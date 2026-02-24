Aquadulci (Spartivento-Chia), riparte a maggio la stagione tra mare, relax ed escursioni Il prossimo 16 maggio riapre il resort di località Spartivento, a Chia. Aquadulci, incastonato nella macchia mediterranea, propone camere e suite, arredate con i toni caldi del giunco e dell’ asfodelo, dotate di giardini privati o terrazze vista mare. La piscina, accoglie gli ospiti tra i profumi di mirto e ginepro, mentre il gazebo in bambù propone massaggi con oli essenziali di elicriso e lavanda, estratti da piante autoctone dell’isola. La proposta gastronomica del ristorante à la carte racconta la Sardegna più autentica. E’ concepito come un luogo in cui ogni piatto è un dialogo diretto con il territorio: dall’aragosta di Sant’Antioco alla bottarga di Cabras, fino ai pomodori Camona di Pula e al prosciutto di Villagrande. La pasta fresca viene lavorata ogni mattina secondo le tecniche tramandate dalla tradizione locale, mentre il pescato del giorno determina ed impreziosisce i piatti della sera. Dal 16 maggio 2026, prezzi a partire da 85 euro a persona a notte con pernottamento e colazione. A poca distanza da Aquadulci partono escursioni in barca verso calette segrete, passeggiate a cavallo lungo la costa, tour in mountain bike nell’entroterra aspro e profumato. Tennis, golf, kitesurf e windsurf sono solo alcune delle attività da poter fare per chi cerca l’azione. Condividi

Sono ora 75 le nuove ville overwater, progettate per garantire comfort, riservatezza e immersione totale nel paesaggio maldiviano, tutte dotate di terrazza con piscina privata di 22 metri quadri e aree relax.\r

La vision e il design sono stati affidati al londinese Studio Sixty7, che ha scelto ogni elemento per trasmettere un senso di concretezza e sensorialità, invitando gli ospiti a un profondo senso di calma. Ogni soluzione è progettata per garantire il perfetto equilibrio tra comfort, privacy e connessione con l’ambiente naturale.\r

Esperienze personalizzate\r

Inoltre, esperienze personalizzate dedicate a coppie e honeymooner e il puntuale e discreto servizio di butler contribuiscono a rendere ogni soggiorno unico e su misura.\r

Con il ripensamento delle ville sull’acqua Sun Siyam Iru Fushi rafforza il proprio posizionamento tra i resort di riferimento nel panorama luxury delle Maldive.","post_title":"Sun Siyam rinnova le ville overwater dell'Iru Fushi","post_date":"2026-02-24T12:26:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771936006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 16 maggio riapre il resort di località Spartivento, a Chia.\r

\r

Aquadulci, incastonato nella macchia mediterranea, propone camere e suite, arredate con i toni caldi del giunco e dell'asfodelo, dotate di giardini privati o terrazze vista mare.\r

\r

La piscina, accoglie gli ospiti tra i profumi di mirto e ginepro, mentre il gazebo in bambù propone massaggi con oli essenziali di elicriso e lavanda, estratti da piante autoctone dell’isola.\r

\r

La proposta gastronomica del ristorante à la carte racconta la Sardegna più autentica. E' concepito come un luogo in cui ogni piatto è un dialogo diretto con il territorio: dall'aragosta di Sant'Antioco alla bottarga di Cabras, fino ai pomodori Camona di Pula e al prosciutto di Villagrande. La pasta fresca viene lavorata ogni mattina secondo le tecniche tramandate dalla tradizione locale, mentre il pescato del giorno determina ed impreziosisce i piatti della sera.\r

\r

Dal 16 maggio 2026, prezzi a partire da 85 euro a persona a notte con pernottamento e colazione.\r

\r

A poca distanza da Aquadulci partono escursioni in barca verso calette segrete, passeggiate a cavallo lungo la costa, tour in mountain bike nell'entroterra aspro e profumato. Tennis, golf, kitesurf e windsurf sono solo alcune delle attività da poter fare per chi cerca l'azione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aquadulci (Spartivento-Chia), riparte a maggio la stagione tra mare, relax ed escursioni","post_date":"2026-02-24T12:02:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771934564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Aria Palace, il nuovo progetto di ospitalità di Omnia Hotels apre in anteprima a pochi passi dal teatro dell'Opera di Roma e da via Nazionale.\r

\r

Nato dalla completa ristrutturazione di un edificio storico già conosciuto come hotel Mondial in via Torino, l'hotel sarà pienamente operativo nei prossimi mesi, con l’attivazione progressiva di tutti i servizi.\r

\r

Ispirato al mondo dell’opera lirica, l'hotel offre 90 camere e suite suddivise in diverse tipologie, tutte caratterizzate da ambienti luminosi e bagni concepiti come veri luoghi di benessere.\r

\r

Due le sale dedicate ai grandi maestri, Ssala Puccini e sala Verdi, che si trovano al piano ammezzato con luce naturale, ideali per eventi privati e riunioni oltre ad ulteriori spazi per occasioni speciali, come l’Opera Lounge, ambiente dedicato al relax e agli incontri e la sala Vivaldi dedicata alla prima colazione e allo stesso tempo spazio polifunzionale.\r

\r

I punti più iconici dell’hotel saranno al quinto e sesto piano con il Terrace Allegro Restaurant e il Roof Dome Pool Bar, che uniscono ristorante, bar panoramico e piscina con vista sui tetti e sulle cupole della città.\r

Il progetto\r

«Aria Palace è un progetto di rinascita in chiave contemporanea, che restituisce alla città un edificio storico riqualificato sia da un punto di vista strutturale che impiantistico tenendo conto delle più innovative tecnologie legate alla sostenibilità energetica - spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. Volevamo creare un luogo capace di dialogare con l’anima culturale di Roma, offrendo allo stesso tempo servizi moderni e un’identità forte».\r

\r

La posizione è uno dei punti di forza dell’hotel: nel cuore della città, consente di raggiungere facilmente a piedi luoghi strategici e monumentali, da piazza della Repubblica alla stazione Termini, dalla basilica di Santa Maria Maggiore ai Fori Imperiali. dal palazzo del Quirinale al centro storico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Omnia Hotels annuncia il pre-opening dell'Aria Palace","post_date":"2026-02-24T11:58:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771934317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce Chia Laguna Nature Resort. L’ambizione è quella di esprimere con ancora maggiore forza il dna del resort, fondato su due valori cardine: il legame profondo con il territorio e l’ospitalità italiana.\r

\r

Frutto di un percorso sviluppato in collaborazione con l'agenzia di branding Jhagger&Co, questa brand evolution orienta la proposta del resort verso una dimensione più ampia e contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi: coppie, famiglie, viaggiatori sportivi, ma anche gruppi di amici e team aziendali.\r

\r

L’evoluzione del resort porta con sé un’esperienza ancora più armoniosa e integrata tra le anime dei suoi tre hotel: Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton, e The Village, continuando a consolidare la reputazione del Sud Sardegna come meta rigenerante e profondamente italiana.\r

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 23 aprile 2026.\r

\"Chia è sempre stato un luogo in cui è la natura a dettare le regole, il 2026 sarà l’anno in cui esprimeremo questo spirito con più chiarezza e maggior determinazione - ha spiegato Gioele Camarlinghi, direttore generale di Italian Hospitality Collection, di cui il resort fa parte -. La nostra brand evolution nasce dall’ascolto degli esperti più importanti: i nostri ospiti. Oggi ci si aspetta molto di più da ogni viaggio: autenticità, personalizzazione, esperienze significative e, perché no, trasformative. Ecco perché vogliamo essere in prima linea con programmi veri, sviluppati in sintonia con gli attori locali e gruppi di conservazione ambientale. Valorizziamo e proteggiamo ancor più questo scenario incredibile, con le sue dune maestose e lagune dorate, che abbiamo il privilegio di chiamare casa\"\r

I pilastri della brand evolution\r

La brand evolution del Chia Laguna Nature Resort si sviluppa intorno a quattro pilastri che celebrano la connessione autentica con il territorio.\r

\r

Questi pilastri riguardano l'approccio alla vera Sardegna del Sud, a un \"parco giochi\" nella natura, ma anche a una condivisione autentica delle espereinze e alle formule Slip & Sail Sardinia.\r

La presenza digitale del resort si rinnova grazie al restyling del sito web, con identità visiva, funzionalità e storytelling coinvolgenti. A questo si affianca un rinnovamento del look & feel dei canali social.\r

Afferma Paolo Curridori, director of sales, Chia Laguna: \"Viaggiare è sempre stata questione di esperienze e ricordi vissuti. Definendo il purpose del Chia Laguna come \"il ritmo della natura\", abbiamo progettato una collezione di esperienze Signature per dare vita a questa filosofia: l’unico modo per vivere davvero lo spirito di Chia\".","post_title":"Chia Laguna: rebranding nel segno del \"ritmo della natura\"","post_date":"2026-02-23T09:22:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771838544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel cuore delle Bahamas, Nassau accoglie le coppie con un’eleganza rilassata e un’anima vibrante. Qui il mare ha mille sfumature di azzurro, il sole scandisce le giornate senza fretta e l’atmosfera invita a vivere ogni momento con leggerezza. È una destinazione che unisce glamour e autenticità, perfetta per una fuga romantica che sa essere allo stesso tempo sofisticata e spontanea.\r

\r

Affacciato su una splendida spiaggia di sabbia bianca, Sandals Royal Bahamian è un resort iconico pensato esclusivamente per le coppie. A pochi minuti dall’aeroporto internazionale di Nassau, offre un senso immediato di evasione totale: si arriva e, quasi senza accorgersene, ci si ritrova già in vacanza. Il resort combina uno stile coloniale britannico con tocchi contemporanei e un mood cosmopolita, creando un equilibrio raffinato ma mai rigido.\r

\r

Uno degli elementi più distintivi dell’esperienza è l’isola privata di Sandals, raggiungibile in pochi minuti di barca. Qui il tempo sembra fermarsi: due spiagge diverse, una più vivace e una dedicata al relax assoluto, ristoranti fronte mare, bar all’aperto e angoli perfetti per staccare davvero. È il luogo ideale per alternare momenti di tranquillità a esperienze più dinamiche, sempre immersi in un contesto esclusivo.\r

\r

La proposta gastronomica accompagna questo viaggio tra mondi diversi. Cucine internazionali, ristoranti à la carte, beach grill informali e top-shelf spirits inclusi rendono ogni giornata un’occasione per scoprire nuovi sapori. Il tutto in un’atmosfera curata ma easy, dove nulla è lasciato al caso e tutto è pensato per il piacere di condividere.\r

\r

Le camere e suite riflettono lo stesso spirito. Ambienti eleganti, spazi luminosi, dettagli pensati per il comfort e per la privacy. Alcune offrono servizi esclusivi come il maggiordomo o accessi privilegiati, trasformando il soggiorno in un’esperienza ancora più personale. Ogni rientro in camera diventa un piccolo rituale di relax, tra luce naturale, silenzio e viste che invitano a rallentare.\r

\r

Per le coppie in luna di miele, Sandals Royal Bahamian propone attenzioni dedicate che rendono il viaggio ancora più memorabile. Dall’accoglienza ai momenti romantici organizzati con discrezione, tutto è studiato per far sentire gli sposi seguiti e liberi di vivere il loro tempo insieme senza pensieri.\r

\r

Per le agenzie di viaggio e i professionisti del turismo, le Bahamas rappresentano una destinazione di grande appeal, facile da raccontare e da posizionare nella fascia premium. Sandals Royal Bahamian risponde perfettamente alla crescente domanda di viaggi di nozze che combinano stile, divertimento e relax, con un prodotto riconoscibile e affidabile. \r

\r

Un resort iconico, una destinazione senza tempo e un’esperienza pensata per due. Il modo ideale di vivere le Bahamas, con il ritmo giusto.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"507390,507389,507387,507386\"]\r

\r

Sandals Resorts","post_title":"Sandals Royal Bahamian, l'esperienza glamour e autentica alle Bahamas","post_date":"2026-02-23T09:00:32+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1771837232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il turista cinese ama molto l'Italia ed è curioso, torna nel nostro paese anche due o tre volte per scoprire cose nuove e destinazioni meno conosciute. - spiega Paolo Audino, consulente editoriale del Gruppo Travel e parte dell'advisory board di Bit - Bisogna conoscere le sue caratteristiche per lavorare con il mercato cinese: un viaggio in Cina è il modo migliore per comprendere la società locale e il ruolo della consulenza di Value China, ideata e gestita da Luca Qiu. Value China aiuta le aziende a lavorare al meglio con il mercato cinese, che ha grandissime potenzialità.\r

\r

I viaggiatori che hanno come motivazione il turismo culturale sono il 3%, che in Cina significa decine di milioni di persone! È un mercato con dimensioni e caratteristiche uniche». L’economia della Cina è passata da un basso reddito a un grande dinamismo. Il settore turistico si evolve con il desiderio di viaggiare della popolazione, perché la nuova classe media ha maggiore potere d’acquisto e sta ridefinendo le priorità di consumo. Per il 2026 è prevista una crescita del turismo outbound, trainata dall’ampliamento delle esenzioni dal visto e da una valuta più forte. Secondo i dati di Statista il volume del mercato, che ha raggiunto 159,9mld di dollari nel 2025, arriverà ai 181,7 nel 2029, con una crescita annua del 3,24%.\r

\r

I viaggi transfrontalieri verso Hong Kong e le destinazioni a lunga percorrenza - tra cui l’Europa - sono stati 155mln nel 2025, saranno tra i 165 e i 175mln in questo 2026 ed entro il 2031 la Cina è destinata a diventare il primo mercato mondiale dei viaggi e del turismo, anche grazie a fattori strutturali e culturali. Nel corso del panel della Bit Luca Qiu, China advisor & ceo di Value China ha indicato le previsioni di crescita del mercato dell’hospitality, il profila del turista cinese con la sua capacità di spesa e i trend di consumo; ha fatto un focus sui viaggi e lo shopping di lusso e ha presentato l’ecosistema digitale per il turismo.\r

\r

«In questi anni il mercato cinese dell'hospitality è cambiato moltissimo, anche grazie all’avanzata digitalizzazione: diversamente da quanto avviene in Occidente l’Ai è lo strumento con il quale vengono raccolte tutte le informazioni sulle destinazioni turistiche e si pianifica il viaggio. - spiega Qiu - Gli operatori del settore occidentali che operano sul mercato cinese devono acquisire la conoscenza tecnica per inserire le proprie proposte all'interno di queste piattaforme, che propongono diverse esperienze: dal buon ristorante alla camera d’hotel con la vista migliore; l’ota stessa ha l'Ai integrato. Inoltre la Cina è un mercato dinamico dove i sistemi di Ai si sono evoluti rapidamente e sono cambiate le condizioni di utilizzo.\r

\r

I turisti cinesi, quando vengono in Italia, cercano i ristoranti e i servizi sull’Ai cinese; gli operatori che riusciranno a essere presenti sulle piattaforme cinesi saranno avvantaggiati. L’economia cinese è diventata molto forte ed è cresciuta tanto la classe media: le priorità sono cambiate e il turismo fuori dalla Cina è una voce di spesa sempre più importante.\r

\r

\r

\r

Il profilo del turista cinese\r

Dopo il calo importante legato alla pandemia è in corso una forte crescita. In primo piano il viaggiatore della Gen Z: sempre connesso, ama le offerte last-minute e si lascia ispirare dalle piattaforme RedNote e Douyn. La Gen Z cinese è certamente diversa da quella occidentale e arriva dalle città principali del paese. Oggi la Cina è divisa in città di diverse fasce: prima ci sono Shanghai, Pechino e Shenzhen - che hanno avuto un rapido sviluppo - poi ci sono le città di seconda e terza categoria.\r

\r

Il turista cinese è un viaggiatore cauto che cerca chiarezza e assistenza: vuole muoversi tranquillo e l’immagine dell’Italia non corrisponde appieno a questa esigenza a causa della piccola criminalità, come gli scippi. È un problema per il sistema turistico italiano. - sottolinea Qiu - Sono in crescita le vacanze familiari: vengono scelte destinazioni minori con precise caratteristiche, si guarda al rapporto qualità/prezzo e si pianifica con largo anticipo. Il viaggiatore cinese ama il lusso, vuole fare delle esperienze diverse da quelle che hanno fatto i suoi conoscenti; sceglie il relax, il wellness e lo shopping. Per quanto riguarda in budget il turista cinese guarda al rapporto tra il prezzo e quello che riceve. Sta aumentando il turismo femminile - con l’apporto di molte influencer - e quello dei viaggiatori senior: le piattaforme cinesi sono molto complete e di facile utilizzo e organizzano anche servizi di trasporto, visita a musei con il “salta fila” e momenti di shopping.\r

\r

Il nuovo turista cinese si muove in piccoli gruppi e ha una conoscenza più dettagliata della destinazione. Cerca esperienze fuori dall'ordinario e le posta sulla propria pagina social inserendosi nell’attuale fenomeno detto “daka”, dove l’apparenza supera l’esperienza: molti giovani, in particolare donne, scelgono hotel e location soprattutto per creare contenuti online che arricchiscano la propria identità digitale. In questo modo le destinazioni turistiche diventano virali sui social e i contenuti generati dagli utenti (ugc) trasformano ogni visita in una leva di visibilità online. È una tendenza da cavalcare e, per farlo, bisogna ripensare l’esperienza turistica mettendo a punto location dal design distintivo, esperienze condivisibili, narrazioni personalizzate e itinerari daka-friendly.\r

\r

\r

\r

L’ecosistema digitale del turismo cinese\r

«In Cina non abbiamo Google, Instagram o Facebook: per essere presenti all'interno dell'ecosistema cinese bisogna lavorare con le piattaforme esistenti. Anni fa il governo cinese ha deciso di creare un firewall per proteggere il mondo internet cinese; l’ecosistema gestisce un solo paese e non il mondo intero - come accade con Google - quindi è più semplice e ha portato alla nascita di ecosistemi paralleli; per l’operatore occidentale è necessario strutturare la propria comunicazione e la propria presenza all'interno delle piattaforme cinesi.\r

\r

Le piattaforme più importanti per la ricerca turistica sono Xiaohongshu - molto simile a Instagram per macro funzionalità - e Douyin, che è la piattaforma gemella di TikTok, uno dei grandi driver per prenotare e invogliare il turista cinese a fare una scelta piuttosto che un'altra. Poi abbiamo Ctrip, l'ota che ha più servizi legati al mondo turistico. È tutto molto semplice e si paga direttamente sulla piattaforme, che hanno dinamiche di marketing e di engagement molto diverse e meno frammentate rispetto alle ota occidentali. RedNote è una delle principali piattaforme, simile a Instagram; nata come piattaforma di recensioni per il make-up e poi evolutasi.\r

\r

Infine, la piattaforma principale usata in Cina è WeChat: paghi, prenoti il taxi, hai la loyalty card di Starbucks, paghi la bolletta elettrica, prenoti il dottore … è fondamentale e, inizialmente, era la piattaforma attraverso la quale le destinazioni si promuovevano sul mercato cinese. - conclude Qiu - Oggi è più legata all’uso quotidiano: ci sono la versione di WeChat di Ctrip, la versione WeChat delle ota e quella per prenotare le destinazioni alberghiere in Cina. È una sorta di super applicazione».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Value China parla del turista cinese alla Bit: Ai, comportamenti d’acquisto e insights per l’hospitality","post_date":"2026-02-20T13:18:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771593522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines Tour Operator propone la Pasqua a Barcellona, una vacanza che inizia con il viaggio via mare e prosegue per le strade della capitale della Catalogna.\r

\r

Il viaggio, in programma dal 3 all’8 aprile, inizierà con la traversata da Civitavecchia a Barcellona: a bordo della Cruise Barcelona, tante attività per grandi e piccini, spettacoli e notti in discoteca.\r

\r

Una volta giunti in Spagna la Cruise Barcelona sarà l’hotel galleggiante per gli ospiti. I prezzi includono viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione nella tipologia di cabina prescelta, tre pernottamenti a bordo della nave ferma in porto, cinque colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service della nave, programma di animazione, assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio.\r

\r

E’ possibile prenotare alcune escursioni facoltative alla scoperta di Barcellona con guida in lingua italiana. C’è infine la possibilità di imbarcarsi a Porto Torres il 4 aprile.\r

Vacanze mediterranee\r

Con l’arrivo della primavera tornano anche le vacanze mediterranee, con viaggio in nave e soggiorno in strutture selezionate.\r

\r

Dal 3 al 7 aprile c’è la Pasqua in Sicilia, con partenza dai porti di Livorno e Napoli per Palermo e pernottamento in città o sulla costa: a San Vito Lo Capo, a Cefalù o a Terrasini.\r

\r

La Pasqua in Sardegna è invece la scelta ideale per chi ama i paesaggi marini in ogni stagione dell’anno, con proposte di vacanza dal 3 all’8 aprile. Si potrà raggiungere l’isola viaggiando sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres e scegliendo se soggiornare a Badesi, di fronte all’Asinara, o ad Alghero, la città del corallo. I programmi includono il viaggio in nave, con l’imbarco di un veicolo al seguito, e soggiorno in hotel o residence.","post_title":"Grimaldi Lines t.o.: vacanze fra Barcellona, Sicilia e Sardegna","post_date":"2026-02-20T09:55:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771581355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prossima estate, Kibo propone la Thailandia, destinazione di tendenza e best seller del tour operator biellese.\r

Le tappe in Thailandia\r

Si parte da Milano Malpensa e la prima tappa è Bangkok una delle città più cosmopolite dell'Asia. Cinque giorni sono poi dedicati a un mini tour verso il nord del Paese toccando luoghi iconici come Ayutthaya e Sukhothai. Si prosegue per il triangolo d’oro toccando Chiang Rai e Chiang Mai.\r

\r

La seconda settimana del viaggio è dedicata al mare, quello di Koh Samui, che si raggiunge direttamente dal nord con un volo interno. Le date di partenza previste sono dal 1 al 16 agosto 2026 con partenza da Malpensa con Turkish Airlines per Bangkok via Istanbul..\r

Indonesia in primo\r

Tre sono invece le partenze d’agosto previste per Bali e precisamente dal 2 al 15, con arrivo in Italia il 16, o dall’8 al 22, con arrivo in Italia il 23, e ancora dal 16 al 29, con arrivo in Italia il 30, sempre volando da Malpensa con Turkish Airlines via Istanbul.\r

\r

L’itinerario proposto da Kibo, \"Il respiro degli dei\", è un'originale rilettura di una meta che è sinonimo di spiritualità e natura. Le tappe principali sono Ubud, con la sua celebre foresta delle scimmie e i villaggi nella giungla, dove sono previste escursioni e trekking. Vi si soggiorna quattro notti e si ha il tempo di entrare in sintonia con la spiritualità dei luoghi. Il viaggio prosegue poi per Sidemen, località rurale immersa nel silenzio delle risaie.Ci si sposta poi ad Amed, una lunga striscia costiera di villaggi di pescatori nella parte orientale di Bali. La parte finale del viaggio è dedicata al soggiorno nella zona meridionale di Bali, a Sanur, dove si concentrano le spiagge più belle e la vita mondana. Le escursioni da qui a Nusa Penida e al tempio di Uluwatu consentono di apprezzare anche le aree più tranquille e autentiche del territorio. I tour e le visite sono in lingua inglese, e per la partenza dell’8 agosto è possibile con Kibo anche organizzare tour in italiano per un massimo di 12 persone.\r

\r

","post_title":"Kibo proiettato sull'estate: itinerari ad hoc in Thailandia e a Bali","post_date":"2026-02-19T10:11:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771495869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

È innegabile che il lavoro da remoto abbia cambiato molto più del semplice posto in cui ci sediamo con il nostro laptop per lavorare. Non sarebbe sbagliato affermare che il lavoro da remoto ha ridefinito il modo in cui ci muoviamo, viviamo e, cosa ancora più importante, troviamo equilibrio. Detto questo, se ti senti più vivo sui sentieri di montagna che nei cubicoli dell'ufficio, allora la libertà di lavorare da remoto ti ha aperto le porte a uno stile di vita che un tempo avresti ritenuto impossibile.\r

\r

Puoi accedere dal tuo camper, da una baita isolata o da un tranquillo rifugio e unire la produttività all'avventura.\r

\r

Lavoro a distanza: la cultura moderna\r

\r

Il lavoro a distanza non è una tendenza passeggera, ma un cambiamento culturale moderno. Le aziende di tutto il mondo riconoscono ormai che la flessibilità è la chiave per avere dipendenti produttivi e soddisfatti. Detto questo, comprendere le definizioni del lavoro a distanza offre una visione chiara di questo cambiamento: non si limita al lavoro da casa, ma piuttosto al lavoro da qualsiasi luogo senza compromettere la produttività o i risultati.\r

\r

Questa cultura moderna privilegia i risultati rispetto all'orario di lavoro, motivo per cui il lavoro da remoto è l'ideale per chi desidera organizzare le proprie giornate lavorative in base al proprio stile di vita e non viceversa.\r

\r

Perché gli escursionisti sono attratti dallo stile di vita remoto\r

\r

Gli escursionisti sono avventurosi, motivo per cui si sforzano di proteggere la loro salute fisica, la lucidità mentale e la pace interiore, tutte cose che gli ambienti di lavoro tradizionali non possono offrire. È qui che entra in gioco l'importanza del lavoro a distanza: permette agli appassionati di escursionismo di programmare i propri percorsi, le passeggiate mattutine e le scalate di mezzogiorno senza dover aspettare l'approvazione delle ferie annuali.\r

\r

Si tratta della possibilità di vivere immersi nella natura, ma in realtà riduce al minimo le possibilità di burnout e aiuta i professionisti a tornare ai loro progetti di lavoro concentrati, motivati e rigenerati. Per gli escursionisti, il lavoro da remoto non significa sfuggire alle responsabilità lavorative, ma trovare un modo intelligente ed efficiente per gestirle.\r

\r

Imparare l'arte di rimanere connessi mentre ci si prepara per il sentiero\r

\r

Ora, come appassionato di escursionismo, devi sapere come prepararti per il sentiero rimanendo connesso. Si tratta di pianificare in modo efficace se vuoi bilanciare il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alle escursioni. Ti consigliamo di scegliere destinazioni escursionistiche con una connessione Internet affidabile, organizzare il tuo programma giornaliero intorno alle escursioni e portare con te dei power bank.\r

\r

È altrettanto importante indossare abbigliamento da escursionismo adeguato alle condizioni meteorologiche e comodo, in modo da potersi muovere liberamente e tornare al lavoro senza sentirsi esausti. Dopotutto, viaggiare ed esplorare non dovrebbe essere faticoso. La tua mente rimarrà lucida durante l'orario di lavoro solo se ti sentirai supportato durante il percorso con l'abbigliamento e l'attrezzatura giusti.\r

\r

Investi in tecnologia e strumenti che rendono possibile il lavoro a distanza\r

\r

Comprensibilmente, la tecnologia è il partner silenzioso del lavoro a distanza e dello stile di vita escursionistico. Detto questo, ti consigliamo di investire in laptop leggeri, cuffie con cancellazione del rumore, strumenti basati su cloud e hotspot mobili, in modo da poter lavorare praticamente da qualsiasi luogo. Con la giusta piattaforma di gestione dei progetti, potrai mantenere il tuo lavoro e il tuo team allineati. Inoltre, gli strumenti di comunicazione giusti ti assicurano di non essere mai veramente offline, ma sempre raggiungibile.\r

Alla fine della giornata, si tratta di scegliere il giusto stack di testo in modo da poter lavorare senza interruzioni vicino ai sentieri escursionistici.\r

\r

Considerazioni finali: stabilire dei confini tra lavoro ed escursionismo\r

\r

Per rimanere produttivi, è necessario stabilire dei confini chiari tra l'orario di lavoro e il tempo dedicato all'escursionismo. In altre parole, è importante sapere quando staccare la spina. Quando si lavora sui sentieri, può essere incredibilmente allettante confondere i confini tra lavoro ed escursionismo. Tuttavia, è nel vostro interesse stabilire orari di lavoro chiari e comunicare la vostra disponibilità al team.","post_title":"Accedere dal sentiero: come conciliare il lavoro da remoto e la passione per l'escursionismo","post_date":"2026-02-19T10:00:09+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["escursionismo","lavorare-in-camper","lavorare-in-montagna","lavoro-a-distanza","lavoro-da-remoto","lavoro-e-benessere","lavoro-e-natura","lavoro-flessibile","organizzazione-lavoro-remoto","produttivita-da-remoto","smart-working","tecnologia-per-smart-working","vita-outdoor","work-life-balance"],"post_tag_name":["escursionismo","lavorare in camper","lavorare in montagna","lavoro a distanza","lavoro da remoto","lavoro e benessere","lavoro e natura","lavoro flessibile","organizzazione lavoro remoto","produttività da remoto","smart working","tecnologia per smart working","vita outdoor","work life balance"]},"sort":[1771495209000]}]}}