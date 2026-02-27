Laghi Nabi, l’acqua è protagonista delle proposte per le vacanze primaverili Ai Laghi Nabi, oasi naturale della Campania, sul litorale Domizio (CE), la primavera e la Pasqua offrono l’occasione per un’immersione in un regno naturale in cui vivere una vacanza originale. Le sistemazioni del Nabi Resort & Glamping sono autentiche chicche: lodge sospesi sull’acqua con ampie vetrate e pontili privati, tenda Safari con spiaggia privata e idromassaggio, persino un’esclusiva casa galleggiante e raffinate ville con jacuzzi sul lago. Le camere con jacuzzi vista lago e le deluxe vista giardino sono la soluzione per chi preferisce l’hotel, con accesso a tutte le esperienze dell’oasi. A Laghi Nabi l’acqua è sempre protagonista: si pagaia in canoa tra la vegetazione, si pedala lungo percorsi che di notte si illuminano magicamente grazie alle pietre speciali della pista luminescente, si pratica yoga a bordo lago e meditazione. Uno dei momenti più suggestivi arriva al calar del sole, quando ci immerge nella Wellness Pool a sfioro – riscaldata a 35 gradi – per ammirare il tramonto. Il cuore del percorso benessere è la Nabi Water Spa, con bagno turco, docce emozionali, vasche idromassaggio affacciate sul lago e sauna finlandese. Il viaggio continua a tavola, al ristorante Res, le cui ampie vetrate panoramiche incorniciano il lago e il suo paesaggio. Con il pacchetto Pasqua ai Laghi Nabi è compreso il soggiorno nelle esclusive tende e lodge del glamping o nelle camere dell’hotel, colazione al ristorante Res, cadeau e prosecco in camera, accesso illimitato alla Wellness Pool, yoga, meditazione, uso di bici, kayak, pedalò e parcheggio. Il prezzo al Nabi Resort & Glamping è a partire da 379 euro a coppia a notte, al Plana Resort da 279 euro. L’offerta Pasqua ai Laghi Nabi Long Stay (minimo 2 notti) propone il 15% di sconto, con prezzo a partire da 601 euro al glamping e da 389 euro in hotel. Condividi

[post_title] => Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali [post_date] => 2026-02-27T10:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186980000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato. Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria. Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo. Vacanze benessere Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa. L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali. La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing. Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto. In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator. [post_title] => Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità [post_date] => 2026-02-27T10:02:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186570000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Poesia entra nel bacino di carenaggio presso il Palumbo Malta Shipyard a Malta. Si tratta della seconda nave della classe Musica a essere sottoposta a un importante restyling presso il cantiere navale di Malta, dopo la gemella Msc Magnifica, che ha completato i lavori a dicembre. Al termine dei lavori, Msc Poesia ospiterà a bordo l’Msc Yacht Club, il concept di ‘nave nella nave’ con 69 suite, servizi privati e maggiordomo disponibile 24 ore su 24. La nave presenterà inoltre due nuovi ristoranti tematici: Butcher’s Cut, autentica steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente, dove gli ospiti potranno gustare sushi preparato con maestria e piatti asiatici autentici e raffinati. Il progetto comprenderà inoltre una Msc Aurea Spa completamente ridisegnata e la Msc Gym powered by Technogym, con barberia per gentleman, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium. Si prevede che i lavori di rinnovamento saranno completati ad aprile, in tempo per la stagione di debutto in Alaska. Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, ha dichiarato: «Il restyling di Msc Poesia riflette il nostro continuo impegno a investire nella flotta per offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti. Il progetto testimonia la volontà di Msc Crociere di garantire la migliore esperienza possibile e servizi moderni. Siamo orgogliosi di portare a bordo di Msc Poesia l’Msc Yacht Club, nuovi ristoranti e molte altre novità, offrendo più scelta e più comfort che mai, in vista della stagione inaugurale in Alaska». Il progetto è interamente ideato e gestito internamente dal dipartimento tecnico di Msc Crociere e sarà realizzato presso il Palumbo Malta Shipyard, un hub strategico per la manutenzione della flotta Msc e per progetti di ristrutturazione su larga scala in Europa. Msc Crociere ha annunciato l’estensione dell'Msc Yacht Club a MscMusica e Msc Orchestra: una volta completati questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica — Msc Poesia, Msc Magnifica, Msc Musica e Msc Orchestra — offriranno a bordo l’esclusivo Msc Yacht Club entro il 2027. Da maggio a settembre 2026, Msc Poesia offrirà itinerari di 7 notti in Alaska con partenza da Seattle, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Nell’estate 2026/2027 la nave sarà operativa tra Caraibi e America centrale con partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize. [post_title] => Msc Poesia comincia il refitting in dry dock a Malta [post_date] => 2026-02-27T09:48:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772185682000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità». Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv «Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni». In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia». Un prodotto accessibile Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio». Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille». Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree [post_date] => 2026-02-26T14:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772115321000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio. Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati. Il meglio ovunque Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento. «Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’». La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello. [post_title] => Explora Journeys, una campagna per rilanciare "l’hotel galleggiante a 5 stelle" [post_date] => 2026-02-26T11:59:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772107194000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel ha selezionato quattro destinazioni speciali per chi vuole vivere questa stagione con il gusto dell’avventura, dall’America caraibica all’Europa medievale, passando per i deserti arabici e l’Andalusia in festa. Le proposte A L’Avana Evolution Travel propone due formule per la Pasqua 2026. Il mini tour di gruppo classico coloniale, che tocca L’Avana, Guamà, Cienfuegos, Trinidad e Santa Clara, con pernottamenti in case particular selezionate, per terminare la vacanza sulle spiagge di Varadero in hotel 5 stelle con trattamento all inclusive. Per chi preferisce un’esperienza più esclusiva, il tour privato con guida italiana “L’isola autentica” propone lo stesso itinerario ma con auto d’epoca, ritmi personalizzati e soste nei luoghi che i tour tradizionali non mostrano mai. L’Andalusia in festa per la Semana Santa offre l'occasione per organizzare un tour di gruppo in pullman gt. “Pasqua 2026 partenza da Madrid” è pensato per chi vuole immergersi in questo rito collettivo visitando al contempo le città più belle della penisola iberica: Granada, Córdoba, Toledo. Un'ulteriore proposta riguarda l'Oman. Le mete toccate sono la capitale Muscat, i wadi, le dune di Wahiba Sands da attraversare in fuoristrada e le spiagge di Ras al Jinz dove le tartarughe caretta depongono le uova. Il tour di gruppo di Evolution Travel con soggiorno mare nel sultanato dell’Oman è condotto da una guida italiana su piccoli gruppi di 12-14 partecipanti. Infine Cracovia, la perla dell’Europa centrale. Il pacchetto weekend “Ponti festivi e week end nella perla polacca” include la visita guidata del centro storico Patrimonio Unesco, il memoriale di Auschwitz-Birkenau e l’escursione alle miniere di sale di Wieliczka. Partenze garantite con un minimo di due partecipanti. ­ [post_title] => Evolution Travel, tour primaverili da Cuba all'Oman, dalla Spagna alla Polonia [post_date] => 2026-02-26T09:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772098245000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A un’ora da Firenze, poco più di mezz’ora da Lucca e a soli venti minuti da Pisa, Livorno – seconda città della Toscana e principale porto della regione – è spesso considerata una meta di passaggio, il tempo di uno sguardo prima di imbarcarsi per la Sardegna, Corsica o per le isole dell’Arcipelago toscano. Controcorrente e dalla forte identità, con il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la città labronica si presenta come destinazione ideale per uno short break e inconsueta estensione di un soggiorno nelle più note città d’arte toscane, con un’offerta esperienziale scandita dal ritmo del mare e da uno stile di vita genuino. Una città da vivere attraverso itinerari che intrecciano acqua, architettura e sapori: a cominciare dai Fossi Medicei, dove il mare si insinua nei quartieri storici della “Piccola Venezia”, valorizzati negli ultimi anni da un progetto di recupero urbano anche grazie a interventi di street art e decine di suggestivi murales. Senza dimenticare la Terrazza Mascagni, affaccio iconico sull’Arcipelago toscano, fino all’Acquario - importante polo per il turismo scolastico che propone percorsi dedicati alla biosfera e alla salvaguardia ambientale – e all’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, espressione di una cultura gastronomica vivace e riconoscibile. [caption id="attachment_508221" align="alignright" width="300"] Fondazionie Lem (@Andrea Dani)[/caption] I progetti A rafforzare il racconto contribuiscono la campagna nazionale con Giorgio Chiellini e il progetto “BattitOltremare”, legato alla candidatura a Capitale del Mare 2026. Il tutto sostenuto da una strategia integrata: prodotti turistici raccolti nel portale visit-livorno.it, un calendario di eventi attivo tutto l’anno e una presenza strutturata nelle principali fiere nazionali e internazionali, per consolidare il posizionamento di Livorno come città di mare contemporanea e autentica, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama turistico nazionale. (Federica De Luca) [post_title] => Livorno, meta di short break da vivere e gustare [post_date] => 2026-02-25T14:20:23+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772029223000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vittorio Grassi Architects, ha completato il restyling totale dell’hotel 5 stelle Melià Milano in via Masaccio, un progetto nato grazie alla sinergia con Asah Arquitectura Hotelera e al concept innovativo dell’architetto spagnolo Álvaro Sans. A pochi passi da CityLife, il progetto ha visto i due studi di architettura intervenire sulle 291 camere dislocate su 5 piani, oltre che su tutti gli spazi comuni quali hall, centro business, sale meeting, ristorante e caffetteria. Il piano di restyling dell’intero hotel si è sviluppato in tre macrofasi, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del building e valorizzando l’identità della struttura, insieme all’esperienza dell’ospitalità milanese d’alta gamma. Dopo il rinnovamento delle zone comuni completato nel 2021, Melià è intervenuto anche sulle 291 camere, ripensandole secondo uno stile coerente e in continuità con le soluzioni progettuali già introdotte nella lobby e nelle aree hospitality indoor ed outdoor, inclusi il Mamì Restaurant e la caffetteria Elyxr Meliá. Gli interventi Distribuite su cinque piani, le nuove camere sono disponibili in tipologia Standard e The Level. Concepite per assicurare il massimo comfort, sono capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza di estremo relax grazie alla presenza di un angolo bar privato e, per le camere The Level, anche di un salottino dedicato. Il recente intervento ha coinvolto anche il basement, oggetto di una completa rifunzionalizzazione con l’ampliamento del numero delle sale meeting e l’introduzione di un nuovo hub polifunzionale e strategico messo a disposizione delle aziende per ospitare grandi conferenze ed eventi corporate. Per una maggiore flessibilità, sono state integrate soluzioni innovative come le pareti mobili che permettono una gestione dinamica degli ambienti in base alle diverse esigenze. Tra gli interventi più significativi si aggiunge anche la valorizzazione della zona comune nella green area, attorno alla grande aiuola verde, non più solo luogo di passaggio ma ora anche di incontro e condivisione, perfetto per coffee break e momenti di pausa. Il valore aggiunto di Asah Arquitectura Hotelera e di Vittorio Grassi Architects è stato determinante nell’intero intervento: a livello estetico ha contribuito a tradurre l’idea dell’architetto Sans in un progetto internazionale ma pienamente calato nel contesto milanese; dal punto di vista funzionale è stato attuato un attento controllo tecnico per garantire i più elevati standard di sicurezza, innovazione e sostenibilità attraverso l’impiego di materiali eco-friendly di origine naturale. Fra i main values si evidenziano la creazione di spazi fluidi ed interconnessi; l’introduzione di ambienti ibridi in cui il verde è protagonista sia come soluzione cromatica sia come oasi ecologica; l’ottimizzazione della luce, valorizzata da alti lucernari che favoriscono l’illuminazione naturale, in abbinata a sontuosi lampadari di cristallo mantenuti nel restyling. [post_title] => Melià Milano Masaccio: completato il piano di restyling [post_date] => 2026-02-25T10:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772015066000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "laghi nabi lacqua protagonista delle proposte le vacanze primaverili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1517,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508405\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Paradisi[/caption]\r

\r

“It’s different out of here”: il rebranding di Norwegian Cruise Line portato a compimento a gennaio è molto più di una semplice dichiarazione di principio. E’ un motore che mira a riproporre quel concetto di flessibilità dell’esperienza che in passato ha caratterizzato e fatto la fortuna della compagnia crocieristica su molti mercati internazionali.\r

\r

«Il mercato delle crociere si sta sempre più polarizzando. L’approccio al prodotto è su due livelli – spiega Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Ncl -. Il prezzo resta un elemento determinante per una fetta di clientela, ma l’itinerario e servizi personalizzati e di qualità si dimostrano il driver vincente per attrarre una diversa tipologia di viaggiatore. E’ proprio a questo secondo profilo di utente che Ncl si rivolge con una proposta ancora più duttile».\r

Famiglie al centro\r

In questo quadro è nevralgico un investimento più deciso sul segmento famiglie. «Disponiamo di una flotta di navi che presentano diverse caratteristiche e che possono quindi intercettare differenti target di clientela. Ad esempio, Norwegian Aura, in arrivo nel 2027, sarà particolarmente adatta a un target più familiare disponendo di cabine ad hoc per questa tipologia di passaggeri».\r

\r

Di crescente importanza anche il segmento gruppi. «Sta dimostrando grande vitalità, specie su alcune crociere come quelle in Alaska, che sono nell’80% dei casi appannaggio proprio di gruppi». Per il 2026 gli obiettivi sul nostro mercato, in bilico fra la terza e la quarta posizione a livello itnernazionale, sono chiari: «Incrementare il volume d’affari preservando una buona marginalità». Un traguardo che, tradotto in numeri, indica una crescita del 5-10% delle prenotazioni generali. «Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione con il trade, che formeremo mediante ship visit organizzate anche nei porti di passaggio delle navi. Fra le altre iniziative, il roadshow con British Virgin Islands e Condor con tappe a Trento, Padova e Bologna».","post_title":"Norwegian Cruise Line, Paradisi: «Il futuro proiettato su famiglie e gruppi»","post_date":"2026-02-27T11:00:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772190044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network.\r

\r

Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.\r

\r

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore.\r

Condizioni economiche favorevoli\r

Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business.\r

\r

L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi.\r

\r

Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner.\r

I Partner coinvolti nelle Travel Weeks:\r

Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld.","post_title":"Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali","post_date":"2026-02-27T10:09:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772186980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato.\r

Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria.\r

Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo.\r

\r

Vacanze benessere\r

Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa.\r

L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali.\r

La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura.\r

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing.\r

Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto.\r

In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator.\r

","post_title":"Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità","post_date":"2026-02-27T10:02:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772186570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Poesia entra nel bacino di carenaggio presso il Palumbo Malta Shipyard a Malta. Si tratta della seconda nave della classe Musica a essere sottoposta a un importante restyling presso il cantiere navale di Malta, dopo la gemella Msc Magnifica, che ha completato i lavori a dicembre.\r

Al termine dei lavori, Msc Poesia ospiterà a bordo l’Msc Yacht Club, il concept di ‘nave nella nave’ con 69 suite, servizi privati e maggiordomo disponibile 24 ore su 24. La nave presenterà inoltre due nuovi ristoranti tematici: Butcher’s Cut, autentica steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente, dove gli ospiti potranno gustare sushi preparato con maestria e piatti asiatici autentici e raffinati.\r

Il progetto comprenderà inoltre una Msc Aurea Spa completamente ridisegnata e la Msc Gym powered by Technogym, con barberia per gentleman, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium. Si prevede che i lavori di rinnovamento saranno completati ad aprile, in tempo per la stagione di debutto in Alaska.\r

Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, ha dichiarato: «Il restyling di Msc Poesia riflette il nostro continuo impegno a investire nella flotta per offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti. Il progetto testimonia la volontà di Msc Crociere di garantire la migliore esperienza possibile e servizi moderni. Siamo orgogliosi di portare a bordo di Msc Poesia l’Msc Yacht Club, nuovi ristoranti e molte altre novità, offrendo più scelta e più comfort che mai, in vista della stagione inaugurale in Alaska».\r

Il progetto è interamente ideato e gestito internamente dal dipartimento tecnico di Msc Crociere e sarà realizzato presso il Palumbo Malta Shipyard, un hub strategico per la manutenzione della flotta Msc e per progetti di ristrutturazione su larga scala in Europa.\r

Msc Crociere ha annunciato l’estensione dell'Msc Yacht Club a MscMusica e Msc Orchestra: una volta completati questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica — Msc Poesia, Msc Magnifica, Msc Musica e Msc Orchestra — offriranno a bordo l’esclusivo Msc Yacht Club entro il 2027.\r

Da maggio a settembre 2026, Msc Poesia offrirà itinerari di 7 notti in Alaska con partenza da Seattle, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Nell’estate 2026/2027 la nave sarà operativa tra Caraibi e America centrale con partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize.\r

\r

","post_title":"Msc Poesia comincia il refitting in dry dock a Malta","post_date":"2026-02-27T09:48:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772185682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità».\r

Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv\r

«Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni».\r

\r

In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia».\r

Un prodotto accessibile\r

Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio».\r

\r

Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille».\r

\r

Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree","post_date":"2026-02-26T14:15:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772115321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio.\r

\r

Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati.\r

Il meglio ovunque\r

Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento.\r

\r

«Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’».\r

\r

La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Explora Journeys, una campagna per rilanciare \"l’hotel galleggiante a 5 stelle\"","post_date":"2026-02-26T11:59:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772107194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel ha selezionato quattro destinazioni speciali per chi vuole vivere questa stagione con il gusto dell’avventura, dall’America caraibica all’Europa medievale, passando per i deserti arabici e l’Andalusia in festa.\r

Le proposte\r

A L’Avana Evolution Travel propone due formule per la Pasqua 2026. Il mini tour di gruppo classico coloniale, che tocca L’Avana, Guamà, Cienfuegos, Trinidad e Santa Clara, con pernottamenti in case particular selezionate, per terminare la vacanza sulle spiagge di Varadero in hotel 5 stelle con trattamento all inclusive. Per chi preferisce un’esperienza più esclusiva, il tour privato con guida italiana “L’isola autentica” propone lo stesso itinerario ma con auto d’epoca, ritmi personalizzati e soste nei luoghi che i tour tradizionali non mostrano mai.\r

\r

L’Andalusia in festa per la Semana Santa offre l'occasione per organizzare un tour di gruppo in pullman gt. “Pasqua 2026 partenza da Madrid” è pensato per chi vuole immergersi in questo rito collettivo visitando al contempo le città più belle della penisola iberica: Granada, Córdoba, Toledo.\r

\r

Un'ulteriore proposta riguarda l'Oman. Le mete toccate sono la capitale Muscat, i wadi, le dune di Wahiba Sands da attraversare in fuoristrada e le spiagge di Ras al Jinz dove le tartarughe caretta depongono le uova. Il tour di gruppo di Evolution Travel con soggiorno mare nel sultanato dell’Oman è condotto da una guida italiana su piccoli gruppi di 12-14 partecipanti.\r

\r

Infine Cracovia, la perla dell’Europa centrale. Il pacchetto weekend “Ponti festivi e week end nella perla polacca” include la visita guidata del centro storico Patrimonio Unesco, il memoriale di Auschwitz-Birkenau e l’escursione alle miniere di sale di Wieliczka. Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Evolution Travel, tour primaverili da Cuba all'Oman, dalla Spagna alla Polonia","post_date":"2026-02-26T09:30:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772098245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un’ora da Firenze, poco più di mezz’ora da Lucca e a soli venti minuti da Pisa, Livorno – seconda città della Toscana e principale porto della regione – è spesso considerata una meta di passaggio, il tempo di uno sguardo prima di imbarcarsi per la Sardegna, Corsica o per le isole dell’Arcipelago toscano.\r

\r

Controcorrente e dalla forte identità, con il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la città labronica si presenta come destinazione ideale per uno short break e inconsueta estensione di un soggiorno nelle più note città d’arte toscane, con un’offerta esperienziale scandita dal ritmo del mare e da uno stile di vita genuino.\r

\r

Una città da vivere attraverso itinerari che intrecciano acqua, architettura e sapori: a cominciare dai Fossi Medicei, dove il mare si insinua nei quartieri storici della “Piccola Venezia”, valorizzati negli ultimi anni da un progetto di recupero urbano anche grazie a interventi di street art e decine di suggestivi murales. Senza dimenticare la Terrazza Mascagni, affaccio iconico sull’Arcipelago toscano, fino all’Acquario - importante polo per il turismo scolastico che propone percorsi dedicati alla biosfera e alla salvaguardia ambientale – e all’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, espressione di una cultura gastronomica vivace e riconoscibile.\r

\r

[caption id=\"attachment_508221\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fondazionie Lem (@Andrea Dani)[/caption]\r

I progetti\r

A rafforzare il racconto contribuiscono la campagna nazionale con Giorgio Chiellini e il progetto “BattitOltremare”, legato alla candidatura a Capitale del Mare 2026. Il tutto sostenuto da una strategia integrata: prodotti turistici raccolti nel portale visit-livorno.it, un calendario di eventi attivo tutto l’anno e una presenza strutturata nelle principali fiere nazionali e internazionali, per consolidare il posizionamento di Livorno come città di mare contemporanea e autentica, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama turistico nazionale.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Livorno, meta di short break da vivere e gustare","post_date":"2026-02-25T14:20:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772029223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vittorio Grassi Architects, ha completato il restyling totale dell’hotel 5 stelle Melià Milano in via Masaccio, un progetto nato grazie alla sinergia con Asah Arquitectura Hotelera e al concept innovativo dell’architetto spagnolo Álvaro Sans.\r

\r

A pochi passi da CityLife, il progetto ha visto i due studi di architettura intervenire sulle 291 camere dislocate su 5 piani, oltre che su tutti gli spazi comuni quali hall, centro business, sale meeting, ristorante e caffetteria.\r

\r

Il piano di restyling dell’intero hotel si è sviluppato in tre macrofasi, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del building e valorizzando l’identità della struttura, insieme all’esperienza dell’ospitalità milanese d’alta gamma. Dopo il rinnovamento delle zone comuni completato nel 2021, Melià è intervenuto anche sulle 291 camere, ripensandole secondo uno stile coerente e in continuità con le soluzioni progettuali già introdotte nella lobby e nelle aree hospitality indoor ed outdoor, inclusi il Mamì Restaurant e la caffetteria Elyxr Meliá.\r

Gli interventi\r

Distribuite su cinque piani, le nuove camere sono disponibili in tipologia Standard e The Level. Concepite per assicurare il massimo comfort, sono capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza di estremo relax grazie alla presenza di un angolo bar privato e, per le camere The Level, anche di un salottino dedicato.\r

\r

\r

\r

Il recente intervento ha coinvolto anche il basement, oggetto di una completa rifunzionalizzazione con l’ampliamento del numero delle sale meeting e l’introduzione di un nuovo hub polifunzionale e strategico messo a disposizione delle aziende per ospitare grandi conferenze ed eventi corporate. Per una maggiore flessibilità, sono state integrate soluzioni innovative come le pareti mobili che permettono una gestione dinamica degli ambienti in base alle diverse esigenze.\r

\r

Tra gli interventi più significativi si aggiunge anche la valorizzazione della zona comune nella green area, attorno alla grande aiuola verde, non più solo luogo di passaggio ma ora anche di incontro e condivisione, perfetto per coffee break e momenti di pausa.\r

\r

Il valore aggiunto di Asah Arquitectura Hotelera e di Vittorio Grassi Architects è stato determinante nell’intero intervento: a livello estetico ha contribuito a tradurre l’idea dell’architetto Sans in un progetto internazionale ma pienamente calato nel contesto milanese; dal punto di vista funzionale è stato attuato un attento controllo tecnico per garantire i più elevati standard di sicurezza, innovazione e sostenibilità attraverso l’impiego di materiali eco-friendly di origine naturale.\r

\r

Fra i main values si evidenziano la creazione di spazi fluidi ed interconnessi; l’introduzione di ambienti ibridi in cui il verde è protagonista sia come soluzione cromatica sia come oasi ecologica; l’ottimizzazione della luce, valorizzata da alti lucernari che favoriscono l’illuminazione naturale, in abbinata a sontuosi lampadari di cristallo mantenuti nel restyling.","post_title":"Melià Milano Masaccio: completato il piano di restyling","post_date":"2026-02-25T10:24:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772015066000]}]}}