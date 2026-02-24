Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Padel Cup Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Club Med Padel Cup. Con oltre 60 discipline praticabili nei resort di tutto il mondo, Club Med è riconosciuto come la più grande scuola di sport al mondo e continua a investire nelle attività che meglio interpretano le nuove passioni degli ospiti. Il padel è oggi protagonista di questa evoluzione: sono 55 i campi disponibili in 14 resort, a cui entro i prossimi 2 anni si aggiungeranno altri 15 campi in arrivo in 3 nuove destinazioni. La Club Med Padel Cup nasce proprio per valorizzare questo percorso di crescita e raccontare il padel non solo come disciplina sportiva, ma come esperienza da vivere e condividere. Il torneo Il torneo si articolerà in tre tappe sul territorio italiano: 28 febbraio a Mariano Comense presso ELLE Padel; 7 marzo a Roma presso Joy Padel; 14 marzo a Milano presso Padel Zenter Scalo Farini. Ogni tappa vedrà scendere in campo 16 coppie maschili e 16 femminili, con premi tecnici Babolat dedicati alle coppie finaliste. I vincitori accederanno alle finali nazionali, in programma nel weekend 18–19 aprile presso il Club Med Magna Marbella, resort nel cuore della Costa del Sol. Le due coppie vincitrici – una maschile e una femminile – vinceranno un soggiorno in un resort Club Med, per vivere in prima persona il Premium All Inclusive e l’approccio al benessere che caratterizza il brand. A completare l’esperienza, durante ogni tappa saranno disponibili sessioni gratuite di prova padel con maestri qualificati, aperte anche agli accompagnatori. Condividi

