Skyscanner apre alle opzioni ferroviarie: avviata la fase test in Italia Skyscanner si espande oltre i voli con l’introduzione della ricerca e prenotazione dei treni, consentendo ai viaggiatori di confrontare le opzioni di treno e aereo in un’unica ricerca. La nuova funzionalità, come riporta Travelmole, riflette le mutevoli abitudini di viaggio e la crescente domanda di soluzioni di trasporto più flessibili e sostenibili. L’aggiunta del treno è un passo fondamentale verso una piattaforma più multimodale, in cui i viaggiatori possono organizzare i propri viaggi in un unico luogo. Una ricerca commissionata da Skyscanner evidenzia il cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori. In media, un viaggiatore su quattro desidera vedere le opzioni del treno accanto ai voli, e il 21% afferma che sarebbe più propenso a scegliere il treno se potesse confrontarlo direttamente con le tariffe aeree. Anche la sostenibilità è un fattore importante, con l’81% dei viaggiatori che afferma di essere importante, sebbene molti trovino ancora difficile fare scelte di viaggio più attente all’ambiente. La nuova funzionalità mira a semplificare il processo decisionale visualizzando tempi di percorrenza, percorsi e prezzi in un unico luogo. Quando il treno è un’alternativa praticabile – in genere per viaggi inferiori alle otto ore, diretti o con una breve coincidenza – le opzioni ferroviarie vengono visualizzate accanto ai risultati dei voli, consentendo ai viaggiatori di confrontare a colpo d’occhio e selezionare l’opzione migliore. La fase test La ricerca ferroviaria è attualmente in fase di test su tratte selezionate nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Corea del Sud. I viaggiatori in Europa, Asia e Australia potrebbero già visualizzare le opzioni ferroviarie, con viaggi ricercabili fino a 90 giorni in anticipo . Si prevede che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre tratte. Le prenotazioni vengono effettuate tramite partner come Trip.com, che collabora con i principali operatori ferroviari come Eurostar, Renfe, Deutsche Bahn e Italo . Il servizio è attualmente disponibile per l’acquisto di biglietti in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skyscanner si espande oltre i voli con l'introduzione della ricerca e prenotazione dei treni, consentendo ai viaggiatori di confrontare le opzioni di treno e aereo in un'unica ricerca. La nuova funzionalità, come riporta Travelmole, riflette le mutevoli abitudini di viaggio e la crescente domanda di soluzioni di trasporto più flessibili e sostenibili. L'aggiunta del treno è un passo fondamentale verso una piattaforma più multimodale, in cui i viaggiatori possono organizzare i propri viaggi in un unico luogo. Una ricerca commissionata da Skyscanner evidenzia il cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori. In media, un viaggiatore su quattro desidera vedere le opzioni del treno accanto ai voli, e il 21% afferma che sarebbe più propenso a scegliere il treno se potesse confrontarlo direttamente con le tariffe aeree. Anche la sostenibilità è un fattore importante, con l'81% dei viaggiatori che afferma di essere importante, sebbene molti trovino ancora difficile fare scelte di viaggio più attente all'ambiente. La nuova funzionalità mira a semplificare il processo decisionale visualizzando tempi di percorrenza, percorsi e prezzi in un unico luogo. Quando il treno è un'alternativa praticabile – in genere per viaggi inferiori alle otto ore, diretti o con una breve coincidenza – le opzioni ferroviarie vengono visualizzate accanto ai risultati dei voli, consentendo ai viaggiatori di confrontare a colpo d'occhio e selezionare l'opzione migliore. La fase test La ricerca ferroviaria è attualmente in fase di test su tratte selezionate nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Corea del Sud. I viaggiatori in Europa, Asia e Australia potrebbero già visualizzare le opzioni ferroviarie, con viaggi ricercabili fino a 90 giorni in anticipo . Si prevede che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre tratte. Le prenotazioni vengono effettuate tramite partner come Trip.com, che collabora con i principali operatori ferroviari come Eurostar, Renfe, Deutsche Bahn e Italo . Il servizio è attualmente disponibile per l'acquisto di biglietti in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. [post_title] => Skyscanner apre alle opzioni ferroviarie: avviata la fase test in Italia [post_date] => 2026-02-25T12:59:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772024373000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels. «Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels. Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”. La masseria La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio. La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta. Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio. «La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. [post_title] => Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet [post_date] => 2026-02-25T12:40:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023213000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo Marzo 2026 prende il via con il primo sciopero proclamato per venerdì 6 marzo. Ad incrociare le braccia sono i lavoratori del trasporto pubblico locale in Campania, in particolare nella zona di Napoli. La protesta è indetta da OSP Faisa-Confail e riguarda il personale della Divisione Ferro e il personale viaggiante delle Linee Vesuviane della società EAV di Napoli. Sciopero anche nella giornata di sabato 7 marzo. Questa volta la protesta coinvolgerà tutto il personale del trasporto aereo nazionale, visto che incroceranno le braccia i lavoratori ENAV in servizio presso l’Acc di Roma. A seguire gli orari della protesta così suddivisi: Sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, indetto da Astra. Sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, proclamato da Rsa Filt-Cgil. Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da Rsa Ugl-ta. Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, proclamato da Rsa Uilt-Uil. Sciopero nazionale 9 marzo 2026 Da segnalare poi lo sciopero generale nazionale di lunedì 9 marzo 2026 proclamato da Slai-Cobas per il Sindacato di Classe. A incrociare le braccia questa volta saranno tutti i lavoratori di tutti i comparti, pubblici, privati e del settore cooperativo. In questo caso la protesta sarà generale e coinvolgerà tutto il settore dei trasporti pubblici, ma anche la logistica e mobilità di diverse città. Non si esclude anche uno stop del servizio ferroviario, ma bisogna attendere anche comunicazioni ufficiali da parte di Trenord e Trenitalia. Infine il 21 marzo 2026 stop al trasporto aereo con una protesta della durata di 24 h proclamata da Ost Cub Trasporti. Nel dettaglio la protesta riguarda: tutto il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ma anche il personale della società Alha presso l’aeroporto di Milano Malpensa. [post_title] => Tutti gli scioperi di marzo. Dall'Enav, all'agitazione generale del 7 [post_date] => 2026-02-25T12:14:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772021646000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato in questi giorni a Taranto ai lavori del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”, creato dalle sssociazioni MedCruise – The Association of Mediterranean Cruise Ports e AIVP – Association Internationale Villes et Ports, di cui l’Ente è socio da anni. Le attività hanno coinvolto circa 30 persone da 5 paesi (Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo), tutti professionisti del mondo portuale. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’AdSP del Mar Ionio, e si tratta del primo incontro in presenza del gruppo di lavoro, nato nel 2021, che mira a migliorare l'impatto positivo delle attività crocieristiche, promuovendo al contempo una maggiore integrazione con le comunità locali e gli ambienti urbani. L’evento è stato dedicato allo scambio di best practices in ambito di sostenibilità, governance e mobilità, con un focus particolare su community engagement e flow mobility. «La nostra adesione ad AIVP e MedCruise – spiega il presidente dell’AdSP del Mar Ligure orientale Bruno Pisano - testimonia il valore strategico che attribuiamo al rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico. Grazie ai progetti attualmente in fase di realizzazione, questo comparto è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Riteniamo fondamentale che tale sviluppo sia accompagnato da una gestione improntata alla sostenibilità, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Per questo motivo siamo costantemente impegnati nell’individuare le soluzioni più efficaci affinché l’integrazione tra attività portuali e contesto urbano avvenga in modo equilibrato e armonioso, generando valore per l’intero territorio». [post_title] => AdSP al Cruise &Port Cities, rafforzare le destinazioni crocieristiche attraverso il rapporto città-porto [post_date] => 2026-02-25T10:17:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772014645000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hotel Aria Palace, il nuovo progetto di ospitalità di Omnia Hotels apre in anteprima a pochi passi dal teatro dell'Opera di Roma e da via Nazionale. Nato dalla completa ristrutturazione di un edificio storico già conosciuto come hotel Mondial in via Torino, l'hotel sarà pienamente operativo nei prossimi mesi, con l’attivazione progressiva di tutti i servizi. Ispirato al mondo dell’opera lirica, l'hotel offre 90 camere e suite suddivise in diverse tipologie, tutte caratterizzate da ambienti luminosi e bagni concepiti come veri luoghi di benessere. Due le sale dedicate ai grandi maestri, Ssala Puccini e sala Verdi, che si trovano al piano ammezzato con luce naturale, ideali per eventi privati e riunioni oltre ad ulteriori spazi per occasioni speciali, come l’Opera Lounge, ambiente dedicato al relax e agli incontri e la sala Vivaldi dedicata alla prima colazione e allo stesso tempo spazio polifunzionale. I punti più iconici dell’hotel saranno al quinto e sesto piano con il Terrace Allegro Restaurant e il Roof Dome Pool Bar, che uniscono ristorante, bar panoramico e piscina con vista sui tetti e sulle cupole della città. Il progetto «Aria Palace è un progetto di rinascita in chiave contemporanea, che restituisce alla città un edificio storico riqualificato sia da un punto di vista strutturale che impiantistico tenendo conto delle più innovative tecnologie legate alla sostenibilità energetica - spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. Volevamo creare un luogo capace di dialogare con l’anima culturale di Roma, offrendo allo stesso tempo servizi moderni e un’identità forte». La posizione è uno dei punti di forza dell’hotel: nel cuore della città, consente di raggiungere facilmente a piedi luoghi strategici e monumentali, da piazza della Repubblica alla stazione Termini, dalla basilica di Santa Maria Maggiore ai Fori Imperiali. dal palazzo del Quirinale al centro storico. [post_title] => Omnia Hotels annuncia il pre-opening dell'Aria Palace [post_date] => 2026-02-24T11:58:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771934317000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova rotta targata Finnair che collegherà Helsinki con Torino sarà annuale e non stagionale come inizialmente previsto. La compagnia aera finlandese ha infatti annunciato la modifica di operativo, che prevede voli annuali anche sulle altre due novità dell'estate, e cioè le rotte per Lussemburgo e Valencia. «Stiamo sviluppando costantemente il nostro network e aumentando la capacità dove meglio risponde alle esigenze dei nostri passeggeri. I collegamenti durante tutto l'anno garantiscono ai nostri clienti opzioni di viaggio flessibili e affidabili in tutte le stagioni» spiega Antti Tolvanen, vicepresidente senior di Finnair, network and revenue optimisation. Ci sono molti passeggeri business e in transito dal Lussemburgo a Helsinki e poi verso la vasta rete di Finnair. I collegamenti con il Lussemburgo aumenteranno da tre servizi settimanali in estate a quattro servizi settimanali nella stagione invernale. Valencia offre una vacanza in una città soleggiata in pieno inverno, mentre Torino, è particolarmente adatta agli appassionati di sport invernali. Il vettore volerà a Caselle una volta alla settimana durante tutta la stagione invernale e due volte alla settimana durante l'alta stagione degli sport invernali, da gennaio a marzo. Nell'estate, Finnair vola a Torino tre volte alla settimana. I voli settimanali per Valencia continueranno durante l'inverno con quattro frequenze settimanali. Tra le rotte già annunciate, anche quelle per Stavanger e Umeå continueranno per tutto l'anno. Il prossimo inverno ci saranno nove voli settimanali per Stavanger, di cui sei in partenza da Helsinki con scalo a Stoccolma Arlanda e tre diretti a Stavanger. Tutti i voli di ritorno da Stavanger a Helsinki fanno scalo a Stoccolma, favorendo anche i viaggi tra Stavanger e Stoccolma. In inverno sono previsti 10 voli settimanali per Umeå, operati via Vaasa. L'anno scorso Finnair ha annunciato 12 nuove destinazioni europee per la summer 2026; la compagnia inizierà anche voli diretti per Toronto a maggio e aprirà una nuova rotta per Melbourne, a ottobre. [post_title] => Finnair: la Torino-Helsinki sarà operata tutto l'anno, con fino a 3 voli settimanali [post_date] => 2026-02-24T11:37:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771933060000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508088" align="alignleft" width="450"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption] La Farnesina mette in allerta i turisti italiani sulla destinazione Messico. leggimo le dichiarazioni del ministero delgi esteri. «A seguito di un intervento delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata nello Stato di Jalisco, nella giornata del 22 febbraio si sono registrate gravi turbative dell’ordine pubblico in diverse aree del Paese. Sono stati segnalati blocchi stradali, sparatorie e altri episodi di violenza, in particolare negli Stati di Jalisco (incluse Guadalajara e Puerto Vallarta), Baja California, Guanajuato, Michoacán, nonché in altre zone limitrofe. Nel corso della giornata del 23 febbraio la situazione appare in fase di progressiva normalizzazione - a partire da Città del Messico e negli Stati di Yucatan e Quintana Roo - e la viabilità è stata ripristinata in tutto il Paese. Gli aeroporti restano operativi in tutto il Paese; tuttavia, alcune compagnie aeree hanno sospeso in via precauzionale i voli per Guadalajara e Puerto Vallarta. Resta attivo lo stato di allerta nello Stato di Jalisco. Alla luce della perdurante fluidità della situazione di sicurezza, si raccomanda ai connazionali – turisti e residenti – di evitare spostamenti non strettamente necessari, in particolare negli Stati di Jalisco, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas. Si invitano i connazionali a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità statali e federali, a evitare assembramenti e aree interessate da operazioni di sicurezza, e a monitorare costantemente i media locali per eventuali aggiornamenti». Anche se gli spostamenti si stanno regolarizzando per ora la segnalazione della Farnesina rimane invariata. [post_title] => Farnesina: gli italiani in Messico evitino spostamenti non necessari [post_date] => 2026-02-24T11:19:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771931970000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates e Aeroporti di Roma uniscono le forze a sostegno dell'accessibilità dei viaggi: se oggi nel mondo sono oltre 100 milioni le persone autistiche e/o con sensibilità sensoriali e il 78% di loro rinuncia a viaggiare per paura di trovarsi in ambienti sconosciuti, abbattere queste “barriere invisibili” diventa una possibilità concreta. Con questi obiettivi è nata la “Travel Rehearsal” organizzata presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino lo scorso 21 febbraio. La tappa di Roma è parte integrante di una strategia globale volta a garantire un’inclusività totale. Il programma “Travel Rehearsal” è stato infatti avviato per la prima volta presso l’hub di Emirates a Dubai ed è stato progressivamente esteso a numerose città e snodi strategici in tutto il mondo. Portando la propria esperienza nel nostro Paese, il vettore stabilisce un nuovo standard internazionale di accessibilità nel settore dell’aviazione. La scelta dell’aeroporto di Roma Fiumicino sottolinea un messaggio molto forte: la possibilità di viaggiare senza richiedere assistenza di operatori qualificati deve essere sempre garantita. Questo impegno si traduce in infrastrutture aeroportuali in grado di garantire un ambiente inclusivo per tutti i passeggeri, rispondendo a esigenze sia visibili che invisibili. Questa simulazione di viaggio su larga scala è stata realizzata con successo grazie alla collaborazione con l’Angsa Lazio Aps (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo). All'evento hanno partecipato 12 bambini e giovani adulti, accompagnati da 16 caregiver, che hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con il terminal di un grande aeroporto internazionale. Simulando le procedure di check-in, i controlli di sicurezza e l’imbarco, i partecipanti hanno avuto la possibilità di attraversare gli spazi aeroportuali insieme a tutti i passeggeri dello scalo. Questo approccio micro-esperienziale è fondamentale per ridurre lo stress e l’ansia e per consentire alle persone autistiche e con sensibilità sensoriali di gestire meglio le proprie reazioni in previsione di un viaggio vero e proprio, permettendo alle famiglie di anticipare percorsi ed i vari step prima dell’imbarco, prevenendo eventuali criticità con largo anticipo rispetto al giorno della partenza. «Nessun passeggero dovrebbe mai sentirsi escluso dalla bellezza di scoprire il mondo a causa di una barriera invisibile - ha dichiarato Marco D’ilario, country manager Italia di Emirates - Abbiamo il dovere di trasformare l’incertezza in fiducia e l’ansia in entusiasmo. Attraverso questa iniziativa, non ci limitiamo a spiegare come si vola, ma restituiamo a migliaia di persone il diritto fondamentale di sognare e di vivere una vacanza con la serenità che meritano. Ogni sorriso che vediamo oggi ai banchi del check-in ci conferma che un cielo senza barriere è finalmente possibile». «L’iniziativa del 21 febbraio nasce dalla volontà di trasformare un’esperienza potenzialmente percepita come complessa in un’opportunità accessibile e consapevole - ha aggiunto Veronica Pamio, svp External Affairs, Sustainability and Destination Management di Aeroporti di Roma -. Offrire ai ragazzi e alle loro famiglie un percorso dedicato all’interno dell’aeroporto significa accompagnarli, passo dopo passo, in un ambiente ad alta intensità di stimoli, rafforzando la fiducia nel viaggio come esperienza possibile. Insieme a Emirates e Angsa Lazio Aps, abbiamo dato vita a un’iniziativa che va oltre la singola giornata: un modello di collaborazione capace di generare valore sociale e di ampliare, le opportunità di mobilità, autonomia e scelta individuale. L’inclusione per noi – ha concluso - non è un progetto a sé, ma un principio guida della nostra strategia di sviluppo. Continueremo a investire con determinazione affinché l’esperienza aeroportuale sia sempre più accogliente, accessibile e progettata intorno alle persone, nella convinzione che la mobilità sia un diritto che crea opportunità e permette di guardare al proprio futuro». [gallery ids="508068,508067,508069"] [post_title] => Aeroporti di Roma ed Emirates uniscono le forze per un viaggio più accessibile [post_date] => 2026-02-24T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771929922000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno portato sui convogli di Trenord 1,3 milioni di viaggiatori in più, che nelle settimane dei Giochi si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete. Dal 6 al 22 febbraio, l’azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l’offerta di oltre 200.000 treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno. Sul collegamento fra Milano e la Valtellina, che è stato riorganizzato per offrire una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, hanno viaggiato 483.000 passeggeri: è il 64% in più rispetto alle frequentazioni abituali. Le linee suburbane di Milano - che collegavano direttamente a Santagiulia Ice Hockey Arena, Milano Speed Skating Stadium, Milano Rho Ice Hockey Arena e al Villaggio Olimpico a Milano Scalo Romana - sono state utilizzate da 6 milioni di passeggeri, il 15% in più. Nei giorni dell’evento il Centro Operativo di Trenord, attivo 24 ore su 24, ha coordinato un servizio di oltre 2.500 corse al giorno, per garantire la regolarità degli spostamenti dei passeggeri diretti alle venue olimpiche e alle altre destinazioni. Complessivamente, gli operatori di assistenza e security hanno svolto 17mila ore di presìdi nelle stazioni, sulle banchine, sui treni. Inoltre, sette biglietterie – Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico – hanno prolungato l’orario di apertura, garantendo in totale oltre 260 ore aggiuntive di servizio. [post_title] => Trenord: 1,3 milioni di passeggeri in più durante le Olimpiadi di Milano-Cortina [post_date] => 2026-02-24T10:23:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771928613000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "skyscanner apre alle opzioni ferroviarie avviata la fase test in italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2048,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skyscanner si espande oltre i voli con l'introduzione della ricerca e prenotazione dei treni, consentendo ai viaggiatori di confrontare le opzioni di treno e aereo in un'unica ricerca.\r

La nuova funzionalità, come riporta Travelmole, riflette le mutevoli abitudini di viaggio e la crescente domanda di soluzioni di trasporto più flessibili e sostenibili. L'aggiunta del treno è un passo fondamentale verso una piattaforma più multimodale, in cui i viaggiatori possono organizzare i propri viaggi in un unico luogo.\r

Una ricerca commissionata da Skyscanner evidenzia il cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori. In media, un viaggiatore su quattro desidera vedere le opzioni del treno accanto ai voli, e il 21% afferma che sarebbe più propenso a scegliere il treno se potesse confrontarlo direttamente con le tariffe aeree. Anche la sostenibilità è un fattore importante, con l'81% dei viaggiatori che afferma di essere importante, sebbene molti trovino ancora difficile fare scelte di viaggio più attente all'ambiente.\r

La nuova funzionalità mira a semplificare il processo decisionale visualizzando tempi di percorrenza, percorsi e prezzi in un unico luogo. Quando il treno è un'alternativa praticabile – in genere per viaggi inferiori alle otto ore, diretti o con una breve coincidenza – le opzioni ferroviarie vengono visualizzate accanto ai risultati dei voli, consentendo ai viaggiatori di confrontare a colpo d'occhio e selezionare l'opzione migliore.\r

\r

La fase test\r

La ricerca ferroviaria è attualmente in fase di test su tratte selezionate nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Corea del Sud. I viaggiatori in Europa, Asia e Australia potrebbero già visualizzare le opzioni ferroviarie, con viaggi ricercabili fino a 90 giorni in anticipo . Si prevede che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre tratte.\r

Le prenotazioni vengono effettuate tramite partner come Trip.com, che collabora con i principali operatori ferroviari come Eurostar, Renfe, Deutsche Bahn e Italo . Il servizio è attualmente disponibile per l'acquisto di biglietti in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.\r

","post_title":"Skyscanner apre alle opzioni ferroviarie: avviata la fase test in Italia","post_date":"2026-02-25T12:59:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772024373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels.\r

«Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”.\r

\r

La masseria\r

La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio.\r

La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta.\r

Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio.\r

«La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.\r

","post_title":"Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet","post_date":"2026-02-25T12:40:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772023213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo Marzo 2026 prende il via con il primo sciopero proclamato per venerdì 6 marzo. Ad incrociare le braccia sono i lavoratori del trasporto pubblico locale in Campania, in particolare nella zona di Napoli. La protesta è indetta da OSP Faisa-Confail e riguarda il personale della Divisione Ferro e il personale viaggiante delle Linee Vesuviane della società EAV di Napoli. \r

\r

Sciopero anche nella giornata di sabato 7 marzo. Questa volta la protesta coinvolgerà tutto il personale del trasporto aereo nazionale, visto che incroceranno le braccia i lavoratori ENAV in servizio presso l’Acc di Roma. A seguire gli orari della protesta così suddivisi: Sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, indetto da Astra. Sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, proclamato da Rsa Filt-Cgil. Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da Rsa Ugl-ta. Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, proclamato da Rsa Uilt-Uil.\r

Sciopero nazionale 9 marzo 2026\r

Da segnalare poi lo sciopero generale nazionale di lunedì 9 marzo 2026 proclamato da Slai-Cobas per il Sindacato di Classe. A incrociare le braccia questa volta saranno tutti i lavoratori di tutti i comparti, pubblici, privati e del settore cooperativo.\r

\r

In questo caso la protesta sarà generale e coinvolgerà tutto il settore dei trasporti pubblici, ma anche la logistica e mobilità di diverse città. Non si esclude anche uno stop del servizio ferroviario, ma bisogna attendere anche comunicazioni ufficiali da parte di Trenord e Trenitalia.\r

\r

Infine il 21 marzo 2026 stop al trasporto aereo con una protesta della durata di 24 h proclamata da Ost Cub Trasporti. Nel dettaglio la protesta riguarda: tutto il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ma anche il personale della società Alha presso l’aeroporto di Milano Malpensa.","post_title":"Tutti gli scioperi di marzo. Dall'Enav, all'agitazione generale del 7","post_date":"2026-02-25T12:14:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772021646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato in questi giorni a Taranto ai lavori del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”, creato dalle sssociazioni MedCruise – The Association of Mediterranean Cruise Ports e AIVP – Association Internationale Villes et Ports, di cui l’Ente è socio da anni. Le attività hanno coinvolto circa 30 persone da 5 paesi (Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo), tutti professionisti del mondo portuale.\r

\r

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’AdSP del Mar Ionio, e si tratta del primo incontro in presenza del gruppo di lavoro, nato nel 2021, che mira a migliorare l'impatto positivo delle attività crocieristiche, promuovendo al contempo una maggiore integrazione con le comunità locali e gli ambienti urbani.\r

\r

L’evento è stato dedicato allo scambio di best practices in ambito di sostenibilità, governance e mobilità, con un focus particolare su community engagement e flow mobility.\r

\r

«La nostra adesione ad AIVP e MedCruise – spiega il presidente dell’AdSP del Mar Ligure orientale Bruno Pisano - testimonia il valore strategico che attribuiamo al rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico. Grazie ai progetti attualmente in fase di realizzazione, questo comparto è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Riteniamo fondamentale che tale sviluppo sia accompagnato da una gestione improntata alla sostenibilità, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Per questo motivo siamo costantemente impegnati nell’individuare le soluzioni più efficaci affinché l’integrazione tra attività portuali e contesto urbano avvenga in modo equilibrato e armonioso, generando valore per l’intero territorio».","post_title":"AdSP al Cruise &Port Cities, rafforzare le destinazioni crocieristiche attraverso il rapporto città-porto","post_date":"2026-02-25T10:17:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772014645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Aria Palace, il nuovo progetto di ospitalità di Omnia Hotels apre in anteprima a pochi passi dal teatro dell'Opera di Roma e da via Nazionale.\r

\r

Nato dalla completa ristrutturazione di un edificio storico già conosciuto come hotel Mondial in via Torino, l'hotel sarà pienamente operativo nei prossimi mesi, con l’attivazione progressiva di tutti i servizi.\r

\r

Ispirato al mondo dell’opera lirica, l'hotel offre 90 camere e suite suddivise in diverse tipologie, tutte caratterizzate da ambienti luminosi e bagni concepiti come veri luoghi di benessere.\r

\r

Due le sale dedicate ai grandi maestri, Ssala Puccini e sala Verdi, che si trovano al piano ammezzato con luce naturale, ideali per eventi privati e riunioni oltre ad ulteriori spazi per occasioni speciali, come l’Opera Lounge, ambiente dedicato al relax e agli incontri e la sala Vivaldi dedicata alla prima colazione e allo stesso tempo spazio polifunzionale.\r

\r

I punti più iconici dell’hotel saranno al quinto e sesto piano con il Terrace Allegro Restaurant e il Roof Dome Pool Bar, che uniscono ristorante, bar panoramico e piscina con vista sui tetti e sulle cupole della città.\r

Il progetto\r

«Aria Palace è un progetto di rinascita in chiave contemporanea, che restituisce alla città un edificio storico riqualificato sia da un punto di vista strutturale che impiantistico tenendo conto delle più innovative tecnologie legate alla sostenibilità energetica - spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. Volevamo creare un luogo capace di dialogare con l’anima culturale di Roma, offrendo allo stesso tempo servizi moderni e un’identità forte».\r

\r

La posizione è uno dei punti di forza dell’hotel: nel cuore della città, consente di raggiungere facilmente a piedi luoghi strategici e monumentali, da piazza della Repubblica alla stazione Termini, dalla basilica di Santa Maria Maggiore ai Fori Imperiali. dal palazzo del Quirinale al centro storico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Omnia Hotels annuncia il pre-opening dell'Aria Palace","post_date":"2026-02-24T11:58:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771934317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova rotta targata Finnair che collegherà Helsinki con Torino sarà annuale e non stagionale come inizialmente previsto. La compagnia aera finlandese ha infatti annunciato la modifica di operativo, che prevede voli annuali anche sulle altre due novità dell'estate, e cioè le rotte per Lussemburgo e Valencia.\r

\r

«Stiamo sviluppando costantemente il nostro network e aumentando la capacità dove meglio risponde alle esigenze dei nostri passeggeri. I collegamenti durante tutto l'anno garantiscono ai nostri clienti opzioni di viaggio flessibili e affidabili in tutte le stagioni» spiega Antti Tolvanen, vicepresidente senior di Finnair, network and revenue optimisation.\r

\r

Ci sono molti passeggeri business e in transito dal Lussemburgo a Helsinki e poi verso la vasta rete di Finnair. I collegamenti con il Lussemburgo aumenteranno da tre servizi settimanali in estate a quattro servizi settimanali nella stagione invernale.\r

\r

Valencia offre una vacanza in una città soleggiata in pieno inverno, mentre Torino, è particolarmente adatta agli appassionati di sport invernali. Il vettore volerà a Caselle una volta alla settimana durante tutta la stagione invernale e due volte alla settimana durante l'alta stagione degli sport invernali, da gennaio a marzo. Nell'estate, Finnair vola a Torino tre volte alla settimana. I voli settimanali per Valencia continueranno durante l'inverno con quattro frequenze settimanali.\r

\r

Tra le rotte già annunciate, anche quelle per Stavanger e Umeå continueranno per tutto l'anno. Il prossimo inverno ci saranno nove voli settimanali per Stavanger, di cui sei in partenza da Helsinki con scalo a Stoccolma Arlanda e tre diretti a Stavanger. Tutti i voli di ritorno da Stavanger a Helsinki fanno scalo a Stoccolma, favorendo anche i viaggi tra Stavanger e Stoccolma. In inverno sono previsti 10 voli settimanali per Umeå, operati via Vaasa.\r

\r

L'anno scorso Finnair ha annunciato 12 nuove destinazioni europee per la summer 2026; la compagnia inizierà anche voli diretti per Toronto a maggio e aprirà una nuova rotta per Melbourne, a ottobre.\r

\r

","post_title":"Finnair: la Torino-Helsinki sarà operata tutto l'anno, con fino a 3 voli settimanali","post_date":"2026-02-24T11:37:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771933060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508088\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption]\r

\r

La Farnesina mette in allerta i turisti italiani sulla destinazione Messico. leggimo le dichiarazioni del ministero delgi esteri.\r

\r

«A seguito di un intervento delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata nello Stato di Jalisco, nella giornata del 22 febbraio si sono registrate gravi turbative dell’ordine pubblico in diverse aree del Paese.\r

\r

Sono stati segnalati blocchi stradali, sparatorie e altri episodi di violenza, in particolare negli Stati di Jalisco (incluse Guadalajara e Puerto Vallarta), Baja California, Guanajuato, Michoacán, nonché in altre zone limitrofe. Nel corso della giornata del 23 febbraio la situazione appare in fase di progressiva normalizzazione - a partire da Città del Messico e negli Stati di Yucatan e Quintana Roo - e la viabilità è stata ripristinata in tutto il Paese. Gli aeroporti restano operativi in tutto il Paese; tuttavia, alcune compagnie aeree hanno sospeso in via precauzionale i voli per Guadalajara e Puerto Vallarta.\r

\r

Resta attivo lo stato di allerta nello Stato di Jalisco.\r

\r

Alla luce della perdurante fluidità della situazione di sicurezza, si raccomanda ai connazionali – turisti e residenti – di evitare spostamenti non strettamente necessari, in particolare negli Stati di Jalisco, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas.\r

\r

Si invitano i connazionali a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità statali e federali, a evitare assembramenti e aree interessate da operazioni di sicurezza, e a monitorare costantemente i media locali per eventuali aggiornamenti».\r

\r

Anche se gli spostamenti si stanno regolarizzando per ora la segnalazione della Farnesina rimane invariata.","post_title":"Farnesina: gli italiani in Messico evitino spostamenti non necessari","post_date":"2026-02-24T11:19:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771931970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates e Aeroporti di Roma uniscono le forze a sostegno dell'accessibilità dei viaggi: se oggi nel mondo sono oltre 100 milioni le persone autistiche e/o con sensibilità sensoriali e il 78% di loro rinuncia a viaggiare per paura di trovarsi in ambienti sconosciuti, abbattere queste “barriere invisibili” diventa una possibilità concreta. Con questi obiettivi è nata la “Travel Rehearsal” organizzata presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino lo scorso 21 febbraio.\r

\r

La tappa di Roma è parte integrante di una strategia globale volta a garantire un’inclusività totale. Il programma “Travel Rehearsal” è stato infatti avviato per la prima volta presso l’hub di Emirates a Dubai ed è stato progressivamente esteso a numerose città e snodi strategici in tutto il mondo. Portando la propria esperienza nel nostro Paese, il vettore stabilisce un nuovo standard internazionale di accessibilità nel settore dell’aviazione. La scelta dell’aeroporto di Roma Fiumicino sottolinea un messaggio molto forte: la possibilità di viaggiare senza richiedere assistenza di operatori qualificati deve essere sempre garantita. Questo impegno si traduce in infrastrutture aeroportuali in grado di garantire un ambiente inclusivo per tutti i passeggeri, rispondendo a esigenze sia visibili che invisibili.\r

\r

Questa simulazione di viaggio su larga scala è stata realizzata con successo grazie alla collaborazione con l’Angsa Lazio Aps (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo). All'evento hanno partecipato 12 bambini e giovani adulti, accompagnati da 16 caregiver, che hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con il terminal di un grande aeroporto internazionale. Simulando le procedure di check-in, i controlli di sicurezza e l’imbarco, i partecipanti hanno avuto la possibilità di attraversare gli spazi aeroportuali insieme a tutti i passeggeri dello scalo. Questo approccio micro-esperienziale è fondamentale per ridurre lo stress e l’ansia e per consentire alle persone autistiche e con sensibilità sensoriali di gestire meglio le proprie reazioni in previsione di un viaggio vero e proprio, permettendo alle famiglie di anticipare percorsi ed i vari step prima dell’imbarco, prevenendo eventuali criticità con largo anticipo rispetto al giorno della partenza.\r

\r

«Nessun passeggero dovrebbe mai sentirsi escluso dalla bellezza di scoprire il mondo a causa di una barriera invisibile - ha dichiarato Marco D’ilario, country manager Italia di Emirates - Abbiamo il dovere di trasformare l’incertezza in fiducia e l’ansia in entusiasmo. Attraverso questa iniziativa, non ci limitiamo a spiegare come si vola, ma restituiamo a migliaia di persone il diritto fondamentale di sognare e di vivere una vacanza con la serenità che meritano. Ogni sorriso che vediamo oggi ai banchi del check-in ci conferma che un cielo senza barriere è finalmente possibile».\r

\r

«L’iniziativa del 21 febbraio nasce dalla volontà di trasformare un’esperienza potenzialmente percepita come complessa in un’opportunità accessibile e consapevole - ha aggiunto Veronica Pamio, svp External Affairs, Sustainability and Destination Management di Aeroporti di Roma -. Offrire ai ragazzi e alle loro famiglie un percorso dedicato all’interno dell’aeroporto significa accompagnarli, passo dopo passo, in un ambiente ad alta intensità di stimoli, rafforzando la fiducia nel viaggio come esperienza possibile. Insieme a Emirates e Angsa Lazio Aps, abbiamo dato vita a un’iniziativa che va oltre la singola giornata: un modello di collaborazione capace di generare valore sociale e di ampliare, le opportunità di mobilità, autonomia e scelta individuale. L’inclusione per noi – ha concluso - non è un progetto a sé, ma un principio guida della nostra strategia di sviluppo. Continueremo a investire con determinazione affinché l’esperienza aeroportuale sia sempre più accogliente, accessibile e progettata intorno alle persone, nella convinzione che la mobilità sia un diritto che crea opportunità e permette di guardare al proprio futuro».\r

\r

[gallery ids=\"508068,508067,508069\"]","post_title":"Aeroporti di Roma ed Emirates uniscono le forze per un viaggio più accessibile","post_date":"2026-02-24T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771929922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno portato sui convogli di Trenord 1,3 milioni di viaggiatori in più, che nelle settimane dei Giochi si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete. Dal 6 al 22 febbraio, l’azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l’offerta di oltre 200.000 treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno.\r

Sul collegamento fra Milano e la Valtellina, che è stato riorganizzato per offrire una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, hanno viaggiato 483.000 passeggeri: è il 64% in più rispetto alle frequentazioni abituali.\r

Le linee suburbane di Milano - che collegavano direttamente a Santagiulia Ice Hockey Arena, Milano Speed Skating Stadium, Milano Rho Ice Hockey Arena e al Villaggio Olimpico a Milano Scalo Romana - sono state utilizzate da 6 milioni di passeggeri, il 15% in più. \r

Nei giorni dell’evento il Centro Operativo di Trenord, attivo 24 ore su 24, ha coordinato un servizio di oltre 2.500 corse al giorno, per garantire la regolarità degli spostamenti dei passeggeri diretti alle venue olimpiche e alle altre destinazioni. Complessivamente, gli operatori di assistenza e security hanno svolto 17mila ore di presìdi nelle stazioni, sulle banchine, sui treni.\r

Inoltre, sette biglietterie – Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico – hanno prolungato l’orario di apertura, garantendo in totale oltre 260 ore aggiuntive di servizio.","post_title":"Trenord: 1,3 milioni di passeggeri in più durante le Olimpiadi di Milano-Cortina","post_date":"2026-02-24T10:23:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771928613000]}]}}