Aeroitalia chiuderà i voli sulla Milano Malpensa-Roma, da fine marzo Milano Malpensa tornerà ad essere orfana di un volo diretto su Roma Fiumicino. Dalla fine di marzo, con l’entrata in vigore dell’operativo estivo Aeroitalia interromperà infatti i collegamenti tra i due principali scali italiani, dopo poco più di un anno di attività. La notizia anticipata da Aeroporti Lombardi, fa riferimento direttamente a quanto dichiarato dal ceo del vettore, Gaetano Intrieri, che ha parlato di una vera doccia fredda per il sistema Paese. Nonostante gli oltre 100.000 passeggeri trasportati nell’ultimo anno e mezzo, senza alcun tipo di sussidio, la rotta è diventata insostenibile a causa di nuovi vincoli operativi. Aeroitalia punta infatti il dito contro la decisione di Assoclearance che ha concesso l’utilizzo di un solo slot giornaliero a seguito dei lavori sulla pista di Malpensa. Situazione che costringerebbe l’aeromobile a un fermo tecnico di dodici ore a Roma, rendendo l’investimento impossibile da sostenere. Intrieri ha denunciato apertamente la «mancanza di una visione d’insieme», sottolineando come vengano spesso favoriti incentivi a breve termine per le low cost invece di proteggere infrastrutture di sistema che collegano i poli economici fondamentali del Nord-Ovest e della Capitale. «Se questa rotta non è ritenuta strategica da chi dovrebbe avere una visione complessiva del sistema aeroportuale italiano, allora ne prendiamo atto – ha spiegato Intrieri -. Ma è giusto che sia chiaro: non è il mercato a bocciare il collegamento tra i due hub italiani. È l’assenza di una visione. Tra poco, in Italia, non ci sarà più un volo diretto tra Fiumicino e Malpensa. E le low cost – che negli anni hanno beneficiato di contributi e incentivi di ogni tipo – non hanno alcun interesse a svolgere un ruolo di sistema. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Con investimenti veri. Con rischi veri. Con 100.000 passeggeri trasportati. Chi doveva fare la propria, evidentemente, no». Condividi

