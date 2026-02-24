Omnia Hotels annuncia il pre-opening dell’Aria Palace L’hotel Aria Palace, il nuovo progetto di ospitalità di Omnia Hotels apre in anteprima a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma e da via Nazionale. Nato dalla completa ristrutturazione di un edificio storico già conosciuto come hotel Mondial in via Torino, l’hotel sarà pienamente operativo nei prossimi mesi, con l’attivazione progressiva di tutti i servizi. Ispirato al mondo dell’opera lirica, l’hotel offre 90 camere e suite suddivise in diverse tipologie, tutte caratterizzate da ambienti luminosi e bagni concepiti come veri luoghi di benessere. Due le sale dedicate ai grandi maestri, Ssala Puccini e sala Verdi, che si trovano al piano ammezzato con luce naturale, ideali per eventi privati e riunioni oltre ad ulteriori spazi per occasioni speciali, come l’Opera Lounge, ambiente dedicato al relax e agli incontri e la sala Vivaldi dedicata alla prima colazione e allo stesso tempo spazio polifunzionale. I punti più iconici dell’hotel saranno al quinto e sesto piano con il Terrace Allegro Restaurant e il Roof Dome Pool Bar, che uniscono ristorante, bar panoramico e piscina con vista sui tetti e sulle cupole della città. Il progetto «Aria Palace è un progetto di rinascita in chiave contemporanea, che restituisce alla città un edificio storico riqualificato sia da un punto di vista strutturale che impiantistico tenendo conto delle più innovative tecnologie legate alla sostenibilità energetica – spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. Volevamo creare un luogo capace di dialogare con l’anima culturale di Roma, offrendo allo stesso tempo servizi moderni e un’identità forte». La posizione è uno dei punti di forza dell’hotel: nel cuore della città, consente di raggiungere facilmente a piedi luoghi strategici e monumentali, da piazza della Repubblica alla stazione Termini, dalla basilica di Santa Maria Maggiore ai Fori Imperiali. dal palazzo del Quirinale al centro storico. Condividi

