Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels. «Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels. Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”. La masseria La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio. La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta. Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio. «La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. Condividi

