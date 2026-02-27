Norwegian Cruise Line, Paradisi: «Il futuro proiettato su famiglie e gruppi» “It’s different out of here”: il rebranding di Norwegian Cruise Line portato a compimento a gennaio è molto più di una semplice dichiarazione di principio. E’ un motore che mira a riproporre quel concetto di flessibilità dell’esperienza che in passato ha caratterizzato e fatto la fortuna della compagnia crocieristica su molti mercati internazionali. «Il mercato delle crociere si sta sempre più polarizzando. L’approccio al prodotto è su due livelli – spiega Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Ncl -. Il prezzo resta un elemento determinante per una fetta di clientela, ma l’itinerario e servizi personalizzati e di qualità si dimostrano il driver vincente per attrarre una diversa tipologia di viaggiatore. E’ proprio a questo secondo profilo di utente che Ncl si rivolge con una proposta ancora più duttile». Famiglie al centro In questo quadro è nevralgico un investimento più deciso sul segmento famiglie. «Disponiamo di una flotta di navi che presentano diverse caratteristiche e che possono quindi intercettare differenti target di clientela. Ad esempio, Norwegian Aura, in arrivo nel 2027, sarà particolarmente adatta a un target più familiare disponendo di cabine ad hoc per questa tipologia di passaggeri». Di crescente importanza anche il segmento gruppi. «Sta dimostrando grande vitalità, specie su alcune crociere come quelle in Alaska, che sono nell’80% dei casi appannaggio proprio di gruppi». Per il 2026 gli obiettivi sul nostro mercato, in bilico fra la terza e la quarta posizione a livello itnernazionale, sono chiari: «Incrementare il volume d’affari preservando una buona marginalità». Un traguardo che, tradotto in numeri, indica una crescita del 5-10% delle prenotazioni generali. «Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione con il trade, che formeremo mediante ship visit organizzate anche nei porti di passaggio delle navi. Fra le altre iniziative, il roadshow con British Virgin Islands e Condor con tappe a Trento, Padova e Bologna». Condividi

\r

“It’s different out of here”: il rebranding di Norwegian Cruise Line portato a compimento a gennaio è molto più di una semplice dichiarazione di principio. E’ un motore che mira a riproporre quel concetto di flessibilità dell’esperienza che in passato ha caratterizzato e fatto la fortuna della compagnia crocieristica su molti mercati internazionali.\r

\r

«Il mercato delle crociere si sta sempre più polarizzando. L’approccio al prodotto è su due livelli – spiega Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Ncl -. Il prezzo resta un elemento determinante per una fetta di clientela, ma l’itinerario e servizi personalizzati e di qualità si dimostrano il driver vincente per attrarre una diversa tipologia di viaggiatore. E’ proprio a questo secondo profilo di utente che Ncl si rivolge con una proposta ancora più duttile».\r

Famiglie al centro\r

In questo quadro è nevralgico un investimento più deciso sul segmento famiglie. «Disponiamo di una flotta di navi che presentano diverse caratteristiche e che possono quindi intercettare differenti target di clientela. Ad esempio, Norwegian Aura, in arrivo nel 2027, sarà particolarmente adatta a un target più familiare disponendo di cabine ad hoc per questa tipologia di passaggeri».\r

\r

Di crescente importanza anche il segmento gruppi. «Sta dimostrando grande vitalità, specie su alcune crociere come quelle in Alaska, che sono nell’80% dei casi appannaggio proprio di gruppi». Per il 2026 gli obiettivi sul nostro mercato, in bilico fra la terza e la quarta posizione a livello itnernazionale, sono chiari: «Incrementare il volume d’affari preservando una buona marginalità». Un traguardo che, tradotto in numeri, indica una crescita del 5-10% delle prenotazioni generali. «Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione con il trade, che formeremo mediante ship visit organizzate anche nei porti di passaggio delle navi. Fra le altre iniziative, il roadshow con British Virgin Islands e Condor con tappe a Trento, Padova e Bologna».","post_title":"Norwegian Cruise Line, Paradisi: «Il futuro proiettato su famiglie e gruppi»","post_date":"2026-02-27T11:00:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772190044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Medde e Paola Luviè, responsabile ufficio gruppi[/caption]\r

\r

«Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde.\r

\r

«La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio.\r

Le altre proposte\r

«Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni \"Belle Epoque\" o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè».\r

\r

E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna.\r

\r

Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l'incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza.","post_title":"Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri»","post_date":"2026-02-27T10:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772189445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'articolo su Cuba e sugli hotel che potrebbero chiudere ha scatenato un putiferio. Stanno scrivendo in tanti per dire che la situazione non è quella descritta nel nostro articolo. Naturalmente queste situazione nei giornali si verificano spesso. Non si tollerano però i toni leggermente minacciosi. Se errore c'è stato basta smentire, non c'è bisogno di alzare i toni. Per cui ho deciso di pubblicare stralci di dichiarazioni.\r

Havanatur Italia\r

La direzione di Havanatur Italia, mi manda una mail con la richiesta di rimozione articolo. Poi continua : «Con la presente, desideriamo esprimere la nostra totale inconformità rispetto ai contenuti dell'articolo pubblicato in data odierna dal titolo: “Cuba: dalla prossima settimana potrebbero chiudere molti hotel”. Riteniamo che le informazioni riportate siano parziali e non rispondenti alla realtà operativa attuale. Tali affermazioni stanno arrecando un grave pregiudizio al nostro lavoro e all'intero comparto, generando ingiustificato allarmismo tra le agenzie di viaggio e i passeggeri.\r

\r

In virtù della nostra presenza diretta sul territorio, teniamo a precisare che: non esiste alcuna chiusura generalizzata. La riorganizzazione di alcune strutture è finalizzata esclusivamente a ottimizzare le risorse per garantire la qualità dei servizi ai turisti presenti.\r

\r

Attualmente Havanatur Italia ha tre gruppi di turisti a Cuba che stanno proseguendo i loro programmi di viaggio regolarmente, assistiti dal nostro personale e senza alcuna interruzione delle attività previste.\r

I flussi dall'Europa rimangono stabili grazie all'operatività di vettori come Neos, Air Europa e Iberia, che continuano a collegare regolarmente l’Italia e la Spagna con l’isola».\r

Criand Tour Operator\r

Poi arriva la rettifica di Criand firmata da Andrea Vecchi. Leggiamola: «In riferimento all’articolo recentemente pubblicato riguardante una presunta “chiusura totale degli hotel a Cuba nei prossimi giorni”, desidero smentire con la massima fermezza quanto riportato.\r

\r

Sono Andrea Vecchi, titolare di Criand Tour Operator, e mi trovo attualmente a Cuba. Posso testimoniare direttamente che la situazione turistica è tranquilla e i servizi funzionano regolarmente. Le strutture operative garantiscono accoglienza, ristorazione, trasporti ed escursioni senza criticità per i turisti presenti.\r

\r

È completamente infondato affermare che Cuba sia sull’orlo di una chiusura totale di tutti gli hotel. Non esiste alcuna situazione di collasso generale del sistema alberghiero.\r

\r

È inoltre importante precisare che le eventuali chiusure temporanee di alcune strutture non avvengono per mancanza di combustibile. Come accade in qualsiasi destinazione turistica nel mondo, nei periodi di bassa occupazione si procede a una razionalizzazione dell’offerta: si concentrano gli ospiti nelle strutture con i migliori standard operativi e si sospende temporaneamente l’attività di altre. Si tratta di una normale strategia gestionale, che avviene sempre garantendo pienamente i servizi ai clienti».","post_title":"Ecco le smentite sull'articolo che riguardava gli alberghi a Cuba","post_date":"2026-02-26T17:37:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772127430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s propone per il 2026 due novità dedicate alle famiglie: da un lato All-Inclusive Sublime, la nuova formula che reinterpreta l’all-inclusive con un’impronta gastronomica e una libertà di scelta reale; dall’altro, l’avvio dei servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids.\r

Il risultato è un’esperienza progettata per garantire ai genitori un equilibrio ideale tra relax e attività su misura per i propri figli. Da un lato i genitori possono vivere la vacanza dedicandosi al benessere, allo sport o al piacere del tempo personale; dall’altro bambini e ragazzi partecipano a programmi organizzati e sicuri, con percorsi ludico-formativi adeguati a ciascuna fascia d’età, condotti da professionisti qualificati.\r

\r

All-Inclusive Sublime\r

Con All-Inclusive Sublime, Mangia’s evolve il concetto di all-inclusive premium trasformando la ristorazione in una parte centrale dell’esperienza di viaggio. Il cuore della formula è il dine-around, che permette agli ospiti di esplorare ogni giorno atmosfere e proposte diverse, alternando il ristorante principale con servizio buffet e una selezione di ristoranti à la carte inclusi nell’esperienza.\r

La formula include inoltre una proposta beverage completa, con selezione di etichette e fino a 100 brand alcolici, oltre a soft drink e bevande analcoliche. Durante la giornata sono disponibili anche caffetteria e snack dolci e salati.\r

Per la stagione 2026, All-Inclusive Sublime è disponibile nei resort Mangia’s 5 stelle: Costa Ragusa Borgo; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton; Torre del Barone Resort & Spa; Sardinia Resort.\r

\r

Tra questi, Mangia’s Costa Ragusa Borgo, la cui nuova apertura è prevista per l’estate 2026, rappresenta una novità strategica per il gruppo: sarà infatti il primo resort 5 stelle Mangia’s a proporre un’esperienza full all-inclusive.\r

Worldwide Kids\r

Accanto all’esperienza gastronomica, Mangia’s introduce per la stagione 2026 i servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids, realtà internazionale con oltre trent’anni di esperienza nell’ospitalità premium. L\r

L’offerta si articola in tre aree dedicate: Crèche (4 mesi – 4 anni); Kids Club (4 – 12 anni); Teen Club (13– 17 anni).\r

Sono inoltre disponibili, su richiesta, servizi aggiuntivi come babysitting serale e supervisione durante i pasti, per offrire alle famiglie ulteriore libertà nella gestione della giornata.\r

A partire dal 2026, i servizi Worldwide Kids saranno attivi presso: Costa Ragusa Borgo, Sicilia; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Sardinia Resort.\r

È una novità assoluta per il mercato italiano: Mangia’s è il primo brand a collaborare con Worldwide Kids. L’esperienza è gestita tramite la Worldwide Kids Digital Safety Platform e la prenotazione anticipata è fortemente consigliata. Un responsabile dedicato segue ogni giornata, coordinando attività e staff.","post_title":"Mangia's: nel 2026 si rafforza l'offerta dedicata alle famiglie","post_date":"2026-02-26T12:16:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772108210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways diventa nuovo partner ufficiale del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports Wec Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre.\r

\r

La partnership riunisce due organizzazioni che condividono l'impegno verso l'innovazione, l'ambizione e l'offerta di esperienze eccezionali per i fan e i clienti di tutto il mondo. Grazie alla forte sinergia tra corse automobilistiche e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i fan all'azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni.\r

\r

La compagnia di Abu Dhabi sosterrà il team attraverso il suo network globale che copre destinazioni di prim'ordine come gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, la Cina e il Giappone, fino al Regno Unito, alla Spagna, all'Italia e agli Stati Uniti.\r

\r

Il marchio Etihad sarà ben visibile sulle auto da corsa del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United AS Wec Hypercar Team, compreso l'alettone posteriore e l'halo della MCL40, nonché sui caschi dei piloti del McLaren Mastercard F1 Team. L'intesa prevede anche ampi diritti digitali ed esperienziali.\r

\r

Nel corso dell'anno, Etihad presenterà anche una livrea speciale, con il marchio McLaren Racing su uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. «La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più emozionanti, e siamo entusiasti di vedere il marchio Etihad sulle vetture McLaren mentre gareggiano in tutto il mondo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways -. Per celebrare la partnership, presenteremo anche una nuova straordinaria livrea per gli aerei progettata con il marchio McLaren, che volerà attraverso il network Etihad, coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo».\r

\r

«Poiché viaggiamo per partecipare a sempre più gare in tutto il mondo, collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l'eccellenza è una scelta naturale - ha sottolineato Zak Brown, ceo di McLaren Racing -. L'impegno di Etihad nel fornire esperienze di alta qualità è in forte sintonia con i nostri valori e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel Wec».","post_title":"Etihad Airways debutta come official partner della McLaren Racing","post_date":"2026-02-26T11:58:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772107103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati parlano chiaro: lo scorso anno i viaggiatori italiani hanno generato circa 2,75 milioni di pernottamenti in Austria, con una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente. Un segnale positivo che Herwig Kolzer, direttore dell'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Milano (nella foto), legge con soddisfazione e con uno sguardo già proiettato al futuro.\r

In termini di arrivi complessivi, l'Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati più importanti per il turismo austriaco, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Un posizionamento significativo che motiva ulteriormente gli sforzi promozionali dell'ente sul territorio italiano.\r

«Siamo felici di avere un mercato italiano in crescita», ha dichiarato Kolzer, sottolineando come le città stiano registrando performance particolarmente brillanti. «I mercatini di Natale, il turismo urbano e la cultura sono molto apprezzati dagli ospiti italiani. La cultura è uno dei nostri temi principali.» Accanto alle città, anche le regioni alpine si confermano mete amate: il Tirolo, la Carinzia e Salisburgo continuano ad attrarre visitatori italiani, con dati incoraggianti anche per il solo mese di dicembre.\r

«Il nostro obiettivo è posizionare l'Austria in Italia come una destinazione di qualità - sottolinea Kolzer - capace di ispirare durante tutto l'anno, con proposte di viaggio interessanti e una comunicazione orientata all'esperienza in ogni stagione.»\r

\r

La Stiria: una \"gemma nascosta\"\r

Tra le destinazioni in ascesa per il mercato italiano, la Stiria si candida ad essere una meta di grande interesse. Uno dei motivi, come sottolinea il direttore, forse ancora poco conosciuto, è anche pratico: con l’apertura della Koralmbahn - il nuovo collegamento ferroviario tra Klagenfurt, in Carinzia, e Graz – i tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti. Il tragitto tra Klagenfurt e Graz, che prima richiedeva circa tre ore, oggi si copre in soli 45 minuti Oggi bastano 45 minuti. . Questo significa che anche dal Nord Italia Graz e la Stiria sono ora molto più facilmente raggiungibili. Il Veneto, Trieste e tutta l'Italia settentrionale sono molto più vicine di quanto gli italiani ancora immaginino.\r

\r

Un 2026 ricco di appuntamenti\r

L'anno in corso porta con sé un calendario particolarmente vivace. Il tutto è iniziato con la presenza festosa di Austria Tourism ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026: un'occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l'Austria come una destinazione turistica alpina autentica. Fulcro della presenza è stata l'Austria House, la \"Casa Austria\" a Cortina d'Ampezzo, a poche decine di chilometri dal territorio austriaco dell'Osttirol. Nell'Austria House, Austria Tourism come partner premium del Comitato Olimpico Austriaco ha messo in scena la diversità e l'ospitalità dell'Austria all'insegna del \"Lebensgefühl\", quell'inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che caratterizza la comunicazione di Austria Tourism.\r

Ma non finisce qui. A maggio Vienna ospiterà l'Eurovision Song Contest, occasione preziosa per ribadire l'identità musicale dell'Austria davanti a un pubblico internazionale. Sul fronte culturale, si celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con un fitto programma di concerti e iniziative. Inoltre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna porterà mostre speciali direttamente in Italia, a Roma e a Trieste, offrendo all'ente turistico una piattaforma ideale per promuovere la ricchezza museale austriaca anche al di qua del confine.\r

C'è poi un fronte inedito su cui l'Austria vuole investire con decisione: la gastronomia. «So che in Italia è difficile, perché avete una tradizione culinaria straordinaria», ha ammesso Kolzer con un sorriso, «ma la cucina e i ristoranti austriaci meritano di essere conosciuti. Crediamo che l'enogastronomia austriaca abbia un potenziale reale per attrarre visitatori internazionali, e sarà uno dei pilastri della nostra comunicazione.»\r

\r

Una destinazione moderna\r

Infine, una riflessione sui cambiamenti del profilo del turista. Kolzer conferma una tendenza chiara: «Le nostre campagne promozionali puntano ad attrarre un pubblico più giovane. Vogliamo che l'Austria venga percepita come una destinazione moderna e dinamica, non solo legata a un immaginario tradizionale.» Un'Austria che guarda avanti, dunque, con numeri solidi, nuove connessioni e la voglia di raccontarsi in modo fresco a chi ancora non la conosce davvero. Restando autentica.","post_title":"La destinazione Austria piace sempre di più agli italiani","post_date":"2026-02-26T11:00:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772103651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel ha selezionato quattro destinazioni speciali per chi vuole vivere questa stagione con il gusto dell’avventura, dall’America caraibica all’Europa medievale, passando per i deserti arabici e l’Andalusia in festa.\r

Le proposte\r

A L’Avana Evolution Travel propone due formule per la Pasqua 2026. Il mini tour di gruppo classico coloniale, che tocca L’Avana, Guamà, Cienfuegos, Trinidad e Santa Clara, con pernottamenti in case particular selezionate, per terminare la vacanza sulle spiagge di Varadero in hotel 5 stelle con trattamento all inclusive. Per chi preferisce un’esperienza più esclusiva, il tour privato con guida italiana “L’isola autentica” propone lo stesso itinerario ma con auto d’epoca, ritmi personalizzati e soste nei luoghi che i tour tradizionali non mostrano mai.\r

\r

L’Andalusia in festa per la Semana Santa offre l'occasione per organizzare un tour di gruppo in pullman gt. “Pasqua 2026 partenza da Madrid” è pensato per chi vuole immergersi in questo rito collettivo visitando al contempo le città più belle della penisola iberica: Granada, Córdoba, Toledo.\r

\r

Un'ulteriore proposta riguarda l'Oman. Le mete toccate sono la capitale Muscat, i wadi, le dune di Wahiba Sands da attraversare in fuoristrada e le spiagge di Ras al Jinz dove le tartarughe caretta depongono le uova. Il tour di gruppo di Evolution Travel con soggiorno mare nel sultanato dell’Oman è condotto da una guida italiana su piccoli gruppi di 12-14 partecipanti.\r

\r

Infine Cracovia, la perla dell’Europa centrale. Il pacchetto weekend “Ponti festivi e week end nella perla polacca” include la visita guidata del centro storico Patrimonio Unesco, il memoriale di Auschwitz-Birkenau e l’escursione alle miniere di sale di Wieliczka. Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Evolution Travel, tour primaverili da Cuba all'Oman, dalla Spagna alla Polonia","post_date":"2026-02-26T09:30:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772098245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Destinazione emergente nel cuore dell'Europa centrale, la Slovacchia offre un mix unico di diversità geografica ed esperienze di viaggio alla scoperta delle diverse anime del Paese. Una destinazione sicura, accessibile con collegamenti agevoli, sorprendentemente varia, di particolare interesse per il mercato italiano.\r

\r

«Il punto di forza del turismo slovacco risiede nella sua diversità. In pochi giorni è possibile passare dalle vette imponenti ai paesaggi collinari, dalle città storiche e vibranti a una natura incontaminata. Con attrazioni di unicità mondiale, oltre 180 castelli e numerosi siti Unesco, la Slovacchia è un museo a cielo aperto che celebra secoli di storia europea», ha spiegato Mária Schvarczová dell'ente del turismo slovacco.\r

\r

Di grande attrattiva per il mercato italiano, sono l’enogastronomia con ingredienti genuini come il formaggio bryndza e i celebri vini di Tokaj, definiti da Luigi XIV \"il vino dei re\", il turismo attivo e il benessere. Migliaia di chilometri di sentieri per il trekking e quasi 30 stazioni termali per ricaricare le batterie in luoghi ancora lontani dal turismo di massa, dove è possibile vivere un'esperienza autentica e tradizionale. Esperienze su misura per ogni stagione, dai fiori primaverili alle avventure estive fino alla magia invernale, rendono la destinazione interessante tutto l'anno.\r

\r

Facili e veloci i collegamenti dall'Italia con voli diretti. Bratislava è collegata con diverse città italiane. Inoltre, sono stati attivati nuovi voli diretti tra Roma e Košice. L'aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat dista solo un'ora da Bratislava, in alternativa per ulteriori voli giornalieri dall'Italia. Il Paese è facilmente percorribile grazie a un'efficiente rete di treni e autobus.\r

\r

Focus sulle regioni\r

\r

Tra storia, cultura e manieri, con l'imponente Castello di Spiš-Kihá, uno dei più grandi complessi castellani medievali d'Europa, e numerosi siti patrimonio Unesco, come la città mineraria di Banská Štiavnica e le chiese di legno, la Slovacchia è un paradiso per gli amanti della storia.\r

\r

Città vivaci, prodotto turistico chiave per un city break, Bratislava, la capitale, vanta un centro storico affascinante, un castello iconico e il titolo di \"città dell'incoronazione\" degli antichi re austro-ungarici, fiore all’occhiello della Regione di Bratislava.\r

\r

La Slovacchia Orientale offre esperienze uniche al mondo. Košice, la seconda città del Paese, capitale della cultura nel 2013, ospita la magnifica Cattedrale di Santa Elisabetta e sede della maratona più antica d'Europa. Esperienze uniche tra le miniere di opale più antiche del mondo e l'unico geyser freddo d’Europa a Herľany. A Bardejov, città medievale patrimonio Unesco tra le meglio conservate d'Europa, si scopre una meta un tempo amata dall'imperatrice Sissi.\r

\r

La Regione di Trenčín è attualmente sotto i riflettori internazionali. La città di Trenčín, capitale europea della cultura nel 2026, offre un programma ricco di eventi, concerti e mostre dal forte appeal culturale.\r

\r

La Regione di Trnava e i Carpazi è la regione delle terme e dell’\"Oro Liquido\". A soli 40 minuti dalla capitale, questa regione è celebre per le sue acque termali. A Piešťany la più grande e celebre città termale della Slovacchia, offrono trattamenti curativi per l'apparato muscolo-scheletrico, un richiamo per chi cerca vacanze di benessere e relax. La zona è anche il cuore della produzione vinicola dei Carpazi, dove il vino è considerato il vero \"oro liquido\" locale, inclusi i rinomati vini di Tokaj.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Slovacchia: una gemma nel cuore dell’Europa tra storia, natura e benessere","post_date":"2026-02-25T10:21:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["slovacchia"],"post_tag_name":["Slovacchia"]},"sort":[1772014875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato in questi giorni a Taranto ai lavori del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”, creato dalle sssociazioni MedCruise – The Association of Mediterranean Cruise Ports e AIVP – Association Internationale Villes et Ports, di cui l’Ente è socio da anni. Le attività hanno coinvolto circa 30 persone da 5 paesi (Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo), tutti professionisti del mondo portuale.\r

\r

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’AdSP del Mar Ionio, e si tratta del primo incontro in presenza del gruppo di lavoro, nato nel 2021, che mira a migliorare l'impatto positivo delle attività crocieristiche, promuovendo al contempo una maggiore integrazione con le comunità locali e gli ambienti urbani.\r

\r

L’evento è stato dedicato allo scambio di best practices in ambito di sostenibilità, governance e mobilità, con un focus particolare su community engagement e flow mobility.\r

\r

«La nostra adesione ad AIVP e MedCruise – spiega il presidente dell’AdSP del Mar Ligure orientale Bruno Pisano - testimonia il valore strategico che attribuiamo al rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico. Grazie ai progetti attualmente in fase di realizzazione, questo comparto è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Riteniamo fondamentale che tale sviluppo sia accompagnato da una gestione improntata alla sostenibilità, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Per questo motivo siamo costantemente impegnati nell’individuare le soluzioni più efficaci affinché l’integrazione tra attività portuali e contesto urbano avvenga in modo equilibrato e armonioso, generando valore per l’intero territorio».","post_title":"AdSP al Cruise &Port Cities, rafforzare le destinazioni crocieristiche attraverso il rapporto città-porto","post_date":"2026-02-25T10:17:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772014645000]}]}}