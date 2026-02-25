Oneworld: Ole Orvér è il nuovo ceo, in carica dal prossimo 1° aprile Ole Orvér è il nuovo ceo di oneworld, che entrerà ufficialmente in carica il 1° aprile 2026. Di nazionalità svedese, Orvér vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di recente ha ricoperto il ruolo di chief commercial officer di Finnair, dove ha trasformato la strategia commerciale e di rete della compagnia aerea e introdotto importanti iniziative in materia di ricavi e fidelizzazione. «Grazie alla sua comprovata esperienza nel migliorare le prestazioni commerciali, alla profonda conoscenza delle partnership tra compagnie aeree e alla vasta esperienza internazionale, Ole continuerà a portare avanti le iniziative incentrate sul cliente che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come alleanza aerea premium a livello mondiale» ha dichiarato Robert Isom, ceo di American Airlines e attuale presidente del consiglio di amministrazione dell’alleanza. Prima di Finnair, Orvér ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior – Gestione della rete in Qatar Airways; in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Air Berlin, Lot Polish Airlines e Sas. Orvér raccoglie il testimone dal ceo uscente, Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il ruolo di direttore commerciale in American Airlines. Condividi

