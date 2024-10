La Groenlandia diventa più raggiungibile con tre nuovi aeroporti internazionali Sono tre i nuovi aeroporti internazionali che verranno aperti nel breve termine in Groenlandia: si comincia dalla capitale, Nuuk, che per la prima volta sarà raggiungibile con velivoli più grandi, provenienti direttamente da Stati Uniti ed Europa. Questo è il primo di tre progetti il cui costo complessivo supera gli 800 milioni di dollari. Attualmente chi desidera volare oltreoceano deve prima viaggiare a bordo di piccoli aerei a elica da 35 posti che decollano e atterrano da una pista asfaltata situata a oltre 300 km a nord fino al remoto ex aeroporto militare di Kangerlussuaq, per poi passare a un aereo più grande. Costruito dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, Kangerlussuaq è attualmente una delle due sole piste in Groenlandia sufficientemente lunghe per i grandi aeromobili. Ma dalla fine di novembre, per la prima volta, gli aerei di grandi dimensioni potranno atterrare a Nuuk, grazie a una nuova pista più lunga e a un nuovo terminal. E dal 28 novembre, da Copenaghen partiranno voli diretti per Nuuk, che trasporteranno più di 300 passeggeri; la prossima estate, inoltre, United Airlines aprirà un collegamento diretto da New York. Nel 2026 verrà aperto un secondo aeroporto internazionale nella destinazione turistica più popolare della Groenlandia, la città di Ilulissat, 350 miglia a nord di Nuuk; seguirà quindi un nuovo aeroporto regionale a Qaqartoq, la più grande città del sud della Groenlandia. Condividi

