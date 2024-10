La Malesia conquista gli italiani: crescita a doppia cifra degli arrivi rispetto ai dati 2019 L’obiettivo della Malesia va oltre alla prospettiva di chiudere il 2024 con un saldo positivo di 27,3 milioni di turisti, pari ad un ritorno economico di RM102,7 miliardi (22,82 miliardi di dollari ). Una crescita alla quale ha contribuito anche l’Italia che da gennaio a luglio 2024, ha fatto registrare 31.261 arrivi (+48,1% rispetto ai primi sette mesi del 2023 e +15,1% rispetto allo stesso periodo del 2019). Il Paese del Sud-est asiatico guarda in effetti già al 2026, anno incentrato sulla ripresa della campagna Visit Malaysia, la prima dopo la pandemia. Vmy 2026, secondo le stime, dovrebbe portare 35,6 milioni di turisti stranieri e generare RM147,1 miliardi di entrate turistiche. L’evento, che si replica periodicamente dal 1990, si articolerà durante tutto l’arco dell’anno e sarà uno dei temi delle azioni promosse da Tourism Malaysia nei prossimi mesi. Attraverso momenti di arte, cultura, rivisitazione della propria storia e delle proprie tradizioni Vmy 26 offrirà l’opportunità di mettere in luce le prerogative più autentiche di uno dei dodici Paesi al mondo che preserva la più grande diversità biologica al mondo e che da tempo ha fatto della natura uno dei suoi simboli, senza peraltro trascurare la sua cultura millenaria, i tanti siti ora Patrimonio Unesco materiali ed immateriali. Fra questi da ricordare Kuching, nel Sarawak, dal 2021 “Città creativa della gastronomia”. Condividi

Il vettore ha anche arricchito la sua offerta, proponendo un totale di circa 18.000 voli (+7% rispetto al 2023), su 167 rotte (+16% vs 2023) nella stagione estiva. I posti in vendita sono stati più di 3 milioni (+7% vs 2023 e +8% vs 2019), suddivisi fra voli domestici (45%) e collegamenti per le isole (67%).\r

Molto buono anche il load factor che si è attestato intorno al 93%; da aprile a settembre, il vettore ha effettuato con successo la quasi totalità dei voli programmati con un completion factor del 99% e un tasso di cancellazione di appena lo 0,4%.\r

Risultati positivi dalla recente apertura della base operativa estiva a Bari e dall’avvio delle attività dal nuovo aeroporto Salerno Costa D’Amalfi. Complessivamente sono state 21 le nuove rotte inaugurate da Volotea durante l'estate.\r

Il bilancio da inizio anno registra un totale di oltre 3,1 milioni di passeggeri in Italia su oltre 20.000 voli, con un aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di conseguenza Volotea stima di chiudere il 2024 superando i 4 milioni di passeggeri nel nostro Paese, con una crescita del 10% rispetto al 2023.\r

\r

«Per Volotea si è chiusa un’altra estate di successo, caratterizzata da un trend positivo in termini di collegamenti, posti in vendita, passeggeri trasportati e voli, non solo a livello di network, ma anche in Italia – ha commentato Valeria Rebasti, international market director -. Proprio in Italia stiamo consolidando ulteriormente la nostra posizione, a conferma dell’ottimo lavoro fatto finora e dell’importanza strategica di questo mercato per i nostri obiettivi di crescita. Una performance di qualità resa possibile anche grazie alla sinergia, che da sempre ci contraddistingue, con il territorio e gli aeroporti italiani. Infatti, l’apertura della nostra base estiva a Bari e l’avvio delle attività, tra i primi, presso lo scalo di Salerno sono solo alcuni dei momenti chiave della nostra estate italiana».","post_title":"Volotea: oltre 3,1 mln di passeggeri in Italia da inizio 2024, per una crescita del +8%","post_date":"2024-10-16T09:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729070122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo anno a Roma il primo Hyatt Regency in Italia. L’hotel, un ex Radisson es, sarà situato vicino alla stazione Termini, una delle principali porte di accesso alla città e sarà una struttura moderna, pensata sia per i viaggiatori d'affari sia per quelli leisure. Disporrà di 238 camere e suite, spazi per eventi e conferenze che si estenderanno su oltre mille metri quadrati, e una serie di servizi che includeranno un rooftop panoramico con piscina, bar e ristorante.\r

\r

Il lancio dell'Hyatt Regency Rome Termini segna un momento importante nella strategia di espansione del gruppo sul mercato italiano, dove la compagnia Usa ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi cinque anni. Dal 2019 Hyatt ha infatti quadruplicato il numero delle sue camere nel Paese, passando da una singola struttura a Milano, il celebre Park Hyatt, a un portafoglio che ora comprende sei hotel in cinque città, tra cui Firenze, Roma, Venezia, Milano e la Sardegna.\r

\r

Una crescita mirata per consolidare la presenza in Italia\r

\r

\"L'Italia è uno dei mercati più strategici per noi in Europa - ha affermato Javier Águila, presidente Emea, durante un incontro con i media italiani svoltosi ieri proprio al Park Hyatt di Milano -. Il turismo sta vivendo una ripresa straordinaria. Vediamo opportunità significative di crescita, non solo nelle principali città come Roma e Milano, ma anche in destinazioni secondarie come Napoli, Torino e Bologna. L'apertura del primo Hyatt Regency a Roma è un traguardo fondamentale per noi, che rafforza il nostro impegno nel segmento del lusso\".\r

\r

Il design e la location\r

\r

Progettato dagli architetti Jeremy King e Riccardo Roselli, l'hotel sarà un esempio di architettura contemporanea, combinando eleganza e funzionalità. L'Hyatt Regency Rome Termini rappresenta una fusione perfetta tra il design contemporaneo e la storia millenaria di Roma - ha aggiunto il vicepresidente senior sviluppo Emea, Felicity Black-Roberts -: È un progetto che riflette il nostro impegno a portare il meglio dell'ospitalità internazionale in Italia, mantenendo allo stesso tempo un forte legame con il contesto locale. Siamo entusiasti di questa collaborazione con partner strategici come Garnet Hospitality Partners e Investire sgr, che condividono la nostra visione di innovazione e qualità\".\r

\r

L’espansione di Hyatt in Italia\r

\r

La new entry capitolina segue dunque una serie di nuove aperture che il gruppo ha effettuato in Italia, inclusi i recenti 7Pines Resort Sardinia Destination by Hyatt e Tornabuoni Hotel The Unbound Collection a Firenze. \"Oltre alla nostra presenza nelle città principali, stiamo valutando opportunità in nuove destinazioni turistiche emergenti - ha aggiunto Águila - Vogliamo continuare a portare il meglio dei nostri brand, come Hyatt Centric e Alila, in località che offrono un mix unico di storia, cultura e innovazione\".\r

\r

[gallery ids=\"476774,476773,476772\"]\r

\r

","post_title":"Sarà un Regency il nuovo hotel Hyatt nella capitale","post_date":"2024-10-15T14:12:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729001530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings potenzia i voli dall'aeroporto di Foggia, che dal 25 novembre sarà collegato anche con Venezia. La nuova rotta sarà servita con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e giovedì. \r

\r

La rotta sul Marco Polo si aggiunge a quelle già operate per Milano, Bergamo e Torino. «Con la tratta per Venezia si amplia così il servizio da e per l’aeroporto Gino Lisa a copertura del Nord-est Italia andando incontro alla forte richiesta da parte dei passeggeri» afferma l'accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis.\r

\r

«Venezia, al di là del fascino straordinario esercitato dalla città lagunare, è uno dei principali aeroporti italiani per traffico passeggeri e numero di destinazioni internazionali e intercontinentali collegate, oltre a servire un bacino ad alto potenziale economico, tra i più ricchi del nostro Paese - osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Peraltro, il Nord-est, rappresenta storicamente per la Puglia, e il Gargano in particolare, uno dei principali mercati per flussi incoming, elemento di non trascurabile importanza che, di certo, potrà contribuire al successo del collegamento. Voglio sottolineare la collaborazione sempre più forte con il vettore con il quale condividiamo il grande impegno per conseguire il definitivo rilancio dello scalo: continueremo a operare, senza indugi, in questa direzione certi che, grazie a questo lavoro, presto potranno realizzarsi nuove opportunità per la comunità dauna e pugliese».\r

\r

«Con la nuova tratta Foggia-Venezia, facciamo un ulteriore passo avanti verso l’integrazione di Foggia, la Capitanata, il nord della Puglia e le limitrofe province campane, molisane e lucane con i principali snodi nazionali e internazionali - dichiara l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese -. Collegare Foggia all’aeroporto Marco Polo di Venezia, il quarto più trafficato d’Italia e riconosciuto per la sua eccellenza nei servizi, in particolare per i viaggiatori cinesi, è una grande opportunità: non solo offre oltre 1.000 collegamenti settimanali verso destinazioni in tutto il mondo, ma rappresenta una porta d’accesso privilegiata per il turismo e per il commercio intercontinentale».\r

\r

","post_title":"Lumiwings cala il poker su Foggia: nuovo volo per Venezia dal 25 novembre","post_date":"2024-10-15T11:24:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728991482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulla Lituania e la sua capitale, Vilnius che sarà la European Green Capital 2025: meta che è tornata a catturare le attenzioni dei turisti italiani, anche - o soprattutto - come destinazione secca, non più sempre e solo in abbinata alle limitrofe altre due Repubbliche Baltiche.\r

\r

Lo spiega Indrè Slyziuté-Rimkaite (nella foto), inbound markets manager di Lithuania Travel: «Il mercato Italia è tra quelli prioritari per noi e si mantiene nella top 10 di quelli principali. Nei primi sei mesi del 2024 i visitatori italiani sono stati 13.300, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il 2023 si era chiuso con un totale di circa 32.000 arrivi, +37%: dato ancora al di sotto però del record 2019 di 49.ooo turisti italiani, ma che conferma l'Italia il Paese dell'Europa occidentale da cui provengono i maggiori flussi».\r

\r

Dati che mettono in mostra anche un «cambiamento sostanziale del viaggiatore italiano rispetto all'epoca pre-pandemia: molti più turisti individuali, che visitano il nostro Paese a prescindere da quello che una volta era il classico itinerario delle tre Repubbliche Baltiche. Si tratta di viaggiatori più giovani, che apprezzano non solo l'offerta culturale ma quella naturale, che consente di praticare diverse attività sportive, esperienze slow. E lungo tutto l'arco dell'anno, anche grazie ai collegamenti aerei low cost (con Ryanair e Wizz Air da diverse città italiane) e ad un'offerta ricettiva che risponde a tutti i budget».","post_title":"Lituania, meta green riscoperta dagli italiani: tanti giovani e individuali","post_date":"2024-10-14T14:07:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728914854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di Ota viaggi, il cui fatturato sale del 5,57% superando quota 85 milioni di euro. E' una delle cifre snocciolate dal direttore commerciale dell'operatore capitolino, Massimo Diana, in occasione del suo tradizionale speech alla fiera di Rimini: \"Il numero di passeggeri ha inoltre raggiunto quota 132.648, con un aumento dell'1,93% rispetto al 2023. I risultati, insomma, hanno superato le aspettative. Ma mi preme pure sottolineare lo sforzo tecnologico da noi sostenuto, con un incremento delle prenotazioni tramite booking online per un revenue di 13 milioni generato da questo canale. D'altronde sul booking online, a dire dei tecnici, siamo l'unico operatore sul mare Italia che fa una vendita pacchettizzata su tutte le possibilità di navi da tutti i porti e su tutte le tipologie di vendita, non più limitate ai pacchetti di sette o 14 notti\".\r

\r

Tra le novità presentate alla fiera di Rimini, da segnalare è inoltre il potenziamento della programmazione neve 2024/2025: \"Un prodotto in grado di riscontrare nuovo interesse da parte delle agenzie, dopo che negli ultimi anni era diventato quasi un'esclusiva diretta degli albergatori sul cliente diretto. Si tratta di una programmazione molto selettiva perché i prezzi sono importanti. E non mi riferisco solo a quelli alberghieri, ma anche ai prodotti ancillari di una vacanza neve - conclude Diana -. La seconda novità riguarda il nostro core business. Siamo infatti riusciti a uscire già con i prezzi del 2025 per la programmazione gruppi estate, con un grande sforzo da parte nostra visto che la scorsa stagione è appena terminata\".\r

\r

Quirino Falessi","post_title":"Diana, Ota Viaggi: risultati 2024 sopra le aspettative","post_date":"2024-10-14T11:26:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728905214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si è aggiudicata il bando della Regione Sardegna per operare le rotte in continuità territoriale da Alghero per Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

La compagnia aerea, che torna così sull'isola dopo aver disertato i bandi per i collegamenti da Olbia e Cagliari, è stata tra l'altro l'unica a presentare un'offerta per la rotta tra lo scalo \"Riviera del Corallo\" e il city airport milanese, presentando un ribasso dell'1% sulla base d'asta per un importo di 3.425.758,15 euro.\r

\r

Secondo quanto riporta l'Ansa, su Fiumicino Ita ha invece proposto un'offerta con un ribasso del 2,5% per un importo di 7.050.660,80 euro.\r

\r

«Nutrivamo molta fiducia sul fatto che l’aumento della base d’asta, reso possibile dalla nostra decisione di procedere con una nuova gara aperta, avrebbe reso più appetibile la partecipazione al bando di gara per lo svolgimento del servizio in continuità territoriale su Alghero - fa sapere l’assessora dei trasporti Barbara Manca -. Con la prossima assegnazione di queste due rotte, il cui iter sarà portato avanti rapidamente in modo da garantire l’inizio del servizio per la data prefissata, tutti i collegamenti saranno garantiti fino a ottobre del 2025».","post_title":"Ita conquista la continuità territoriale sulle rotte da Alghero per Milano Linate e Roma","post_date":"2024-10-14T10:20:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728901214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puntare su un nuovo modello per il turismo sardo che valorizzi territorio e comunità. La Sardegna protagonista al TTG Travel Experience di Rimini con numerosi operatori dell'Isola.\r

\r

«Vogliamo costruire un nuovo modello di governance per il sistema turistico sardo - spiega l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu - attraverso la realizzazione di una DMO regionale che possa coordinare e aggregare l’offerta turistica territoriale. L'obiettivo è creare un sistema che valorizzi l'intero spettro dell'offerta sarda, aumentando il peso del turismo nel PIL regionale, un dato ancora troppo basso. Per far questo dobbiamo incrementare il valore di tutti i prodotti turistici isolani».\r

\r

Un ruolo centrale in questa visione sarà svolto dalle DMO (Destination Management Organization), che opereranno su tre livelli e avranno il compito di intercettare la domanda più adeguata alle diverse offerte dell'isola. Cuccureddu ha inoltre annunciato l'importanza di un potenziamento dell'Osservatorio turistico, che avrà il compito di fornire dati rapidi ed efficaci per prendere decisioni strategiche e tempestive. A questo si affiancherà un'azione mirata di digital marketing per mercati specifici, con un focus particolare sul mercato spagnolo, anche in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della costituzione del Regno di Sardegna.\r

\r

La Sardegna punta su una visione del turismo incentrata su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di attrarre un pubblico attento alla autenticità e alla tutela del territorio. «È necessario creare esperienze che durino tutto l’anno e che siano distribuite su tutto il territorio regionale - aggiunge l'assessore - Il nostro futuro turistico si basa su un equilibrio tra qualità, sostenibilità e rispetto delle tradizioni, per costruire un’offerta capace di durare nel tempo e garantire un impatto positivo sul territorio».","post_title":"Sardegna, obiettivo realizzare una DMO per coordinare l'offerta turistica","post_date":"2024-10-11T14:20:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728656444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia protagonista al TTG di Rimini con progetto ALA e la presentazione del nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo\r

\r

«La Spezia sta vivendo un significativo sviluppo turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - I dati sulle presenze continuano a crescere, così come il gradimento espresso dai turisti al termine delle esperienze vissute nel nostro territorio. Questo ci motiva a investire e impegnarci ulteriormente per migliorare i servizi e ampliare l’offerta turistica. Per questo motivo stiamo sviluppando il progetto dell'Area Ligure Apuana, presentato proprio alla fiera: un’iniziativa nata per creare un turismo di rete tra i 66 comuni che hanno aderito al protocollo nelle province della Spezia, Massa-Carrara, Lunigiana e Garfagnana. Si tratta di un patto per lo sviluppo del turismo, che mira a valorizzare i nostri territori e il patrimonio condiviso, così da renderli accessibili ai centinaia di migliaia di visitatori desiderosi di scoprire ed esplorare le nostre bellezze».\r

\r

La Spezia è una destinazione turistica in costante evoluzione pronta ad accogliere il turismo in tutte le stagioni. In questi anni infatti si è puntato molto alla destagionalizzazione sfruttando come punto di forza il clima mite e la sua conformazione geografica che le permette di far vivere appieno tutto ciò che ha da offrire.\r

\r

\r

\r

Il progetto è il risultato della cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigiana, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna, mirato a rafforzare l’attrattività turistica dell’area. La mission è quella di creare una destinazione turistica integrata, valorizzando la diversità del territorio, dal mare alle montagne e borghi storici. Il progetto promuove un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, per offrire esperienze autentiche e immersive.\r

\r

La vision è di diventare un punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce bellezza paesaggistica ed esperienze culturali, enogastronomiche e outdoor, promuovendo una crescita economica sostenibile e il benessere delle comunità locali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, sviluppare il progetto Ala per creare un turismo di rete tra 66 comuni","post_date":"2024-10-11T14:02:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728655345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean ha presentato il progetto per inaugurare una nuova entusiasmante esperienza di vacanza con il debutto di Perfect Day Mexico. Nel 2027, i viaggiatori potranno puntare la loro attenzione sulla famosa costa caraibica del Messico, a Mahahual, per quello che sarà un angolo di paradiso che combina le emozioni adrenaliniche e le opportunità per rilassarsi di Royal Caribbean con la vivacità e la bellezza del Messico.\r

\r

\"Perfect Day at CocoCay ha cambiato le carte in tavola sia per i nostri ospiti che per il nostro business - commenta Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group -. Con i viaggiatori che danno sempre più priorità a esperienze e destinazioni uniche per le loro decisioni di prenotazione, siamo entusiasti di espandere la nostra Perfect Day Collection creando Perfect Day Mexico per servire al meglio gli ospiti che vogliono esplorare i Caraibi occidentali\".\r

\r

Insieme al Royal Beach Club Cozumel, l'esperienza balneare messicana a Cozumel recentemente annunciata, che aprirà nel 2026, Perfect Day Mexico sarà un simbolo delle vacanze Royal Caribbean che inaugurerà nuove avventure nei Caraibi occidentali. In serbo per i viaggiatori una gamma senza pari di esperienze con tocchi ispirati alla cultura locale, nel design, nell’atmosfera e nel gusto. Tra le attrazioni figurano un nuovissimo ed emozionante parco acquatico, piscine e spiagge da capogiro, ristoranti, bar e altri luoghi per tutti i palati, musica e molto altro ancora.\r

\r

\"Dall'introduzione di Perfect Day at CocoCay nel 2019, la nostra destinazione più votata, i ricordi di milioni di persone hanno aperto la strada all'incredibile esperienza che sarà Perfect Day Mexico - dichiara Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Le destinazioni sono una parte importante del motivo per cui le famiglie e gli amanti dell’avventura vanno in vacanza con Royal Caribbean e, in collaborazione con lo stato messicano di Quintana Roo, stiamo plasmando modi nuovi e senza pari per creare ricordi in una destinazione conosciuta e amata per la sua bellezza naturale, per il calore della sua cultura e per la sua posizione magnifica. Non vediamo l'ora di svelare di più\".\r

\r

Il Perfect Day Mexico farà il suo ingresso nel 2027 come ultimo, in ordine di tempo, della crescente gamma di esperienze di destinazione di Royal Caribbean, che include Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, che nel 2019 ha fatto scuola. Con le novità in crescita, come l'Hideaway Beach per soli adulti aperta a gennaio 2024, la Royal Beach Club Collection che debutterà alle Bahamas, nel 2025, con il Royal Beach Club Paradise Island, il Royal Beach Club Cozumel in arrivo nel 2026, e Labadee, ad Haiti, i viaggiatori saranno in grado di creare i loro giorni di vacanza perfetti in più di un modo tra le Bahamas e i Caraibi orientali e occidentali.","post_title":"Arriva una nuova destinazione di Royal Caribbean: Perfect Day Mexico","post_date":"2024-10-11T13:53:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728654785000]}]}}