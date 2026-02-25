Livorno, meta di short break da vivere e gustare A un’ora da Firenze, poco più di mezz’ora da Lucca e a soli venti minuti da Pisa, Livorno – seconda città della Toscana e principale porto della regione – è spesso considerata una meta di passaggio, il tempo di uno sguardo prima di imbarcarsi per la Sardegna, Corsica o per le isole dell’Arcipelago toscano. Controcorrente e dalla forte identità, con il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la città labronica si presenta come destinazione ideale per uno short break e inconsueta estensione di un soggiorno nelle più note città d’arte toscane, con un’offerta esperienziale scandita dal ritmo del mare e da uno stile di vita genuino. Una città da vivere attraverso itinerari che intrecciano acqua, architettura e sapori: a cominciare dai Fossi Medicei, dove il mare si insinua nei quartieri storici della “Piccola Venezia”, valorizzati negli ultimi anni da un progetto di recupero urbano anche grazie a interventi di street art e decine di suggestivi murales. Senza dimenticare la Terrazza Mascagni, affaccio iconico sull’Arcipelago toscano, fino all’Acquario – importante polo per il turismo scolastico che propone percorsi dedicati alla biosfera e alla salvaguardia ambientale – e all’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, espressione di una cultura gastronomica vivace e riconoscibile. I progetti A rafforzare il racconto contribuiscono la campagna nazionale con Giorgio Chiellini e il progetto “BattitOltremare”, legato alla candidatura a Capitale del Mare 2026. Il tutto sostenuto da una strategia integrata: prodotti turistici raccolti nel portale visit-livorno.it, un calendario di eventi attivo tutto l’anno e una presenza strutturata nelle principali fiere nazionali e internazionali, per consolidare il posizionamento di Livorno come città di mare contemporanea e autentica, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama turistico nazionale. (Federica De Luca) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Determinata e pronta al confronto, Elvira Amata, assessore al turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, ha portato in Bit il volto di una destinazione viva e piena di potenzialità. Durante il suo intervento ha raccontato un’Isola ricca di patrimonio culturale, paesaggi mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche, affrontando con trasparenza anche le sfide che ne frenano lo sviluppo, affrontandole con realismo e spirito costruttivo. e sottolineando l’impegno per trasformarle in opportunità di crescita «Il bilancio è sicuramente positivo - afferma Amata -: lo confermano i numeri, con una crescita di arrivi e presenze. Ma il dato più significativo riguarda la qualità del lavoro svolto, in particolare su destagionalizzazione e delocalizzazione. L’indice di stagionalità è passato dallo 0,64 del 2023 allo 0,62 del 2025: un risultato concreto e non semplice da raggiungere, frutto di programmazione, studio dei flussi e monitoraggio costante». Ora l’obiettivo è concentrare le risorse dove generano vero sviluppo economico. «Non vogliamo un turista che visiti la Sicilia, ma che la viva – precisa Amata –. La Sicilia ha un’offerta competitiva a livello internazionale grazie a un patrimonio naturale, monumentale e architettonico unico. Il turismo, però, è un settore trasversale: senza trasporti efficienti, beni culturali valorizzati e una sinergia tra agricoltura, sviluppo economico e sistema ricettivo non può crescere. Anche le strutture alberghiere possono contribuire promuovendo nei propri spazi altre destinazioni dell’Isola, come Agrigento, Selinunte, Segesta e Taormina, così da creare sviluppo diffuso e nuova occupazione». Stanziamento di 580 milioni Per ovviare agli ingenti danni causati a gennaio dal ciclone Henry, sono stati stanziati 580 milioni di euro per la ricostruzione di infrastrutture e attività economiche. “La sfida ora è trasformare la difficoltà in opportunità – afferma l’assessore – ribadendo che la Sicilia è viva e accogliente; personalmente estendo l’invito a tutti a visitare anche Sardegna e Calabria in un’ottica di solidarietà e rilancio collettivo». Fra i punti di forza, l’enogastronomia si conferma una delle esperienze più richieste in Sicilia, riconosciuta a livello europeo per qualità e autenticità. Strategico è però il cineturismo, che trasforma l’Isola in una vetrina internazionale: produzioni come "The White Lotus" o "Il Gattopardo" attirano set che soggiornano per mesi, impiegano maestranze locali e promuovono nuove destinazioni, creando indotto diretto e indiretto. Questo fenomeno favorisce anche segmenti come wedding, sport e set-jetting, consolidando il posizionamento della Sicilia sui mercati chiave di Germania, Francia e Stati Uniti attraverso una strategia mirata e coordinata. (Federica De Luca) [post_title] => Sicilia, Elvira Amata: «Pronti a vincere una sfida su più fronti» [post_date] => 2026-02-25T15:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772032350000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A un’ora da Firenze, poco più di mezz’ora da Lucca e a soli venti minuti da Pisa, Livorno – seconda città della Toscana e principale porto della regione – è spesso considerata una meta di passaggio, il tempo di uno sguardo prima di imbarcarsi per la Sardegna, Corsica o per le isole dell’Arcipelago toscano. Controcorrente e dalla forte identità, con il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la città labronica si presenta come destinazione ideale per uno short break e inconsueta estensione di un soggiorno nelle più note città d’arte toscane, con un’offerta esperienziale scandita dal ritmo del mare e da uno stile di vita genuino. Una città da vivere attraverso itinerari che intrecciano acqua, architettura e sapori: a cominciare dai Fossi Medicei, dove il mare si insinua nei quartieri storici della “Piccola Venezia”, valorizzati negli ultimi anni da un progetto di recupero urbano anche grazie a interventi di street art e decine di suggestivi murales. Senza dimenticare la Terrazza Mascagni, affaccio iconico sull’Arcipelago toscano, fino all’Acquario - importante polo per il turismo scolastico che propone percorsi dedicati alla biosfera e alla salvaguardia ambientale – e all’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, espressione di una cultura gastronomica vivace e riconoscibile. [caption id="attachment_508221" align="alignright" width="300"] Fondazionie Lem (@Andrea Dani)[/caption] I progetti A rafforzare il racconto contribuiscono la campagna nazionale con Giorgio Chiellini e il progetto “BattitOltremare”, legato alla candidatura a Capitale del Mare 2026. Il tutto sostenuto da una strategia integrata: prodotti turistici raccolti nel portale visit-livorno.it, un calendario di eventi attivo tutto l’anno e una presenza strutturata nelle principali fiere nazionali e internazionali, per consolidare il posizionamento di Livorno come città di mare contemporanea e autentica, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama turistico nazionale. (Federica De Luca) [post_title] => Livorno, meta di short break da vivere e gustare [post_date] => 2026-02-25T14:20:23+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772029223000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels. «Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels. Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”. La masseria La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio. La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta. Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio. «La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. [post_title] => Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet [post_date] => 2026-02-25T12:40:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023213000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Amadeus ha subito una perdita di oltre 10 miliardi di euro nella sua capitalizzazione di mercato negli ultimi nove mesi, poiché a fine maggio era vicina ai 32 miliardi, mentre questa settimana si aggira sui 20 miliardi, come riporta Preferente . Dal picco di maggio dell'anno scorso, quando il titolo veniva scambiato a oltre 75 euro, ai quasi 47 euro a cui viene scambiato oggi, l discesa è stato di circa il 37% in quel periodo, con un inizio di declino più netto da novembre e una caduta libera ancora più pronunciata da Natale. L'intelligenza artificiale (IA) ha recentemente causato un enorme crollo del mercato azionario nel settore del software con l'emergere di nuove applicazioni, e anche Tripadvisor e Booking sono sotto i riflettori, con un calo del 28% e del 25% quest'anno, rispetto a Marriott e Hilton, che sono cresciuti del 13% e del 9%, mentre Amadeus è la società che ha perso di più nell'indice Ibex spagnolo quest'anno (24%), a dimostrazione del fatto che gli investitori cercano rifugio in aziende con asset tangibili. La recente alleanza tra Sabre, PayPal e la startup Mindtrip sta mettendo sotto pressione Amadeus per lanciare nel secondo trimestre la prima esperienza di viaggio completa basata sull'intelligenza artificiale con gli agenti, consentendo agli utenti di scoprire, pianificare, prenotare e gestire i viaggi in un unico flusso conversazionale [post_title] => Amadeus perde 10 miliardi di capitalizzazione in meno di un anno [post_date] => 2026-02-25T12:02:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772020952000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scomposta, appuntamento annuale del network Blunet, si è concluso con successo a Malta. Tra i protagonisti anche Creo Travel, partner dell’iniziativa insieme a Visit Malta. L’arcipelago maltese è stato scelto come destinazione strategica per offrire agli agenti un’esperienza diretta del territorio, approfondendone le potenzialità sia in ambito leisure sia nel segmento mice. La convention si è svolta presso il Malta Marriott Resort & Spa, struttura cinque stelle affacciata su Balluta Bay, a St. Julian’s. «La convention Scomposta ha rappresentato per noi un’importante occasione di consolidamento della relazione con il gruppo Bluvacanze - dichiara Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale di Creo Travel -. È stata inoltre l’opportunità di valorizzare una destinazione come Malta, nuova per la nostra programmazione, tradizionalmente orientata al lungo raggio. Malta si è rivelata una meta perfettamente in linea con il nostro posizionamento: una destinazione capace di coniugare contenuti culturali, autenticità e flessibilità progettuale, elementi centrali nel prodotto su misura firmato creo. Un ringraziamento particolare va a Visit Malta per il supporto nella realizzazione di un’esperienza coerente con il nostro modo di intendere il viaggio: curato, identitario e orientato alla qualità». Mission comune «Essere scelti da un tour operator dal posizionamento innovativo come Creo Travel esprime una visione condivisa di prodotto, orientata alla qualità e alla selettività dell’offerta. La collaborazione con un network di riferimento come Blunet consolida un percorso fondato su relazioni solide con la distribuzione organizzata. Malta si è dimostrata una destinazione capace di generare entusiasmo e reale coinvolgimento tra le agenzie: un prodotto con ampi margini di valorizzazione, particolarmente adatto a un mercato attento all’esperienza, alla personalizzazione e al contenuto culturale. Puntiamo su un’offerta di alto profilo e su format esclusivi tailor made come ‘Taste history’, attività immersiva che intreccia patrimonio, narrazione e gastronomia nella cornice iconica di Forte Sant’Angelo. Siamo convinti che la continuità delle attività congiunte con Creo, in ambito marketing e sviluppo prodotto, contribuirà a una crescita strutturata dei flussi verso Malta e Gozo durante tutto l’anno» aggiunge Ester Tamasi, direttore Italia - Malta Tourism Authority. [post_title] => Creo Travel a Malta insieme agli agenti di viaggio Blunet [post_date] => 2026-02-25T11:39:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772019553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vittorio Grassi Architects, ha completato il restyling totale dell’hotel 5 stelle Melià Milano in via Masaccio, un progetto nato grazie alla sinergia con Asah Arquitectura Hotelera e al concept innovativo dell’architetto spagnolo Álvaro Sans. A pochi passi da CityLife, il progetto ha visto i due studi di architettura intervenire sulle 291 camere dislocate su 5 piani, oltre che su tutti gli spazi comuni quali hall, centro business, sale meeting, ristorante e caffetteria. Il piano di restyling dell’intero hotel si è sviluppato in tre macrofasi, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del building e valorizzando l’identità della struttura, insieme all’esperienza dell’ospitalità milanese d’alta gamma. Dopo il rinnovamento delle zone comuni completato nel 2021, Melià è intervenuto anche sulle 291 camere, ripensandole secondo uno stile coerente e in continuità con le soluzioni progettuali già introdotte nella lobby e nelle aree hospitality indoor ed outdoor, inclusi il Mamì Restaurant e la caffetteria Elyxr Meliá. Gli interventi Distribuite su cinque piani, le nuove camere sono disponibili in tipologia Standard e The Level. Concepite per assicurare il massimo comfort, sono capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza di estremo relax grazie alla presenza di un angolo bar privato e, per le camere The Level, anche di un salottino dedicato. Il recente intervento ha coinvolto anche il basement, oggetto di una completa rifunzionalizzazione con l’ampliamento del numero delle sale meeting e l’introduzione di un nuovo hub polifunzionale e strategico messo a disposizione delle aziende per ospitare grandi conferenze ed eventi corporate. Per una maggiore flessibilità, sono state integrate soluzioni innovative come le pareti mobili che permettono una gestione dinamica degli ambienti in base alle diverse esigenze. Tra gli interventi più significativi si aggiunge anche la valorizzazione della zona comune nella green area, attorno alla grande aiuola verde, non più solo luogo di passaggio ma ora anche di incontro e condivisione, perfetto per coffee break e momenti di pausa. Il valore aggiunto di Asah Arquitectura Hotelera e di Vittorio Grassi Architects è stato determinante nell’intero intervento: a livello estetico ha contribuito a tradurre l’idea dell’architetto Sans in un progetto internazionale ma pienamente calato nel contesto milanese; dal punto di vista funzionale è stato attuato un attento controllo tecnico per garantire i più elevati standard di sicurezza, innovazione e sostenibilità attraverso l’impiego di materiali eco-friendly di origine naturale. Fra i main values si evidenziano la creazione di spazi fluidi ed interconnessi; l’introduzione di ambienti ibridi in cui il verde è protagonista sia come soluzione cromatica sia come oasi ecologica; l’ottimizzazione della luce, valorizzata da alti lucernari che favoriscono l’illuminazione naturale, in abbinata a sontuosi lampadari di cristallo mantenuti nel restyling. [post_title] => Melià Milano Masaccio: completato il piano di restyling [post_date] => 2026-02-25T10:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772015066000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Destinazione emergente nel cuore dell'Europa centrale, la Slovacchia offre un mix unico di diversità geografica ed esperienze di viaggio alla scoperta delle diverse anime del Paese. Una destinazione sicura, accessibile con collegamenti agevoli, sorprendentemente varia, di particolare interesse per il mercato italiano. «Il punto di forza del turismo slovacco risiede nella sua diversità. In pochi giorni è possibile passare dalle vette imponenti ai paesaggi collinari, dalle città storiche e vibranti a una natura incontaminata. Con attrazioni di unicità mondiale, oltre 180 castelli e numerosi siti Unesco, la Slovacchia è un museo a cielo aperto che celebra secoli di storia europea», ha spiegato Mária Schvarczová dell'ente del turismo slovacco. Di grande attrattiva per il mercato italiano, sono l’enogastronomia con ingredienti genuini come il formaggio bryndza e i celebri vini di Tokaj, definiti da Luigi XIV "il vino dei re", il turismo attivo e il benessere. Migliaia di chilometri di sentieri per il trekking e quasi 30 stazioni termali per ricaricare le batterie in luoghi ancora lontani dal turismo di massa, dove è possibile vivere un'esperienza autentica e tradizionale. Esperienze su misura per ogni stagione, dai fiori primaverili alle avventure estive fino alla magia invernale, rendono la destinazione interessante tutto l'anno. Facili e veloci i collegamenti dall'Italia con voli diretti. Bratislava è collegata con diverse città italiane. Inoltre, sono stati attivati nuovi voli diretti tra Roma e Košice. L'aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat dista solo un'ora da Bratislava, in alternativa per ulteriori voli giornalieri dall'Italia. Il Paese è facilmente percorribile grazie a un'efficiente rete di treni e autobus. Focus sulle regioni Tra storia, cultura e manieri, con l'imponente Castello di Spiš-Kihá, uno dei più grandi complessi castellani medievali d'Europa, e numerosi siti patrimonio Unesco, come la città mineraria di Banská Štiavnica e le chiese di legno, la Slovacchia è un paradiso per gli amanti della storia. Città vivaci, prodotto turistico chiave per un city break, Bratislava, la capitale, vanta un centro storico affascinante, un castello iconico e il titolo di "città dell'incoronazione" degli antichi re austro-ungarici, fiore all’occhiello della Regione di Bratislava. La Slovacchia Orientale offre esperienze uniche al mondo. Košice, la seconda città del Paese, capitale della cultura nel 2013, ospita la magnifica Cattedrale di Santa Elisabetta e sede della maratona più antica d'Europa. Esperienze uniche tra le miniere di opale più antiche del mondo e l'unico geyser freddo d’Europa a Herľany. A Bardejov, città medievale patrimonio Unesco tra le meglio conservate d'Europa, si scopre una meta un tempo amata dall'imperatrice Sissi. La Regione di Trenčín è attualmente sotto i riflettori internazionali. La città di Trenčín, capitale europea della cultura nel 2026, offre un programma ricco di eventi, concerti e mostre dal forte appeal culturale. La Regione di Trnava e i Carpazi è la regione delle terme e dell’"Oro Liquido". A soli 40 minuti dalla capitale, questa regione è celebre per le sue acque termali. A Piešťany la più grande e celebre città termale della Slovacchia, offrono trattamenti curativi per l'apparato muscolo-scheletrico, un richiamo per chi cerca vacanze di benessere e relax. La zona è anche il cuore della produzione vinicola dei Carpazi, dove il vino è considerato il vero "oro liquido" locale, inclusi i rinomati vini di Tokaj. (Anna Morrone) [post_title] => Slovacchia: una gemma nel cuore dell’Europa tra storia, natura e benessere [post_date] => 2026-02-25T10:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => slovacchia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Slovacchia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772014875000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508152" align="alignleft" width="300"] Livigno[/caption] L'effetto Olimpiadi invernali si allunga sull'Italia. Secondo i dati a disposizione di Civitatis, le prenotazioni di attività nel Paese sono aumentate di quasi il 10% tra gennaio e febbraio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il ruolo dei grandi eventi sportivi come potente motore del turismo esperienziale. La crescita è stata trainata principalmente da viaggiatori spagnoli, argentini e italiani – sostenuti anche dal turismo interno – seguiti da messicani e brasiliani. Un dato che conferma sia il peso del mercato ispanofono sia il crescente interesse latinoamericano verso i grandi eventi sportivi ospitati in Europa. L’appuntamento olimpico, celebrato in località simbolo come Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio e Livigno, ha proiettato un’immagine rinnovata dell’Italia come destinazione invernale, capace di coniugare sport d’élite, patrimonio culturale e paesaggi alpini. Questo slancio si è tradotto in un maggiore interesse per visite guidate urbane, escursioni nelle Dolomiti ed esperienze culturali nelle città situate in prossimità delle sedi olimpiche. Rafforzamento di immagine Al di là dei risultati sportivi, Milano-Cortina 2026 ha rafforzato in modo significativo il posizionamento dell’Italia come meta attrattiva anche durante la stagione invernale. Tradizionalmente associata all’estate, alla gastronomia e al patrimonio artistico, la manifestazione olimpica ha valorizzato con forza la sua anima alpina e la qualità della sua offerta montana. Per il settore turistico, eventi di questa portata rappresentano un’opportunità strategica: ampliano la stagionalità, diversificano la domanda e generano una narrazione positiva e internazionale legata al Paese ospitante. Nel caso italiano, la combinazione di sport, paesaggio e cultura si è dimostrata un binomio vincente, capace di attrarre nuovi flussi e rafforzare l’immagine del Paese. La crescita, secondo Civitatis, non si è concentrata esclusivamente su Milano e Cortina d’Ampezzo, ma si è estesa anche ad altre sedi ufficiali e aree limitrofe. Venezia, situata nell’area di influenza dei Giochi Olimpici Invernali, ha registrato un aumento delle prenotazioni superiore al 12%, mentre Verona – una delle sedi ufficiali e teatro della cerimonia di chiusura – ha sperimentato un incremento di oltre il 30% nei primi due mesi dell’anno. Dati che dimostrano come l’evento abbia generato un effetto positivo diffuso, coinvolgendo non solo i poli strettamente sportivi, ma anche le destinazioni strategicamente collegate al circuito olimpico. In questo contesto, i viaggiatori che hanno scelto di raggiungere l’area olimpica hanno potuto arricchire il proprio soggiorno con esperienze come l’escursione alle Dolomiti da Venezia – uno dei grandi paesaggi naturali legati alla competizione – oppure la visita a una cantina sul lago di Garda con degustazione di vino e olio. Proposte che consentono di scoprire l’ambiente alpino e la tradizione enogastronomica del Nord Italia, andando oltre le competizioni sportive. [post_title] => Civitatis: gennaio e febbraio a +10% grazie all'effetto Olimpiadi [post_date] => 2026-02-25T09:53:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772013231000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Club Med Padel Cup. Con oltre 60 discipline praticabili nei resort di tutto il mondo, Club Med è riconosciuto come la più grande scuola di sport al mondo e continua a investire nelle attività che meglio interpretano le nuove passioni degli ospiti. Il padel è oggi protagonista di questa evoluzione: sono 55 i campi disponibili in 14 resort, a cui entro i prossimi 2 anni si aggiungeranno altri 15 campi in arrivo in 3 nuove destinazioni. La Club Med Padel Cup nasce proprio per valorizzare questo percorso di crescita e raccontare il padel non solo come disciplina sportiva, ma come esperienza da vivere e condividere. Il torneo Il torneo si articolerà in tre tappe sul territorio italiano: 28 febbraio a Mariano Comense presso ELLE Padel; 7 marzo a Roma presso Joy Padel; 14 marzo a Milano presso Padel Zenter Scalo Farini. Ogni tappa vedrà scendere in campo 16 coppie maschili e 16 femminili, con premi tecnici Babolat dedicati alle coppie finaliste. I vincitori accederanno alle finali nazionali, in programma nel weekend 18–19 aprile presso il Club Med Magna Marbella, resort nel cuore della Costa del Sol. Le due coppie vincitrici – una maschile e una femminile – vinceranno un soggiorno in un resort Club Med, per vivere in prima persona il Premium All Inclusive e l’approccio al benessere che caratterizza il brand. A completare l’esperienza, durante ogni tappa saranno disponibili sessioni gratuite di prova padel con maestri qualificati, aperte anche agli accompagnatori. [post_title] => Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Padel Cup [post_date] => 2026-02-24T12:06:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771934803000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "livorno meta short break vivere gustare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2090,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Determinata e pronta al confronto, Elvira Amata, assessore al turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, ha portato in Bit il volto di una destinazione viva e piena di potenzialità. Durante il suo intervento ha raccontato un’Isola ricca di patrimonio culturale, paesaggi mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche, affrontando con trasparenza anche le sfide che ne frenano lo sviluppo, affrontandole con realismo e spirito costruttivo. e sottolineando l’impegno per trasformarle in opportunità di crescita\r

\r

«Il bilancio è sicuramente positivo - afferma Amata -: lo confermano i numeri, con una crescita di arrivi e presenze. Ma il dato più significativo riguarda la qualità del lavoro svolto, in particolare su destagionalizzazione e delocalizzazione. L’indice di stagionalità è passato dallo 0,64 del 2023 allo 0,62 del 2025: un risultato concreto e non semplice da raggiungere, frutto di programmazione, studio dei flussi e monitoraggio costante».\r

\r

Ora l’obiettivo è concentrare le risorse dove generano vero sviluppo economico. «Non vogliamo un turista che visiti la Sicilia, ma che la viva – precisa Amata –. La Sicilia ha un’offerta competitiva a livello internazionale grazie a un patrimonio naturale, monumentale e architettonico unico. Il turismo, però, è un settore trasversale: senza trasporti efficienti, beni culturali valorizzati e una sinergia tra agricoltura, sviluppo economico e sistema ricettivo non può crescere. Anche le strutture alberghiere possono contribuire promuovendo nei propri spazi altre destinazioni dell’Isola, come Agrigento, Selinunte, Segesta e Taormina, così da creare sviluppo diffuso e nuova occupazione».\r

Stanziamento di 580 milioni\r

Per ovviare agli ingenti danni causati a gennaio dal ciclone Henry, sono stati stanziati 580 milioni di euro per la ricostruzione di infrastrutture e attività economiche. “La sfida ora è trasformare la difficoltà in opportunità – afferma l’assessore – ribadendo che la Sicilia è viva e accogliente; personalmente estendo l’invito a tutti a visitare anche Sardegna e Calabria in un’ottica di solidarietà e rilancio collettivo».\r

\r

Fra i punti di forza, l’enogastronomia si conferma una delle esperienze più richieste in Sicilia, riconosciuta a livello europeo per qualità e autenticità. Strategico è però il cineturismo, che trasforma l’Isola in una vetrina internazionale: produzioni come \"The White Lotus\" o \"Il Gattopardo\" attirano set che soggiornano per mesi, impiegano maestranze locali e promuovono nuove destinazioni, creando indotto diretto e indiretto. Questo fenomeno favorisce anche segmenti come wedding, sport e set-jetting, consolidando il posizionamento della Sicilia sui mercati chiave di Germania, Francia e Stati Uniti attraverso una strategia mirata e coordinata.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Sicilia, Elvira Amata: «Pronti a vincere una sfida su più fronti»","post_date":"2026-02-25T15:12:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772032350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un’ora da Firenze, poco più di mezz’ora da Lucca e a soli venti minuti da Pisa, Livorno – seconda città della Toscana e principale porto della regione – è spesso considerata una meta di passaggio, il tempo di uno sguardo prima di imbarcarsi per la Sardegna, Corsica o per le isole dell’Arcipelago toscano.\r

\r

Controcorrente e dalla forte identità, con il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la città labronica si presenta come destinazione ideale per uno short break e inconsueta estensione di un soggiorno nelle più note città d’arte toscane, con un’offerta esperienziale scandita dal ritmo del mare e da uno stile di vita genuino.\r

\r

Una città da vivere attraverso itinerari che intrecciano acqua, architettura e sapori: a cominciare dai Fossi Medicei, dove il mare si insinua nei quartieri storici della “Piccola Venezia”, valorizzati negli ultimi anni da un progetto di recupero urbano anche grazie a interventi di street art e decine di suggestivi murales. Senza dimenticare la Terrazza Mascagni, affaccio iconico sull’Arcipelago toscano, fino all’Acquario - importante polo per il turismo scolastico che propone percorsi dedicati alla biosfera e alla salvaguardia ambientale – e all’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, espressione di una cultura gastronomica vivace e riconoscibile.\r

\r

[caption id=\"attachment_508221\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fondazionie Lem (@Andrea Dani)[/caption]\r

I progetti\r

A rafforzare il racconto contribuiscono la campagna nazionale con Giorgio Chiellini e il progetto “BattitOltremare”, legato alla candidatura a Capitale del Mare 2026. Il tutto sostenuto da una strategia integrata: prodotti turistici raccolti nel portale visit-livorno.it, un calendario di eventi attivo tutto l’anno e una presenza strutturata nelle principali fiere nazionali e internazionali, per consolidare il posizionamento di Livorno come città di mare contemporanea e autentica, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama turistico nazionale.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Livorno, meta di short break da vivere e gustare","post_date":"2026-02-25T14:20:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772029223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels.\r

«Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”.\r

\r

La masseria\r

La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio.\r

La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta.\r

Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio.\r

«La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.\r

","post_title":"Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet","post_date":"2026-02-25T12:40:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772023213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amadeus ha subito una perdita di oltre 10 miliardi di euro nella sua capitalizzazione di mercato negli ultimi nove mesi, poiché a fine maggio era vicina ai 32 miliardi, mentre questa settimana si aggira sui 20 miliardi, come riporta Preferente .\r

\r

Dal picco di maggio dell'anno scorso, quando il titolo veniva scambiato a oltre 75 euro, ai quasi 47 euro a cui viene scambiato oggi, l discesa è stato di circa il 37% in quel periodo, con un inizio di declino più netto da novembre e una caduta libera ancora più pronunciata da Natale.\r

L'intelligenza artificiale (IA) ha recentemente causato un enorme crollo del mercato azionario nel settore del software con l'emergere di nuove applicazioni, e anche Tripadvisor e Booking sono sotto i riflettori, con un calo del 28% e del 25% quest'anno, rispetto a Marriott e Hilton, che sono cresciuti del 13% e del 9%, mentre Amadeus è la società che ha perso di più nell'indice Ibex spagnolo quest'anno (24%), a dimostrazione del fatto che gli investitori cercano rifugio in aziende con asset tangibili.\r

La recente alleanza tra Sabre, PayPal e la startup Mindtrip sta mettendo sotto pressione Amadeus per lanciare nel secondo trimestre la prima esperienza di viaggio completa basata sull'intelligenza artificiale con gli agenti, consentendo agli utenti di scoprire, pianificare, prenotare e gestire i viaggi in un unico flusso conversazionale","post_title":"Amadeus perde 10 miliardi di capitalizzazione in meno di un anno","post_date":"2026-02-25T12:02:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772020952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scomposta, appuntamento annuale del network Blunet, si è concluso con successo a Malta. Tra i protagonisti anche Creo Travel, partner dell’iniziativa insieme a Visit Malta. \r

L’arcipelago maltese è stato scelto come destinazione strategica per offrire agli agenti un’esperienza diretta del territorio, approfondendone le potenzialità sia in ambito leisure sia nel segmento mice. La convention si è svolta presso il Malta Marriott Resort & Spa, struttura cinque stelle affacciata su Balluta Bay, a St. Julian’s.\r

«La convention Scomposta ha rappresentato per noi un’importante occasione di consolidamento della relazione con il gruppo Bluvacanze - dichiara Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale di Creo Travel -. È stata inoltre l’opportunità di valorizzare una destinazione come Malta, nuova per la nostra programmazione, tradizionalmente orientata al lungo raggio. Malta si è rivelata una meta perfettamente in linea con il nostro posizionamento: una destinazione capace di coniugare contenuti culturali, autenticità e flessibilità progettuale, elementi centrali nel prodotto su misura firmato creo. Un ringraziamento particolare va a Visit Malta per il supporto nella realizzazione di un’esperienza coerente con il nostro modo di intendere il viaggio: curato, identitario e orientato alla qualità».\r

\r

Mission comune\r

«Essere scelti da un tour operator dal posizionamento innovativo come Creo Travel esprime una visione condivisa di prodotto, orientata alla qualità e alla selettività dell’offerta. La collaborazione con un network di riferimento come Blunet consolida un percorso fondato su relazioni solide con la distribuzione organizzata. Malta si è dimostrata una destinazione capace di generare entusiasmo e reale coinvolgimento tra le agenzie: un prodotto con ampi margini di valorizzazione, particolarmente adatto a un mercato attento all’esperienza, alla personalizzazione e al contenuto culturale. Puntiamo su un’offerta di alto profilo e su format esclusivi tailor made come ‘Taste history’, attività immersiva che intreccia patrimonio, narrazione e gastronomia nella cornice iconica di Forte Sant’Angelo. Siamo convinti che la continuità delle attività congiunte con Creo, in ambito marketing e sviluppo prodotto, contribuirà a una crescita strutturata dei flussi verso Malta e Gozo durante tutto l’anno» aggiunge Ester Tamasi, direttore Italia - Malta Tourism Authority. \r

","post_title":"Creo Travel a Malta insieme agli agenti di viaggio Blunet","post_date":"2026-02-25T11:39:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772019553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vittorio Grassi Architects, ha completato il restyling totale dell’hotel 5 stelle Melià Milano in via Masaccio, un progetto nato grazie alla sinergia con Asah Arquitectura Hotelera e al concept innovativo dell’architetto spagnolo Álvaro Sans.\r

\r

A pochi passi da CityLife, il progetto ha visto i due studi di architettura intervenire sulle 291 camere dislocate su 5 piani, oltre che su tutti gli spazi comuni quali hall, centro business, sale meeting, ristorante e caffetteria.\r

\r

Il piano di restyling dell’intero hotel si è sviluppato in tre macrofasi, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del building e valorizzando l’identità della struttura, insieme all’esperienza dell’ospitalità milanese d’alta gamma. Dopo il rinnovamento delle zone comuni completato nel 2021, Melià è intervenuto anche sulle 291 camere, ripensandole secondo uno stile coerente e in continuità con le soluzioni progettuali già introdotte nella lobby e nelle aree hospitality indoor ed outdoor, inclusi il Mamì Restaurant e la caffetteria Elyxr Meliá.\r

Gli interventi\r

Distribuite su cinque piani, le nuove camere sono disponibili in tipologia Standard e The Level. Concepite per assicurare il massimo comfort, sono capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza di estremo relax grazie alla presenza di un angolo bar privato e, per le camere The Level, anche di un salottino dedicato.\r

\r

\r

\r

Il recente intervento ha coinvolto anche il basement, oggetto di una completa rifunzionalizzazione con l’ampliamento del numero delle sale meeting e l’introduzione di un nuovo hub polifunzionale e strategico messo a disposizione delle aziende per ospitare grandi conferenze ed eventi corporate. Per una maggiore flessibilità, sono state integrate soluzioni innovative come le pareti mobili che permettono una gestione dinamica degli ambienti in base alle diverse esigenze.\r

\r

Tra gli interventi più significativi si aggiunge anche la valorizzazione della zona comune nella green area, attorno alla grande aiuola verde, non più solo luogo di passaggio ma ora anche di incontro e condivisione, perfetto per coffee break e momenti di pausa.\r

\r

Il valore aggiunto di Asah Arquitectura Hotelera e di Vittorio Grassi Architects è stato determinante nell’intero intervento: a livello estetico ha contribuito a tradurre l’idea dell’architetto Sans in un progetto internazionale ma pienamente calato nel contesto milanese; dal punto di vista funzionale è stato attuato un attento controllo tecnico per garantire i più elevati standard di sicurezza, innovazione e sostenibilità attraverso l’impiego di materiali eco-friendly di origine naturale.\r

\r

Fra i main values si evidenziano la creazione di spazi fluidi ed interconnessi; l’introduzione di ambienti ibridi in cui il verde è protagonista sia come soluzione cromatica sia come oasi ecologica; l’ottimizzazione della luce, valorizzata da alti lucernari che favoriscono l’illuminazione naturale, in abbinata a sontuosi lampadari di cristallo mantenuti nel restyling.","post_title":"Melià Milano Masaccio: completato il piano di restyling","post_date":"2026-02-25T10:24:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772015066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Destinazione emergente nel cuore dell'Europa centrale, la Slovacchia offre un mix unico di diversità geografica ed esperienze di viaggio alla scoperta delle diverse anime del Paese. Una destinazione sicura, accessibile con collegamenti agevoli, sorprendentemente varia, di particolare interesse per il mercato italiano.\r

\r

«Il punto di forza del turismo slovacco risiede nella sua diversità. In pochi giorni è possibile passare dalle vette imponenti ai paesaggi collinari, dalle città storiche e vibranti a una natura incontaminata. Con attrazioni di unicità mondiale, oltre 180 castelli e numerosi siti Unesco, la Slovacchia è un museo a cielo aperto che celebra secoli di storia europea», ha spiegato Mária Schvarczová dell'ente del turismo slovacco.\r

\r

Di grande attrattiva per il mercato italiano, sono l’enogastronomia con ingredienti genuini come il formaggio bryndza e i celebri vini di Tokaj, definiti da Luigi XIV \"il vino dei re\", il turismo attivo e il benessere. Migliaia di chilometri di sentieri per il trekking e quasi 30 stazioni termali per ricaricare le batterie in luoghi ancora lontani dal turismo di massa, dove è possibile vivere un'esperienza autentica e tradizionale. Esperienze su misura per ogni stagione, dai fiori primaverili alle avventure estive fino alla magia invernale, rendono la destinazione interessante tutto l'anno.\r

\r

Facili e veloci i collegamenti dall'Italia con voli diretti. Bratislava è collegata con diverse città italiane. Inoltre, sono stati attivati nuovi voli diretti tra Roma e Košice. L'aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat dista solo un'ora da Bratislava, in alternativa per ulteriori voli giornalieri dall'Italia. Il Paese è facilmente percorribile grazie a un'efficiente rete di treni e autobus.\r

\r

Focus sulle regioni\r

\r

Tra storia, cultura e manieri, con l'imponente Castello di Spiš-Kihá, uno dei più grandi complessi castellani medievali d'Europa, e numerosi siti patrimonio Unesco, come la città mineraria di Banská Štiavnica e le chiese di legno, la Slovacchia è un paradiso per gli amanti della storia.\r

\r

Città vivaci, prodotto turistico chiave per un city break, Bratislava, la capitale, vanta un centro storico affascinante, un castello iconico e il titolo di \"città dell'incoronazione\" degli antichi re austro-ungarici, fiore all’occhiello della Regione di Bratislava.\r

\r

La Slovacchia Orientale offre esperienze uniche al mondo. Košice, la seconda città del Paese, capitale della cultura nel 2013, ospita la magnifica Cattedrale di Santa Elisabetta e sede della maratona più antica d'Europa. Esperienze uniche tra le miniere di opale più antiche del mondo e l'unico geyser freddo d’Europa a Herľany. A Bardejov, città medievale patrimonio Unesco tra le meglio conservate d'Europa, si scopre una meta un tempo amata dall'imperatrice Sissi.\r

\r

La Regione di Trenčín è attualmente sotto i riflettori internazionali. La città di Trenčín, capitale europea della cultura nel 2026, offre un programma ricco di eventi, concerti e mostre dal forte appeal culturale.\r

\r

La Regione di Trnava e i Carpazi è la regione delle terme e dell’\"Oro Liquido\". A soli 40 minuti dalla capitale, questa regione è celebre per le sue acque termali. A Piešťany la più grande e celebre città termale della Slovacchia, offrono trattamenti curativi per l'apparato muscolo-scheletrico, un richiamo per chi cerca vacanze di benessere e relax. La zona è anche il cuore della produzione vinicola dei Carpazi, dove il vino è considerato il vero \"oro liquido\" locale, inclusi i rinomati vini di Tokaj.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Slovacchia: una gemma nel cuore dell’Europa tra storia, natura e benessere","post_date":"2026-02-25T10:21:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["slovacchia"],"post_tag_name":["Slovacchia"]},"sort":[1772014875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508152\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Livigno[/caption]\r

\r

L'effetto Olimpiadi invernali si allunga sull'Italia. Secondo i dati a disposizione di Civitatis, le prenotazioni di attività nel Paese sono aumentate di quasi il 10% tra gennaio e febbraio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il ruolo dei grandi eventi sportivi come potente motore del turismo esperienziale.\r

\r

La crescita è stata trainata principalmente da viaggiatori spagnoli, argentini e italiani – sostenuti anche dal turismo interno – seguiti da messicani e brasiliani. Un dato che conferma sia il peso del mercato ispanofono sia il crescente interesse latinoamericano verso i grandi eventi sportivi ospitati in Europa.\r

\r

L’appuntamento olimpico, celebrato in località simbolo come Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio e Livigno, ha proiettato un’immagine rinnovata dell’Italia come destinazione invernale, capace di coniugare sport d’élite, patrimonio culturale e paesaggi alpini. Questo slancio si è tradotto in un maggiore interesse per visite guidate urbane, escursioni nelle Dolomiti ed esperienze culturali nelle città situate in prossimità delle sedi olimpiche.\r

Rafforzamento di immagine\r

Al di là dei risultati sportivi, Milano-Cortina 2026 ha rafforzato in modo significativo il posizionamento dell’Italia come meta attrattiva anche durante la stagione invernale. Tradizionalmente associata all’estate, alla gastronomia e al patrimonio artistico, la manifestazione olimpica ha valorizzato con forza la sua anima alpina e la qualità della sua offerta montana.\r

\r

Per il settore turistico, eventi di questa portata rappresentano un’opportunità strategica: ampliano la stagionalità, diversificano la domanda e generano una narrazione positiva e internazionale legata al Paese ospitante. Nel caso italiano, la combinazione di sport, paesaggio e cultura si è dimostrata un binomio vincente, capace di attrarre nuovi flussi e rafforzare l’immagine del Paese.\r

\r

La crescita, secondo Civitatis, non si è concentrata esclusivamente su Milano e Cortina d’Ampezzo, ma si è estesa anche ad altre sedi ufficiali e aree limitrofe. Venezia, situata nell’area di influenza dei Giochi Olimpici Invernali, ha registrato un aumento delle prenotazioni superiore al 12%, mentre Verona – una delle sedi ufficiali e teatro della cerimonia di chiusura – ha sperimentato un incremento di oltre il 30% nei primi due mesi dell’anno. Dati che dimostrano come l’evento abbia generato un effetto positivo diffuso, coinvolgendo non solo i poli strettamente sportivi, ma anche le destinazioni strategicamente collegate al circuito olimpico.\r

\r

In questo contesto, i viaggiatori che hanno scelto di raggiungere l’area olimpica hanno potuto arricchire il proprio soggiorno con esperienze come l’escursione alle Dolomiti da Venezia – uno dei grandi paesaggi naturali legati alla competizione – oppure la visita a una cantina sul lago di Garda con degustazione di vino e olio. Proposte che consentono di scoprire l’ambiente alpino e la tradizione enogastronomica del Nord Italia, andando oltre le competizioni sportive.\r

\r

","post_title":"Civitatis: gennaio e febbraio a +10% grazie all'effetto Olimpiadi","post_date":"2026-02-25T09:53:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772013231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Club Med Padel Cup. Con oltre 60 discipline praticabili nei resort di tutto il mondo, Club Med è riconosciuto come la più grande scuola di sport al mondo e continua a investire nelle attività che meglio interpretano le nuove passioni degli ospiti. Il padel è oggi protagonista di questa evoluzione: sono 55 i campi disponibili in 14 resort, a cui entro i prossimi 2 anni si aggiungeranno altri 15 campi in arrivo in 3 nuove destinazioni.\r

\r

La Club Med Padel Cup nasce proprio per valorizzare questo percorso di crescita e raccontare il padel non solo come disciplina sportiva, ma come esperienza da vivere e condividere.\r

Il torneo\r

Il torneo si articolerà in tre tappe sul territorio italiano: 28 febbraio a Mariano Comense presso ELLE Padel; 7 marzo a Roma presso Joy Padel; 14 marzo a Milano presso Padel Zenter Scalo Farini.\r

\r

Ogni tappa vedrà scendere in campo 16 coppie maschili e 16 femminili, con premi tecnici Babolat dedicati alle coppie finaliste. I vincitori accederanno alle finali nazionali, in programma nel weekend 18–19 aprile presso il Club Med Magna Marbella, resort nel cuore della Costa del Sol.\r

\r

Le due coppie vincitrici – una maschile e una femminile – vinceranno un soggiorno in un resort Club Med, per vivere in prima persona il Premium All Inclusive e l’approccio al benessere che caratterizza il brand.\r

\r

A completare l’esperienza, durante ogni tappa saranno disponibili sessioni gratuite di prova padel con maestri qualificati, aperte anche agli accompagnatori.","post_title":"Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Padel Cup","post_date":"2026-02-24T12:06:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771934803000]}]}}