Tourism Australia: 300 agenti di viaggio hanno partecipato all’edizione 2024 del G’day Australia Si è conclusa qualche giorno fa l’edizione 2024 del G’day Australia, che ha visto la partecipazione di centinaia di agenti di viaggio giunti nel Western Australia per entrare in contatto diretto con gli operatori turistici locali e vivere in prima persona le molteplici offerte turistiche della destinazione.



I 300 agenti di viaggio che hanno partecipato all’evento di Tourism Australia, organizzato quest’anno in collaborazione con Tourism Western Australia, sono professionisti qualificati Aussie Specialist provenienti da 21 mercati internazionali, ma solo la metà di loro aveva già visitato il Paese. Durante il workshop e gli eventi di networking hanno avuto la possibilità di incontrare oltre 130 operatori australiani. «Il nostro pluripremiato programma Aussie Specialist garantisce la formazione di decine di migliaia di agenti di viaggio a livello globale, ma sappiamo bene che nulla può sostituire l’esperienza diretta di un famil in Australia – ha commentato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. G’day Australia rappresenta un’ottima opportunità per mostrare agli agenti di viaggio quanto sia straordinaria la destinazione, permettendo loro di entrare in contatto diretto con gli operatori turistici australiani e approfondire la conoscenza dei loro prodotti». «Sulla base delle edizioni precedenti, sappiamo che il 100% degli agenti di viaggio ha dichiarato di promuovere maggiormente la destinazione una volta rientrati dall’evento, incoraggiando anche soggiorni più lunghi in tutto il Paese. È essenziale che gli agenti di viaggio a seguito di G’day Australia siano in grado di invitare i propri clienti a pianificare un viaggio in Australia, poiché si tratta di un elemento cruciale per garantire una crescita sostenibile della nostra economia turistica». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477346" align="aligncenter" width="475"] Buyer alle Grotte di Frasassi[/caption] Grande successo per il fam trip di ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano che ha permesso a buyer provenienti da tutto il mondo di scoprire la bellezza di alcuni dei territori meno conosciuti dell’Italia e di confrontarsi direttamente con gli operatori. Dall’8 al 13 ottobre, 19 buyer provenienti da diversi Paesi europei, America e Asia hanno potuto conoscere da vicino la storia e la cultura di Emilia-Romagna e Marche, scoprendone l’unicità ed autenticità attraverso enogastronomia, tradizioni e leggende. Terre per pochi, fuori dai circuiti più classici, ideali per chi cerca esperienze esclusive. Ricche di bellezza, paesaggi mozzafiato, buon cibo, turismo all’aria aperta e benessere. Caratteristiche che tutti i buyer hanno saputo cogliere con entusiasmo: “Sono molto grata a ItaliAbsolutely per avermi invitata in questo fantastico fam trip che mi ha dato l’opportunità di scoprire la ricchezza del patrimonio storico-culturale italiano. Credo che questa destinazione sia perfetta da abbinare come pre o post-tour ad una città più turistica come Firenze” sottolinea Jun Jessia Yingh di China Travel Service Artic AB, Stoccolma. Durante il fam trip sono state intervallate visite e attività di conoscenza del territorio a spunti e momenti di confronto con numerosi professionisti del settore con i quali si sono potute gettare le basi per future collaborazioni: Gardaland, alla presenza dell’International Sales Manager Alberto Maffizzoli, Hard Rock, alla presenza di Simona Pampaloni - Sales & Marketing Manager, DMO Castelli Romani alla presenza del Segretario del CTO Marco Benazzi. E ancora Consorzio Valli del Canavese, alla presenza del Presidente Silvio Bertero (con esperienza di degustazione di prodotti tipici), Bluserena alla presenza di Marco Masserini, Corporate Director of Sales, I Grandi Viaggi alla presenza di Andrea Ragusa, direttore villaggio Baia Samuele e coordinatore prodotto villaggi estero. Appuntamento e assaggio di eccellenze locali anche con Regione Puglia, alla presenza di Francesco Muciaccia, Responsabile Promozione Mercati Extra UE e Città Metropolitana di Messina. “Confrontarmi con la Città Metropolitana di Messina è stato particolarmente rilevante per me, abbiamo anche potuto conoscere il Sindaco Federico Basile, il che è stato davvero apprezzabile, e l’Assessore al Turismo Vincenzo Caruso. Credo che li incontrerò quando verrò in Sicilia fra due settimane” dichiara Filomena Lofranco di LDV&CO, Toronto, specializzata nella destinazione Italia – e prosegue, riferendosi alla sua clientela – “Credo che il tour che abbiamo fatto questi giorni sia perfetto per coloro che sono già stati in Italia e che vogliono scoprire località nascoste ricche di storia, cultura, buon cibo, atmosfera. È un tour adatto anche a chi desidera esplorare destinazioni oltre le città più turistiche. Se ItaliAbsolutely non ci avesse invitato a questo fam trip non avremmo mai scoperto, ad esempio, che Pesaro è stata nominata Capitale italiana della cultura 2024. Mi piacerebbe anche sviluppare il ‘turismo delle radici’ per far conoscere il Paese a chi ha origini italiane”. [gallery columns="4" ids="477277,477280,477275,477274"] Tra i momenti salienti, il workshop di Visit Brescia, la presentazione delle strutture di Club Del Sole e il pranzo all’Imperial Beach Hotel con la presentazione delle strutture appartenenti a Dada Hotels. “Ho trovato particolarmente utile la presentazione della Regione Marche. Mi sono confrontata anche con diversi tour operator: per me è molto importante entrare in contatto con loro perché loro conoscono bene le Regioni, sono una garanzia e sanno indicarmi il modo migliore per promuovere la destinazione” rivela Letitia Raducea di Edelweiss Tours, tour operator romeno dall’esperienza ventennale. Apprezzate anche le site inspection di alcuni hotel delle zone visitate, come rivela Fabrice Noyelle di SFX Groupe, Parigi: “Noi siamo un gruppo composto da sei strutture diverse, io mi occupo del MICE. Sono venuto qui senza conoscere nulla del posto e sinceramente ho scoperto molte cose che credo siano perfette da inserire in un viaggio business di sei giorni”. Le tappe del fam trip Dopo aver conosciuto Rimini e aver esplorato alcune zone dell’entroterra romagnolo con un’escursione in bicicletta messa a disposizione da Decathlon per tutti i partecipanti, il gruppo si è spostato a Pesaro, capoluogo marchigiano e Capitale italiana della cultura 2024, con un tour organizzato da Inside Marche Live che, alla presenza del Presidente Federico Scaramucci e dei comuni per la promozione del territorio, ha inoltre deliziato gli ospiti con una cena di gala a base di tartufo e prodotti tipici. [gallery ids="477351,477352,477353,477354,477355,477356"] Il tour delle regioni è proseguito con la scoperta della Valle del Savio partendo da Cesena, città malatestiana di grande interesse artistico e culturale con la sua Rocca e Biblioteca malatestiana, prima biblioteca civica europea, dichiarata Patrimonio dell’Unesco come “Memoria del Mondo”. A seguire, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Bagno di Romagna, località nota per le sue acque termali e curative, ideale anche per percorsi in bicicletta o trekking di ogni difficoltà. Si conclude il tour organizzato con la collaborazione di Giratlantide, Percorsi del Savio e Comune di Cesena con la scoperta di Sarsina, patria del celebre commediografo romano Plauto, e un’esclusiva esperienza di degustazione di vino in una delle cantine più rinomate di Mercato Saraceno, “Città del vino” dal 2022. [gallery columns="4" ids="477357,477358,477359,477360,477361,477362,477363,477364"] Nel Comune di Genga, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Grotte di Frasassi srl nelle spettacolari grotte omonime, scoprendo i diversi percorsi e le esperienze che il sito offre ai propri ospiti. A seguire, la visita all’Abbazia di San Vittore, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia, risalente all’XI secolo, e la scoperta delle radici ancestrali del territorio nel Museo Speleopaleontologico e Archeologico. Si è proseguito con la visita di Pierosara, piccolo borgo arroccato su un colle a ridosso di due gole, quella di Frasassi e della Rossa, per terminare con il Santuario della Madonna di Frasassi, del 1828, conosciuto anche come Tempio del Valadier, incastonato nella roccia della montagna e l’eremo di Santa Maria Infra Saxa. Innovativa, coinvolgente e decisamente apprezzata l’esperienza con visore nel Museo Arte Storia Territorio di Genga, che ha permesso agli ospiti di “volare” sulle località visitate nelle Marche e di avere una diversa prospettiva delle grotte. Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely. Per informazioni scrivere a marketing@italiabsolutely.com Di Elisa Biagioli [post_title] => ItaliAbsolutely, il fam trip con i buyer un successo in Emilia-Romagna e Marche [post_date] => 2024-10-22T11:34:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729596844000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair sigla una partnership con Etraveli in base alla quale i voli low cost sono ora disponibili attraverso le piattaforme del gruppo, fornitore leader di tecnologia globale per i voli. La nuova intesa è successiva all'accordo “Approved ota” dello scorso luglio. «I passeggeri del gruppo Etraveli potranno prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una completa trasparenza dei prezzi e accesso diretto alla propria prenotazione» ha commentato Dara Brady, cmo di Ryanair. «Grazie alle tariffe basse e all'ampia rete di rotte Ryanair, questa collaborazione rafforza la nostra missione di offrire opzioni di viaggio semplici e competitive - ha aggiunto Johan Elwin, chief commercial officer, Etraveli Group -. I nostri passeggeri possono ora prenotare i voli Ryanair direttamente attraverso le nostre piattaforme, con l'ulteriore garanzia di un processo fluido e trasparente e di un pieno accesso a tutti i vantaggi offerti da Ryanair». [post_title] => Ryanair sigla una nuova partnership con Etraveli [post_date] => 2024-10-22T10:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729592745000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono tre i nuovi aeroporti internazionali che verranno aperti nel breve termine in Groenlandia: si comincia dalla capitale, Nuuk, che per la prima volta sarà raggiungibile con velivoli più grandi, provenienti direttamente da Stati Uniti ed Europa. Questo è il primo di tre progetti il cui costo complessivo supera gli 800 milioni di dollari. Attualmente chi desidera volare oltreoceano deve prima viaggiare a bordo di piccoli aerei a elica da 35 posti che decollano e atterrano da una pista asfaltata situata a oltre 300 km a nord fino al remoto ex aeroporto militare di Kangerlussuaq, per poi passare a un aereo più grande. Costruito dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, Kangerlussuaq è attualmente una delle due sole piste in Groenlandia sufficientemente lunghe per i grandi aeromobili. Ma dalla fine di novembre, per la prima volta, gli aerei di grandi dimensioni potranno atterrare a Nuuk, grazie a una nuova pista più lunga e a un nuovo terminal. E dal 28 novembre, da Copenaghen partiranno voli diretti per Nuuk, che trasporteranno più di 300 passeggeri; la prossima estate, inoltre, United Airlines aprirà un collegamento diretto da New York. Nel 2026 verrà aperto un secondo aeroporto internazionale nella destinazione turistica più popolare della Groenlandia, la città di Ilulissat, 350 miglia a nord di Nuuk; seguirà quindi un nuovo aeroporto regionale a Qaqartoq, la più grande città del sud della Groenlandia. [post_title] => La Groenlandia diventa più raggiungibile con tre nuovi aeroporti internazionali [post_date] => 2024-10-22T10:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729592130000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo le ultime analisi di Sojern, le intenzioni di viaggio per le vacanze natalizie 2024 mostrano un calo significativo nelle prenotazioni di voli domestici, con un -39% rispetto al 2023. Questo trend si riflette in tutta Europa, con una diminuzione del 14% dei viaggiatori continentali che scelgono l'Italia come destinazione. Nonostante questo, gli arrivi internazionali a lungo raggio continueranno a bilanciare la flessione, mantenendo comunque il mercato domestico come principale per il turismo italiano. La ricerca di voli interni in Italia detiene la principale quota di mercato pari al 19,4% di ricerche per le prenotazioni. Sempre più saldi gli Stati Uniti che sono il secondo mercato turistico in Italia per le vacanze di Natale 2024, rappresentando il 17,7% del paniere delle ricerche di prenotazioni verso l’Italia. Sul podio in terza posizione il Regno Unito al 9.5%. Gli altri turisti che vogliono venire in Italia a trascorrere le vacanze di Natale sono nell’ordine: francesi, olandesi, spagnoli, brasiliani, tedeschi, sudcoreani, e canadesi. Gli italiani che si spostano in aereo per Natale, con ogni probabilità lo fanno per andare a trovare amici e parenti. Infatti, guardando alla classifica delle ricerche per la prenotazione alberghiera, sono gli statunitensi al primo posto con il 33,8% di share, seguiti dagli italiani al 19.1%. La classifica momentanea delle città italiane più gettonate per la scelta di hotel a Natale vede Roma al primo posto con quasi un turista su due che sceglie un albergo nella città eterna (48,4%) seguita da Milano, Firenze e Venezia. Nella classifica delle città più amate, Roma si posiziona il primo posto, al 32,8% delle preferenze all’atto della prenotazione del volo, seguita da Milano, al 27,4%. Venezia si trova al terzo posto con un distacco importante: si posizione infatti al 6,7% delle preferenze. Il momento felice della Sicilia di questa estate prosegue facendo posizionare Catania al 5,6% delle preferenze. Entrata nell’immaginario statunitense, anche grazie alla popolarissima serie tv White Lotus, la Sicilia sta avendo uno sviluppo turistico importante nel mercato Usa, tanto che, dalla prossima estate, si apriranno nuovi collegamenti con l’isola dagli Stati Uniti. Nel quadro europeo e medio orientale la classifica delle città più amate cambia. Per questi viaggiatori Londra è al primo posto, seguita da Dubai e Parigi. Milano e Roma si trovano in decima e in undicesima posizione. “Le costanti indagini di Sojern – afferma Luca Romozzi, senior international director destination Sojern - ci permettono di avere un quadro dell’attenzione rivolta all’Italia come destinazione, un quadro che muta di minuto in minuto, e che noi costantemente seguiamo adattando tempestivamente le campagne di marketing attraverso un approccio multicanale integrato dall’Intelligenza Artificiale. Questo consente di orientare e personalizzare le scelte per ottimizzare gli investimenti degli hotel e delle DMO”. Con più di 10.000 clienti nel mondo, 300 integrazioni nei sistemi di prenotazioni, 100 sistemi integrati con compagnie travel, 350 milioni di profili di viaggiatori analizzati ogni mese, Sojern riesce a fornire soluzioni nel marketing digitale. Oltre ai dati macro sulle destinazioni, ottiene risposte rilevanti per gli hotel di qualsiasi dimensione. In più, è talmente certa del risultato, che ha lanciato anche in Italia il “Pay on stay”: è Sojern stessa a finanziare la spesa iniziale della campagna di marketing, facendo pagare l’albergatore solo dopo che il suo cliente, attirato dalla campagna, ha terminato il suo soggiorno in hotel. [post_title] => Il turismo natalizio in Italia: Sojern svela le tendenze, con Roma al primo posto [post_date] => 2024-10-22T10:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729592106000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza avviano gli impianti e inaugurano una stagione sciistica di divertimento sulle piste, all’insegna di un’impronta sostenibile. Disteso tra Alto Adige e Trentino con la stazione bolzanina di Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, il comprensorio del Latemar lascia cadere il velo alle ore 8:30 di venerdì 29 novembre 2024, scoprendo una giornata inaugurale che avrà il momento clou in notturna con la pista da sci illuminata a partire dalle 19. Da sabato 30 novembre, gli impianti, le piste e i collegamenti di Obereggen, Pampeago e Predazzo saranno dunque regolarmente funzionanti. Dalle 19 alle 22 di ogni martedì e venerdì, sarà dunque possibile sciare e slittare in notturna fino al 28 marzo del 2025. Ma questa è solo una delle mille attrazioni del comprensorio della Val d’Ega, che propone 48 chilometri di piste con diversi gradi di difficoltà, due snowpark con halfpipe, altrettante piste di slittino e tre parchi gioco sulla neve. Il tutto servito da moderni impianti di risalita e 13 ristori alpini con piatti per ogni gusto. Dal 29 novembre 2024 fino al 21 aprile 2025, le occasioni di divertimento non mancano e addirittura si estendono, visto che lo stesso skipass permette di sciare su altri 50 chilometri di piste. Sabato 7 dicembre 2024 sarà quindi la volta di Carezza che inaugurerà la sua stagione come sempre con un occhio di riguardo per le famiglie: l’area sciistica presenta i suoi 12 impianti di risalita e 40 chilometri di piste di tutti i colori, da quelle facili pensate per i per bambini a quelle più impegnative per accontentare anche le lamine abituate al brivido delle pendenze ad alta percentuale. Se la vacanza a Carezza e dintorni dura più giorni, è inoltre possibile decidere di esplorare anche le aree sciistiche partner, Val di Fassa e Dolomiti Superski. Entrambi i comprensori sono da anni impegnati in una missione ecosostenibile volta a ridurre il loro impatto sull’ambiente: se Carezza ha aderito alla rete Turn to zero con rilevamento annuo dell’impronta di Co2 in un’ottica di riduzione delle emissioni nelle attività di innevamento e della preparazione delle piste, di organizzazione degli eventi, raccolta differenziata e cooperazione tra agricoltura e turismo, Obereggen è ormai da tempo un punto di riferimento per lo sci a sfondo ecologico: già nel 2007 si è infatti dotato di impianto di teleriscaldamento per preservare il patrimonio paesaggistico. Per la stagione invernale 2024/2025 Obereggen presenterà inoltre il suo nuovo impianto fotovoltaico, per coprire sempre più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Inoltre l'intero parco veicoli sarà convertito dal diesel convenzionale all'alternativa ecologica Hvo (Hydrotreated vegetable oil). ­ ­ ­ [post_title] => Val d'Ega: al via la nuova stagione sciistica all'insegna della sostenibilità [post_date] => 2024-10-22T10:11:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729591867000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477234 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477235" align="alignleft" width="300"] Gli Aussie Specialist Continental Europe (Francia, Germania, Italia) presenti al G'Day Australia[/caption] Si è conclusa qualche giorno fa l'edizione 2024 del G’day Australia, che ha visto la partecipazione di centinaia di agenti di viaggio giunti nel Western Australia per entrare in contatto diretto con gli operatori turistici locali e vivere in prima persona le molteplici offerte turistiche della destinazione. I 300 agenti di viaggio che hanno partecipato all’evento di Tourism Australia, organizzato quest'anno in collaborazione con Tourism Western Australia, sono professionisti qualificati Aussie Specialist provenienti da 21 mercati internazionali, ma solo la metà di loro aveva già visitato il Paese. Durante il workshop e gli eventi di networking hanno avuto la possibilità di incontrare oltre 130 operatori australiani. «Il nostro pluripremiato programma Aussie Specialist garantisce la formazione di decine di migliaia di agenti di viaggio a livello globale, ma sappiamo bene che nulla può sostituire l'esperienza diretta di un famil in Australia - ha commentato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. G'day Australia rappresenta un'ottima opportunità per mostrare agli agenti di viaggio quanto sia straordinaria la destinazione, permettendo loro di entrare in contatto diretto con gli operatori turistici australiani e approfondire la conoscenza dei loro prodotti». «Sulla base delle edizioni precedenti, sappiamo che il 100% degli agenti di viaggio ha dichiarato di promuovere maggiormente la destinazione una volta rientrati dall'evento, incoraggiando anche soggiorni più lunghi in tutto il Paese. È essenziale che gli agenti di viaggio a seguito di G'day Australia siano in grado di invitare i propri clienti a pianificare un viaggio in Australia, poiché si tratta di un elemento cruciale per garantire una crescita sostenibile della nostra economia turistica». [post_title] => Tourism Australia: 300 agenti di viaggio hanno partecipato all'edizione 2024 del G’day Australia [post_date] => 2024-10-22T09:50:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729590627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ieri presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera la cerimonia del taglio della prima lamiera della Seven Seas Prestige, nave di debutto della nuova classe omonimia del brand Regent Seven Seas Cruises, parte del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings. La consegna dell’unità è prevista nel 2026 e sarà seguita da una nave gemella nel 2029. Con una stazza lorda di 77 mila tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la Prestige potrà ospitare a bordo circa 850 passeggeri in 434 ampie suite, offrendo uno dei rapporti spazio-ospite più alti del settore. La nave includerà nuove categorie di alloggi, nuove proposte gastronomiche e molte altre esperienze per i viaggiatori di lusso. La classe Prestige segue la serie Explorer, anch’essa costruita da Fincantieri: la Seven Seas Explorer consegnata nel 2016; la Splendor nel 2020 e la Grandeur nel 2023, realizzate dai cantieri di Sestri Ponente e di Ancona. [post_title] => Fincantieri: taglio della lamiera a Marghera per la nuova Seven Seas Prestige [post_date] => 2024-10-22T09:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729590408000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477340" align="alignleft" width="287"] Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi[/caption] Città natale di San Francesco, con i suoi itinerari e luoghi religiosi, la città di Assisi dice “Sì” all’arte, alla cultura, alla natura e al divertimento.La stagione estiva appena conclusa ad Assisi è stata una stagione legata all’outdoor. La città umbra sorge nel Parco del Monte Subasio, nel quale è possibile cimentarsi in numerose attività. Fra queste, il parapendio, con una delle più belle postazioni di lancio del centro Italia. “Stiamo investendo molto in percorsi, sentieri, biking per proporci come meta alternativa alle Dolomiti” rivela Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi. Si punta su esperienze che uniscano l’aria aperta a una dimensione culturale e spirituale. Numerosi sono stati gli eventi della scorsa stagione: dalla sessione di yoga all’alba sulla cima del monte ai concerti al tramonto nel bosco con una folta programmazione di spettacoli serali in luoghi storici come la Rocca Maggiore. “L’enogastronomia è un altro step fondamentale della nostra strategia di crescita” prosegue l’Assessore. Nel 2025 Assisi ospiterà la manifestazione enogastronomica “Umbriamoci”: “Offriremo il nostro palcoscenico a tutti i borghi e le città dell’Umbria che, per una settimana, verranno ad Assisi a presentare le loro eccellenze enogastronomiche”. La città promuove il Natale 2024 con “AsSìsi”, la nuova campagna multicanale firmata dall’agenzia Armando Testa. Carico di emozioni, ricco di eventi e pieno di luce, Assisi ospiterà un Natale che dice “SÌ” a natura, bellezza, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. La città sarà avvolta da suggestive illuminazioni scenografiche sul tema del Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel 1225. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ci saranno circa 200 eventi fra mercatini, spettacoli itineranti, concerti, presepi, teatro, visite guidate al patrimonio UNESCO, trekking urbano e sul monte Subasio, “DeMusicAssisi Winter Edition”, primo festival di musica medievale con repertorio natalizio, festa di Capodanno in piazza. Il 2 gennaio il concerto gospel con “Benedict Gospel Choir”, coro icona di eccellenza proveniente dal South Carolina, negli Stati Uniti, e che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Ci saranno anche divertimento e tante attrazioni per famiglie e bambini, con la Casa di Babbo Natale, giochi e laboratori, il Trenino del Natale e tanto altro. Di Elisa Biagioli [post_title] => “Sì” ad un’Assisi oltre San Francesco [post_date] => 2024-10-22T09:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729590268000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Airbus A380 di Emirates sfoggia una nuova livrea blu dedicata alla stagione 2024-25 della Nba, di cui la compagnia di Dubai è official global airline partner. Lungo la fusoliera del gigante dei cieli, l'inconfondibile scritta Emirates si è trasformata dal suo unico carattere dorato in rosso, apparendo insieme a un'illustrazione di un pallone da basket che rimbalza tra i loghi Nba ed Emirates. Il tutto è stato creato con una riverniciatura completa, parte di un elaborato progetto che comprendeva progettazione, verniciatura, produzione e installazione per dare vita all'aereo personalizzato. Il processo, interamente eseguito internamente dai team dell'Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre, ha richiesto 24 giorni di lavoro, compresi i processi di sverniciatura, verniciatura e applicazione della grafica. Dal 1° novembre e fino al 17 dicembre, in concomitanza con la Emirates Nba Cup, i passeggeri potranno sperimentare prodotti e servizi di bordo ispirati alla famosa competizione sui voli da e per 14 destinazioni negli Stati Uniti e in Canada. I passeggeri di ogni cabina riceveranno bevande servite su sottobicchieri appositamente progettati e potranno ordinare da menu a tema sportivo. La compagnia aerea servirà piatti e bevande ispirati allo sport in tutte le classi di cabina e ai passeggeri che si riuniranno nella Onboard Lounge sui voli operati dall'A380. Gli appassionati di basket potranno anche guardare alcune partite della Emirates Nba Cup in diretta su Sport24 on ice, il sistema di intrattenimento a bordo di Emirates. Prima dei voli, i passeggeri possono anche gustare, per un tempo limitato, un menu a tema Nba nelle lounge del vettore a Dubai, New York Jfk, San Francisco, Los Angeles e Boston. [post_title] => Emirates dedica una livrea speciale dell'A380 alla Nba 2024-25 [post_date] => 2024-10-22T09:36:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729589800000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tourism australia 300 agenti di viaggio hanno partecipato alledizione 2024 del gday australia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5887,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477346\" align=\"aligncenter\" width=\"475\"] Buyer alle Grotte di Frasassi[/caption]\r

\r

Grande successo per il fam trip di ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano che ha permesso a buyer provenienti da tutto il mondo di scoprire la bellezza di alcuni dei territori meno conosciuti dell’Italia e di confrontarsi direttamente con gli operatori.\r

\r

Dall’8 al 13 ottobre, 19 buyer provenienti da diversi Paesi europei, America e Asia hanno potuto conoscere da vicino la storia e la cultura di Emilia-Romagna e Marche, scoprendone l’unicità ed autenticità attraverso enogastronomia, tradizioni e leggende.\r

\r

Terre per pochi, fuori dai circuiti più classici, ideali per chi cerca esperienze esclusive. Ricche di bellezza, paesaggi mozzafiato, buon cibo, turismo all’aria aperta e benessere. Caratteristiche che tutti i buyer hanno saputo cogliere con entusiasmo: “Sono molto grata a ItaliAbsolutely per avermi invitata in questo fantastico fam trip che mi ha dato l’opportunità di scoprire la ricchezza del patrimonio storico-culturale italiano. Credo che questa destinazione sia perfetta da abbinare come pre o post-tour ad una città più turistica come Firenze” sottolinea Jun Jessia Yingh di China Travel Service Artic AB, Stoccolma.\r

\r

Durante il fam trip sono state intervallate visite e attività di conoscenza del territorio a spunti e momenti di confronto con numerosi professionisti del settore con i quali si sono potute gettare le basi per future collaborazioni: Gardaland, alla presenza dell’International Sales Manager Alberto Maffizzoli, Hard Rock, alla presenza di Simona Pampaloni - Sales & Marketing Manager, DMO Castelli Romani alla presenza del Segretario del CTO Marco Benazzi. E ancora Consorzio Valli del Canavese, alla presenza del Presidente Silvio Bertero (con esperienza di degustazione di prodotti tipici), Bluserena alla presenza di Marco Masserini, Corporate Director of Sales, I Grandi Viaggi alla presenza di Andrea Ragusa, direttore villaggio Baia Samuele e coordinatore prodotto villaggi estero. Appuntamento e assaggio di eccellenze locali anche con Regione Puglia, alla presenza di Francesco Muciaccia, Responsabile Promozione Mercati Extra UE e Città Metropolitana di Messina.\r

\r

“Confrontarmi con la Città Metropolitana di Messina è stato particolarmente rilevante per me, abbiamo anche potuto conoscere il Sindaco Federico Basile, il che è stato davvero apprezzabile, e l’Assessore al Turismo Vincenzo Caruso. Credo che li incontrerò quando verrò in Sicilia fra due settimane” dichiara Filomena Lofranco di LDV&CO, Toronto, specializzata nella destinazione Italia – e prosegue, riferendosi alla sua clientela – “Credo che il tour che abbiamo fatto questi giorni sia perfetto per coloro che sono già stati in Italia e che vogliono scoprire località nascoste ricche di storia, cultura, buon cibo, atmosfera. È un tour adatto anche a chi desidera esplorare destinazioni oltre le città più turistiche. Se ItaliAbsolutely non ci avesse invitato a questo fam trip non avremmo mai scoperto, ad esempio, che Pesaro è stata nominata Capitale italiana della cultura 2024. Mi piacerebbe anche sviluppare il ‘turismo delle radici’ per far conoscere il Paese a chi ha origini italiane”.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"477277,477280,477275,477274\"]\r

\r

Tra i momenti salienti, il workshop di Visit Brescia, la presentazione delle strutture di Club Del Sole e il pranzo all’Imperial Beach Hotel con la presentazione delle strutture appartenenti a Dada Hotels.\r

\r

“Ho trovato particolarmente utile la presentazione della Regione Marche. Mi sono confrontata anche con diversi tour operator: per me è molto importante entrare in contatto con loro perché loro conoscono bene le Regioni, sono una garanzia e sanno indicarmi il modo migliore per promuovere la destinazione” rivela Letitia Raducea di Edelweiss Tours, tour operator romeno dall’esperienza ventennale.\r

\r

\r

\r

Apprezzate anche le site inspection di alcuni hotel delle zone visitate, come rivela Fabrice Noyelle di SFX Groupe, Parigi: “Noi siamo un gruppo composto da sei strutture diverse, io mi occupo del MICE. Sono venuto qui senza conoscere nulla del posto e sinceramente ho scoperto molte cose che credo siano perfette da inserire in un viaggio business di sei giorni”.\r

\r

Le tappe del fam trip\r

\r

\r

\r

Dopo aver conosciuto Rimini e aver esplorato alcune zone dell’entroterra romagnolo con un’escursione in bicicletta messa a disposizione da Decathlon per tutti i partecipanti, il gruppo si è spostato a Pesaro, capoluogo marchigiano e Capitale italiana della cultura 2024, con un tour organizzato da Inside Marche Live che, alla presenza del Presidente Federico Scaramucci e dei comuni per la promozione del territorio, ha inoltre deliziato gli ospiti con una cena di gala a base di tartufo e prodotti tipici.\r

\r

[gallery ids=\"477351,477352,477353,477354,477355,477356\"]\r

\r

Il tour delle regioni è proseguito con la scoperta della Valle del Savio partendo da Cesena, città malatestiana di grande interesse artistico e culturale con la sua Rocca e Biblioteca malatestiana, prima biblioteca civica europea, dichiarata Patrimonio dell’Unesco come “Memoria del Mondo”. A seguire, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Bagno di Romagna, località nota per le sue acque termali e curative, ideale anche per percorsi in bicicletta o trekking di ogni difficoltà. Si conclude il tour organizzato con la collaborazione di Giratlantide, Percorsi del Savio e Comune di Cesena con la scoperta di Sarsina, patria del celebre commediografo romano Plauto, e un’esclusiva esperienza di degustazione di vino in una delle cantine più rinomate di Mercato Saraceno, “Città del vino” dal 2022.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"477357,477358,477359,477360,477361,477362,477363,477364\"]\r

\r

Nel Comune di Genga, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Grotte di Frasassi srl nelle spettacolari grotte omonime, scoprendo i diversi percorsi e le esperienze che il sito offre ai propri ospiti. A seguire, la visita all’Abbazia di San Vittore, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia, risalente all’XI secolo, e la scoperta delle radici ancestrali del territorio nel Museo Speleopaleontologico e Archeologico. Si è proseguito con la visita di Pierosara, piccolo borgo arroccato su un colle a ridosso di due gole, quella di Frasassi e della Rossa, per terminare con il Santuario della Madonna di Frasassi, del 1828, conosciuto anche come Tempio del Valadier, incastonato nella roccia della montagna e l’eremo di Santa Maria Infra Saxa. Innovativa, coinvolgente e decisamente apprezzata l’esperienza con visore nel Museo Arte Storia Territorio di Genga, che ha permesso agli ospiti di “volare” sulle località visitate nelle Marche e di avere una diversa prospettiva delle grotte.\r

\r

Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely. Per informazioni scrivere a marketing@italiabsolutely.com\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"ItaliAbsolutely, il fam trip con i buyer un successo in Emilia-Romagna e Marche","post_date":"2024-10-22T11:34:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729596844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair sigla una partnership con Etraveli in base alla quale i voli low cost sono ora disponibili attraverso le piattaforme del gruppo, fornitore leader di tecnologia globale per i voli. La nuova intesa è successiva all'accordo “Approved ota” dello scorso luglio.\r

\r

«I passeggeri del gruppo Etraveli potranno prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una completa trasparenza dei prezzi e accesso diretto alla propria prenotazione» ha commentato Dara Brady, cmo di Ryanair.\r

\r

«Grazie alle tariffe basse e all'ampia rete di rotte Ryanair, questa collaborazione rafforza la nostra missione di offrire opzioni di viaggio semplici e competitive - ha aggiunto Johan Elwin, chief commercial officer, Etraveli Group -. I nostri passeggeri possono ora prenotare i voli Ryanair direttamente attraverso le nostre piattaforme, con l'ulteriore garanzia di un processo fluido e trasparente e di un pieno accesso a tutti i vantaggi offerti da Ryanair».\r

\r

","post_title":"Ryanair sigla una nuova partnership con Etraveli","post_date":"2024-10-22T10:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729592745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tre i nuovi aeroporti internazionali che verranno aperti nel breve termine in Groenlandia: si comincia dalla capitale, Nuuk, che per la prima volta sarà raggiungibile con velivoli più grandi, provenienti direttamente da Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Questo è il primo di tre progetti il cui costo complessivo supera gli 800 milioni di dollari. Attualmente chi desidera volare oltreoceano deve prima viaggiare a bordo di piccoli aerei a elica da 35 posti che decollano e atterrano da una pista asfaltata situata a oltre 300 km a nord fino al remoto ex aeroporto militare di Kangerlussuaq, per poi passare a un aereo più grande. Costruito dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, Kangerlussuaq è attualmente una delle due sole piste in Groenlandia sufficientemente lunghe per i grandi aeromobili.\r

\r

Ma dalla fine di novembre, per la prima volta, gli aerei di grandi dimensioni potranno atterrare a Nuuk, grazie a una nuova pista più lunga e a un nuovo terminal. E dal 28 novembre, da Copenaghen partiranno voli diretti per Nuuk, che trasporteranno più di 300 passeggeri; la prossima estate, inoltre, United Airlines aprirà un collegamento diretto da New York.\r

\r

Nel 2026 verrà aperto un secondo aeroporto internazionale nella destinazione turistica più popolare della Groenlandia, la città di Ilulissat, 350 miglia a nord di Nuuk; seguirà quindi un nuovo aeroporto regionale a Qaqartoq, la più grande città del sud della Groenlandia.","post_title":"La Groenlandia diventa più raggiungibile con tre nuovi aeroporti internazionali","post_date":"2024-10-22T10:15:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729592130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo le ultime analisi di Sojern, le intenzioni di viaggio per le vacanze natalizie 2024 mostrano un calo significativo nelle prenotazioni di voli domestici, con un -39% rispetto al 2023.\r

\r

Questo trend si riflette in tutta Europa, con una diminuzione del 14% dei viaggiatori continentali che scelgono l'Italia come destinazione. Nonostante questo, gli arrivi internazionali a lungo raggio continueranno a bilanciare la flessione, mantenendo comunque il mercato domestico come principale per il turismo italiano.\r

\r

La ricerca di voli interni in Italia detiene la principale quota di mercato pari al 19,4% di ricerche per le prenotazioni. Sempre più saldi gli Stati Uniti che sono il secondo mercato turistico in Italia per le vacanze di Natale 2024, rappresentando il 17,7% del paniere delle ricerche di prenotazioni verso l’Italia. Sul podio in terza posizione il Regno Unito al 9.5%. Gli altri turisti che vogliono venire in Italia a trascorrere le vacanze di Natale sono nell’ordine: francesi, olandesi, spagnoli, brasiliani, tedeschi, sudcoreani, e canadesi.\r

\r

Gli italiani che si spostano in aereo per Natale, con ogni probabilità lo fanno per andare a trovare amici e parenti. Infatti, guardando alla classifica delle ricerche per la prenotazione alberghiera, sono gli statunitensi al primo posto con il 33,8% di share, seguiti dagli italiani al 19.1%.\r

\r

La classifica momentanea delle città italiane più gettonate per la scelta di hotel a Natale vede Roma al primo posto con quasi un turista su due che sceglie un albergo nella città eterna (48,4%) seguita da Milano, Firenze e Venezia.\r

Nella classifica delle città più amate, Roma si posiziona il primo posto, al 32,8% delle preferenze all’atto della prenotazione del volo, seguita da Milano, al 27,4%. Venezia si trova al terzo posto con un distacco importante: si posizione infatti al 6,7% delle preferenze. Il momento felice della Sicilia di questa estate prosegue facendo posizionare Catania al 5,6% delle preferenze. Entrata nell’immaginario statunitense, anche grazie alla popolarissima serie tv White Lotus, la Sicilia sta avendo uno sviluppo turistico importante nel mercato Usa, tanto che, dalla prossima estate, si apriranno nuovi collegamenti con l’isola dagli Stati Uniti.\r

\r

Nel quadro europeo e medio orientale la classifica delle città più amate cambia. Per questi viaggiatori Londra è al primo posto, seguita da Dubai e Parigi. Milano e Roma si trovano in decima e in undicesima posizione.\r

\r

“Le costanti indagini di Sojern – afferma Luca Romozzi, senior international director destination Sojern - ci permettono di avere un quadro dell’attenzione rivolta all’Italia come destinazione, un quadro che muta di minuto in minuto, e che noi costantemente seguiamo adattando tempestivamente le campagne di marketing attraverso un approccio multicanale integrato dall’Intelligenza Artificiale. Questo consente di orientare e personalizzare le scelte per ottimizzare gli investimenti degli hotel e delle DMO”.\r

Con più di 10.000 clienti nel mondo, 300 integrazioni nei sistemi di prenotazioni, 100 sistemi integrati con compagnie travel, 350 milioni di profili di viaggiatori analizzati ogni mese, Sojern riesce a fornire soluzioni nel marketing digitale. Oltre ai dati macro sulle destinazioni, ottiene risposte rilevanti per gli hotel di qualsiasi dimensione. In più, è talmente certa del risultato, che ha lanciato anche in Italia il “Pay on stay”: è Sojern stessa a finanziare la spesa iniziale della campagna di marketing, facendo pagare l’albergatore solo dopo che il suo cliente, attirato dalla campagna, ha terminato il suo soggiorno in hotel.","post_title":"Il turismo natalizio in Italia: Sojern svela le tendenze, con Roma al primo posto","post_date":"2024-10-22T10:15:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729592106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza avviano gli impianti e inaugurano una stagione sciistica di divertimento sulle piste, all’insegna di un’impronta sostenibile. Disteso tra Alto Adige e Trentino con la stazione bolzanina di Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, il comprensorio del Latemar lascia cadere il velo alle ore 8:30 di venerdì 29 novembre 2024, scoprendo una giornata inaugurale che avrà il momento clou in notturna con la pista da sci illuminata a partire dalle 19. Da sabato 30 novembre, gli impianti, le piste e i collegamenti di Obereggen, Pampeago e Predazzo saranno dunque regolarmente funzionanti.\r

\r

Dalle 19 alle 22 di ogni martedì e venerdì, sarà dunque possibile sciare e slittare in notturna fino al 28 marzo del 2025. Ma questa è solo una delle mille attrazioni del comprensorio della Val d’Ega, che propone 48 chilometri di piste con diversi gradi di difficoltà, due snowpark con halfpipe, altrettante piste di slittino e tre parchi gioco sulla neve. Il tutto servito da moderni impianti di risalita e 13 ristori alpini con piatti per ogni gusto. Dal 29 novembre 2024 fino al 21 aprile 2025, le occasioni di divertimento non mancano e addirittura si estendono, visto che lo stesso skipass permette di sciare su altri 50 chilometri di piste.\r

\r

Sabato 7 dicembre 2024 sarà quindi la volta di Carezza che inaugurerà la sua stagione come sempre con un occhio di riguardo per le famiglie: l’area sciistica presenta i suoi 12 impianti di risalita e 40 chilometri di piste di tutti i colori, da quelle facili pensate per i per bambini a quelle più impegnative per accontentare anche le lamine abituate al brivido delle pendenze ad alta percentuale. Se la vacanza a Carezza e dintorni dura più giorni, è inoltre possibile decidere di esplorare anche le aree sciistiche partner, Val di Fassa e Dolomiti Superski.\r

\r

Entrambi i comprensori sono da anni impegnati in una missione ecosostenibile volta a ridurre il loro impatto sull’ambiente: se Carezza ha aderito alla rete Turn to zero con rilevamento annuo dell’impronta di Co2 in un’ottica di riduzione delle emissioni nelle attività di innevamento e della preparazione delle piste, di organizzazione degli eventi, raccolta differenziata e cooperazione tra agricoltura e turismo, Obereggen è ormai da tempo un punto di riferimento per lo sci a sfondo ecologico: già nel 2007 si è infatti dotato di impianto di teleriscaldamento per preservare il patrimonio paesaggistico. Per la stagione invernale 2024/2025 Obereggen presenterà inoltre il suo nuovo impianto fotovoltaico, per coprire sempre più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Inoltre l'intero parco veicoli sarà convertito dal diesel convenzionale all'alternativa ecologica Hvo (Hydrotreated vegetable oil).\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Val d'Ega: al via la nuova stagione sciistica all'insegna della sostenibilità","post_date":"2024-10-22T10:11:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729591867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477234","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gli Aussie Specialist Continental Europe (Francia, Germania, Italia) presenti al G'Day Australia[/caption]\r

\r

Si è conclusa qualche giorno fa l'edizione 2024 del G’day Australia, che ha visto la partecipazione di centinaia di agenti di viaggio giunti nel Western Australia per entrare in contatto diretto con gli operatori turistici locali e vivere in prima persona le molteplici offerte turistiche della destinazione.\r

\r

I 300 agenti di viaggio che hanno partecipato all’evento di Tourism Australia, organizzato quest'anno in collaborazione con Tourism Western Australia, sono professionisti qualificati Aussie Specialist provenienti da 21 mercati internazionali, ma solo la metà di loro aveva già visitato il Paese. Durante il workshop e gli eventi di networking hanno avuto la possibilità di incontrare oltre 130 operatori australiani.\r

\r

«Il nostro pluripremiato programma Aussie Specialist garantisce la formazione di decine di migliaia di agenti di viaggio a livello globale, ma sappiamo bene che nulla può sostituire l'esperienza diretta di un famil in Australia - ha commentato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. G'day Australia rappresenta un'ottima opportunità per mostrare agli agenti di viaggio quanto sia straordinaria la destinazione, permettendo loro di entrare in contatto diretto con gli operatori turistici australiani e approfondire la conoscenza dei loro prodotti».\r

\r

«Sulla base delle edizioni precedenti, sappiamo che il 100% degli agenti di viaggio ha dichiarato di promuovere maggiormente la destinazione una volta rientrati dall'evento, incoraggiando anche soggiorni più lunghi in tutto il Paese. È essenziale che gli agenti di viaggio a seguito di G'day Australia siano in grado di invitare i propri clienti a pianificare un viaggio in Australia, poiché si tratta di un elemento cruciale per garantire una crescita sostenibile della nostra economia turistica».","post_title":"Tourism Australia: 300 agenti di viaggio hanno partecipato all'edizione 2024 del G’day Australia","post_date":"2024-10-22T09:50:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729590627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ieri presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera la cerimonia del taglio della prima lamiera della Seven Seas Prestige, nave di debutto della nuova classe omonimia del brand Regent Seven Seas Cruises, parte del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings. La consegna dell’unità è prevista nel 2026 e sarà seguita da una nave gemella nel 2029.\r

\r

Con una stazza lorda di 77 mila tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la Prestige potrà ospitare a bordo circa 850 passeggeri in 434 ampie suite, offrendo uno dei rapporti spazio-ospite più alti del settore. La nave includerà nuove categorie di alloggi, nuove proposte gastronomiche e molte altre esperienze per i viaggiatori di lusso. La classe Prestige segue la serie Explorer, anch’essa costruita da Fincantieri: la Seven Seas Explorer consegnata nel 2016; la Splendor nel 2020 e la Grandeur nel 2023, realizzate dai cantieri di Sestri Ponente e di Ancona.","post_title":"Fincantieri: taglio della lamiera a Marghera per la nuova Seven Seas Prestige","post_date":"2024-10-22T09:46:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729590408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477340\" align=\"alignleft\" width=\"287\"] Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi[/caption]\r

\r

Città natale di San Francesco, con i suoi itinerari e luoghi religiosi, la città di Assisi dice “Sì” all’arte, alla cultura, alla natura e al divertimento.La stagione estiva appena conclusa ad Assisi è stata una stagione legata all’outdoor.\r

\r

La città umbra sorge nel Parco del Monte Subasio, nel quale è possibile cimentarsi in numerose attività. Fra queste, il parapendio, con una delle più belle postazioni di lancio del centro Italia. “Stiamo investendo molto in percorsi, sentieri, biking per proporci come meta alternativa alle Dolomiti” rivela Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi. Si punta su esperienze che uniscano l’aria aperta a una dimensione culturale e spirituale. Numerosi sono stati gli eventi della scorsa stagione: dalla sessione di yoga all’alba sulla cima del monte ai concerti al tramonto nel bosco con una folta programmazione di spettacoli serali in luoghi storici come la Rocca Maggiore.\r

\r

“L’enogastronomia è un altro step fondamentale della nostra strategia di crescita” prosegue l’Assessore. Nel 2025 Assisi ospiterà la manifestazione enogastronomica “Umbriamoci”: “Offriremo il nostro palcoscenico a tutti i borghi e le città dell’Umbria che, per una settimana, verranno ad Assisi a presentare le loro eccellenze enogastronomiche”.\r

\r

La città promuove il Natale 2024 con “AsSìsi”, la nuova campagna multicanale firmata dall’agenzia Armando Testa. \r

\r

Carico di emozioni, ricco di eventi e pieno di luce, Assisi ospiterà un Natale che dice “SÌ” a natura, bellezza, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. La città sarà avvolta da suggestive illuminazioni scenografiche sul tema del Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel 1225.\r

\r

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ci saranno circa 200 eventi fra mercatini, spettacoli itineranti, concerti, presepi, teatro, visite guidate al patrimonio UNESCO, trekking urbano e sul monte Subasio, “DeMusicAssisi Winter Edition”, primo festival di musica medievale con repertorio natalizio, festa di Capodanno in piazza. Il 2 gennaio il concerto gospel con “Benedict Gospel Choir”, coro icona di eccellenza proveniente dal South Carolina, negli Stati Uniti, e che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Ci saranno anche divertimento e tante attrazioni per famiglie e bambini, con la Casa di Babbo Natale, giochi e laboratori, il Trenino del Natale e tanto altro.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"“Sì” ad un’Assisi oltre San Francesco","post_date":"2024-10-22T09:44:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729590268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Airbus A380 di Emirates sfoggia una nuova livrea blu dedicata alla stagione 2024-25 della Nba, di cui la compagnia di Dubai è official global airline partner. Lungo la fusoliera del gigante dei cieli, l'inconfondibile scritta Emirates si è trasformata dal suo unico carattere dorato in rosso, apparendo insieme a un'illustrazione di un pallone da basket che rimbalza tra i loghi Nba ed Emirates. \r

\r

Il tutto è stato creato con una riverniciatura completa, parte di un elaborato progetto che comprendeva progettazione, verniciatura, produzione e installazione per dare vita all'aereo personalizzato. Il processo, interamente eseguito internamente dai team dell'Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre, ha richiesto 24 giorni di lavoro, compresi i processi di sverniciatura, verniciatura e applicazione della grafica.\r

\r

Dal 1° novembre e fino al 17 dicembre, in concomitanza con la Emirates Nba Cup, i passeggeri potranno sperimentare prodotti e servizi di bordo ispirati alla famosa competizione sui voli da e per 14 destinazioni negli Stati Uniti e in Canada.\r

\r

I passeggeri di ogni cabina riceveranno bevande servite su sottobicchieri appositamente progettati e potranno ordinare da menu a tema sportivo. La compagnia aerea servirà piatti e bevande ispirati allo sport in tutte le classi di cabina e ai passeggeri che si riuniranno nella Onboard Lounge sui voli operati dall'A380. Gli appassionati di basket potranno anche guardare alcune partite della Emirates Nba Cup in diretta su Sport24 on ice, il sistema di intrattenimento a bordo di Emirates.\r

\r

Prima dei voli, i passeggeri possono anche gustare, per un tempo limitato, un menu a tema Nba nelle lounge del vettore a Dubai, New York Jfk, San Francisco, Los Angeles e Boston.","post_title":"Emirates dedica una livrea speciale dell'A380 alla Nba 2024-25","post_date":"2024-10-22T09:36:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729589800000]}]}}