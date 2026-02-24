Sun Siyam rinnova le ville overwater dell’Iru Fushi Il gruppo restyling delle ville overwater del Sun Siyam Iru Fushi, resort di 5 stelle nell’atollo di Noonu alle Maldive. Il gruppo Sun Siyam ha concluso i lavori didelresort di 5 stelle nell’atollo di Noonu alle Maldive. Sono ora 75 le nuove ville overwater, progettate per garantire comfort, riservatezza e immersione totale nel paesaggio maldiviano, tutte dotate di terrazza con piscina privata di 22 metri quadri e aree relax. La vision e il design sono stati affidati al londinese Studio Sixty7, che ha scelto ogni elemento per trasmettere un senso di concretezza e sensorialità, invitando gli ospiti a un profondo senso di calma. Ogni soluzione è progettata per garantire il perfetto equilibrio tra comfort, privacy e connessione con l’ambiente naturale. La vision e il design sono stati affidati al londinese, che ha scelto ogni elemento per trasmettere un senso di concretezza e sensorialità, invitando gli ospiti a un profondo senso di calma. Ogni soluzione è progettata per garantire il perfetto equilibrio tra comfort, privacy e connessione con l’ambiente naturale. Esperienze personalizzate Inoltre, esperienze personalizzate dedicate a coppie e honeymooner e il puntuale e discreto servizio di butler contribuiscono a rendere ogni soggiorno unico e su misura. Con il ripensamento delle ville sull’acqua Sun Siyam Iru Fushi rafforza il proprio posizionamento tra i resort di riferimento nel panorama luxury delle Maldive. Condividi

