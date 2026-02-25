Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative. Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità. Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes – Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026. Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni. Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline. Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta.

Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes – Oléron IGP. L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro. Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. — Condividi

[post_title] => Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet [post_date] => 2026-02-25T12:40:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023213000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508212" align="alignright" width="450"] Foto Alessandra Calza[/caption] La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative. Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità. Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026. Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni. Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline. Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta. Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP. L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro. Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. --- [post_title] => Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio [post_date] => 2026-02-25T12:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023191000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508194 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ole Orvér è il nuovo ceo di oneworld, che entrerà ufficialmente in carica il 1° aprile 2026. Di nazionalità svedese, Orvér vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di recente ha ricoperto il ruolo di chief commercial officer di Finnair, dove ha trasformato la strategia commerciale e di rete della compagnia aerea e introdotto importanti iniziative in materia di ricavi e fidelizzazione. «Grazie alla sua comprovata esperienza nel migliorare le prestazioni commerciali, alla profonda conoscenza delle partnership tra compagnie aeree e alla vasta esperienza internazionale, Ole continuerà a portare avanti le iniziative incentrate sul cliente che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come alleanza aerea premium a livello mondiale» ha dichiarato Robert Isom, ceo di American Airlines e attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'alleanza. Prima di Finnair, Orvér ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior - Gestione della rete in Qatar Airways; in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Air Berlin, Lot Polish Airlines e Sas. Orvér raccoglie il testimone dal ceo uscente, Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il ruolo di direttore commerciale in American Airlines. [post_title] => Oneworld: Ole Orvér è il nuovo ceo, in carica dal prossimo 1° aprile [post_date] => 2026-02-25T11:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772020782000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508180" align="alignleft" width="300"] Michela Martorelli[/caption] Safari Avventura, tour operator locale con organizzazione italo-tanzaniana e sede ad Arusha, rafforza il proprio posizionamento sul mercato grazie a una presenza diretta sul territorio e a un prodotto fortemente personalizzato. Come sottolinea Michela Martorelli, responsabile commerciale di Safari Avventura tour operator in Tanzania, la forza dell’azienda risiede proprio nella sua doppia anima italiana e tanzaniana: «Essere presenti in Tanzania con un’organizzazione locale e italiana ci permette di offrire un’assistenza diretta e di garantire un servizio in lingua italiana con una conoscenza approfondita del territorio. Viviamo qui, conosciamo le strutture, monitoriamo costantemente la qualità e possiamo intervenire tempestivamente in caso di necessità». Sede ad Arusha La sede di Arusha rappresenta un punto strategico per l’organizzazione dei safari nel circuito nord, che include icone naturalistiche come il parco nazionale del Serengeti, il parco nazionale del Tarangire, l’area di conservazione di Ngorongoro e il parco nazionale del lago Manyara. «Sono i parchi più richiesti – spiega Martorelli – e ognuno ha caratteristiche uniche. Anche con brevi trasferimenti si passa da paesaggi completamente diversi: colori, morfologia e fauna cambiano radicalmente. È un viaggio che non annoia mai». Particolare rilievo viene dato al Serengeti, celebre per la Grande Migrazione e per l’eccezionale presenza di felini, così come al cratere di Ngorongoro, patrimonio Unesco e tra le aree più spettacolari del continente africano. Accanto ai grandi classici, Safari Avventura propone esperienze meno convenzionali come il lago Natron, noto per i suoi paesaggi suggestivi, e incontri culturali con le comunità locali. L’offerta non si limita ai safari: il tour operator organizza trekking sul monte Kilimangiaro ed estensioni mare nell’arcipelago di Zanzibar, comprese le isole di Mafia e Pemba, gestendo direttamente tutti i servizi a terra e i voli domestici. Obiettivo personalizzazione Un elemento distintivo è l’attenzione alla personalizzazione. «Non proponiamo pacchetti standard – evidenzia Martorelli – ma itinerari costruiti su misura in base al periodo, al target e alle esigenze specifiche del cliente. Anche nei safari di gruppo manteniamo numeri contenuti, con un massimo di 6-7 partecipanti per veicolo, per garantire un’esperienza autentica e immersiva». Tra le novità di prodotto, l’inserimento di aree emergenti come il parco nazionale di Mkomazi, che ospita un importante progetto di tutela dei rinoceronti. «La Tanzania è un Paese che sta investendo molto nella conservazione, con una grande percentuale di territorio protetto tra parchi e riserve. Per noi è fondamentale lavorare in sinergia con la comunità locale e contribuire a uno sviluppo turistico responsabile» conclude Martorelli. (Quirino Falessi) [post_title] => Safari Avventura, expertise locale e anima italiana per una Tanzania su misura [post_date] => 2026-02-25T10:45:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772016330000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Destinazione emergente nel cuore dell'Europa centrale, la Slovacchia offre un mix unico di diversità geografica ed esperienze di viaggio alla scoperta delle diverse anime del Paese. Una destinazione sicura, accessibile con collegamenti agevoli, sorprendentemente varia, di particolare interesse per il mercato italiano. «Il punto di forza del turismo slovacco risiede nella sua diversità. In pochi giorni è possibile passare dalle vette imponenti ai paesaggi collinari, dalle città storiche e vibranti a una natura incontaminata. Con attrazioni di unicità mondiale, oltre 180 castelli e numerosi siti Unesco, la Slovacchia è un museo a cielo aperto che celebra secoli di storia europea», ha spiegato Mária Schvarczová dell'ente del turismo slovacco. Di grande attrattiva per il mercato italiano, sono l’enogastronomia con ingredienti genuini come il formaggio bryndza e i celebri vini di Tokaj, definiti da Luigi XIV "il vino dei re", il turismo attivo e il benessere. Migliaia di chilometri di sentieri per il trekking e quasi 30 stazioni termali per ricaricare le batterie in luoghi ancora lontani dal turismo di massa, dove è possibile vivere un'esperienza autentica e tradizionale. Esperienze su misura per ogni stagione, dai fiori primaverili alle avventure estive fino alla magia invernale, rendono la destinazione interessante tutto l'anno. Facili e veloci i collegamenti dall'Italia con voli diretti. Bratislava è collegata con diverse città italiane. Inoltre, sono stati attivati nuovi voli diretti tra Roma e Košice. L'aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat dista solo un'ora da Bratislava, in alternativa per ulteriori voli giornalieri dall'Italia. Il Paese è facilmente percorribile grazie a un'efficiente rete di treni e autobus. Focus sulle regioni Tra storia, cultura e manieri, con l'imponente Castello di Spiš-Kihá, uno dei più grandi complessi castellani medievali d'Europa, e numerosi siti patrimonio Unesco, come la città mineraria di Banská Štiavnica e le chiese di legno, la Slovacchia è un paradiso per gli amanti della storia. Città vivaci, prodotto turistico chiave per un city break, Bratislava, la capitale, vanta un centro storico affascinante, un castello iconico e il titolo di "città dell'incoronazione" degli antichi re austro-ungarici, fiore all’occhiello della Regione di Bratislava. La Slovacchia Orientale offre esperienze uniche al mondo. Košice, la seconda città del Paese, capitale della cultura nel 2013, ospita la magnifica Cattedrale di Santa Elisabetta e sede della maratona più antica d'Europa. Esperienze uniche tra le miniere di opale più antiche del mondo e l'unico geyser freddo d’Europa a Herľany. A Bardejov, città medievale patrimonio Unesco tra le meglio conservate d'Europa, si scopre una meta un tempo amata dall'imperatrice Sissi. La Regione di Trenčín è attualmente sotto i riflettori internazionali. La città di Trenčín, capitale europea della cultura nel 2026, offre un programma ricco di eventi, concerti e mostre dal forte appeal culturale. La Regione di Trnava e i Carpazi è la regione delle terme e dell’"Oro Liquido". A soli 40 minuti dalla capitale, questa regione è celebre per le sue acque termali. A Piešťany la più grande e celebre città termale della Slovacchia, offrono trattamenti curativi per l'apparato muscolo-scheletrico, un richiamo per chi cerca vacanze di benessere e relax. La zona è anche il cuore della produzione vinicola dei Carpazi, dove il vino è considerato il vero "oro liquido" locale, inclusi i rinomati vini di Tokaj. (Anna Morrone) [post_title] => Slovacchia: una gemma nel cuore dell’Europa tra storia, natura e benessere [post_date] => 2026-02-25T10:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => slovacchia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Slovacchia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772014875000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508152" align="alignleft" width="300"] Livigno[/caption] L'effetto Olimpiadi invernali si allunga sull'Italia. Secondo i dati a disposizione di Civitatis, le prenotazioni di attività nel Paese sono aumentate di quasi il 10% tra gennaio e febbraio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il ruolo dei grandi eventi sportivi come potente motore del turismo esperienziale. La crescita è stata trainata principalmente da viaggiatori spagnoli, argentini e italiani – sostenuti anche dal turismo interno – seguiti da messicani e brasiliani. Un dato che conferma sia il peso del mercato ispanofono sia il crescente interesse latinoamericano verso i grandi eventi sportivi ospitati in Europa. L’appuntamento olimpico, celebrato in località simbolo come Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio e Livigno, ha proiettato un’immagine rinnovata dell’Italia come destinazione invernale, capace di coniugare sport d’élite, patrimonio culturale e paesaggi alpini. Questo slancio si è tradotto in un maggiore interesse per visite guidate urbane, escursioni nelle Dolomiti ed esperienze culturali nelle città situate in prossimità delle sedi olimpiche. Rafforzamento di immagine Al di là dei risultati sportivi, Milano-Cortina 2026 ha rafforzato in modo significativo il posizionamento dell’Italia come meta attrattiva anche durante la stagione invernale. Tradizionalmente associata all’estate, alla gastronomia e al patrimonio artistico, la manifestazione olimpica ha valorizzato con forza la sua anima alpina e la qualità della sua offerta montana. Per il settore turistico, eventi di questa portata rappresentano un’opportunità strategica: ampliano la stagionalità, diversificano la domanda e generano una narrazione positiva e internazionale legata al Paese ospitante. Nel caso italiano, la combinazione di sport, paesaggio e cultura si è dimostrata un binomio vincente, capace di attrarre nuovi flussi e rafforzare l’immagine del Paese. La crescita, secondo Civitatis, non si è concentrata esclusivamente su Milano e Cortina d’Ampezzo, ma si è estesa anche ad altre sedi ufficiali e aree limitrofe. Venezia, situata nell’area di influenza dei Giochi Olimpici Invernali, ha registrato un aumento delle prenotazioni superiore al 12%, mentre Verona – una delle sedi ufficiali e teatro della cerimonia di chiusura – ha sperimentato un incremento di oltre il 30% nei primi due mesi dell’anno. Dati che dimostrano come l’evento abbia generato un effetto positivo diffuso, coinvolgendo non solo i poli strettamente sportivi, ma anche le destinazioni strategicamente collegate al circuito olimpico. In questo contesto, i viaggiatori che hanno scelto di raggiungere l’area olimpica hanno potuto arricchire il proprio soggiorno con esperienze come l’escursione alle Dolomiti da Venezia – uno dei grandi paesaggi naturali legati alla competizione – oppure la visita a una cantina sul lago di Garda con degustazione di vino e olio. Proposte che consentono di scoprire l’ambiente alpino e la tradizione enogastronomica del Nord Italia, andando oltre le competizioni sportive. [post_title] => Civitatis: gennaio e febbraio a +10% grazie all'effetto Olimpiadi [post_date] => 2026-02-25T09:53:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772013231000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Toscana è arrivata a Sanremo, dove resterà in rada per tutta la settimana del Festival, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva all’insegna della musica e dello spettacolo. Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere si conferma partner ufficiale della manifestazione. La rinnovata partnership è stata presentata durante la conferenza organizzata da Rai Pubblicità e Rai. Con la Crociera della musica, la compagnia ha confermato ancora una volta la volontà di partecipare con un concept originale, capace di unire il fascino del mare all’energia del Festival. Il pilastro esperienziale dell’edizione 2026 è “Max forever – The party boat”, la residency esclusiva con protagonista Max Pezzali, ideata in collaborazione con Costa. A partire dal oggi e fino al 28 febbraio, l’artista è al centro di cinque performance speciali che accompagneranno le serate della crociera. Ogni sera è previsto un collegamento dalla nave con il teatro Ariston. Le serate Ogni sera Costa Toscana si trasforma in un mondo diverso, dalla dance scintillante di Disco Night al ritmo cinematografico di Old West, dall’estetica digitale anni ’90 di Jolly Blue alla nostalgia condivisa di Happy Days, fino al romanticismo di Love Boat che chiude la settimana. «Avevo da tempo l’idea di suonare su una nave, essendo fan delle crociere americane a tema. Parlando col mio team è venuta l’idea di contattare Costa che ha accolto con grande entusiasmo il tutto costruendo una vera e propria residency nella settimana del festival. Sto esaudendo uno dei miei sogni, chissà che questo primo progetto insieme non ci porti in futuro a fare una vera e propria "Max forever cruise"» commenta Max Pezzali. Il 25 febbraio l’atmosfera cambierà scenario con Old West, tra scenografie e suggestioni ispirate all’immaginario cinematografico western, per un’esperienza immersiva dallo spirito avventuroso. Il giorno successivo, con Jolly Blue, sarà la volta dell’estetica pop e digitale degli anni ’90: total denim, colori iconici e quell’inconfondibile senso di leggerezza che ha reso il decennio un simbolo culturale ancora attuale. Il 27 febbraio, con Happy Days, la nostalgia diventerà condivisione: una serata costruita intorno alle colonne sonore e ai ricordi più amati di un’intera generazione. A chiudere la settimana, il 28 febbraio, sarà Love Boat. «Siamo orgogliosi di una partnership che continua a crescere e che ci permette di offrire ai nostri ospiti e alla città una prospettiva sorprendente sul Festival. Ogni anno il nostro impegno è quello di rinnovare la presenza con un concept originale, fedele alla nostra vocazione all'innovazione. Con Max Forever – The Party Boat portiamo sulla nave cinque performance esclusive con Max Pezzali unica guest star a bordo, trasformando Costa Toscana in un palco sul mare coinvolgente - ha dichiarato Giovanna Loi, vice president marketing & direct sales di Costa Crocier -. È un progetto di brand integration eccezionale, unico in Italia, reso possibile da una collaborazione corale con Rai, Rai Pubblicità e i nostri partner. La nave diventa un’esperienza pop immersiva, unendo musica, viaggio e intrattenimento in un palinsesto che evolve di anno in anno. Sanremo celebra la musica, Costa celebra il viaggio: è questa meraviglia condivisa che siamo orgogliosi di portare ancora una volta al pubblico e alla città». [post_title] => Parte stasera a Sanremo il "Max forever – The party boat" a bordo di Costa Toscana [post_date] => 2026-02-24T11:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771932958000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolto il primo evento inaugurale per La Spezia, città creativa Unesco per il design, titolo che dal 2025 inserisce La Spezia nella rete internazionale delle città che fanno della creatività un motore di sviluppo culturale e innovazione. Il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno la città verso un percorso di approfondimento, partecipazione e valorizzazione del proprio ruolo nel panorama del design internazionale. «Design è una parola anglosassone – spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - con un’origine latina chiara: de-signare, lasciare un segno. La Spezia ha lasciato un segno, ispirato dalla natura nel suo pieno rispetto e con un unico criterio per tutte le forme d’arte e artigianato, in una metamorfosi continua: dalle botteghe alla carpenteria pesante fino alla nautica sofisticata, dalla meccanica di precisione alla creatività digitale, dimostrando una resilienza che è tipica di chi sa guardare sempre oltre l'orizzonte. Il Design, per noi, è lasciare un segno culturale, la più alta forma di espressione intellettuale, una capacità estetica di interpretare il mondo: una sensibilità che unisce la sapienza classica alla visione del primo Futurismo che rende ogni nostra imbarcazione un’opera d’arte semovente che porta il nome della Spezia nel mondo – continua il Sindaco – Come Città Creativa Unesco per il Design, La Spezia non si ferma qui. Il genius loci continua consolidando la centralità della cultura, creatività e design come motori per uno sviluppo economico-sociale». L’obiettivo è continuare il processo di trasformazione della città attraverso la rigenerazione di spazi da destinare alla creatività e al potenziamento di strutture per la formazione e la ricerca; contribuendo alla sostenibilità dell’economia del mare diventando laboratorio internazionale per la nautica sostenibile e condividendo competenze e conoscenze con le altre realtà della Rete delle città Unesco; implementando scambi, relazioni e cooperazione con le Città delle Rete, in particolare con quelle costiere; promuovendo e sostenendo il design come strumento di inclusione sociale; ampliando le opportunità per creativi e professionisti di promuovere la creatività e il design al grande pubblico. «Nel design la visione è un elemento fondamentale ed è stato anche il fil rouge del percorso fatto in questi anni dall’amministrazione della Spezia e da Regione Liguria - aggiunge l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone - Questa città ha saputo mutare pelle, ha dato tanto al Paese ed è stata in grado di compiere una decisa virata verso il futuro, verso i tanti giovani che possono oggi crescere, vivere e lavorare qui esprimendo i loro talenti, da liguri e da spezzini. Questa lungimiranza, unita all’impegno e alla capacità di innovarsi, ha permesso alla Spezia di entrare in una rete di cui fanno parte città del calibro di Seoul, Berlino e Torino: un riconoscimento che ci eleva e ci riempie di orgoglio». [post_title] => La Spezia, città creativa Unesco per il Design [post_date] => 2026-02-24T11:26:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771932380000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "festival primavera franciacorta un week end cultura conoscenza del territorio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2074,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un’ora da Firenze, poco più di mezz’ora da Lucca e a soli venti minuti da Pisa, Livorno – seconda città della Toscana e principale porto della regione – è spesso considerata una meta di passaggio, il tempo di uno sguardo prima di imbarcarsi per la Sardegna, Corsica o per le isole dell’Arcipelago toscano.\r

\r

Controcorrente e dalla forte identità, con il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la città labronica si presenta come destinazione ideale per uno short break e inconsueta estensione di un soggiorno nelle più note città d’arte toscane, con un’offerta esperienziale scandita dal ritmo del mare e da uno stile di vita genuino.\r

\r

Una città da vivere attraverso itinerari che intrecciano acqua, architettura e sapori: a cominciare dai Fossi Medicei, dove il mare si insinua nei quartieri storici della “Piccola Venezia”, valorizzati negli ultimi anni da un progetto di recupero urbano anche grazie a interventi di street art e decine di suggestivi murales. Senza dimenticare la Terrazza Mascagni, affaccio iconico sull’Arcipelago toscano, fino all’Acquario - importante polo per il turismo scolastico che propone percorsi dedicati alla biosfera e alla salvaguardia ambientale – e all’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, espressione di una cultura gastronomica vivace e riconoscibile.\r

\r

[caption id=\"attachment_508221\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fondazionie Lem (@Andrea Dani)[/caption]\r

I progetti\r

A rafforzare il racconto contribuiscono la campagna nazionale con Giorgio Chiellini e il progetto “BattitOltremare”, legato alla candidatura a Capitale del Mare 2026. Il tutto sostenuto da una strategia integrata: prodotti turistici raccolti nel portale visit-livorno.it, un calendario di eventi attivo tutto l’anno e una presenza strutturata nelle principali fiere nazionali e internazionali, per consolidare il posizionamento di Livorno come città di mare contemporanea e autentica, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama turistico nazionale.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Livorno, meta di short break da vivere e gustare","post_date":"2026-02-25T14:20:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772029223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels.\r

«Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”.\r

\r

La masseria\r

La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio.\r

La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta.\r

Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio.\r

«La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.\r

","post_title":"Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet","post_date":"2026-02-25T12:40:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772023213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508212\" align=\"alignright\" width=\"450\"] Foto Alessandra Calza[/caption]\r

\r

La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative.\r

\r

Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità.\r

\r

Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026.\r

\r

Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni.\r

\r

Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici.\r

\r

Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline.\r

\r

Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta.\r

Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP.\r

\r

L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro.\r

\r

Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

---\r

\r

","post_title":"Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio","post_date":"2026-02-25T12:39:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772023191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ole Orvér è il nuovo ceo di oneworld, che entrerà ufficialmente in carica il 1° aprile 2026. Di nazionalità svedese, Orvér vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di recente ha ricoperto il ruolo di chief commercial officer di Finnair, dove ha trasformato la strategia commerciale e di rete della compagnia aerea e introdotto importanti iniziative in materia di ricavi e fidelizzazione.\r

\r

«Grazie alla sua comprovata esperienza nel migliorare le prestazioni commerciali, alla profonda conoscenza delle partnership tra compagnie aeree e alla vasta esperienza internazionale, Ole continuerà a portare avanti le iniziative incentrate sul cliente che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come alleanza aerea premium a livello mondiale» ha dichiarato Robert Isom, ceo di American Airlines e attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'alleanza.\r

\r

Prima di Finnair, Orvér ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior - Gestione della rete in Qatar Airways; in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Air Berlin, Lot Polish Airlines e Sas.\r

\r

Orvér raccoglie il testimone dal ceo uscente, Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il ruolo di direttore commerciale in American Airlines.","post_title":"Oneworld: Ole Orvér è il nuovo ceo, in carica dal prossimo 1° aprile","post_date":"2026-02-25T11:59:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772020782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508180\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michela Martorelli[/caption]\r

\r

Safari Avventura, tour operator locale con organizzazione italo-tanzaniana e sede ad Arusha, rafforza il proprio posizionamento sul mercato grazie a una presenza diretta sul territorio e a un prodotto fortemente personalizzato.\r

Come sottolinea Michela Martorelli, responsabile commerciale di Safari Avventura tour operator in Tanzania, la forza dell’azienda risiede proprio nella sua doppia anima italiana e tanzaniana: «Essere presenti in Tanzania con un’organizzazione locale e italiana ci permette di offrire un’assistenza diretta e di garantire un servizio in lingua italiana con una conoscenza approfondita del territorio. Viviamo qui, conosciamo le strutture, monitoriamo costantemente la qualità e possiamo intervenire tempestivamente in caso di necessità».\r

\r

Sede ad Arusha\r

La sede di Arusha rappresenta un punto strategico per l’organizzazione dei safari nel circuito nord, che include icone naturalistiche come il parco nazionale del Serengeti, il parco nazionale del Tarangire, l’area di conservazione di Ngorongoro e il parco nazionale del lago Manyara. «Sono i parchi più richiesti – spiega Martorelli – e ognuno ha caratteristiche uniche. Anche con brevi trasferimenti si passa da paesaggi completamente diversi: colori, morfologia e fauna cambiano radicalmente. È un viaggio che non annoia mai».\r

Particolare rilievo viene dato al Serengeti, celebre per la Grande Migrazione e per l’eccezionale presenza di felini, così come al cratere di Ngorongoro, patrimonio Unesco e tra le aree più spettacolari del continente africano. Accanto ai grandi classici, Safari Avventura propone esperienze meno convenzionali come il lago Natron, noto per i suoi paesaggi suggestivi, e incontri culturali con le comunità locali.\r

L’offerta non si limita ai safari: il tour operator organizza trekking sul monte Kilimangiaro ed estensioni mare nell’arcipelago di Zanzibar, comprese le isole di Mafia e Pemba, gestendo direttamente tutti i servizi a terra e i voli domestici.\r

\r

Obiettivo personalizzazione\r

Un elemento distintivo è l’attenzione alla personalizzazione. «Non proponiamo pacchetti standard – evidenzia Martorelli – ma itinerari costruiti su misura in base al periodo, al target e alle esigenze specifiche del cliente. Anche nei safari di gruppo manteniamo numeri contenuti, con un massimo di 6-7 partecipanti per veicolo, per garantire un’esperienza autentica e immersiva».\r

Tra le novità di prodotto, l’inserimento di aree emergenti come il parco nazionale di Mkomazi, che ospita un importante progetto di tutela dei rinoceronti. «La Tanzania è un Paese che sta investendo molto nella conservazione, con una grande percentuale di territorio protetto tra parchi e riserve. Per noi è fondamentale lavorare in sinergia con la comunità locale e contribuire a uno sviluppo turistico responsabile» conclude Martorelli.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Safari Avventura, expertise locale e anima italiana per una Tanzania su misura","post_date":"2026-02-25T10:45:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772016330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Destinazione emergente nel cuore dell'Europa centrale, la Slovacchia offre un mix unico di diversità geografica ed esperienze di viaggio alla scoperta delle diverse anime del Paese. Una destinazione sicura, accessibile con collegamenti agevoli, sorprendentemente varia, di particolare interesse per il mercato italiano.\r

\r

«Il punto di forza del turismo slovacco risiede nella sua diversità. In pochi giorni è possibile passare dalle vette imponenti ai paesaggi collinari, dalle città storiche e vibranti a una natura incontaminata. Con attrazioni di unicità mondiale, oltre 180 castelli e numerosi siti Unesco, la Slovacchia è un museo a cielo aperto che celebra secoli di storia europea», ha spiegato Mária Schvarczová dell'ente del turismo slovacco.\r

\r

Di grande attrattiva per il mercato italiano, sono l’enogastronomia con ingredienti genuini come il formaggio bryndza e i celebri vini di Tokaj, definiti da Luigi XIV \"il vino dei re\", il turismo attivo e il benessere. Migliaia di chilometri di sentieri per il trekking e quasi 30 stazioni termali per ricaricare le batterie in luoghi ancora lontani dal turismo di massa, dove è possibile vivere un'esperienza autentica e tradizionale. Esperienze su misura per ogni stagione, dai fiori primaverili alle avventure estive fino alla magia invernale, rendono la destinazione interessante tutto l'anno.\r

\r

Facili e veloci i collegamenti dall'Italia con voli diretti. Bratislava è collegata con diverse città italiane. Inoltre, sono stati attivati nuovi voli diretti tra Roma e Košice. L'aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat dista solo un'ora da Bratislava, in alternativa per ulteriori voli giornalieri dall'Italia. Il Paese è facilmente percorribile grazie a un'efficiente rete di treni e autobus.\r

\r

Focus sulle regioni\r

\r

Tra storia, cultura e manieri, con l'imponente Castello di Spiš-Kihá, uno dei più grandi complessi castellani medievali d'Europa, e numerosi siti patrimonio Unesco, come la città mineraria di Banská Štiavnica e le chiese di legno, la Slovacchia è un paradiso per gli amanti della storia.\r

\r

Città vivaci, prodotto turistico chiave per un city break, Bratislava, la capitale, vanta un centro storico affascinante, un castello iconico e il titolo di \"città dell'incoronazione\" degli antichi re austro-ungarici, fiore all’occhiello della Regione di Bratislava.\r

\r

La Slovacchia Orientale offre esperienze uniche al mondo. Košice, la seconda città del Paese, capitale della cultura nel 2013, ospita la magnifica Cattedrale di Santa Elisabetta e sede della maratona più antica d'Europa. Esperienze uniche tra le miniere di opale più antiche del mondo e l'unico geyser freddo d’Europa a Herľany. A Bardejov, città medievale patrimonio Unesco tra le meglio conservate d'Europa, si scopre una meta un tempo amata dall'imperatrice Sissi.\r

\r

La Regione di Trenčín è attualmente sotto i riflettori internazionali. La città di Trenčín, capitale europea della cultura nel 2026, offre un programma ricco di eventi, concerti e mostre dal forte appeal culturale.\r

\r

La Regione di Trnava e i Carpazi è la regione delle terme e dell’\"Oro Liquido\". A soli 40 minuti dalla capitale, questa regione è celebre per le sue acque termali. A Piešťany la più grande e celebre città termale della Slovacchia, offrono trattamenti curativi per l'apparato muscolo-scheletrico, un richiamo per chi cerca vacanze di benessere e relax. La zona è anche il cuore della produzione vinicola dei Carpazi, dove il vino è considerato il vero \"oro liquido\" locale, inclusi i rinomati vini di Tokaj.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Slovacchia: una gemma nel cuore dell’Europa tra storia, natura e benessere","post_date":"2026-02-25T10:21:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["slovacchia"],"post_tag_name":["Slovacchia"]},"sort":[1772014875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508152\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Livigno[/caption]\r

\r

L'effetto Olimpiadi invernali si allunga sull'Italia. Secondo i dati a disposizione di Civitatis, le prenotazioni di attività nel Paese sono aumentate di quasi il 10% tra gennaio e febbraio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il ruolo dei grandi eventi sportivi come potente motore del turismo esperienziale.\r

\r

La crescita è stata trainata principalmente da viaggiatori spagnoli, argentini e italiani – sostenuti anche dal turismo interno – seguiti da messicani e brasiliani. Un dato che conferma sia il peso del mercato ispanofono sia il crescente interesse latinoamericano verso i grandi eventi sportivi ospitati in Europa.\r

\r

L’appuntamento olimpico, celebrato in località simbolo come Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio e Livigno, ha proiettato un’immagine rinnovata dell’Italia come destinazione invernale, capace di coniugare sport d’élite, patrimonio culturale e paesaggi alpini. Questo slancio si è tradotto in un maggiore interesse per visite guidate urbane, escursioni nelle Dolomiti ed esperienze culturali nelle città situate in prossimità delle sedi olimpiche.\r

Rafforzamento di immagine\r

Al di là dei risultati sportivi, Milano-Cortina 2026 ha rafforzato in modo significativo il posizionamento dell’Italia come meta attrattiva anche durante la stagione invernale. Tradizionalmente associata all’estate, alla gastronomia e al patrimonio artistico, la manifestazione olimpica ha valorizzato con forza la sua anima alpina e la qualità della sua offerta montana.\r

\r

Per il settore turistico, eventi di questa portata rappresentano un’opportunità strategica: ampliano la stagionalità, diversificano la domanda e generano una narrazione positiva e internazionale legata al Paese ospitante. Nel caso italiano, la combinazione di sport, paesaggio e cultura si è dimostrata un binomio vincente, capace di attrarre nuovi flussi e rafforzare l’immagine del Paese.\r

\r

La crescita, secondo Civitatis, non si è concentrata esclusivamente su Milano e Cortina d’Ampezzo, ma si è estesa anche ad altre sedi ufficiali e aree limitrofe. Venezia, situata nell’area di influenza dei Giochi Olimpici Invernali, ha registrato un aumento delle prenotazioni superiore al 12%, mentre Verona – una delle sedi ufficiali e teatro della cerimonia di chiusura – ha sperimentato un incremento di oltre il 30% nei primi due mesi dell’anno. Dati che dimostrano come l’evento abbia generato un effetto positivo diffuso, coinvolgendo non solo i poli strettamente sportivi, ma anche le destinazioni strategicamente collegate al circuito olimpico.\r

\r

In questo contesto, i viaggiatori che hanno scelto di raggiungere l’area olimpica hanno potuto arricchire il proprio soggiorno con esperienze come l’escursione alle Dolomiti da Venezia – uno dei grandi paesaggi naturali legati alla competizione – oppure la visita a una cantina sul lago di Garda con degustazione di vino e olio. Proposte che consentono di scoprire l’ambiente alpino e la tradizione enogastronomica del Nord Italia, andando oltre le competizioni sportive.\r

\r

","post_title":"Civitatis: gennaio e febbraio a +10% grazie all'effetto Olimpiadi","post_date":"2026-02-25T09:53:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772013231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Toscana è arrivata a Sanremo, dove resterà in rada per tutta la settimana del Festival, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva all’insegna della musica e dello spettacolo.\r

Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere si conferma partner ufficiale della manifestazione. La rinnovata partnership è stata presentata durante la conferenza organizzata da Rai Pubblicità e Rai.\r

Con la Crociera della musica, la compagnia ha confermato ancora una volta la volontà di partecipare con un concept originale, capace di unire il fascino del mare all’energia del Festival.\r

Il pilastro esperienziale dell’edizione 2026 è “Max forever – The party boat”, la residency esclusiva con protagonista Max Pezzali, ideata in collaborazione con Costa. A partire dal oggi e fino al 28 febbraio, l’artista è al centro di cinque performance speciali che accompagneranno le serate della crociera. Ogni sera è previsto un collegamento dalla nave con il teatro Ariston.\r

\r

Le serate\r

Ogni sera Costa Toscana si trasforma in un mondo diverso, dalla dance scintillante di Disco Night al ritmo cinematografico di Old West, dall’estetica digitale anni ’90 di Jolly Blue alla nostalgia condivisa di Happy Days, fino al romanticismo di Love Boat che chiude la settimana.\r

«Avevo da tempo l’idea di suonare su una nave, essendo fan delle crociere americane a tema. Parlando col mio team è venuta l’idea di contattare Costa che ha accolto con grande entusiasmo il tutto costruendo una vera e propria residency nella settimana del festival. Sto esaudendo uno dei miei sogni, chissà che questo primo progetto insieme non ci porti in futuro a fare una vera e propria \"Max forever cruise\"» commenta Max Pezzali.\r

Il 25 febbraio l’atmosfera cambierà scenario con Old West, tra scenografie e suggestioni ispirate all’immaginario cinematografico western, per un’esperienza immersiva dallo spirito avventuroso. Il giorno successivo, con Jolly Blue, sarà la volta dell’estetica pop e digitale degli anni ’90: total denim, colori iconici e quell’inconfondibile senso di leggerezza che ha reso il decennio un simbolo culturale ancora attuale.\r

Il 27 febbraio, con Happy Days, la nostalgia diventerà condivisione: una serata costruita intorno alle colonne sonore e ai ricordi più amati di un’intera generazione. A chiudere la settimana, il 28 febbraio, sarà Love Boat.\r

«Siamo orgogliosi di una partnership che continua a crescere e che ci permette di offrire ai nostri ospiti e alla città una prospettiva sorprendente sul Festival. Ogni anno il nostro impegno è quello di rinnovare la presenza con un concept originale, fedele alla nostra vocazione all'innovazione. Con Max Forever – The Party Boat portiamo sulla nave cinque performance esclusive con Max Pezzali unica guest star a bordo, trasformando Costa Toscana in un palco sul mare coinvolgente - ha dichiarato Giovanna Loi, vice president marketing & direct sales di Costa Crocier -. È un progetto di brand integration eccezionale, unico in Italia, reso possibile da una collaborazione corale con Rai, Rai Pubblicità e i nostri partner. La nave diventa un’esperienza pop immersiva, unendo musica, viaggio e intrattenimento in un palinsesto che evolve di anno in anno. Sanremo celebra la musica, Costa celebra il viaggio: è questa meraviglia condivisa che siamo orgogliosi di portare ancora una volta al pubblico e alla città».","post_title":"Parte stasera a Sanremo il \"Max forever – The party boat\" a bordo di Costa Toscana","post_date":"2026-02-24T11:35:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771932958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolto il primo evento inaugurale per La Spezia, città creativa Unesco per il design, titolo che dal 2025 inserisce La Spezia nella rete internazionale delle città che fanno della creatività un motore di sviluppo culturale e innovazione.\r

\r

Il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno la città verso un percorso di approfondimento, partecipazione e valorizzazione del proprio ruolo nel panorama del design internazionale.\r

\r

«Design è una parola anglosassone – spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - con un’origine latina chiara: de-signare, lasciare un segno. La Spezia ha lasciato un segno, ispirato dalla natura nel suo pieno rispetto e con un unico criterio per tutte le forme d’arte e artigianato, in una metamorfosi continua: dalle botteghe alla carpenteria pesante fino alla nautica sofisticata, dalla meccanica di precisione alla creatività digitale, dimostrando una resilienza che è tipica di chi sa guardare sempre oltre l'orizzonte. Il Design, per noi, è lasciare un segno culturale, la più alta forma di espressione intellettuale, una capacità estetica di interpretare il mondo: una sensibilità che unisce la sapienza classica alla visione del primo Futurismo che rende ogni nostra imbarcazione un’opera d’arte semovente che porta il nome della Spezia nel mondo – continua il Sindaco – Come Città Creativa Unesco per il Design, La Spezia non si ferma qui. Il genius loci continua consolidando la centralità della cultura, creatività e design come motori per uno sviluppo economico-sociale».\r

\r

L’obiettivo è continuare il processo di trasformazione della città attraverso la rigenerazione di spazi da destinare alla creatività e al potenziamento di strutture per la formazione e la ricerca; contribuendo alla sostenibilità dell’economia del mare diventando laboratorio internazionale per la nautica sostenibile e condividendo competenze e conoscenze con le altre realtà della Rete delle città Unesco; implementando scambi, relazioni e cooperazione con le Città delle Rete, in particolare con quelle costiere; promuovendo e sostenendo il design come strumento di inclusione sociale; ampliando le opportunità per creativi e professionisti di promuovere la creatività e il design al grande pubblico.\r

\r

«Nel design la visione è un elemento fondamentale ed è stato anche il fil rouge del percorso fatto in questi anni dall’amministrazione della Spezia e da Regione Liguria - aggiunge l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone - Questa città ha saputo mutare pelle, ha dato tanto al Paese ed è stata in grado di compiere una decisa virata verso il futuro, verso i tanti giovani che possono oggi crescere, vivere e lavorare qui esprimendo i loro talenti, da liguri e da spezzini. Questa lungimiranza, unita all’impegno e alla capacità di innovarsi, ha permesso alla Spezia di entrare in una rete di cui fanno parte città del calibro di Seoul, Berlino e Torino: un riconoscimento che ci eleva e ci riempie di orgoglio».","post_title":"La Spezia, città creativa Unesco per il Design","post_date":"2026-02-24T11:26:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771932380000]}]}}