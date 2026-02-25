Sicilia, Elvira Amata: «Pronti a vincere una sfida su più fronti» Determinata e pronta al confronto, Elvira Amata, assessore al turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, ha portato in Bit il volto di una destinazione viva e piena di potenzialità. Durante il suo intervento ha raccontato un’Isola ricca di patrimonio culturale, paesaggi mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche, affrontando con trasparenza anche le sfide che ne frenano lo sviluppo, affrontandole con realismo e spirito costruttivo. e sottolineando l’impegno per trasformarle in opportunità di crescita «Il bilancio è sicuramente positivo – afferma Amata -: lo confermano i numeri, con una crescita di arrivi e presenze. Ma il dato più significativo riguarda la qualità del lavoro svolto, in particolare su destagionalizzazione e delocalizzazione. L’indice di stagionalità è passato dallo 0,64 del 2023 allo 0,62 del 2025: un risultato concreto e non semplice da raggiungere, frutto di programmazione, studio dei flussi e monitoraggio costante». Ora l’obiettivo è concentrare le risorse dove generano vero sviluppo economico. «Non vogliamo un turista che visiti la Sicilia, ma che la viva – precisa Amata –. La Sicilia ha un’offerta competitiva a livello internazionale grazie a un patrimonio naturale, monumentale e architettonico unico. Il turismo, però, è un settore trasversale: senza trasporti efficienti, beni culturali valorizzati e una sinergia tra agricoltura, sviluppo economico e sistema ricettivo non può crescere. Anche le strutture alberghiere possono contribuire promuovendo nei propri spazi altre destinazioni dell’Isola, come Agrigento, Selinunte, Segesta e Taormina, così da creare sviluppo diffuso e nuova occupazione». Stanziamento di 580 milioni Per ovviare agli ingenti danni causati a gennaio dal ciclone Henry, sono stati stanziati 580 milioni di euro per la ricostruzione di infrastrutture e attività economiche. “La sfida ora è trasformare la difficoltà in opportunità – afferma l’assessore – ribadendo che la Sicilia è viva e accogliente; personalmente estendo l’invito a tutti a visitare anche Sardegna e Calabria in un’ottica di solidarietà e rilancio collettivo». Fra i punti di forza, l’enogastronomia si conferma una delle esperienze più richieste in Sicilia, riconosciuta a livello europeo per qualità e autenticità. Strategico è però il cineturismo, che trasforma l’Isola in una vetrina internazionale: produzioni come “The White Lotus” o “Il Gattopardo” attirano set che soggiornano per mesi, impiegano maestranze locali e promuovono nuove destinazioni, creando indotto diretto e indiretto. Questo fenomeno favorisce anche segmenti come wedding, sport e set-jetting, consolidando il posizionamento della Sicilia sui mercati chiave di Germania, Francia e Stati Uniti attraverso una strategia mirata e coordinata. (Federica De Luca) Condividi

