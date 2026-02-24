Roma Fiumicino è il migliore scalo d’Europa per il nono anno consecutivo L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma, per il nono anno consecutivo, al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento arriva da Aci World a chiusura dell’Airport Service Quality Customer Experience Awards 2025, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori. L’Italia vede così confermata la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che consolida il proprio posizionamento e guarda con necessità alla messa a terra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”, cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente. Con il punteggio record di 4,64 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, mentre si aggiudica tutte le categorie di premi: l’aeroporto ha infatti confermato, oltre al Best Airport, i riconoscimenti per Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa, primeggiando per la customer experience, dall’efficienza del viaggio all’accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo. Ciampino, invece, è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff. «Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale – ha dichiarato Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma -. Ed è il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza. Con lo scenario di traffico in costante crescita, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture. Per valorizzare al meglio l’attrattività della nostra destinazione, che nel 2025 ci ha già portato alla cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino, è necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo. È per questo che riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro Piano di Sviluppo aeroportuale: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma, per il nono anno consecutivo, al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento arriva da Aci World a chiusura dell'Airport Service Quality Customer Experience Awards 2025, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori. L'Italia vede così confermata la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che consolida il proprio posizionamento e guarda con necessità alla messa a terra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”, cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente. Con il punteggio record di 4,64 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, mentre si aggiudica tutte le categorie di premi: l’aeroporto ha infatti confermato, oltre al Best Airport, i riconoscimenti per Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa, primeggiando per la customer experience, dall’efficienza del viaggio all’accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo. Ciampino, invece, è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff. «Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale - ha dichiarato Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma -. Ed è il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza. Con lo scenario di traffico in costante crescita, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture. Per valorizzare al meglio l’attrattività della nostra destinazione, che nel 2025 ci ha già portato alla cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino, è necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo. È per questo che riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro Piano di Sviluppo aeroportuale: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali». [post_title] => Roma Fiumicino è il migliore scalo d'Europa per il nono anno consecutivo [post_date] => 2026-02-24T12:35:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771936531000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Sun Siyam ha concluso i lavori di restyling delle ville overwater del Sun Siyam Iru Fushi, resort di 5 stelle nell’atollo di Noonu alle Maldive. Sono ora 75 le nuove ville overwater, progettate per garantire comfort, riservatezza e immersione totale nel paesaggio maldiviano, tutte dotate di terrazza con piscina privata di 22 metri quadri e aree relax. La vision e il design sono stati affidati al londinese Studio Sixty7, che ha scelto ogni elemento per trasmettere un senso di concretezza e sensorialità, invitando gli ospiti a un profondo senso di calma. Ogni soluzione è progettata per garantire il perfetto equilibrio tra comfort, privacy e connessione con l’ambiente naturale. Esperienze personalizzate Inoltre, esperienze personalizzate dedicate a coppie e honeymooner e il puntuale e discreto servizio di butler contribuiscono a rendere ogni soggiorno unico e su misura. Con il ripensamento delle ville sull’acqua Sun Siyam Iru Fushi rafforza il proprio posizionamento tra i resort di riferimento nel panorama luxury delle Maldive. [post_title] => Sun Siyam rinnova le ville overwater dell'Iru Fushi [post_date] => 2026-02-24T12:26:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771936006000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Malpensa tornerà ad essere orfana di un volo diretto su Roma Fiumicino. Dalla fine di marzo, con l'entrata in vigore dell'operativo estivo Aeroitalia interromperà infatti i collegamenti tra i due principali scali italiani, dopo poco più di un anno di attività. La notizia anticipata da Aeroporti Lombardi, fa riferimento direttamente a quanto dichiarato dal ceo del vettore, Gaetano Intrieri, che ha parlato di una vera doccia fredda per il sistema Paese. Nonostante gli oltre 100.000 passeggeri trasportati nell'ultimo anno e mezzo, senza alcun tipo di sussidio, la rotta è diventata insostenibile a causa di nuovi vincoli operativi. Aeroitalia punta infatti il dito contro la decisione di Assoclearance che ha concesso l'utilizzo di un solo slot giornaliero a seguito dei lavori sulla pista di Malpensa. Situazione che costringerebbe l’aeromobile a un fermo tecnico di dodici ore a Roma, rendendo l'investimento impossibile da sostenere. Intrieri ha denunciato apertamente la «mancanza di una visione d'insieme», sottolineando come vengano spesso favoriti incentivi a breve termine per le low cost invece di proteggere infrastrutture di sistema che collegano i poli economici fondamentali del Nord-Ovest e della Capitale. «Se questa rotta non è ritenuta strategica da chi dovrebbe avere una visione complessiva del sistema aeroportuale italiano, allora ne prendiamo atto - ha spiegato Intrieri -. Ma è giusto che sia chiaro: non è il mercato a bocciare il collegamento tra i due hub italiani. È l’assenza di una visione. Tra poco, in Italia, non ci sarà più un volo diretto tra Fiumicino e Malpensa. E le low cost - che negli anni hanno beneficiato di contributi e incentivi di ogni tipo - non hanno alcun interesse a svolgere un ruolo di sistema. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Con investimenti veri. Con rischi veri. Con 100.000 passeggeri trasportati. Chi doveva fare la propria, evidentemente, no». [post_title] => Aeroitalia chiuderà i voli sulla Milano Malpensa-Roma, da fine marzo [post_date] => 2026-02-24T12:12:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771935168000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 16 maggio riapre il resort di località Spartivento, a Chia. Aquadulci, incastonato nella macchia mediterranea, propone camere e suite, arredate con i toni caldi del giunco e dell'asfodelo, dotate di giardini privati o terrazze vista mare. La piscina, accoglie gli ospiti tra i profumi di mirto e ginepro, mentre il gazebo in bambù propone massaggi con oli essenziali di elicriso e lavanda, estratti da piante autoctone dell’isola. La proposta gastronomica del ristorante à la carte racconta la Sardegna più autentica. E' concepito come un luogo in cui ogni piatto è un dialogo diretto con il territorio: dall'aragosta di Sant'Antioco alla bottarga di Cabras, fino ai pomodori Camona di Pula e al prosciutto di Villagrande. La pasta fresca viene lavorata ogni mattina secondo le tecniche tramandate dalla tradizione locale, mentre il pescato del giorno determina ed impreziosisce i piatti della sera. Dal 16 maggio 2026, prezzi a partire da 85 euro a persona a notte con pernottamento e colazione. A poca distanza da Aquadulci partono escursioni in barca verso calette segrete, passeggiate a cavallo lungo la costa, tour in mountain bike nell'entroterra aspro e profumato. Tennis, golf, kitesurf e windsurf sono solo alcune delle attività da poter fare per chi cerca l'azione. [post_title] => Aquadulci (Spartivento-Chia), riparte a maggio la stagione tra mare, relax ed escursioni [post_date] => 2026-02-24T12:02:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771934564000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova rotta targata Finnair che collegherà Helsinki con Torino sarà annuale e non stagionale come inizialmente previsto. La compagnia aera finlandese ha infatti annunciato la modifica di operativo, che prevede voli annuali anche sulle altre due novità dell'estate, e cioè le rotte per Lussemburgo e Valencia. «Stiamo sviluppando costantemente il nostro network e aumentando la capacità dove meglio risponde alle esigenze dei nostri passeggeri. I collegamenti durante tutto l'anno garantiscono ai nostri clienti opzioni di viaggio flessibili e affidabili in tutte le stagioni» spiega Antti Tolvanen, vicepresidente senior di Finnair, network and revenue optimisation. Ci sono molti passeggeri business e in transito dal Lussemburgo a Helsinki e poi verso la vasta rete di Finnair. I collegamenti con il Lussemburgo aumenteranno da tre servizi settimanali in estate a quattro servizi settimanali nella stagione invernale. Valencia offre una vacanza in una città soleggiata in pieno inverno, mentre Torino, è particolarmente adatta agli appassionati di sport invernali. Il vettore volerà a Caselle una volta alla settimana durante tutta la stagione invernale e due volte alla settimana durante l'alta stagione degli sport invernali, da gennaio a marzo. Nell'estate, Finnair vola a Torino tre volte alla settimana. I voli settimanali per Valencia continueranno durante l'inverno con quattro frequenze settimanali. Tra le rotte già annunciate, anche quelle per Stavanger e Umeå continueranno per tutto l'anno. Il prossimo inverno ci saranno nove voli settimanali per Stavanger, di cui sei in partenza da Helsinki con scalo a Stoccolma Arlanda e tre diretti a Stavanger. Tutti i voli di ritorno da Stavanger a Helsinki fanno scalo a Stoccolma, favorendo anche i viaggi tra Stavanger e Stoccolma. In inverno sono previsti 10 voli settimanali per Umeå, operati via Vaasa. L'anno scorso Finnair ha annunciato 12 nuove destinazioni europee per la summer 2026; la compagnia inizierà anche voli diretti per Toronto a maggio e aprirà una nuova rotta per Melbourne, a ottobre. [post_title] => Finnair: la Torino-Helsinki sarà operata tutto l'anno, con fino a 3 voli settimanali [post_date] => 2026-02-24T11:37:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771933060000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Toscana è arrivata a Sanremo, dove resterà in rada per tutta la settimana del Festival, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva all’insegna della musica e dello spettacolo. Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere si conferma partner ufficiale della manifestazione. La rinnovata partnership è stata presentata durante la conferenza organizzata da Rai Pubblicità e Rai. Con la Crociera della musica, la compagnia ha confermato ancora una volta la volontà di partecipare con un concept originale, capace di unire il fascino del mare all’energia del Festival. Il pilastro esperienziale dell’edizione 2026 è “Max forever – The party boat”, la residency esclusiva con protagonista Max Pezzali, ideata in collaborazione con Costa. A partire dal oggi e fino al 28 febbraio, l’artista è al centro di cinque performance speciali che accompagneranno le serate della crociera. Ogni sera è previsto un collegamento dalla nave con il teatro Ariston. Le serate Ogni sera Costa Toscana si trasforma in un mondo diverso, dalla dance scintillante di Disco Night al ritmo cinematografico di Old West, dall’estetica digitale anni ’90 di Jolly Blue alla nostalgia condivisa di Happy Days, fino al romanticismo di Love Boat che chiude la settimana. «Avevo da tempo l’idea di suonare su una nave, essendo fan delle crociere americane a tema. Parlando col mio team è venuta l’idea di contattare Costa che ha accolto con grande entusiasmo il tutto costruendo una vera e propria residency nella settimana del festival. Sto esaudendo uno dei miei sogni, chissà che questo primo progetto insieme non ci porti in futuro a fare una vera e propria "Max forever cruise"» commenta Max Pezzali. Il 25 febbraio l’atmosfera cambierà scenario con Old West, tra scenografie e suggestioni ispirate all’immaginario cinematografico western, per un’esperienza immersiva dallo spirito avventuroso. Il giorno successivo, con Jolly Blue, sarà la volta dell’estetica pop e digitale degli anni ’90: total denim, colori iconici e quell’inconfondibile senso di leggerezza che ha reso il decennio un simbolo culturale ancora attuale. Il 27 febbraio, con Happy Days, la nostalgia diventerà condivisione: una serata costruita intorno alle colonne sonore e ai ricordi più amati di un’intera generazione. A chiudere la settimana, il 28 febbraio, sarà Love Boat. «Siamo orgogliosi di una partnership che continua a crescere e che ci permette di offrire ai nostri ospiti e alla città una prospettiva sorprendente sul Festival. Ogni anno il nostro impegno è quello di rinnovare la presenza con un concept originale, fedele alla nostra vocazione all'innovazione. Con Max Forever – The Party Boat portiamo sulla nave cinque performance esclusive con Max Pezzali unica guest star a bordo, trasformando Costa Toscana in un palco sul mare coinvolgente - ha dichiarato Giovanna Loi, vice president marketing & direct sales di Costa Crocier -. È un progetto di brand integration eccezionale, unico in Italia, reso possibile da una collaborazione corale con Rai, Rai Pubblicità e i nostri partner. La nave diventa un’esperienza pop immersiva, unendo musica, viaggio e intrattenimento in un palinsesto che evolve di anno in anno. Sanremo celebra la musica, Costa celebra il viaggio: è questa meraviglia condivisa che siamo orgogliosi di portare ancora una volta al pubblico e alla città». [post_title] => Parte stasera a Sanremo il "Max forever – The party boat" a bordo di Costa Toscana [post_date] => 2026-02-24T11:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771932958000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508088" align="alignleft" width="450"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption] La Farnesina mette in allerta i turisti italiani sulla destinazione Messico. leggimo le dichiarazioni del ministero delgi esteri. «A seguito di un intervento delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata nello Stato di Jalisco, nella giornata del 22 febbraio si sono registrate gravi turbative dell’ordine pubblico in diverse aree del Paese. Sono stati segnalati blocchi stradali, sparatorie e altri episodi di violenza, in particolare negli Stati di Jalisco (incluse Guadalajara e Puerto Vallarta), Baja California, Guanajuato, Michoacán, nonché in altre zone limitrofe. Nel corso della giornata del 23 febbraio la situazione appare in fase di progressiva normalizzazione - a partire da Città del Messico e negli Stati di Yucatan e Quintana Roo - e la viabilità è stata ripristinata in tutto il Paese. Gli aeroporti restano operativi in tutto il Paese; tuttavia, alcune compagnie aeree hanno sospeso in via precauzionale i voli per Guadalajara e Puerto Vallarta. Resta attivo lo stato di allerta nello Stato di Jalisco. Alla luce della perdurante fluidità della situazione di sicurezza, si raccomanda ai connazionali – turisti e residenti – di evitare spostamenti non strettamente necessari, in particolare negli Stati di Jalisco, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas. Si invitano i connazionali a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità statali e federali, a evitare assembramenti e aree interessate da operazioni di sicurezza, e a monitorare costantemente i media locali per eventuali aggiornamenti». Anche se gli spostamenti si stanno regolarizzando per ora la segnalazione della Farnesina rimane invariata. [post_title] => Farnesina: gli italiani in Messico evitino spostamenti non necessari [post_date] => 2026-02-24T11:19:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771931970000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rinnovato anche per il 2026 il protocollo di intesa fra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi, all'interno del quale vengono riconosciute le specificità commerciali e giuridiche legate al ruolo dei tour operator e alla vendita dei pacchetti turistici, con ricadute positive anche per i consumatori. Vengono inoltre identificate condizioni agevolate per membri dell’associazione. L'accordo include inoltre altri aspetti, quali: possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato. Vi sono poi alcune previsioni che portano valore e benefici diretti anche ai consumatori: in particolare, è prevista la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero ad un altro, nel rispetto del Codice del turismo e della Direttiva europea sui pacchetti turistici. E' stata inoltre confermata la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways riconoscerà ai tour operator aderenti ad Astoi il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo. «Non possiamo che confermare l’unicità e l’importanza di questo protocollo per i tour operator Astoi - osserva Andrea Mele, vicepresidente Vicario delegato ai rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi -. La partnership con Ita Airways è ormai più che consolidata ma, anno dopo anno, non manchiamo mai di apprezzare molto la rinnovata disponibilità della compagnia al riconoscimento del ruolo degli operatori. Come detto più volte, i tour operator sono soggetti a previsioni molto stringenti dettate dalla Direttiva sui Pacchetti Turistici e ciò si traduce in importanti tutele che vengono riconosciute ai consumatori. Aver compreso e seguito queste logiche genera da un lato una migliore collaborazione tra player sul piano commerciale e dall’altro rafforza le garanzie per i consumatori che acquistano pacchetti turistici ricomprendenti un volo di Ita». [post_title] => Astoi e Ita Airways rinnovano il protocollo di intesa per il 2026 [post_date] => 2026-02-24T11:04:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771931057000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508064 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Jumeirah lancia "Our Flame", una nuova campagna cinematografica che cattura l’essenza dell'ospitalità araba attraverso un filo visivo: una luce che passa da una destinazione alla successiva. Il video della campagna è scritto e narrato dalla poetessa emiratina Shamma Al Bastaki e diretto dal regista ghanese-olandese Emmanuel Adjei. Il cortometraggio Il cortometraggio segue un bagliore simile a una fiamma, chiaro richiamo al logo Jumeirah, mentre attraversa le proprietà del brand, dalle icone architettoniche di Dubai alle scogliere di Capri, fino alle ville sull’acqua delle Maldive. La volontà non è quella di promuovere un hotel, ma la luce simboleggia una sensazione. Shamma Al Bastaki ha dichiarato: «Sono stata affascinata dalla visione di Jumeirah nel voler percepire il film come collaborazione creativa tra immagini e versi, con la luce come protagonista. Volevo che la sceneggiatura si muovesse come un’eco contemporanea di una delle nostre storie più antiche: estranei che diventano familiari attorno al fuoco, seguendo la fiamma e la luce delle stelle per raccontare storie, fare poesia, incontrarsi, connettersi e ritrovare la strada di casa». [post_title] => Il gruppo Jumeirah lancia la campagna cinematografica "Our Flame" [post_date] => 2026-02-24T10:56:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771930612000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "roma fiumicino e il migliore scalo deuropa per il nono anno consecutivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3987,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma, per il nono anno consecutivo, al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri.\r

\r

Il riconoscimento arriva da Aci World a chiusura dell'Airport Service Quality Customer Experience Awards 2025, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori.\r

\r

L'Italia vede così confermata la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che consolida il proprio posizionamento e guarda con necessità alla messa a terra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”, cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente.\r

\r

Con il punteggio record di 4,64 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, mentre si aggiudica tutte le categorie di premi: l’aeroporto ha infatti confermato, oltre al Best Airport, i riconoscimenti per Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa, primeggiando per la customer experience, dall’efficienza del viaggio all’accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo. Ciampino, invece, è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff.\r

\r

«Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale - ha dichiarato Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma -. Ed è il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza. Con lo scenario di traffico in costante crescita, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture. Per valorizzare al meglio l’attrattività della nostra destinazione, che nel 2025 ci ha già portato alla cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino, è necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo. È per questo che riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro Piano di Sviluppo aeroportuale: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali».","post_title":"Roma Fiumicino è il migliore scalo d'Europa per il nono anno consecutivo","post_date":"2026-02-24T12:35:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771936531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Sun Siyam ha concluso i lavori di restyling delle ville overwater del Sun Siyam Iru Fushi, resort di 5 stelle nell’atollo di Noonu alle Maldive.\r

Sono ora 75 le nuove ville overwater, progettate per garantire comfort, riservatezza e immersione totale nel paesaggio maldiviano, tutte dotate di terrazza con piscina privata di 22 metri quadri e aree relax.\r

La vision e il design sono stati affidati al londinese Studio Sixty7, che ha scelto ogni elemento per trasmettere un senso di concretezza e sensorialità, invitando gli ospiti a un profondo senso di calma. Ogni soluzione è progettata per garantire il perfetto equilibrio tra comfort, privacy e connessione con l’ambiente naturale.\r

Esperienze personalizzate\r

Inoltre, esperienze personalizzate dedicate a coppie e honeymooner e il puntuale e discreto servizio di butler contribuiscono a rendere ogni soggiorno unico e su misura.\r

Con il ripensamento delle ville sull’acqua Sun Siyam Iru Fushi rafforza il proprio posizionamento tra i resort di riferimento nel panorama luxury delle Maldive.","post_title":"Sun Siyam rinnova le ville overwater dell'Iru Fushi","post_date":"2026-02-24T12:26:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771936006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa tornerà ad essere orfana di un volo diretto su Roma Fiumicino. Dalla fine di marzo, con l'entrata in vigore dell'operativo estivo Aeroitalia interromperà infatti i collegamenti tra i due principali scali italiani, dopo poco più di un anno di attività.\r

\r

La notizia anticipata da Aeroporti Lombardi, fa riferimento direttamente a quanto dichiarato dal ceo del vettore, Gaetano Intrieri, che ha parlato di una vera doccia fredda per il sistema Paese.\r

\r

Nonostante gli oltre 100.000 passeggeri trasportati nell'ultimo anno e mezzo, senza alcun tipo di sussidio, la rotta è diventata insostenibile a causa di nuovi vincoli operativi. Aeroitalia punta infatti il dito contro la decisione di Assoclearance che ha concesso l'utilizzo di un solo slot giornaliero a seguito dei lavori sulla pista di Malpensa. Situazione che costringerebbe l’aeromobile a un fermo tecnico di dodici ore a Roma, rendendo l'investimento impossibile da sostenere.\r

\r

Intrieri ha denunciato apertamente la «mancanza di una visione d'insieme», sottolineando come vengano spesso favoriti incentivi a breve termine per le low cost invece di proteggere infrastrutture di sistema che collegano i poli economici fondamentali del Nord-Ovest e della Capitale. \r

\r

«Se questa rotta non è ritenuta strategica da chi dovrebbe avere una visione complessiva del sistema aeroportuale italiano, allora ne prendiamo atto - ha spiegato Intrieri -. Ma è giusto che sia chiaro: non è il mercato a bocciare il collegamento tra i due hub italiani. È l’assenza di una visione.\r

\r

Tra poco, in Italia, non ci sarà più un volo diretto tra Fiumicino e Malpensa. E le low cost - che negli anni hanno beneficiato di contributi e incentivi di ogni tipo - non hanno alcun interesse a svolgere un ruolo di sistema. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Con investimenti veri. Con rischi veri. Con 100.000 passeggeri trasportati. Chi doveva fare la propria, evidentemente, no».","post_title":"Aeroitalia chiuderà i voli sulla Milano Malpensa-Roma, da fine marzo","post_date":"2026-02-24T12:12:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771935168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 16 maggio riapre il resort di località Spartivento, a Chia.\r

\r

Aquadulci, incastonato nella macchia mediterranea, propone camere e suite, arredate con i toni caldi del giunco e dell'asfodelo, dotate di giardini privati o terrazze vista mare.\r

\r

La piscina, accoglie gli ospiti tra i profumi di mirto e ginepro, mentre il gazebo in bambù propone massaggi con oli essenziali di elicriso e lavanda, estratti da piante autoctone dell’isola.\r

\r

La proposta gastronomica del ristorante à la carte racconta la Sardegna più autentica. E' concepito come un luogo in cui ogni piatto è un dialogo diretto con il territorio: dall'aragosta di Sant'Antioco alla bottarga di Cabras, fino ai pomodori Camona di Pula e al prosciutto di Villagrande. La pasta fresca viene lavorata ogni mattina secondo le tecniche tramandate dalla tradizione locale, mentre il pescato del giorno determina ed impreziosisce i piatti della sera.\r

\r

Dal 16 maggio 2026, prezzi a partire da 85 euro a persona a notte con pernottamento e colazione.\r

\r

A poca distanza da Aquadulci partono escursioni in barca verso calette segrete, passeggiate a cavallo lungo la costa, tour in mountain bike nell'entroterra aspro e profumato. Tennis, golf, kitesurf e windsurf sono solo alcune delle attività da poter fare per chi cerca l'azione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aquadulci (Spartivento-Chia), riparte a maggio la stagione tra mare, relax ed escursioni","post_date":"2026-02-24T12:02:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771934564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova rotta targata Finnair che collegherà Helsinki con Torino sarà annuale e non stagionale come inizialmente previsto. La compagnia aera finlandese ha infatti annunciato la modifica di operativo, che prevede voli annuali anche sulle altre due novità dell'estate, e cioè le rotte per Lussemburgo e Valencia.\r

\r

«Stiamo sviluppando costantemente il nostro network e aumentando la capacità dove meglio risponde alle esigenze dei nostri passeggeri. I collegamenti durante tutto l'anno garantiscono ai nostri clienti opzioni di viaggio flessibili e affidabili in tutte le stagioni» spiega Antti Tolvanen, vicepresidente senior di Finnair, network and revenue optimisation.\r

\r

Ci sono molti passeggeri business e in transito dal Lussemburgo a Helsinki e poi verso la vasta rete di Finnair. I collegamenti con il Lussemburgo aumenteranno da tre servizi settimanali in estate a quattro servizi settimanali nella stagione invernale.\r

\r

Valencia offre una vacanza in una città soleggiata in pieno inverno, mentre Torino, è particolarmente adatta agli appassionati di sport invernali. Il vettore volerà a Caselle una volta alla settimana durante tutta la stagione invernale e due volte alla settimana durante l'alta stagione degli sport invernali, da gennaio a marzo. Nell'estate, Finnair vola a Torino tre volte alla settimana. I voli settimanali per Valencia continueranno durante l'inverno con quattro frequenze settimanali.\r

\r

Tra le rotte già annunciate, anche quelle per Stavanger e Umeå continueranno per tutto l'anno. Il prossimo inverno ci saranno nove voli settimanali per Stavanger, di cui sei in partenza da Helsinki con scalo a Stoccolma Arlanda e tre diretti a Stavanger. Tutti i voli di ritorno da Stavanger a Helsinki fanno scalo a Stoccolma, favorendo anche i viaggi tra Stavanger e Stoccolma. In inverno sono previsti 10 voli settimanali per Umeå, operati via Vaasa.\r

\r

L'anno scorso Finnair ha annunciato 12 nuove destinazioni europee per la summer 2026; la compagnia inizierà anche voli diretti per Toronto a maggio e aprirà una nuova rotta per Melbourne, a ottobre.\r

\r

","post_title":"Finnair: la Torino-Helsinki sarà operata tutto l'anno, con fino a 3 voli settimanali","post_date":"2026-02-24T11:37:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771933060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Toscana è arrivata a Sanremo, dove resterà in rada per tutta la settimana del Festival, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva all’insegna della musica e dello spettacolo.\r

Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere si conferma partner ufficiale della manifestazione. La rinnovata partnership è stata presentata durante la conferenza organizzata da Rai Pubblicità e Rai.\r

Con la Crociera della musica, la compagnia ha confermato ancora una volta la volontà di partecipare con un concept originale, capace di unire il fascino del mare all’energia del Festival.\r

Il pilastro esperienziale dell’edizione 2026 è “Max forever – The party boat”, la residency esclusiva con protagonista Max Pezzali, ideata in collaborazione con Costa. A partire dal oggi e fino al 28 febbraio, l’artista è al centro di cinque performance speciali che accompagneranno le serate della crociera. Ogni sera è previsto un collegamento dalla nave con il teatro Ariston.\r

\r

Le serate\r

Ogni sera Costa Toscana si trasforma in un mondo diverso, dalla dance scintillante di Disco Night al ritmo cinematografico di Old West, dall’estetica digitale anni ’90 di Jolly Blue alla nostalgia condivisa di Happy Days, fino al romanticismo di Love Boat che chiude la settimana.\r

«Avevo da tempo l’idea di suonare su una nave, essendo fan delle crociere americane a tema. Parlando col mio team è venuta l’idea di contattare Costa che ha accolto con grande entusiasmo il tutto costruendo una vera e propria residency nella settimana del festival. Sto esaudendo uno dei miei sogni, chissà che questo primo progetto insieme non ci porti in futuro a fare una vera e propria \"Max forever cruise\"» commenta Max Pezzali.\r

Il 25 febbraio l’atmosfera cambierà scenario con Old West, tra scenografie e suggestioni ispirate all’immaginario cinematografico western, per un’esperienza immersiva dallo spirito avventuroso. Il giorno successivo, con Jolly Blue, sarà la volta dell’estetica pop e digitale degli anni ’90: total denim, colori iconici e quell’inconfondibile senso di leggerezza che ha reso il decennio un simbolo culturale ancora attuale.\r

Il 27 febbraio, con Happy Days, la nostalgia diventerà condivisione: una serata costruita intorno alle colonne sonore e ai ricordi più amati di un’intera generazione. A chiudere la settimana, il 28 febbraio, sarà Love Boat.\r

«Siamo orgogliosi di una partnership che continua a crescere e che ci permette di offrire ai nostri ospiti e alla città una prospettiva sorprendente sul Festival. Ogni anno il nostro impegno è quello di rinnovare la presenza con un concept originale, fedele alla nostra vocazione all'innovazione. Con Max Forever – The Party Boat portiamo sulla nave cinque performance esclusive con Max Pezzali unica guest star a bordo, trasformando Costa Toscana in un palco sul mare coinvolgente - ha dichiarato Giovanna Loi, vice president marketing & direct sales di Costa Crocier -. È un progetto di brand integration eccezionale, unico in Italia, reso possibile da una collaborazione corale con Rai, Rai Pubblicità e i nostri partner. La nave diventa un’esperienza pop immersiva, unendo musica, viaggio e intrattenimento in un palinsesto che evolve di anno in anno. Sanremo celebra la musica, Costa celebra il viaggio: è questa meraviglia condivisa che siamo orgogliosi di portare ancora una volta al pubblico e alla città».","post_title":"Parte stasera a Sanremo il \"Max forever – The party boat\" a bordo di Costa Toscana","post_date":"2026-02-24T11:35:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771932958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508088\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption]\r

\r

La Farnesina mette in allerta i turisti italiani sulla destinazione Messico. leggimo le dichiarazioni del ministero delgi esteri.\r

\r

«A seguito di un intervento delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata nello Stato di Jalisco, nella giornata del 22 febbraio si sono registrate gravi turbative dell’ordine pubblico in diverse aree del Paese.\r

\r

Sono stati segnalati blocchi stradali, sparatorie e altri episodi di violenza, in particolare negli Stati di Jalisco (incluse Guadalajara e Puerto Vallarta), Baja California, Guanajuato, Michoacán, nonché in altre zone limitrofe. Nel corso della giornata del 23 febbraio la situazione appare in fase di progressiva normalizzazione - a partire da Città del Messico e negli Stati di Yucatan e Quintana Roo - e la viabilità è stata ripristinata in tutto il Paese. Gli aeroporti restano operativi in tutto il Paese; tuttavia, alcune compagnie aeree hanno sospeso in via precauzionale i voli per Guadalajara e Puerto Vallarta.\r

\r

Resta attivo lo stato di allerta nello Stato di Jalisco.\r

\r

Alla luce della perdurante fluidità della situazione di sicurezza, si raccomanda ai connazionali – turisti e residenti – di evitare spostamenti non strettamente necessari, in particolare negli Stati di Jalisco, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas.\r

\r

Si invitano i connazionali a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità statali e federali, a evitare assembramenti e aree interessate da operazioni di sicurezza, e a monitorare costantemente i media locali per eventuali aggiornamenti».\r

\r

Anche se gli spostamenti si stanno regolarizzando per ora la segnalazione della Farnesina rimane invariata.","post_title":"Farnesina: gli italiani in Messico evitino spostamenti non necessari","post_date":"2026-02-24T11:19:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1771931970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rinnovato anche per il 2026 il protocollo di intesa fra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi, all'interno del quale vengono riconosciute le specificità commerciali e giuridiche legate al ruolo dei tour operator e alla vendita dei pacchetti turistici, con ricadute positive anche per i consumatori. Vengono inoltre identificate condizioni agevolate per membri dell’associazione. \r

\r

L'accordo include inoltre altri aspetti, quali: possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.\r

\r

Vi sono poi alcune previsioni che portano valore e benefici diretti anche ai consumatori: in particolare, è prevista la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero ad un altro, nel rispetto del Codice del turismo e della Direttiva europea sui pacchetti turistici.\r

\r

E' stata inoltre confermata la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways riconoscerà ai tour operator aderenti ad Astoi il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo.\r

\r

«Non possiamo che confermare l’unicità e l’importanza di questo protocollo per i tour operator Astoi - osserva Andrea Mele, vicepresidente Vicario delegato ai rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi -. La partnership con Ita Airways è ormai più che consolidata ma, anno dopo anno, non manchiamo mai di apprezzare molto la rinnovata disponibilità della compagnia al riconoscimento del ruolo degli operatori. Come detto più volte, i tour operator sono soggetti a previsioni molto stringenti dettate dalla Direttiva sui Pacchetti Turistici e ciò si traduce in importanti tutele che vengono riconosciute ai consumatori. Aver compreso e seguito queste logiche genera da un lato una migliore collaborazione tra player sul piano commerciale e dall’altro rafforza le garanzie per i consumatori che acquistano pacchetti turistici ricomprendenti un volo di Ita».\r

\r

\r

","post_title":"Astoi e Ita Airways rinnovano il protocollo di intesa per il 2026","post_date":"2026-02-24T11:04:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771931057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508064","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Jumeirah lancia \"Our Flame\", una nuova campagna cinematografica che cattura l’essenza dell'ospitalità araba attraverso un filo visivo: una luce che passa da una destinazione alla successiva.\r

\r

Il video della campagna è scritto e narrato dalla poetessa emiratina Shamma Al Bastaki e diretto dal regista ghanese-olandese Emmanuel Adjei.\r

Il cortometraggio\r

Il cortometraggio segue un bagliore simile a una fiamma, chiaro richiamo al logo Jumeirah, mentre attraversa le proprietà del brand, dalle icone architettoniche di Dubai alle scogliere di Capri, fino alle ville sull’acqua delle Maldive. La volontà non è quella di promuovere un hotel, ma la luce simboleggia una sensazione.\r

\r

Shamma Al Bastaki ha dichiarato: «Sono stata affascinata dalla visione di Jumeirah nel voler percepire il film come collaborazione creativa tra immagini e versi, con la luce come protagonista. Volevo che la sceneggiatura si muovesse come un’eco contemporanea di una delle nostre storie più antiche: estranei che diventano familiari attorno al fuoco, seguendo la fiamma e la luce delle stelle per raccontare storie, fare poesia, incontrarsi, connettersi e ritrovare la strada di casa».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il gruppo Jumeirah lancia la campagna cinematografica \"Our Flame\"","post_date":"2026-02-24T10:56:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771930612000]}]}}