Val d’Ega: al via la nuova stagione sciistica all’insegna della sostenibilità Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza avviano gli impianti e inaugurano una stagione sciistica di divertimento sulle piste, all’insegna di un’impronta sostenibile. Disteso tra Alto Adige e Trentino con la stazione bolzanina di Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, il comprensorio del Latemar lascia cadere il velo alle ore 8:30 di venerdì 29 novembre 2024, scoprendo una giornata inaugurale che avrà il momento clou in notturna con la pista da sci illuminata a partire dalle 19. Da sabato 30 novembre, gli impianti, le piste e i collegamenti di Obereggen, Pampeago e Predazzo saranno dunque regolarmente funzionanti. Dalle 19 alle 22 di ogni martedì e venerdì, sarà dunque possibile sciare e slittare in notturna fino al 28 marzo del 2025. Ma questa è solo una delle mille attrazioni del comprensorio della Val d’Ega, che propone 48 chilometri di piste con diversi gradi di difficoltà, due snowpark con halfpipe, altrettante piste di slittino e tre parchi gioco sulla neve. Il tutto servito da moderni impianti di risalita e 13 ristori alpini con piatti per ogni gusto. Dal 29 novembre 2024 fino al 21 aprile 2025, le occasioni di divertimento non mancano e addirittura si estendono, visto che lo stesso skipass permette di sciare su altri 50 chilometri di piste. Sabato 7 dicembre 2024 sarà quindi la volta di Carezza che inaugurerà la sua stagione come sempre con un occhio di riguardo per le famiglie: l’area sciistica presenta i suoi 12 impianti di risalita e 40 chilometri di piste di tutti i colori, da quelle facili pensate per i per bambini a quelle più impegnative per accontentare anche le lamine abituate al brivido delle pendenze ad alta percentuale. Se la vacanza a Carezza e dintorni dura più giorni, è inoltre possibile decidere di esplorare anche le aree sciistiche partner, Val di Fassa e Dolomiti Superski. Entrambi i comprensori sono da anni impegnati in una missione ecosostenibile volta a ridurre il loro impatto sull’ambiente: se Carezza ha aderito alla rete Turn to zero con rilevamento annuo dell’impronta di Co2 in un’ottica di riduzione delle emissioni nelle attività di innevamento e della preparazione delle piste, di organizzazione degli eventi, raccolta differenziata e cooperazione tra agricoltura e turismo, Obereggen è ormai da tempo un punto di riferimento per lo sci a sfondo ecologico: già nel 2007 si è infatti dotato di impianto di teleriscaldamento per preservare il patrimonio paesaggistico. Per la stagione invernale 2024/2025 Obereggen presenterà inoltre il suo nuovo impianto fotovoltaico, per coprire sempre più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Inoltre l’intero parco veicoli sarà convertito dal diesel convenzionale all’alternativa ecologica Hvo (Hydrotreated vegetable oil). ­ ­ ­ Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza avviano gli impianti e inaugurano una stagione sciistica di divertimento sulle piste, all’insegna di un’impronta sostenibile. Disteso tra Alto Adige e Trentino con la stazione bolzanina di Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, il comprensorio del Latemar lascia cadere il velo alle ore 8:30 di venerdì 29 novembre 2024, scoprendo una giornata inaugurale che avrà il momento clou in notturna con la pista da sci illuminata a partire dalle 19. Da sabato 30 novembre, gli impianti, le piste e i collegamenti di Obereggen, Pampeago e Predazzo saranno dunque regolarmente funzionanti. Dalle 19 alle 22 di ogni martedì e venerdì, sarà dunque possibile sciare e slittare in notturna fino al 28 marzo del 2025. Ma questa è solo una delle mille attrazioni del comprensorio della Val d’Ega, che propone 48 chilometri di piste con diversi gradi di difficoltà, due snowpark con halfpipe, altrettante piste di slittino e tre parchi gioco sulla neve. Il tutto servito da moderni impianti di risalita e 13 ristori alpini con piatti per ogni gusto. Dal 29 novembre 2024 fino al 21 aprile 2025, le occasioni di divertimento non mancano e addirittura si estendono, visto che lo stesso skipass permette di sciare su altri 50 chilometri di piste. Sabato 7 dicembre 2024 sarà quindi la volta di Carezza che inaugurerà la sua stagione come sempre con un occhio di riguardo per le famiglie: l’area sciistica presenta i suoi 12 impianti di risalita e 40 chilometri di piste di tutti i colori, da quelle facili pensate per i per bambini a quelle più impegnative per accontentare anche le lamine abituate al brivido delle pendenze ad alta percentuale. Se la vacanza a Carezza e dintorni dura più giorni, è inoltre possibile decidere di esplorare anche le aree sciistiche partner, Val di Fassa e Dolomiti Superski. Entrambi i comprensori sono da anni impegnati in una missione ecosostenibile volta a ridurre il loro impatto sull’ambiente: se Carezza ha aderito alla rete Turn to zero con rilevamento annuo dell’impronta di Co2 in un’ottica di riduzione delle emissioni nelle attività di innevamento e della preparazione delle piste, di organizzazione degli eventi, raccolta differenziata e cooperazione tra agricoltura e turismo, Obereggen è ormai da tempo un punto di riferimento per lo sci a sfondo ecologico: già nel 2007 si è infatti dotato di impianto di teleriscaldamento per preservare il patrimonio paesaggistico. Per la stagione invernale 2024/2025 Obereggen presenterà inoltre il suo nuovo impianto fotovoltaico, per coprire sempre più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Inoltre l'intero parco veicoli sarà convertito dal diesel convenzionale all'alternativa ecologica Hvo (Hydrotreated vegetable oil). ­ ­ ­ [post_title] => Val d'Ega: al via la nuova stagione sciistica all'insegna della sostenibilità [post_date] => 2024-10-22T10:11:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729591867000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sarà protagonista di una sperimentazione operativa sul Saf in collaborazione con Airbus, un'iniziativa che sottolinea l’approccio proattivo della low cost nel decarbonizzare il trasporto aereo, in linea con il programma europeo Destination 2050. Come parte del pacchetto di riforme Fit for 55 dell'Ue, il regolamento RefuelEu richiederà ai fornitori di carburante di garantire che tutti i carburanti disponibili in alcuni aeroporti dell'Ue contengano una quota minima di Saf, con aumenti progressivi nel tempo. Inoltre, richiederà alle compagnie aeree che operano nell'Ue di rifornirsi per il 90% del carburante necessario da quegli aeroporti. Con questo progetto, Wizz Air sta compiendo passi importanti per integrare il Saf nelle proprie operazioni, sfruttando anche l'efficienza degli Airbus A321neo, testando in anticipo l'allineamento con i quadri normativi e cercando di stimolare consapevolezza nei passeggeri riguardo al Saf e alle politiche correlate. La sperimentazione riguarderà i voli su due importanti rotte, Barcellona-Budapest e Bruxelles Charleroi-Budapest, con il Saf fornito da Cepsa e distribuito da World Fuel Services (una società del gruppo World Kinect) in ciascun aeroporto di partenza, e si concluderà entro la fine dell'anno. Il progetto utilizzerà il metodo del bilanciamento di massa. Wizz Air acquisterà fino a 16 tonnellate di Saf puro con una miscela fino al 5% presso l'aeroporto di Barcellona-El Prat e fino a 18 tonnellate di Saf puro con una miscela fino al 10% presso l'aeroporto di Bruxelles Charleroi. «È cruciale che tutti gli attori dell'ecosistema dell'aviazione facciano la loro parte e uniscano le forze per raggiungere l'obiettivo di emissioni nette a zero entro il 2050 - ha dichiarato Yvonne Moynihan, corporate and Esg officer della compagnia aerea -. Il Saf è un elemento chiave, ed è per questo che Wizz Air sostiene questa politica pionieristica dell'Ue e ha effettuato significativi investimenti strategici nel Saf. Come compagnia aerea orgogliosamente europea, che festeggia quest'anno 20 anni di operazioni, ci impegniamo a ridurre la nostra impronta di carbonio e a guidare il settore con il nostro obiettivo di alimentare il 10% dei nostri voli con Saf entro il 2030. Attraverso questo progetto, non solo testiamo le operazioni con il Saf, ma raccogliamo anche opinioni dai nostri passeggeri sulla loro consapevolezza sulla decarbonizzazione dell'aviazione». La sperimentazione, infatti, includerà anche un sondaggio rivolto ai passeggeri di Wizz Air, invitandoli a condividere le loro opinioni sulla comprensione e percezione del SAF e delle iniziative di sostenibilità legate all’aviazione. [post_title] => Wizz Air collabora con Airbus in un programma di sperimentazione del Saf [post_date] => 2024-10-22T09:25:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729589104000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Be ed è la nuova campagna di comunicazione lanciata da Beachcomber Resorts & Hotels nel mese di settembre. L'iniziativa si declina in una serie di immagini e headline che raccontano le esperienze su misura per esprimere la propria individualità (Be You), Ma che celebrano anche la cura di ogni singolo momento da condividere con chi si ama per creare ricordi senza fine (Be Happy) e che incoraggiano la scoperta di sé trasformando ogni giorno in un’avventura (Be Free). Attraverso una serie di altri soggetti a tema, la campagna mira insomma a trasmettere l’unicità delle esperienze che si possono vivere in ogni singolo hotel, grazie alle loro personalità, alle atmosfere e al microcosmo in cui si riconosce tutto ciò che racchiude l’isola. Be vuole raccontare il cuore di ciò che ognuno desidera sentire, vivere e condividere durante una vacanza, e portare a casa con sé dopo. La nuova campagna conferma perciò il valore della bellezza dei luoghi e delle persone, gli artigiani, che sono gli elementi distintivi di Mauritius. Ma intende andare anche oltre, raccontando l’infinito caleidoscopio di esperienze che diventano i pezzi preziosi del puzzle di una vacanza, che ha come unico obiettivo quello di interpretare i desideri e le aspettative di ognuno degli ospiti, assecondandone le infinitesimali sfaccettature. [post_title] => Beachcomber: al via la nuova campagna di comunicazione Be [post_date] => 2024-10-22T09:16:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729588590000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pilastro strategico per l'azienda. Così il direttore generale Bv Hotels & Resorts, Gianni Gulli, ha definito il settore mice per il gruppo calabrese guidato dal presidente Franco Falcone, che a inizio anno è andato incontro a un'importante operazione di rebranding e cambio di logo: "L’approccio tailor-made, basato sulla personalizzazione degli eventi in base alle esigenze specifiche degli organizzatori e degli ospiti, ci ha permesso di ottenere risultati sempre più positivi - ha spiegato Gulli alla fiera di Rimini -. Con strutture come il Bv Grand Hotel Assisi, il Bv Oly Hotel di Roma e il Bv President Hotel di Rende, e con la possibile integrazione del Bv Airone Resort per eventi durante la bassa stagione, siamo ora pronti a crescere ulteriormente. Nel mice il cambiamento è continuo. Ci adattiamo perciò alle richieste degli ospiti, integrando le ultime tecnologie, come led, proiezioni e sistemi di comunicazione avanzati, per garantire che i nostri eventi siano sempre all'avanguardia”. “Il nuovo logo e l'immagine rinnovata rappresentano un'identità più in linea con la nostra offerta attuale - ha invece rimarcato il direttore operativo Pietro Falcone, ricordando il recente rebranding -. Ed è con questa nuova ottica che guardiamo al futuro, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio attuale di sei strutture in Italia. Siamo infatti sempre alla ricerca di nuove opportunità in città d’arte come Milano, Venezia e Firenze, oltre che per progetti in montagna e nei resort in Puglia, Sicilia e, chissà, magari anche in Sardegna". “Il nostro obiettivo principale è consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni, migliorando le performance sia per i resort sia per gli hotel- ha quindi concluso il direttore commerciale, Emilio Ramundo, riferendosi al 2025 -. A Roma, in particolare, ci aspettiamo un aumento significativo delle vendite grazie al Giubileo, mentre nei resort ci concentreremo sull’incremento dei flussi turistici stranieri e dei gruppi, specialmente in bassa stagione. E ciò anche grazie al fatto di essere riusciti ad adattare il nostro business model per rispondere ai cambiamenti nel settore. Al momento stiamo rafforzando le collaborazioni con nuovi operatori b2b, mantenendo al centro il nostro core business: il cliente finale.” [post_title] => Bv Hotels & Resorts: mice pilastro strategico del gruppo [post_date] => 2024-10-21T13:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729517587000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venticinque anni fa, nell’ottobre del 1999, Quality Group muoveva i suoi primi passi: un gruppo di visionari decideva di scommettere sul turismo di qualità, sfidando il nascente low-cost e puntando su un prodotto culturale e geo-etnografico. Mistral Tour, che oggi soffia su cinquanta candeline, nacque addirittura nel 1975, quando l'Italia era nel pieno degli anni della contestazione e la Cina di Mao si stava appena aprendo al mondo esterno. Fu proprio Mistral allora a guidare i primi gruppi di italiani alla scoperta del Celeste Impero, dell'India post-coloniale e di un Medio Oriente ancora largamente accessibile. Il consorzio torinese e il tour operator co-fondatore dello stesso festeggiano quindi ora insieme i 25 e i 50 anni di viaggi: un traguardo che si intreccia con la storia del turismo outgoing del nostro Paese e con i grandi cambiamenti geopolitici degli ultimi decenni. La loro vicenda è infatti anche un affascinante specchio dei cambiamenti nei gusti e nelle aspirazioni degli italiani: dai primi viaggi esplorativi in Tibet e Iran, visti allora come avventure quasi temerarie, si è passati a una domanda sempre più sofisticata di esperienze autentiche e sostenibili. "Abbiamo navigato attraverso la storia recente - commenta Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group - adattandoci a un mondo in rapido cambiamento e continua trasformazione. In questi anni non abbiamo mai cercato i volumi a tutti i costi: abbiamo privilegiato la qualità del prodotto e la sostenibilità della crescita. Un approccio che ricorda quello dei grandi marchi del made in Italy, che hanno conquistato il mondo puntando sull'eccellenza piuttosto che sui volumi”. Michele Serra, presidente di Quality Group, parla invece del capitale umano, vero motore dell'azienda: "In un'epoca di algoritmi e intelligenza artificiale, sono ancora le persone a fare la differenza nel turismo di qualità”. Un'osservazione che risuona con le analisi di sociologi come Richard Sennett, che vedono nella cura artigianale un antidoto alla standardizzazione globale. “In un mondo sempre più virtuale e interconnesso, dove il metaverso promette viaggi senza muoversi dal divano, la nostra scommessa sull'esperienza reale, tangibile, culturalmente ricca, appare quasi controcorrente - prosegue Serra -. Eppure, forse è proprio questa la chiave del nostro successo duraturo: aver capito che, nonostante tutto, l'essere umano continuerà sempre a cercare l'autenticità dell'incontro con l'altro, la meraviglia della scoperta, l'emozione del viaggio vero. "Il nostro vero capitale non sono i luoghi che vendiamo, ma le persone che li rendono speciali - conclude Peci -: dai nostri collaboratori ai partner internazionali, dalle agenzie di viaggio ai clienti che ci affidano i loro sogni, siamo una comunità globale unita dalla passione per la scoperta". [post_title] => Buon compleanno Quality e Mistral: la loro storia specchio dei cambiamenti degli italiani [post_date] => 2024-10-21T12:31:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729513889000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non manca neppure Norse Atlantic all'appello delle compagnie aeree che si spartiscono le sempre più ambite rotte transatlantiche. Un mercato che nell'estate 2025 sarà ancora più competitivo. La compagnia rilancia infatti su Roma Fiumicino con l'apertura di un nuovo collegamento verso Los Angeles, che verrà operato tre volte alla settimana, con un Boeing 787-9 a partire dal 22 maggio 2025. Norse è già presente sulla Città Eterna con il volo giornaliero per New York Jfk, che per la prima volta quest’anno viene mantenuto anche durante il periodo invernale. Il tutto in risposta ad una crescita della domanda di viaggio tra le due sponde dell'Atlantico che pare non conoscerà interruzioni, anzi. «Siamo orgogliosi di presentare questa nuova ed entusiasmante rotta che collega Roma e Los Angeles, due delle città più dinamiche del mondo. I nostri passeggeri avranno l'opportunità di esplorare la profonda storia di Roma e l'energia culturale di Los Angeles, il tutto godendo dei nostri voli convenienti e confortevoli”, ha dichiarato Bjørn Tore Larsen, ceo e fondatore di Norse Atlantic Airways. I biglietti sono già in vendita, con tariffe di sola andata a partire da 149 euro tra Roma e Los Angeles e 199 dollari tra Los Angeles e Roma, tasse incluse. Norse Atlantic prevede anche il ripristino della rotta Los Angeles-Oslo per l'estate 2025 che, dopo i lancio nel 2022, torna quindi per la terza stagione estiva consecutiva. La Los Angeles-Oslo opererà fino a tre volte a settimana, dal 23 maggio 2025 fino al 26 settembre 2025. [post_title] => Norse Atlantic rilancia su Roma: nuova rotta per Los Angeles, dal 22 maggio [post_date] => 2024-10-21T12:24:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729513485000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477223 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per il turismo a Sarzana (La Spezia). La cittadina, considerata l’erede storica dell’antica Luni, negli ultimi anni è cresciuta molto sia per gli arrivi che per le presenze, soprattutto dall’estero. Sarzana, che è molto legata a Dante ed ha dato i natali alla famiglia di Napoleone, è un vero e proprio scrigno di tesori artistici e testimonianze del passato a cominciare dalla Fortezza Firmafede e dalla Fortezza di Sarzanello. Il borgo è ricco di luoghi sacri: per secoli è stata sede vescovile e per questo dal medioevo all’età moderna ospitò numerosi maestri scultori, pittori e architetti. Tra i gioielli La Cattedrale di Santa Maria Assunta, conosciuta in tutta Italia perché ospita la più antica croce dipinta italiana, opera del Maestro Guglielmo, datata 1138 e definita opera fondamentale della pittura romanica. «Registriamo un aumento del 100 per cento del turismo straniero – commenta la sindaca Cristina Ponzanelli – con un incremento del 34% del turismo fuori stagione. Abbiamo intensificato la promozione del territorio attraverso iniziative culturali. Questa estate avevamo un calendario con 200 eventi. Sarzana è sempre un teatro a cielo aperto. A novembre sarà pronto il Programma Invernale». L’obiettivo è proseguire su questa strada intercettando fondi all’esterno attraverso nuovi Bandi. «Puntiamo a destinare la Fortezza Firmafede – aggiunge Ponzanelli – come sede permanente di mostre d’arte. Nel frattempo il Teatro degli Impavidi, altro gioiello sul territorio, continua con la sua stagione teatrale e come Centro di Produzione teatrale della Liguria». Per crescere ancora e soprattutto fuori stagione bisogna ancora rafforzare i servizi. «Abbiamo molti crocieristi che arrivano dal porto della Spezia e visitano Sarzana – sottolinea la sindaca – Le strutture ricettive aumentano ma dobbiamo lavorare ancora sui collegamenti, puntare sui grandi eventi e trovare risorse per nuove iniziative. Sarzana, grazie a questa vivacità, ha attirato l’attenzione di nuovi investitori investitori: negli ultimi anni infatti l’Ex Colonia Olivetti a Marinella è stata acquisita dal Gruppo Bulgarella ed è in ristrutturazione e l’ex hotel Mogol è passato ad una società milanese». [post_title] => Sarzana, turisti in aumento. L'obiettivo è crescere ancora rafforzando i servizi [post_date] => 2024-10-21T11:37:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729510645000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477205 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita costante e a doppia cifra per gli arrivi su Antigua e Barbuda: gli ultimi dati presentati dalla Tourism Authority evidenziano infatti un aumento, da gennaio ad agosto 2024, del 16,74% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 229.275 visitatori; in particolare, il numero di turisti italiani ha raggiunto 2.039 unità, segnando una crescita del +18,48% rispetto al 2023. E per la stagione invernale alle porte le isole saranno più facilmente raggiungibili grazie al rafforzamenti dei collegamenti aerei: dal prossimo 5 novembre ripartirà il volo diretto tra Francoforte e Antigua, operato da Condor, volo che rappresenta un'opzione importante per il mercato europeo, inclusa l’Italia, grazie alle comode coincidenze da diverse città italiane. Da inizio ottobre, inoltre, è operativo anche il nuovo aeroporto di Barbuda che garantisce un accesso più agevole all'isola. Sul fronte marittimo, entro fine mese inizieranno i lavori per la costruzione di un nuovo terminal per le crociere presso Heritage Quay, che permetterà alle isole di accogliere un numero maggiore di navi da crociera e migliorare le infrastrutture per i passeggeri. Questo progetto è parte di un piano di ampliamento per migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti e consolidare Antigua e Barbuda come meta di eccellenza per il turismo crocieristico nei Caraibi. Novità in fieri anche in ambito ristorazione-ricettivo: a novembre, il ristorante pluripremiato Rokuni riaprirà nella sua nuova sede al Sugar Ridge; e sempre a novembre è prevista l’apertura di The Hut, ristorante e beach club situato su Little Jumby, un’isola privata al largo della costa settentrionale di Antigua. Infine, aprirà i battenti nel 2027 ad Antigua il resort ultra-lusso One&Only Halfmoon Bay. [post_title] => Antigua e Barbuda: arrivi italiani a +18,48% nei primi otto mesi 2024 [post_date] => 2024-10-21T10:27:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729506428000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific migliora ulteriormente l'esperienza di viaggio dei propri passeggeri con la presentazione ufficiale della sua nuova classe business, Aria Suite, insieme alla nuova Premium Economy e alla rinnovata economy a bordo dei rinnovati Boeing 777-300Er. Il primo B777-300Er rinnovato ha volato lo scorso venerdì sulla rotta Hong Kong-Pechino, e verrà successivamente impiegato su altre rotte regionali e a lungo raggio. La compagnia aerea «ha stanziato oltre 100 miliardi di dollari di Hong Kong nei prossimi sette anni per il rinnovo della flotta, sui prodotti di cabina, per le lounge, il digitale e la sostenibilità. Investimento che rifletto la nostra fiducia nella crescita a lungo termine di Hong Kong e nella sua posizione di attore chiave nell'aviazione globale», ha dichiarato Lavinia Lau, chief customer e commercial officer del Cathay Group. Al lancio delle nuove Business e Premium Economy, nonché della economy rinnovata sui B777-300Er, seguirà quello di una «Prima classe leader a livello mondiale a bordo dei nostri B777-9 e un nuovissimo prodotto di Business class con letto sugli Airbus A330». Nell'attesissima Aria Suite, Cathay Pacific ha posto l'esperienza del cliente al centro del design e della concezione: arte e maestria sono state impiegate in ogni dettaglio per creare un'esperienza olistica e coinvolgente in cui il comfort, la privacy e il senso di spazio personale sono stati completamente ripensati per i passeggeri. [post_title] => Cathay Pacific alza il sipario sulla nuova business class, Aria Suite [post_date] => 2024-10-21T10:11:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729505495000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "val dega al via la nuova stagione sciistica allinsegna della sostenibilita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2273,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza avviano gli impianti e inaugurano una stagione sciistica di divertimento sulle piste, all’insegna di un’impronta sostenibile. Disteso tra Alto Adige e Trentino con la stazione bolzanina di Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, il comprensorio del Latemar lascia cadere il velo alle ore 8:30 di venerdì 29 novembre 2024, scoprendo una giornata inaugurale che avrà il momento clou in notturna con la pista da sci illuminata a partire dalle 19. Da sabato 30 novembre, gli impianti, le piste e i collegamenti di Obereggen, Pampeago e Predazzo saranno dunque regolarmente funzionanti.\r

\r

Dalle 19 alle 22 di ogni martedì e venerdì, sarà dunque possibile sciare e slittare in notturna fino al 28 marzo del 2025. Ma questa è solo una delle mille attrazioni del comprensorio della Val d’Ega, che propone 48 chilometri di piste con diversi gradi di difficoltà, due snowpark con halfpipe, altrettante piste di slittino e tre parchi gioco sulla neve. Il tutto servito da moderni impianti di risalita e 13 ristori alpini con piatti per ogni gusto. Dal 29 novembre 2024 fino al 21 aprile 2025, le occasioni di divertimento non mancano e addirittura si estendono, visto che lo stesso skipass permette di sciare su altri 50 chilometri di piste.\r

\r

Sabato 7 dicembre 2024 sarà quindi la volta di Carezza che inaugurerà la sua stagione come sempre con un occhio di riguardo per le famiglie: l’area sciistica presenta i suoi 12 impianti di risalita e 40 chilometri di piste di tutti i colori, da quelle facili pensate per i per bambini a quelle più impegnative per accontentare anche le lamine abituate al brivido delle pendenze ad alta percentuale. Se la vacanza a Carezza e dintorni dura più giorni, è inoltre possibile decidere di esplorare anche le aree sciistiche partner, Val di Fassa e Dolomiti Superski.\r

\r

Entrambi i comprensori sono da anni impegnati in una missione ecosostenibile volta a ridurre il loro impatto sull’ambiente: se Carezza ha aderito alla rete Turn to zero con rilevamento annuo dell’impronta di Co2 in un’ottica di riduzione delle emissioni nelle attività di innevamento e della preparazione delle piste, di organizzazione degli eventi, raccolta differenziata e cooperazione tra agricoltura e turismo, Obereggen è ormai da tempo un punto di riferimento per lo sci a sfondo ecologico: già nel 2007 si è infatti dotato di impianto di teleriscaldamento per preservare il patrimonio paesaggistico. Per la stagione invernale 2024/2025 Obereggen presenterà inoltre il suo nuovo impianto fotovoltaico, per coprire sempre più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Inoltre l'intero parco veicoli sarà convertito dal diesel convenzionale all'alternativa ecologica Hvo (Hydrotreated vegetable oil).\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Val d'Ega: al via la nuova stagione sciistica all'insegna della sostenibilità","post_date":"2024-10-22T10:11:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729591867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sarà protagonista di una sperimentazione operativa sul Saf in collaborazione con Airbus, un'iniziativa che sottolinea l’approccio proattivo della low cost nel decarbonizzare il trasporto aereo, in linea con il programma europeo Destination 2050.\r

Come parte del pacchetto di riforme Fit for 55 dell'Ue, il regolamento RefuelEu richiederà ai fornitori di carburante di garantire che tutti i carburanti disponibili in alcuni aeroporti dell'Ue contengano una quota minima di Saf, con aumenti progressivi nel tempo. Inoltre, richiederà alle compagnie aeree che operano nell'Ue di rifornirsi per il 90% del carburante necessario da quegli aeroporti.\r

Con questo progetto, Wizz Air sta compiendo passi importanti per integrare il Saf nelle proprie operazioni, sfruttando anche l'efficienza degli Airbus A321neo, testando in anticipo l'allineamento con i quadri normativi e cercando di stimolare consapevolezza nei passeggeri riguardo al Saf e alle politiche correlate.\r

La sperimentazione riguarderà i voli su due importanti rotte, Barcellona-Budapest e Bruxelles Charleroi-Budapest, con il Saf fornito da Cepsa e distribuito da World Fuel Services (una società del gruppo World Kinect) in ciascun aeroporto di partenza, e si concluderà entro la fine dell'anno. Il progetto utilizzerà il metodo del bilanciamento di massa. Wizz Air acquisterà fino a 16 tonnellate di Saf puro con una miscela fino al 5% presso l'aeroporto di Barcellona-El Prat e fino a 18 tonnellate di Saf puro con una miscela fino al 10% presso l'aeroporto di Bruxelles Charleroi.\r

«È cruciale che tutti gli attori dell'ecosistema dell'aviazione facciano la loro parte e uniscano le forze per raggiungere l'obiettivo di emissioni nette a zero entro il 2050 - ha dichiarato Yvonne Moynihan, corporate and Esg officer della compagnia aerea -. Il Saf è un elemento chiave, ed è per questo che Wizz Air sostiene questa politica pionieristica dell'Ue e ha effettuato significativi investimenti strategici nel Saf. Come compagnia aerea orgogliosamente europea, che festeggia quest'anno 20 anni di operazioni, ci impegniamo a ridurre la nostra impronta di carbonio e a guidare il settore con il nostro obiettivo di alimentare il 10% dei nostri voli con Saf entro il 2030. Attraverso questo progetto, non solo testiamo le operazioni con il Saf, ma raccogliamo anche opinioni dai nostri passeggeri sulla loro consapevolezza sulla decarbonizzazione dell'aviazione».\r

La sperimentazione, infatti, includerà anche un sondaggio rivolto ai passeggeri di Wizz Air, invitandoli a condividere le loro opinioni sulla comprensione e percezione del SAF e delle iniziative di sostenibilità legate all’aviazione.","post_title":"Wizz Air collabora con Airbus in un programma di sperimentazione del Saf","post_date":"2024-10-22T09:25:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729589104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Be ed è la nuova campagna di comunicazione lanciata da Beachcomber Resorts & Hotels nel mese di settembre. L'iniziativa si declina in una serie di immagini e headline che raccontano le esperienze su misura per esprimere la propria individualità (Be You), Ma che celebrano anche la cura di ogni singolo momento da condividere con chi si ama per creare ricordi senza fine (Be Happy) e che incoraggiano la scoperta di sé trasformando ogni giorno in un’avventura (Be Free). Attraverso una serie di altri soggetti a tema, la campagna mira insomma a trasmettere l’unicità delle esperienze che si possono vivere in ogni singolo hotel, grazie alle loro personalità, alle atmosfere e al microcosmo in cui si riconosce tutto ciò che racchiude l’isola.\r

\r

Be vuole raccontare il cuore di ciò che ognuno desidera sentire, vivere e condividere durante una vacanza, e portare a casa con sé dopo. La nuova campagna conferma perciò il valore della bellezza dei luoghi e delle persone, gli artigiani, che sono gli elementi distintivi di Mauritius. Ma intende andare anche oltre, raccontando l’infinito caleidoscopio di esperienze che diventano i pezzi preziosi del puzzle di una vacanza, che ha come unico obiettivo quello di interpretare i desideri e le aspettative di ognuno degli ospiti, assecondandone le infinitesimali sfaccettature.","post_title":"Beachcomber: al via la nuova campagna di comunicazione Be","post_date":"2024-10-22T09:16:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729588590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pilastro strategico per l'azienda. Così il direttore generale Bv Hotels & Resorts, Gianni Gulli, ha definito il settore mice per il gruppo calabrese guidato dal presidente Franco Falcone, che a inizio anno è andato incontro a un'importante operazione di rebranding e cambio di logo: \"L’approccio tailor-made, basato sulla personalizzazione degli eventi in base alle esigenze specifiche degli organizzatori e degli ospiti, ci ha permesso di ottenere risultati sempre più positivi - ha spiegato Gulli alla fiera di Rimini -. Con strutture come il Bv Grand Hotel Assisi, il Bv Oly Hotel di Roma e il Bv President Hotel di Rende, e con la possibile integrazione del Bv Airone Resort per eventi durante la bassa stagione, siamo ora pronti a crescere ulteriormente. Nel mice il cambiamento è continuo. Ci adattiamo perciò alle richieste degli ospiti, integrando le ultime tecnologie, come led, proiezioni e sistemi di comunicazione avanzati, per garantire che i nostri eventi siano sempre all'avanguardia”.\r

\r

“Il nuovo logo e l'immagine rinnovata rappresentano un'identità più in linea con la nostra offerta attuale - ha invece rimarcato il direttore operativo Pietro Falcone, ricordando il recente rebranding -. Ed è con questa nuova ottica che guardiamo al futuro, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio attuale di sei strutture in Italia. Siamo infatti sempre alla ricerca di nuove opportunità in città d’arte come Milano, Venezia e Firenze, oltre che per progetti in montagna e nei resort in Puglia, Sicilia e, chissà, magari anche in Sardegna\".\r

\r

“Il nostro obiettivo principale è consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni, migliorando le performance sia per i resort sia per gli hotel- ha quindi concluso il direttore commerciale, Emilio Ramundo, riferendosi al 2025 -. A Roma, in particolare, ci aspettiamo un aumento significativo delle vendite grazie al Giubileo, mentre nei resort ci concentreremo sull’incremento dei flussi turistici stranieri e dei gruppi, specialmente in bassa stagione. E ciò anche grazie al fatto di essere riusciti ad adattare il nostro business model per rispondere ai cambiamenti nel settore. Al momento stiamo rafforzando le collaborazioni con nuovi operatori b2b, mantenendo al centro il nostro core business: il cliente finale.”\r

\r

","post_title":"Bv Hotels & Resorts: mice pilastro strategico del gruppo","post_date":"2024-10-21T13:33:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729517587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venticinque anni fa, nell’ottobre del 1999, Quality Group muoveva i suoi primi passi: un gruppo di visionari decideva di scommettere sul turismo di qualità, sfidando il nascente low-cost e puntando su un prodotto culturale e geo-etnografico. Mistral Tour, che oggi soffia su cinquanta candeline, nacque addirittura nel 1975, quando l'Italia era nel pieno degli anni della contestazione e la Cina di Mao si stava appena aprendo al mondo esterno. Fu proprio Mistral allora a guidare i primi gruppi di italiani alla scoperta del Celeste Impero, dell'India post-coloniale e di un Medio Oriente ancora largamente accessibile.\r

\r

Il consorzio torinese e il tour operator co-fondatore dello stesso festeggiano quindi ora insieme i 25 e i 50 anni di viaggi: un traguardo che si intreccia con la storia del turismo outgoing del nostro Paese e con i grandi cambiamenti geopolitici degli ultimi decenni. La loro vicenda è infatti anche un affascinante specchio dei cambiamenti nei gusti e nelle aspirazioni degli italiani: dai primi viaggi esplorativi in Tibet e Iran, visti allora come avventure quasi temerarie, si è passati a una domanda sempre più sofisticata di esperienze autentiche e sostenibili.\r

\r

\"Abbiamo navigato attraverso la storia recente - commenta Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group - adattandoci a un mondo in rapido cambiamento e continua trasformazione. In questi anni non abbiamo mai cercato i volumi a tutti i costi: abbiamo privilegiato la qualità del prodotto e la sostenibilità della crescita. Un approccio che ricorda quello dei grandi marchi del made in Italy, che hanno conquistato il mondo puntando sull'eccellenza piuttosto che sui volumi”.\r

\r

Michele Serra, presidente di Quality Group, parla invece del capitale umano, vero motore dell'azienda: \"In un'epoca di algoritmi e intelligenza artificiale, sono ancora le persone a fare la differenza nel turismo di qualità”. Un'osservazione che risuona con le analisi di sociologi come Richard Sennett, che vedono nella cura artigianale un antidoto alla standardizzazione globale.\r

\r

“In un mondo sempre più virtuale e interconnesso, dove il metaverso promette viaggi senza muoversi dal divano, la nostra scommessa sull'esperienza reale, tangibile, culturalmente ricca, appare quasi controcorrente - prosegue Serra -. Eppure, forse è proprio questa la chiave del nostro successo duraturo: aver capito che, nonostante tutto, l'essere umano continuerà sempre a cercare l'autenticità dell'incontro con l'altro, la meraviglia della scoperta, l'emozione del viaggio vero.\r

\r

\"Il nostro vero capitale non sono i luoghi che vendiamo, ma le persone che li rendono speciali - conclude Peci -: dai nostri collaboratori ai partner internazionali, dalle agenzie di viaggio ai clienti che ci affidano i loro sogni, siamo una comunità globale unita dalla passione per la scoperta\".","post_title":"Buon compleanno Quality e Mistral: la loro storia specchio dei cambiamenti degli italiani","post_date":"2024-10-21T12:31:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729513889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non manca neppure Norse Atlantic all'appello delle compagnie aeree che si spartiscono le sempre più ambite rotte transatlantiche. Un mercato che nell'estate 2025 sarà ancora più competitivo.\r

\r

La compagnia rilancia infatti su Roma Fiumicino con l'apertura di un nuovo collegamento verso Los Angeles, che verrà operato tre volte alla settimana, con un Boeing 787-9 a partire dal 22 maggio 2025. \r

\r

Norse è già presente sulla Città Eterna con il volo giornaliero per New York Jfk, che per la prima volta quest’anno viene mantenuto anche durante il periodo invernale. Il tutto in risposta ad una crescita della domanda di viaggio tra le due sponde dell'Atlantico che pare non conoscerà interruzioni, anzi.\r

\r

«Siamo orgogliosi di presentare questa nuova ed entusiasmante rotta che collega Roma e Los Angeles, due delle città più dinamiche del mondo. I nostri passeggeri avranno l'opportunità di esplorare la profonda storia di Roma e l'energia culturale di Los Angeles, il tutto godendo dei nostri voli convenienti e confortevoli”, ha dichiarato Bjørn Tore Larsen, ceo e fondatore di Norse Atlantic Airways.\r

\r

I biglietti sono già in vendita, con tariffe di sola andata a partire da 149 euro tra Roma e Los Angeles e 199 dollari tra Los Angeles e Roma, tasse incluse.\r

\r

Norse Atlantic prevede anche il ripristino della rotta Los Angeles-Oslo per l'estate 2025 che, dopo i lancio nel 2022, torna quindi per la terza stagione estiva consecutiva. La Los Angeles-Oslo opererà fino a tre volte a settimana, dal 23 maggio 2025 fino al 26 settembre 2025.","post_title":"Norse Atlantic rilancia su Roma: nuova rotta per Los Angeles, dal 22 maggio","post_date":"2024-10-21T12:24:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1729513485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per il turismo a Sarzana (La Spezia). La cittadina, considerata l’erede storica dell’antica Luni, negli ultimi anni è cresciuta molto sia per gli arrivi che per le presenze, soprattutto dall’estero.\r

\r

Sarzana, che è molto legata a Dante ed ha dato i natali alla famiglia di Napoleone, è un vero e proprio scrigno di tesori artistici e testimonianze del passato a cominciare dalla Fortezza Firmafede e dalla Fortezza di Sarzanello. Il borgo è ricco di luoghi sacri: per secoli è stata sede vescovile e per questo dal medioevo all’età moderna ospitò numerosi maestri scultori, pittori e architetti. Tra i gioielli La Cattedrale di Santa Maria Assunta, conosciuta in tutta Italia perché ospita la più antica croce dipinta italiana, opera del Maestro Guglielmo, datata 1138 e definita opera fondamentale della pittura romanica.\r

\r

«Registriamo un aumento del 100 per cento del turismo straniero – commenta la sindaca Cristina Ponzanelli – con un incremento del 34% del turismo fuori stagione. Abbiamo intensificato la promozione del territorio attraverso iniziative culturali. Questa estate avevamo un calendario con 200 eventi. Sarzana è sempre un teatro a cielo aperto. A novembre sarà pronto il Programma Invernale».\r

\r

L’obiettivo è proseguire su questa strada intercettando fondi all’esterno attraverso nuovi Bandi. «Puntiamo a destinare la Fortezza Firmafede – aggiunge Ponzanelli – come sede permanente di mostre d’arte. Nel frattempo il Teatro degli Impavidi, altro gioiello sul territorio, continua con la sua stagione teatrale e come Centro di Produzione teatrale della Liguria».\r

\r

Per crescere ancora e soprattutto fuori stagione bisogna ancora rafforzare i servizi.\r

\r

«Abbiamo molti crocieristi che arrivano dal porto della Spezia e visitano Sarzana – sottolinea la sindaca – Le strutture ricettive aumentano ma dobbiamo lavorare ancora sui collegamenti, puntare sui grandi eventi e trovare risorse per nuove iniziative. Sarzana, grazie a questa vivacità, ha attirato l’attenzione di nuovi investitori investitori: negli ultimi anni infatti l’Ex Colonia Olivetti a Marinella è stata acquisita dal Gruppo Bulgarella ed è in ristrutturazione e l’ex hotel Mogol è passato ad una società milanese».","post_title":"Sarzana, turisti in aumento. L'obiettivo è crescere ancora rafforzando i servizi","post_date":"2024-10-21T11:37:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729510645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477205","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita costante e a doppia cifra per gli arrivi su Antigua e Barbuda: gli ultimi dati presentati dalla Tourism Authority evidenziano infatti un aumento, da gennaio ad agosto 2024, del 16,74% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 229.275 visitatori; in particolare, il numero di turisti italiani ha raggiunto 2.039 unità, segnando una crescita del +18,48% rispetto al 2023.\r

\r

E per la stagione invernale alle porte le isole saranno più facilmente raggiungibili grazie al rafforzamenti dei collegamenti aerei: dal prossimo 5 novembre ripartirà il volo diretto tra Francoforte e Antigua, operato da Condor, volo che rappresenta un'opzione importante per il mercato europeo, inclusa l’Italia, grazie alle comode coincidenze da diverse città italiane. Da inizio ottobre, inoltre, è operativo anche il nuovo aeroporto di Barbuda che garantisce un accesso più agevole all'isola.\r

\r

Sul fronte marittimo, entro fine mese inizieranno i lavori per la costruzione di un nuovo terminal per le crociere presso Heritage Quay, che permetterà alle isole di accogliere un numero maggiore di navi da crociera e migliorare le infrastrutture per i passeggeri. Questo progetto è parte di un piano di ampliamento per migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti e consolidare Antigua e Barbuda come meta di eccellenza per il turismo crocieristico nei Caraibi.\r

\r

Novità in fieri anche in ambito ristorazione-ricettivo: a novembre, il ristorante pluripremiato Rokuni riaprirà nella sua nuova sede al Sugar Ridge; e sempre a novembre è prevista l’apertura di The Hut, ristorante e beach club situato su Little Jumby, un’isola privata al largo della costa settentrionale di Antigua. Infine, aprirà i battenti nel 2027 ad Antigua il resort ultra-lusso One&Only Halfmoon Bay.","post_title":"Antigua e Barbuda: arrivi italiani a +18,48% nei primi otto mesi 2024","post_date":"2024-10-21T10:27:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729506428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific migliora ulteriormente l'esperienza di viaggio dei propri passeggeri con la presentazione ufficiale della sua nuova classe business, Aria Suite, insieme alla nuova Premium Economy e alla rinnovata economy a bordo dei rinnovati Boeing 777-300Er.\r

\r

Il primo B777-300Er rinnovato ha volato lo scorso venerdì sulla rotta Hong Kong-Pechino, e verrà successivamente impiegato su altre rotte regionali e a lungo raggio.\r

\r

La compagnia aerea «ha stanziato oltre 100 miliardi di dollari di Hong Kong nei prossimi sette anni per il rinnovo della flotta, sui prodotti di cabina, per le lounge, il digitale e la sostenibilità. Investimento che rifletto la nostra fiducia nella crescita a lungo termine di Hong Kong e nella sua posizione di attore chiave nell'aviazione globale», ha dichiarato Lavinia Lau, chief customer e commercial officer del Cathay Group.\r

\r

Al lancio delle nuove Business e Premium Economy, nonché della economy rinnovata sui B777-300Er, seguirà quello di una «Prima classe leader a livello mondiale a bordo dei nostri B777-9 e un nuovissimo prodotto di Business class con letto sugli Airbus A330».\r

\r

Nell'attesissima Aria Suite, Cathay Pacific ha posto l'esperienza del cliente al centro del design e della concezione: arte e maestria sono state impiegate in ogni dettaglio per creare un'esperienza olistica e coinvolgente in cui il comfort, la privacy e il senso di spazio personale sono stati completamente ripensati per i passeggeri.","post_title":"Cathay Pacific alza il sipario sulla nuova business class, Aria Suite","post_date":"2024-10-21T10:11:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729505495000]}]}}