse immergersi nel mare dell’isola di Mafia, in Tanzania, potrebbe combinare un safari con le immersioni. In Indonesia, per fare un altro esempio, si può optare per un tour delle isole e dei vulcani, visitare il parco nazionale di Komodo e immergersi a Raja Ampat, isola con probabilmente la più grande biodiversità al mondo. Con le Maldive possiamo combinare Dubai. Sono tantissime le soluzioni possibili».\r

\r

La personalizzazione si spinge anche nella consulenza tecnica, per consigliare al cliente il momento migliore per fare diving in quel determinato luogo. «In zone tropicali ed equatoriali, quando il mare si scalda molto c'è più plancton e più pesce, ma anche meno visibilità. Inoltre consideriamo le capacità di ogni subacqueo: ci sono posti con immersioni facili e altri più impegnativi, dove bisogna “pinneggiare” controcorrente».\r

\r

Il portale web di Evolution Travel prevede proposte trasversali in tutto il mondo. Insieme a Daniela Romano e Walter Quintavalle, con cui collabora al progetto, Artini punta su mete dove l'azienda vanta contatti diretti con strutture e compagnie aeree. L'offerta copre soprattutto Indonesia (con Bali, le isole Gili, Raja Ampat), Oman, Madagascar, Maldive, alcune zone delle Filippine e la Tanzania con le isole di Mafia e Pemba.\r

\r

Il rilancio del portale diving proseguirà nei prossimi mesi con una promozione mirata sui social media. Un ritorno strategico per Evolution Travel in un segmento che ha dimostrato di mantenere elevato il suo appeal tra consulenti, tour operator e viaggiatori.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel rinnova il portale dedicato al diving","post_date":"2025-11-19T10:13:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763547238000]}]}}