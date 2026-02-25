Amadeus perde 10 miliardi di capitalizzazione in meno di un anno Amadeus ha subito una perdita di oltre 10 miliardi di euro nella sua capitalizzazione di mercato negli ultimi nove mesi, poiché a fine maggio era vicina ai 32 miliardi, mentre questa settimana si aggira sui 20 miliardi, come riporta Preferente . Dal picco di maggio dell’anno scorso, quando il titolo veniva scambiato a oltre 75 euro, ai quasi 47 euro a cui viene scambiato oggi, l discesa è stato di circa il 37% in quel periodo, con un inizio di declino più netto da novembre e una caduta libera ancora più pronunciata da Natale. L’intelligenza artificiale (IA) ha recentemente causato un enorme crollo del mercato azionario nel settore del software con l’emergere di nuove applicazioni, e anche Tripadvisor e Booking sono sotto i riflettori, con un calo del 28% e del 25% quest’anno, rispetto a Marriott e Hilton, che sono cresciuti del 13% e del 9%, mentre Amadeus è la società che ha perso di più nell’indice Ibex spagnolo quest’anno (24%), a dimostrazione del fatto che gli investitori cercano rifugio in aziende con asset tangibili. La recente alleanza tra Sabre, PayPal e la startup Mindtrip sta mettendo sotto pressione Amadeus per lanciare nel secondo trimestre la prima esperienza di viaggio completa basata sull’intelligenza artificiale con gli agenti, consentendo agli utenti di scoprire, pianificare, prenotare e gestire i viaggi in un unico flusso conversazionale Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508212" align="alignright" width="450"] Foto Alessandra Calza[/caption] La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative. Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità. Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026. Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni. Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline. Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta. Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP. L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro. Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. --- [post_title] => Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio [post_date] => 2026-02-25T12:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023191000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Amadeus ha subito una perdita di oltre 10 miliardi di euro nella sua capitalizzazione di mercato negli ultimi nove mesi, poiché a fine maggio era vicina ai 32 miliardi, mentre questa settimana si aggira sui 20 miliardi, come riporta Preferente . Dal picco di maggio dell'anno scorso, quando il titolo veniva scambiato a oltre 75 euro, ai quasi 47 euro a cui viene scambiato oggi, l discesa è stato di circa il 37% in quel periodo, con un inizio di declino più netto da novembre e una caduta libera ancora più pronunciata da Natale. L'intelligenza artificiale (IA) ha recentemente causato un enorme crollo del mercato azionario nel settore del software con l'emergere di nuove applicazioni, e anche Tripadvisor e Booking sono sotto i riflettori, con un calo del 28% e del 25% quest'anno, rispetto a Marriott e Hilton, che sono cresciuti del 13% e del 9%, mentre Amadeus è la società che ha perso di più nell'indice Ibex spagnolo quest'anno (24%), a dimostrazione del fatto che gli investitori cercano rifugio in aziende con asset tangibili. La recente alleanza tra Sabre, PayPal e la startup Mindtrip sta mettendo sotto pressione Amadeus per lanciare nel secondo trimestre la prima esperienza di viaggio completa basata sull'intelligenza artificiale con gli agenti, consentendo agli utenti di scoprire, pianificare, prenotare e gestire i viaggi in un unico flusso conversazionale [post_title] => Amadeus perde 10 miliardi di capitalizzazione in meno di un anno [post_date] => 2026-02-25T12:02:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772020952000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508194 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ole Orvér è il nuovo ceo di oneworld, che entrerà ufficialmente in carica il 1° aprile 2026. Di nazionalità svedese, Orvér vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di recente ha ricoperto il ruolo di chief commercial officer di Finnair, dove ha trasformato la strategia commerciale e di rete della compagnia aerea e introdotto importanti iniziative in materia di ricavi e fidelizzazione. «Grazie alla sua comprovata esperienza nel migliorare le prestazioni commerciali, alla profonda conoscenza delle partnership tra compagnie aeree e alla vasta esperienza internazionale, Ole continuerà a portare avanti le iniziative incentrate sul cliente che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come alleanza aerea premium a livello mondiale» ha dichiarato Robert Isom, ceo di American Airlines e attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'alleanza. Prima di Finnair, Orvér ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior - Gestione della rete in Qatar Airways; in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Air Berlin, Lot Polish Airlines e Sas. Orvér raccoglie il testimone dal ceo uscente, Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il ruolo di direttore commerciale in American Airlines. [post_title] => Oneworld: Ole Orvér è il nuovo ceo, in carica dal prossimo 1° aprile [post_date] => 2026-02-25T11:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772020782000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anguilla conquista i viaggiatori italiani, che nel 2025 hanno fatto registrare un incremento del 28% degli arrivi sull'isola. I Caraibi tornano protagonisti nei sogni degli italiani, ma con uno spirito nuovo: meno affollamento, più autenticità e dunque un'attenzione crescente attenzione verso le destinazioni più riservate e raffinate. In un’epoca in cui molte mete iconiche soffrono l’overtourism, i viaggiatori italiani sembrano premiare isole capaci di offrire bellezza naturale incontaminata, atmosfera rilassata e un’ospitalità di altissimo livello ma senza eccessi. Anguilla, spesso definita una delle perle più eleganti dei Caraibi, incanta con oltre 30 spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi, boutique hotel affacciati sul mare, ville private immerse nella natura e una scena gastronomica sorprendente per un’isola di piccole dimensioni. Chi sceglie Anguilla cerca silenzio, spazio, mare cristallino e un lusso discreto fatto di dettagli, privacy e autenticità. Un luogo dove il tempo rallenta davvero, lontano dalle rotte più affollate, ma vicino a ciò che conta: qualità, bellezza e libertà. [post_title] => Il fascino di Anguilla conquista gli italiani: +28% gli arrivi del 2025 [post_date] => 2026-02-25T11:06:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772017607000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vittorio Grassi Architects, ha completato il restyling totale dell’hotel 5 stelle Melià Milano in via Masaccio, un progetto nato grazie alla sinergia con Asah Arquitectura Hotelera e al concept innovativo dell’architetto spagnolo Álvaro Sans. A pochi passi da CityLife, il progetto ha visto i due studi di architettura intervenire sulle 291 camere dislocate su 5 piani, oltre che su tutti gli spazi comuni quali hall, centro business, sale meeting, ristorante e caffetteria. Il piano di restyling dell’intero hotel si è sviluppato in tre macrofasi, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del building e valorizzando l’identità della struttura, insieme all’esperienza dell’ospitalità milanese d’alta gamma. Dopo il rinnovamento delle zone comuni completato nel 2021, Melià è intervenuto anche sulle 291 camere, ripensandole secondo uno stile coerente e in continuità con le soluzioni progettuali già introdotte nella lobby e nelle aree hospitality indoor ed outdoor, inclusi il Mamì Restaurant e la caffetteria Elyxr Meliá. Gli interventi Distribuite su cinque piani, le nuove camere sono disponibili in tipologia Standard e The Level. Concepite per assicurare il massimo comfort, sono capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza di estremo relax grazie alla presenza di un angolo bar privato e, per le camere The Level, anche di un salottino dedicato. Il recente intervento ha coinvolto anche il basement, oggetto di una completa rifunzionalizzazione con l’ampliamento del numero delle sale meeting e l’introduzione di un nuovo hub polifunzionale e strategico messo a disposizione delle aziende per ospitare grandi conferenze ed eventi corporate. Per una maggiore flessibilità, sono state integrate soluzioni innovative come le pareti mobili che permettono una gestione dinamica degli ambienti in base alle diverse esigenze. Tra gli interventi più significativi si aggiunge anche la valorizzazione della zona comune nella green area, attorno alla grande aiuola verde, non più solo luogo di passaggio ma ora anche di incontro e condivisione, perfetto per coffee break e momenti di pausa. Il valore aggiunto di Asah Arquitectura Hotelera e di Vittorio Grassi Architects è stato determinante nell’intero intervento: a livello estetico ha contribuito a tradurre l’idea dell’architetto Sans in un progetto internazionale ma pienamente calato nel contesto milanese; dal punto di vista funzionale è stato attuato un attento controllo tecnico per garantire i più elevati standard di sicurezza, innovazione e sostenibilità attraverso l’impiego di materiali eco-friendly di origine naturale. Fra i main values si evidenziano la creazione di spazi fluidi ed interconnessi; l’introduzione di ambienti ibridi in cui il verde è protagonista sia come soluzione cromatica sia come oasi ecologica; l’ottimizzazione della luce, valorizzata da alti lucernari che favoriscono l’illuminazione naturale, in abbinata a sontuosi lampadari di cristallo mantenuti nel restyling. [post_title] => Melià Milano Masaccio: completato il piano di restyling [post_date] => 2026-02-25T10:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772015066000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Club Med Padel Cup. Con oltre 60 discipline praticabili nei resort di tutto il mondo, Club Med è riconosciuto come la più grande scuola di sport al mondo e continua a investire nelle attività che meglio interpretano le nuove passioni degli ospiti. Il padel è oggi protagonista di questa evoluzione: sono 55 i campi disponibili in 14 resort, a cui entro i prossimi 2 anni si aggiungeranno altri 15 campi in arrivo in 3 nuove destinazioni. La Club Med Padel Cup nasce proprio per valorizzare questo percorso di crescita e raccontare il padel non solo come disciplina sportiva, ma come esperienza da vivere e condividere. Il torneo Il torneo si articolerà in tre tappe sul territorio italiano: 28 febbraio a Mariano Comense presso ELLE Padel; 7 marzo a Roma presso Joy Padel; 14 marzo a Milano presso Padel Zenter Scalo Farini. Ogni tappa vedrà scendere in campo 16 coppie maschili e 16 femminili, con premi tecnici Babolat dedicati alle coppie finaliste. I vincitori accederanno alle finali nazionali, in programma nel weekend 18–19 aprile presso il Club Med Magna Marbella, resort nel cuore della Costa del Sol. Le due coppie vincitrici – una maschile e una femminile – vinceranno un soggiorno in un resort Club Med, per vivere in prima persona il Premium All Inclusive e l’approccio al benessere che caratterizza il brand. A completare l’esperienza, durante ogni tappa saranno disponibili sessioni gratuite di prova padel con maestri qualificati, aperte anche agli accompagnatori. [post_title] => Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Padel Cup [post_date] => 2026-02-24T12:06:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771934803000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508088" align="alignleft" width="450"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption] La Farnesina mette in allerta i turisti italiani sulla destinazione Messico. leggimo le dichiarazioni del ministero delgi esteri. «A seguito di un intervento delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata nello Stato di Jalisco, nella giornata del 22 febbraio si sono registrate gravi turbative dell’ordine pubblico in diverse aree del Paese. Sono stati segnalati blocchi stradali, sparatorie e altri episodi di violenza, in particolare negli Stati di Jalisco (incluse Guadalajara e Puerto Vallarta), Baja California, Guanajuato, Michoacán, nonché in altre zone limitrofe. Nel corso della giornata del 23 febbraio la situazione appare in fase di progressiva normalizzazione - a partire da Città del Messico e negli Stati di Yucatan e Quintana Roo - e la viabilità è stata ripristinata in tutto il Paese. Gli aeroporti restano operativi in tutto il Paese; tuttavia, alcune compagnie aeree hanno sospeso in via precauzionale i voli per Guadalajara e Puerto Vallarta. Resta attivo lo stato di allerta nello Stato di Jalisco. Alla luce della perdurante fluidità della situazione di sicurezza, si raccomanda ai connazionali – turisti e residenti – di evitare spostamenti non strettamente necessari, in particolare negli Stati di Jalisco, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas. Si invitano i connazionali a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità statali e federali, a evitare assembramenti e aree interessate da operazioni di sicurezza, e a monitorare costantemente i media locali per eventuali aggiornamenti». Anche se gli spostamenti si stanno regolarizzando per ora la segnalazione della Farnesina rimane invariata. [post_title] => Farnesina: gli italiani in Messico evitino spostamenti non necessari [post_date] => 2026-02-24T11:19:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771931970000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508044 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Potrebbe migliorare oggi la situazione voli da e per gli Stati Uniti, dopo che la tempesta di neve dei giorni scorsi sul Nord-est del Paese aveva costretto le compagnie aeree Usa a cancellare oltre 8.000 voli. La tempesta ha ricoperto di neve diverse aree della regione, causando la chiusura di strade e la sospensione delle lezioni scolastiche. Provvedimenti successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza in diversi stati degli Usa, tra cui Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey e Rhode Island. Nella giornata di ieri a New York City sono state chiuse tutte le strade e i ponti al traffico non essenziale. I principali vettori Usa avvisano che anche oggi, comunque, le condizioni di traffico rimarranno difficili: secondo i dati della società di analisi Cirium, ripresi da Reuters, nel tardo pomeriggio di oggi dovrebbe essere cancellato il 7% dei voli statunitensi, una quantità inferiore quindi rispetto al 19% di ieri, 23 febbraio. Southwest Airlines ha dichiarato che il suo piano “è sulla buona strada per aumentare le operazioni domani, se le condizioni ci consentiranno di farlo in sicurezza”. La low cost con sede a Dallas ha cancellato circa il 7% dei voli lunedì. Si tratta di una percentuale inferiore rispetto ai concorrenti, dovuta alla limitata esposizione della compagnia nel nord-est. American Airlines ha precisato di essere stata in grado di riprendere le operazioni all'aeroporto nazionale Reagan di Washington e a Philadelphia. Delta e American hanno entrambe dichiarato di prevedere la ripresa delle operazioni agli aeroporti LaGuardia e Jfk di New York e a Boston nella tarda mattinata di oggi. Delta prevede anche di riprendere i voli da Newark, sempre oggi. JetBlue è stata particolarmente colpita, cancellando circa l'80% dei voli a causa della tempesta di lunedì, secondo i dati di FlightAware. La compagnia aerea ha dichiarato di aver cancellato in totale 1.600 voli fino a mercoledì. [post_title] => Stati Uniti: la lenta ripresa dei voli dopo la tempesta di neve [post_date] => 2026-02-24T09:39:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771925998000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486244" align="alignright" width="300"] Gianpiero Strisciuglio, ad di Trenitalia[/caption] Trenitalia corre verso il futuro, che passa attraverso l'investimento da 2 miliardi di euro per garantirsi la leadership nell'Alta Velocità e ridisegnare i confini della mobilità nazionale. Lo ha ribadito Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, in occasione del Forum Masseria Winter Edition, confermando un piano che punta tutto su capacità, innovazione tecnologica e una sfida aperta alla concorrenza internazionale. Fulcro dell’operazione è il potenziamento della flotta: entro il 2030, sui binari italiani e internazionali arriveranno 74 nuovi Frecciarossa 1000. Non si tratta solo di una questione numerica, ma di un rebranding profondo volto a consolidare il Frecciarossa come il «miglior treno d’Europa». L'obiettivo dichiarato è duplice: aumentare la frequenza sulle direttrici più sollecitate e sostenere l'espansione transfrontaliera, offrendo il treno come reale alternativa strutturale ai voli aerei di medio raggio. «Il 2026 continua il piano di potenziamento della flotta di Trenitalia che ha nel Frecciarossa il suo prodotto e brand di successo», ha spiegato Strisciuglio, sottolineando come l’impiego di materiali riciclabili superi ormai il 95% della struttura dei convogli. Il rinnovo non può chiaramente tralasciare il trasporto locale: grazie anche alle risorse del Pnrr, entro il 2027 la flotta regionale italiana sarà la più giovane del continente, con un’età media dei treni compresa tra i 5 e i 10 anni. Ad oggi, oltre l'80% dei mezzi regionali (più di 1.000 su un totale di 1.300) è già di ultima generazione. Parallelamente, il segmento Intercity vedrà l'ingresso di oltre 30 nuovi convogli basati su tecnologie ibride, elettriche e a batteria, fondamentali per garantire efficienza e sostenibilità anche sulle linee non ancora interamente elettrificate. E ci sono novità anche per i servizio a bordo, dove spicca l'attenzione sulla qualità della connessione. Trenitalia ha già testato con successo una rete proprietaria 5G sulla tratta Torino-Milano, con ottime performance. Tuttavia, l'azienda non chiude le porte a soluzioni alternative per eliminare le zone d'ombra, inclusa la tecnologia satellitare. «Siamo attentissimi ovviamente al tema della connettività a bordo, stiamo studiando tante soluzioni», ha commentato l'ad in merito all'ipotesi di utilizzare Starlink, aggiungendo che l'obiettivo resta quello di rispondere a «uno degli aspetti più richiesti dalla nostra clientela». Dal punto di vista economico, spiega una nota della società, questa imponente immissione di nuovi Frecciarossa 1000 risponde alla necessità di aumentare l’offerta e migliorare la saturazione delle tracce, sostenendo la crescita dei ricavi a parità di infrastruttura disponibile. In un mercato liberalizzato che ha visto esplodere la domanda, la strategia del Gruppo Fs mira a rafforzare il contributo dell’Alta Velocità alla redditività complessiva. Le leve per migliorare il margine industriale includono la maggiore efficienza energetica, l'incremento del load factor e la riduzione dei costi operativi per posto/chilometro. In parallelo, il rinnovo della flotta regionale e Intercity contribuisce a ridurre il rischio legato all'obsolescenza dei mezzi, migliorando affidabilità e puntualità. Si tratta di un passaggio chiave non solo per difendere le quote di mercato rispetto ad aereo e auto, ma per confermare la mobilità ferroviaria come asse portante della transizione sostenibile nel medio periodo. [post_title] => La corsa di Trenitalia: in arrivo 74 nuovi Frecciarossa entro il 2030 [post_date] => 2026-02-23T12:24:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771849475000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "amadeus perde 10 miliardi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1706,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508212\" align=\"alignright\" width=\"450\"] Foto Alessandra Calza[/caption]\r

\r

La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative.\r

\r

Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità.\r

\r

Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026.\r

\r

Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni.\r

\r

Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici.\r

\r

Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline.\r

\r

Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta.\r

Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP.\r

\r

L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro.\r

\r

Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

---\r

\r

","post_title":"Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio","post_date":"2026-02-25T12:39:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772023191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amadeus ha subito una perdita di oltre 10 miliardi di euro nella sua capitalizzazione di mercato negli ultimi nove mesi, poiché a fine maggio era vicina ai 32 miliardi, mentre questa settimana si aggira sui 20 miliardi, come riporta Preferente .\r

\r

Dal picco di maggio dell'anno scorso, quando il titolo veniva scambiato a oltre 75 euro, ai quasi 47 euro a cui viene scambiato oggi, l discesa è stato di circa il 37% in quel periodo, con un inizio di declino più netto da novembre e una caduta libera ancora più pronunciata da Natale.\r

L'intelligenza artificiale (IA) ha recentemente causato un enorme crollo del mercato azionario nel settore del software con l'emergere di nuove applicazioni, e anche Tripadvisor e Booking sono sotto i riflettori, con un calo del 28% e del 25% quest'anno, rispetto a Marriott e Hilton, che sono cresciuti del 13% e del 9%, mentre Amadeus è la società che ha perso di più nell'indice Ibex spagnolo quest'anno (24%), a dimostrazione del fatto che gli investitori cercano rifugio in aziende con asset tangibili.\r

La recente alleanza tra Sabre, PayPal e la startup Mindtrip sta mettendo sotto pressione Amadeus per lanciare nel secondo trimestre la prima esperienza di viaggio completa basata sull'intelligenza artificiale con gli agenti, consentendo agli utenti di scoprire, pianificare, prenotare e gestire i viaggi in un unico flusso conversazionale","post_title":"Amadeus perde 10 miliardi di capitalizzazione in meno di un anno","post_date":"2026-02-25T12:02:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772020952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ole Orvér è il nuovo ceo di oneworld, che entrerà ufficialmente in carica il 1° aprile 2026. Di nazionalità svedese, Orvér vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di recente ha ricoperto il ruolo di chief commercial officer di Finnair, dove ha trasformato la strategia commerciale e di rete della compagnia aerea e introdotto importanti iniziative in materia di ricavi e fidelizzazione.\r

\r

«Grazie alla sua comprovata esperienza nel migliorare le prestazioni commerciali, alla profonda conoscenza delle partnership tra compagnie aeree e alla vasta esperienza internazionale, Ole continuerà a portare avanti le iniziative incentrate sul cliente che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come alleanza aerea premium a livello mondiale» ha dichiarato Robert Isom, ceo di American Airlines e attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'alleanza.\r

\r

Prima di Finnair, Orvér ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior - Gestione della rete in Qatar Airways; in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Air Berlin, Lot Polish Airlines e Sas.\r

\r

Orvér raccoglie il testimone dal ceo uscente, Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il ruolo di direttore commerciale in American Airlines.","post_title":"Oneworld: Ole Orvér è il nuovo ceo, in carica dal prossimo 1° aprile","post_date":"2026-02-25T11:59:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772020782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anguilla conquista i viaggiatori italiani, che nel 2025 hanno fatto registrare un incremento del 28% degli arrivi sull'isola.\r

\r

I Caraibi tornano protagonisti nei sogni degli italiani, ma con uno spirito nuovo: meno affollamento, più autenticità e dunque un'attenzione crescente attenzione verso le destinazioni più riservate e raffinate.\r

\r

In un’epoca in cui molte mete iconiche soffrono l’overtourism, i viaggiatori italiani sembrano premiare isole capaci di offrire bellezza naturale incontaminata, atmosfera rilassata e un’ospitalità di altissimo livello ma senza eccessi.\r

\r

Anguilla, spesso definita una delle perle più eleganti dei Caraibi, incanta con oltre 30 spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi, boutique hotel affacciati sul mare, ville private immerse nella natura e una scena gastronomica sorprendente per un’isola di piccole dimensioni.\r

\r

Chi sceglie Anguilla cerca silenzio, spazio, mare cristallino e un lusso discreto fatto di dettagli, privacy e autenticità. Un luogo dove il tempo rallenta davvero, lontano dalle rotte più affollate, ma vicino a ciò che conta: qualità, bellezza e libertà.\r

\r

","post_title":"Il fascino di Anguilla conquista gli italiani: +28% gli arrivi del 2025","post_date":"2026-02-25T11:06:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772017607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vittorio Grassi Architects, ha completato il restyling totale dell’hotel 5 stelle Melià Milano in via Masaccio, un progetto nato grazie alla sinergia con Asah Arquitectura Hotelera e al concept innovativo dell’architetto spagnolo Álvaro Sans.\r

\r

A pochi passi da CityLife, il progetto ha visto i due studi di architettura intervenire sulle 291 camere dislocate su 5 piani, oltre che su tutti gli spazi comuni quali hall, centro business, sale meeting, ristorante e caffetteria.\r

\r

Il piano di restyling dell’intero hotel si è sviluppato in tre macrofasi, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del building e valorizzando l’identità della struttura, insieme all’esperienza dell’ospitalità milanese d’alta gamma. Dopo il rinnovamento delle zone comuni completato nel 2021, Melià è intervenuto anche sulle 291 camere, ripensandole secondo uno stile coerente e in continuità con le soluzioni progettuali già introdotte nella lobby e nelle aree hospitality indoor ed outdoor, inclusi il Mamì Restaurant e la caffetteria Elyxr Meliá.\r

Gli interventi\r

Distribuite su cinque piani, le nuove camere sono disponibili in tipologia Standard e The Level. Concepite per assicurare il massimo comfort, sono capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza di estremo relax grazie alla presenza di un angolo bar privato e, per le camere The Level, anche di un salottino dedicato.\r

\r

\r

\r

Il recente intervento ha coinvolto anche il basement, oggetto di una completa rifunzionalizzazione con l’ampliamento del numero delle sale meeting e l’introduzione di un nuovo hub polifunzionale e strategico messo a disposizione delle aziende per ospitare grandi conferenze ed eventi corporate. Per una maggiore flessibilità, sono state integrate soluzioni innovative come le pareti mobili che permettono una gestione dinamica degli ambienti in base alle diverse esigenze.\r

\r

Tra gli interventi più significativi si aggiunge anche la valorizzazione della zona comune nella green area, attorno alla grande aiuola verde, non più solo luogo di passaggio ma ora anche di incontro e condivisione, perfetto per coffee break e momenti di pausa.\r

\r

Il valore aggiunto di Asah Arquitectura Hotelera e di Vittorio Grassi Architects è stato determinante nell’intero intervento: a livello estetico ha contribuito a tradurre l’idea dell’architetto Sans in un progetto internazionale ma pienamente calato nel contesto milanese; dal punto di vista funzionale è stato attuato un attento controllo tecnico per garantire i più elevati standard di sicurezza, innovazione e sostenibilità attraverso l’impiego di materiali eco-friendly di origine naturale.\r

\r

Fra i main values si evidenziano la creazione di spazi fluidi ed interconnessi; l’introduzione di ambienti ibridi in cui il verde è protagonista sia come soluzione cromatica sia come oasi ecologica; l’ottimizzazione della luce, valorizzata da alti lucernari che favoriscono l’illuminazione naturale, in abbinata a sontuosi lampadari di cristallo mantenuti nel restyling.","post_title":"Melià Milano Masaccio: completato il piano di restyling","post_date":"2026-02-25T10:24:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772015066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Club Med Padel Cup. Con oltre 60 discipline praticabili nei resort di tutto il mondo, Club Med è riconosciuto come la più grande scuola di sport al mondo e continua a investire nelle attività che meglio interpretano le nuove passioni degli ospiti. Il padel è oggi protagonista di questa evoluzione: sono 55 i campi disponibili in 14 resort, a cui entro i prossimi 2 anni si aggiungeranno altri 15 campi in arrivo in 3 nuove destinazioni.\r

\r

La Club Med Padel Cup nasce proprio per valorizzare questo percorso di crescita e raccontare il padel non solo come disciplina sportiva, ma come esperienza da vivere e condividere.\r

Il torneo\r

Il torneo si articolerà in tre tappe sul territorio italiano: 28 febbraio a Mariano Comense presso ELLE Padel; 7 marzo a Roma presso Joy Padel; 14 marzo a Milano presso Padel Zenter Scalo Farini.\r

\r

Ogni tappa vedrà scendere in campo 16 coppie maschili e 16 femminili, con premi tecnici Babolat dedicati alle coppie finaliste. I vincitori accederanno alle finali nazionali, in programma nel weekend 18–19 aprile presso il Club Med Magna Marbella, resort nel cuore della Costa del Sol.\r

\r

Le due coppie vincitrici – una maschile e una femminile – vinceranno un soggiorno in un resort Club Med, per vivere in prima persona il Premium All Inclusive e l’approccio al benessere che caratterizza il brand.\r

\r

A completare l’esperienza, durante ogni tappa saranno disponibili sessioni gratuite di prova padel con maestri qualificati, aperte anche agli accompagnatori.","post_title":"Club Med e Babolat insieme nella prima edizione della Padel Cup","post_date":"2026-02-24T12:06:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771934803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508088\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption]\r

\r

La Farnesina mette in allerta i turisti italiani sulla destinazione Messico. leggimo le dichiarazioni del ministero delgi esteri.\r

\r

«A seguito di un intervento delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata nello Stato di Jalisco, nella giornata del 22 febbraio si sono registrate gravi turbative dell’ordine pubblico in diverse aree del Paese.\r

\r

Sono stati segnalati blocchi stradali, sparatorie e altri episodi di violenza, in particolare negli Stati di Jalisco (incluse Guadalajara e Puerto Vallarta), Baja California, Guanajuato, Michoacán, nonché in altre zone limitrofe. Nel corso della giornata del 23 febbraio la situazione appare in fase di progressiva normalizzazione - a partire da Città del Messico e negli Stati di Yucatan e Quintana Roo - e la viabilità è stata ripristinata in tutto il Paese. Gli aeroporti restano operativi in tutto il Paese; tuttavia, alcune compagnie aeree hanno sospeso in via precauzionale i voli per Guadalajara e Puerto Vallarta.\r

\r

Resta attivo lo stato di allerta nello Stato di Jalisco.\r

\r

Alla luce della perdurante fluidità della situazione di sicurezza, si raccomanda ai connazionali – turisti e residenti – di evitare spostamenti non strettamente necessari, in particolare negli Stati di Jalisco, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas.\r

\r

Si invitano i connazionali a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità statali e federali, a evitare assembramenti e aree interessate da operazioni di sicurezza, e a monitorare costantemente i media locali per eventuali aggiornamenti».\r

\r

Anche se gli spostamenti si stanno regolarizzando per ora la segnalazione della Farnesina rimane invariata.","post_title":"Farnesina: gli italiani in Messico evitino spostamenti non necessari","post_date":"2026-02-24T11:19:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771931970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Potrebbe migliorare oggi la situazione voli da e per gli Stati Uniti, dopo che la tempesta di neve dei giorni scorsi sul Nord-est del Paese aveva costretto le compagnie aeree Usa a cancellare oltre 8.000 voli.\r

La tempesta ha ricoperto di neve diverse aree della regione, causando la chiusura di strade e la sospensione delle lezioni scolastiche. Provvedimenti successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza in diversi stati degli Usa, tra cui Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey e Rhode Island. \r

Nella giornata di ieri a New York City sono state chiuse tutte le strade e i ponti al traffico non essenziale.\r

I principali vettori Usa avvisano che anche oggi, comunque, le condizioni di traffico rimarranno difficili: secondo i dati della società di analisi Cirium, ripresi da Reuters, nel tardo pomeriggio di oggi dovrebbe essere cancellato il 7% dei voli statunitensi, una quantità inferiore quindi rispetto al 19% di ieri, 23 febbraio. \r

\r

Southwest Airlines ha dichiarato che il suo piano “è sulla buona strada per aumentare le operazioni domani, se le condizioni ci consentiranno di farlo in sicurezza”. La low cost con sede a Dallas ha cancellato circa il 7% dei voli lunedì. Si tratta di una percentuale inferiore rispetto ai concorrenti, dovuta alla limitata esposizione della compagnia nel nord-est.\r

\r

American Airlines ha precisato di essere stata in grado di riprendere le operazioni all'aeroporto nazionale Reagan di Washington e a Philadelphia.\r

Delta e American hanno entrambe dichiarato di prevedere la ripresa delle operazioni agli aeroporti LaGuardia e Jfk di New York e a Boston nella tarda mattinata di oggi. Delta prevede anche di riprendere i voli da Newark, sempre oggi.\r

\r

JetBlue è stata particolarmente colpita, cancellando circa l'80% dei voli a causa della tempesta di lunedì, secondo i dati di FlightAware. La compagnia aerea ha dichiarato di aver cancellato in totale 1.600 voli fino a mercoledì.\r

\r

","post_title":"Stati Uniti: la lenta ripresa dei voli dopo la tempesta di neve","post_date":"2026-02-24T09:39:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771925998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486244\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianpiero Strisciuglio, ad di Trenitalia[/caption]\r

\r

Trenitalia corre verso il futuro, che passa attraverso l'investimento da 2 miliardi di euro per garantirsi la leadership nell'Alta Velocità e ridisegnare i confini della mobilità nazionale. \r

\r

Lo ha ribadito Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, in occasione del Forum Masseria Winter Edition, confermando un piano che punta tutto su capacità, innovazione tecnologica e una sfida aperta alla concorrenza internazionale.\r

\r

Fulcro dell’operazione è il potenziamento della flotta: entro il 2030, sui binari italiani e internazionali arriveranno 74 nuovi Frecciarossa 1000. Non si tratta solo di una questione numerica, ma di un rebranding profondo volto a consolidare il Frecciarossa come il «miglior treno d’Europa».\r

\r

L'obiettivo dichiarato è duplice: aumentare la frequenza sulle direttrici più sollecitate e sostenere l'espansione transfrontaliera, offrendo il treno come reale alternativa strutturale ai voli aerei di medio raggio. «Il 2026 continua il piano di potenziamento della flotta di Trenitalia che ha nel Frecciarossa il suo prodotto e brand di successo», ha spiegato Strisciuglio, sottolineando come l’impiego di materiali riciclabili superi ormai il 95% della struttura dei convogli.\r

\r

\r

\r

Il rinnovo non può chiaramente tralasciare il trasporto locale: grazie anche alle risorse del Pnrr, entro il 2027 la flotta regionale italiana sarà la più giovane del continente, con un’età media dei treni compresa tra i 5 e i 10 anni. Ad oggi, oltre l'80% dei mezzi regionali (più di 1.000 su un totale di 1.300) è già di ultima generazione. Parallelamente, il segmento Intercity vedrà l'ingresso di oltre 30 nuovi convogli basati su tecnologie ibride, elettriche e a batteria, fondamentali per garantire efficienza e sostenibilità anche sulle linee non ancora interamente elettrificate.\r

\r

E ci sono novità anche per i servizio a bordo, dove spicca l'attenzione sulla qualità della connessione. Trenitalia ha già testato con successo una rete proprietaria 5G sulla tratta Torino-Milano, con ottime performance. Tuttavia, l'azienda non chiude le porte a soluzioni alternative per eliminare le zone d'ombra, inclusa la tecnologia satellitare. «Siamo attentissimi ovviamente al tema della connettività a bordo, stiamo studiando tante soluzioni», ha commentato l'ad in merito all'ipotesi di utilizzare Starlink, aggiungendo che l'obiettivo resta quello di rispondere a «uno degli aspetti più richiesti dalla nostra clientela».\r

\r

Dal punto di vista economico, spiega una nota della società, questa imponente immissione di nuovi Frecciarossa 1000 risponde alla necessità di aumentare l’offerta e migliorare la saturazione delle tracce, sostenendo la crescita dei ricavi a parità di infrastruttura disponibile. In un mercato liberalizzato che ha visto esplodere la domanda, la strategia del Gruppo Fs mira a rafforzare il contributo dell’Alta Velocità alla redditività complessiva.\r

Le leve per migliorare il margine industriale includono la maggiore efficienza energetica, l'incremento del load factor e la riduzione dei costi operativi per posto/chilometro. In parallelo, il rinnovo della flotta regionale e Intercity contribuisce a ridurre il rischio legato all'obsolescenza dei mezzi, migliorando affidabilità e puntualità. Si tratta di un passaggio chiave non solo per difendere le quote di mercato rispetto ad aereo e auto, ma per confermare la mobilità ferroviaria come asse portante della transizione sostenibile nel medio periodo.","post_title":"La corsa di Trenitalia: in arrivo 74 nuovi Frecciarossa entro il 2030","post_date":"2026-02-23T12:24:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771849475000]}]}}