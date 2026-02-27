Federalberghi: stagione invernale con 9, milioni di visitatori Gli italiani non rinunciano al meritato soggiorno sulla neve: per la stagione invernale di quest’anno, nel trimestre compreso tra gennaio e marzo, in 9,1 milioni hanno scelto o sceglieranno le piste innevate come destinazione della propria vacanza. Di essi, 2,7 milioni si concederanno solo un fine settimana, mentre i più “irriducibili” (0,7 mln) aggiungeranno un ulteriore week end al periodo dedicato alla montagna. Si tratta di un movimento turistico che genererà un giro di affari complessivo di 6,7 miliardi di euro. I dati, frutto dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, confermano quanto la cosiddetta “settimana bianca” rappresenti un must per gli italiani, ovvero una irrinunciabile opportunità per concedersi una vacanza nella stagione invernale. La scelta della destinazione, sia per coloro che prevedono soggiorni più lunghi sia per chi si muoverà solo nel fine settimana, si orienterà soprattutto nel Belpaese, principalmente nelle regioni del Nord. Per ciò che riguarda le destinazioni straniere, esse verranno prese in considerazione da una percentuale di viaggiatori decisamente di nicchia. “Il quadro della nostra indagine configura uno scenario variegato – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Innanzitutto rivela una stagione invernale in crescita, elemento che rafforza il senso di solidità del nostro settore. Ma vediamo anche una domanda che si esprime in due direzioni: da una parte verso l’esperienza più completa della settimana bianca, dall’altro verso la fruizione della montagna a misura di week end, una scelta più flessibile per la gestione del budget ed anche del calendario delle partenze”. Olimpiadi “Sono certo che – ha aggiunto Bocca – nel contesto generale, l’evento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 abbia rappresentato un plus, incentivando in modo indiretto le intenzioni di viaggio degli italiani e rendendo ancor più vivo l’interesse per le nostre montagne e, più in generale, per il soggiorno sulla neve”. “Ritengo sia interessante anche osservare il profilo degli sciatori evidenziato dall’indagine. Il grosso dei numeri si concentra su quelli che potremmo definire i “custodi” della tradizione bianca, coloro cioè che rappresentano il segmento più strutturato del turismo invernale italiano”. “Purtroppo non possiamo trascurare il dato di coloro per i quali l’aumento del costo della vita ha costituito un deterrente nella pianificazione di un soggiorno in montagna – ha concluso Bocca – Molti, infatti, si sono visti costretti a rinunciare o comunque a ridurre le proprie aspettative, tagliando gli extra e magari scegliendo soluzioni decisamente più economiche”. Condividi

[post_title] => Livigno, la stagione prosegue fino al 3 maggio tra novità e servizi a 360 gradi [post_date] => 2026-02-27T11:05:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772190305000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508399" align="alignleft" width="300"] Dario Medde e Paola Luviè, responsabile ufficio gruppi[/caption] «Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde. «La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio. Le altre proposte «Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni "Belle Epoque" o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè». E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna. Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l'incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza. [post_title] => Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri» [post_date] => 2026-02-27T10:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772189445000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network. Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale. L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore. Condizioni economiche favorevoli Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business. L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi. Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner. I Partner coinvolti nelle Travel Weeks: Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld. [post_title] => Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali [post_date] => 2026-02-27T10:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186980000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Poesia entra nel bacino di carenaggio presso il Palumbo Malta Shipyard a Malta. Si tratta della seconda nave della classe Musica a essere sottoposta a un importante restyling presso il cantiere navale di Malta, dopo la gemella Msc Magnifica, che ha completato i lavori a dicembre. Al termine dei lavori, Msc Poesia ospiterà a bordo l’Msc Yacht Club, il concept di ‘nave nella nave’ con 69 suite, servizi privati e maggiordomo disponibile 24 ore su 24. La nave presenterà inoltre due nuovi ristoranti tematici: Butcher’s Cut, autentica steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente, dove gli ospiti potranno gustare sushi preparato con maestria e piatti asiatici autentici e raffinati. Il progetto comprenderà inoltre una Msc Aurea Spa completamente ridisegnata e la Msc Gym powered by Technogym, con barberia per gentleman, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium. Si prevede che i lavori di rinnovamento saranno completati ad aprile, in tempo per la stagione di debutto in Alaska. Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, ha dichiarato: «Il restyling di Msc Poesia riflette il nostro continuo impegno a investire nella flotta per offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti. Il progetto testimonia la volontà di Msc Crociere di garantire la migliore esperienza possibile e servizi moderni. Siamo orgogliosi di portare a bordo di Msc Poesia l’Msc Yacht Club, nuovi ristoranti e molte altre novità, offrendo più scelta e più comfort che mai, in vista della stagione inaugurale in Alaska». Il progetto è interamente ideato e gestito internamente dal dipartimento tecnico di Msc Crociere e sarà realizzato presso il Palumbo Malta Shipyard, un hub strategico per la manutenzione della flotta Msc e per progetti di ristrutturazione su larga scala in Europa. Msc Crociere ha annunciato l’estensione dell'Msc Yacht Club a MscMusica e Msc Orchestra: una volta completati questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica — Msc Poesia, Msc Magnifica, Msc Musica e Msc Orchestra — offriranno a bordo l’esclusivo Msc Yacht Club entro il 2027. Da maggio a settembre 2026, Msc Poesia offrirà itinerari di 7 notti in Alaska con partenza da Seattle, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Nell’estate 2026/2027 la nave sarà operativa tra Caraibi e America centrale con partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize. [post_title] => Msc Poesia comincia il refitting in dry dock a Malta [post_date] => 2026-02-27T09:48:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772185682000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semestre positivo per il gruppo Qantas che si appresta a varare l'atteso Project Sunrise. Nei sei mesi terminati lo scorso 31 dicembre, il gruppo ha registrato un utile ante imposte sottostante di 1,456 miliardi di dollari australiani (circa 945 milioni di dollari Usa), in aumento di circa il 5% rispetto all'esercizio precedente, con un margine operativo del 12,3%. L'utile netto è pari a 925 milioni di dollari australiani (circa 600 milioni di dollari Usa), praticamente stabile. Il management sottolinea la capacità del gruppo di generare un flusso di cassa operativo di 1,8 miliardi di dollari australiani, finanziando al contempo l'accelerata del rinnovo della flotta e il rafforzamento del programma fedeltà Qantas Loyalty. “Rimaniamo concentrati sui nostri passeggeri, dipendenti e azionisti, continuando a garantire una forte crescita dei risultati che ci consente di investire nel più grande rinnovamento della flotta della nostra storia”, ha sintetizzato la ceo, Vanessa Hudson. Unico neo tra i risultati quello legato ai profitti della divisione internazionale, che sono diminuiti a causa dell'aumento dei costi e della minore domanda di viaggi in classe economica verso gli Stati Uniti. Il primo semestre è stato caratterizzato dalla consegna di 18 aeromobili, di cui 9 nuovi: quattro A220-300 per QantasLink, due A321Xlr per Qantas, due A321Lr e un A320neo per Jetstar. “Stiamo già vedendo i benefici degli aerei di nuova generazione in servizio che, insieme alla forte domanda, alla nostra strategia dual brand e alla crescita dell'attività Loyalty, ci hanno permesso di ottenere un nuovo risultato solido" ha aggiunto Vanessa Hudson. Il rinnovo è propedeutico al lancio del “Project Sunrise”, i voli a lunghissimo raggio operati dagli Airbus A350-1000 Ulr che collegano direttamente la costa orientale australiana a Londra e New York. Airbus ha già prodotto il primo A350-1000 a raggio ultra lungo di Qantas, la cui consegna è prevista per la fine del 2026, con entrata in servizio commerciale nel primo semestre del 2027. Un secondo Airbus A350-1000Ulr destinato a questi collegamenti è attualmente in fase di assemblaggio finale a Tolosa. Qantas ha indicato che questi aeromobili, configurati con 238 posti e una zona benessere dedicata, consentiranno di ridurre di circa quattro ore il tempo di percorrenza rispetto ai voli con scalo. Nel frattempo, dal prossimo dicembre, Qantas diventerà la prima compagnia aerea al mondo a operare una rotta non-stop tra l’Australia e Las Vegas. "Il nuovo collegamento stagionale Sydney-Las Vegas sarà operativo fino a marzo 2027 e farà risparmiare ai clienti fino a cinque ore di viaggio, eliminando la necessità di coincidenze in un’altra città degli Stati Uniti". La città del Nevada diventa la 101a destinazione del network Qantas e l’ottava città della compagnia aerea in America, aggiungendosi a Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Dallas, New York, Vancouver e Santiago. [post_title] => Qantas vola alto nel primo semestre e avanza sul lancio del Project Sunrise [post_date] => 2026-02-27T09:43:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772185416000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sette gli aeroporti 'minori' selezionati dall'Enac che potranno progressivamente ampliare l'orario di attività e di upgrade della tipologia di servizio offerto da Enav, la società che fornisce servizi di navigazione aerea. Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì sono gli scali che possono beneficiare di questa nuova configurazione che non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico. L’ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l'efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale. Queste le variazioni aeroporto per aeroporto: a Rimini si passa da 16 a 24 ore, con avvio entro il primo semestre 2027; a Crotone da 12 a 16 ore, con avvio dal 1° aprile 2026; a Comiso da 16 ore a 18 ore con avvio dell’attività prevista dal 1° giugno 2026; a Parma da 16 a 18 ore, con avvio 1° febbraio 2027; a Salerno, 18 ore passando da servizio Afis a servizio Tower, con avvio entro il primo semestre 2027; a Cuneo l'estensione è già in vigore, da 10 a 14 ore sia nella stagione invernale, sia in quella estiva. Infine, per Forlì operatività invariata di 16 ore con copertura dei costi a carico del sistema tariffario. La copertura dei costi incrementali correlati alla modifica dell’operatività non ricade sui gestori aeroportuali, ma è assicurata attraverso il sistema tariffario incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. “Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale (Ram) - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma -. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”. [post_title] => Aeroporti minori: Enac dà il via libera all'aumento dell'operatività [post_date] => 2026-02-27T09:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772182857000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il confine tra l'impegno professionale e il puro svago si fa sempre più sottile, dando vita a una nuova generazione che esige la massima resa da ogni singola trasferta, allungando un viaggio lavorativo per scoprire le bellezze di una nuova città. Milano rappresenta il palcoscenico ideale per questa evoluzione del turismo, definita comunemente "bleisure", dove una riunione mattutina può trasformarsi in un aperitivo serale sui Navigli o in una visita a una fondazione d'arte contemporanea. In un contesto urbano caratterizzato da ritmi incalzanti e agende fitte di appuntamenti, il fattore tempo assume un valore inestimabile. La vera sfida per chi approda nel capoluogo lombardo non consiste semplicemente nel pianificare gli incontri, ma nell'architettare una logistica degli spostamenti talmente rigorosa da azzerare qualsiasi momento morto, trasformando persino il tragitto aeroportuale in un segmento produttivo o di puro relax mentale. Il vantaggio strategico dello scalo cittadino e il nodo ferroviario Atterrare sulle piste di Linate offre un innegabile privilegio geografico, trovandosi praticamente alle porte della metropoli. Tuttavia, arrivare ai confini del tessuto urbano non equivale a essere immediatamente operativi e pronti per la giornata. Per chi deve proseguire il proprio itinerario verso i poli fieristici o finanziari della città, oppure necessita di intercettare rapidamente un treno regionale o interregionale, raggiungere il principale snodo ferroviario milanese diventa una priorità assoluta. La Stazione Centrale costituisce il vero cuore pulsante della mobilità lombarda. Arrivare senza intoppi dall'aeroporto a questo crocevia nevralgico significa garantirsi un vantaggio competitivo decisivo, evitando che lo stress del traffico comprometta la lucidità prima di un importante tavolo di trattativa o sottragga ore preziose al meritato riposo. La soluzione stradale per una mobilità senza attriti Invece di disperdere energie affrontando le incognite delle lunghe file per i taxi o destreggiandosi tra i tornelli e i corridoi sotterranei della metropolitana con pesanti bagagli al seguito, un approccio razionale passa attraverso l'ottimizzazione del trasporto su gomma. In questo viene in aiuto uno dei principali operatori nel mercato del trasporto aeroportuale in Europa: Flibco. Prenotare un posto a bordo di un comodo bus Milano Centrale Linate di Flibco si configura come una scelta strategica eccellente, un solido ponte logistico capace di unire l'uscita del terminal direttamente al piazzale dei treni in totale comodità. Questa opzione di viaggio elimina alla radice la fatica dei trasbordi multipli, assicurando una puntualità rigorosa e permettendo al professionista di calcolare con esattezza il tempo di percorrenza tra il ritiro della valigia e la stretta di mano che inaugura il primo appuntamento in centro città. I servizi dedicati a chi viaggia per lavoro Per assecondare le elevate aspettative di questa specifica utenza, operatori specializzati come Flibco hanno ingegnerizzato un servizio di trasferimento che ricalca in toto i più alti standard dell'ospitalità business. Il tempo trascorso a bordo viene valorizzato dalla presenza di una connessione internet Wi-Fi gratuita e altamente performante, uno strumento indispensabile per limare gli ultimi dettagli di una presentazione o per organizzare la serata di svago successiva agli impegni lavorativi. Sono presenti, inoltre, a bordo prese USB per ricaricare lo smartphone o l’I-Pad. L'efficienza si riflette anche nei processi di acquisto, gestibili in pochissimi istanti tramite portali web o applicazioni mobili estremamente intuitive, a cui si unisce la preziosa politica dei biglietti flessibili, una garanzia fondamentale che assorbe senza alcun onere aggiuntivo i ritardi o le variazioni di orario imposti dalle compagnie aeree. [post_title] => Milano city break: ottimizzare i tempi per il viaggiatore business e leisure [post_date] => 2026-02-27T08:00:55+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772179255000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità». Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv «Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni». In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia». Un prodotto accessibile Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio». Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille». Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree [post_date] => 2026-02-26T14:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772115321000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federalberghi stagione invernale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2186,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Milano si tinge di verde e si prepara a celebrare San Patrizio con la quinta edizione della Ireland Week, in programma dall’8 al 17 marzo 2026.\r

\r

L’evento, presentato dalla direttrice di Turismo Irlandese Marcella Ercolini e dalla Console generale d’Irlanda Maria Sheehy, è sempre più diretto verso una dimensione nazionale, coinvolgendo anche Genova e Roma. Come sottolineato dalla Console Sheehy, San Patrizio «rappresenta più di una festa nazionale è un simbolo di amicizia, connessione e cultura condivisa», un valore che la settimana milanese rende concreto grazie ad un programma inedito, ricco e coinvolgente, che darà vita a un racconto originale dell’isola.\r

\r

Il momento chiave della Week sarà l'inaugurazione dell'8 marzo a Cascina Cuccagna con l’evento Experience Ireland. Si tratta di una giornata di festa che coinvolgerà musicisti, artigiani, artisti, ballerini, maestri del gusto e che vedrà la partecipazione di oltre 20 partner dell'industria turistica irlandese, provenienti dalle varie contee e delle aziende dell'artigianato coordinate da Enterprise Ireland. Il programma prevede inoltre cinque Travel Talks tematici (tra cui un focus sull'iconicità del brand Guinness), degustazioni di prodotti tipici e workshop interattivi.\r

\r

Tra le altre novità milanesi figurano il battello \"Rigoletto\" sui Navigli, con musica live dal 10 al 17 marzo, il Bike Food Tour con Rossignoli e un focus sugli sport gaelici (calcio gaelico e hurling), protagonisti di dimostrazioni dedicate. E poi da ricordare anche la rassegna all’Anteo Palazzo del Cinema con cinque film in lingua originale con sottotitoli dal 9 al 13 marzo. Il golf si conferma centrale con il circuito \"Golf in Ireland\" e un open day il 13 marzo al Golf Club Rovedine. A Genova, il Mog ospiterà dal 14 al 17 marzo masterclass sui distillati, mentre a Roma Piazza di Siena ospiterà l'open day dei giochi gaelici il 14 marzo, seguito dall'apertura straordinaria di Villa Spada il 21 marzo.\r

\r

In ottica di programmazione, il 2026 celebrerà i 300 anni de \"I Viaggi di Gulliver\" e i 50 anni degli U2, con eventi di rilievo come il festival Fleadh Cheoil a Belfast e il 40° anniversario di Derry Halloween.\r

\r

La promozione punterà con forza sulla gastronomia di qualità e sulla filiera corta, valorizzando il legame diretto con i produttori locali in perfetta armonia con la filosofia dei viaggi a basso impatto e alta intensità esperienziale. La direttrice Marcella Ercolini ribadisce l’interesse del turista nel 2026 per lo slow travel, e quindi il viaggio fuori stagione e la scoperta di rotte meno battute ed esperienze più legate alla natura.\r

\r

(Micol Rossi)","post_title":"Conto alla rovescia per l’Ireland Week 2026: novità, anniversari e slow travel","post_date":"2026-02-27T11:26:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772191613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Livigno continua a vivere pienamente la propria stagione invernale, una delle più lunghe dell’intero arco alpino, offrendo agli sciatori condizioni eccellenti e un comprensorio completamente operativo fino al 3 maggio.\r

\r

Dopo aver ospitato le competizioni olimpiche di Milano Cortina 2026, la destinazione conferma standard organizzativi e qualitativi di altissimo livello. I 115 km di piste si presentano in condizioni ottimali, con un manto nevoso naturale, compatto e accuratamente preparato, mentre gli impianti di risalita più all’avanguardia, tra cui la nuovissima seggiovia Altavista, garantiscono collegamenti efficienti tra le diverse aree sciistiche.\r

\r

L’esperienza olimpica ha ulteriormente valorizzato infrastrutture e servizi, lasciando in eredità un sistema ancora più performante e pronto ad accogliere appassionati, famiglie e sportivi per giornate sulle piste indimenticabili e che, in questo periodo, si allungano per un’esperienza ottimale.\r

\r

«Le Olimpiadi hanno portato a Livigno un’energia e una dimensione internazionale straordinarie, accentuando aspetti che in realtà fanno parte della nostra identità da sempre - spiega Luca Moretti, presidente di Livigno Next - Oggi quella vibrazione continua sulle piste: siamo pronti ad accogliere sciatori e appassionati con lo stesso entusiasmo, qualità organizzativa e standard elevati che hanno caratterizzato l’esperienza olimpica conquistando il cuore di tutti gli atleti e delle delegazioni che abbiamo ospitato».\r

\r

Livigno si conferma così una destinazione che continua a offrire un’esperienza invernale di riferimento, con piste curate, impianti efficienti e servizi all’altezza degli standard internazionali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Livigno, la stagione prosegue fino al 3 maggio tra novità e servizi a 360 gradi","post_date":"2026-02-27T11:05:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772190305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Medde e Paola Luviè, responsabile ufficio gruppi[/caption]\r

\r

«Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde.\r

\r

«La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio.\r

Le altre proposte\r

«Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni \"Belle Epoque\" o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè».\r

\r

E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna.\r

\r

Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l'incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza.","post_title":"Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri»","post_date":"2026-02-27T10:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772189445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network.\r

\r

Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.\r

\r

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore.\r

Condizioni economiche favorevoli\r

Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business.\r

\r

L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi.\r

\r

Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner.\r

I Partner coinvolti nelle Travel Weeks:\r

Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld.","post_title":"Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali","post_date":"2026-02-27T10:09:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772186980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Poesia entra nel bacino di carenaggio presso il Palumbo Malta Shipyard a Malta. Si tratta della seconda nave della classe Musica a essere sottoposta a un importante restyling presso il cantiere navale di Malta, dopo la gemella Msc Magnifica, che ha completato i lavori a dicembre.\r

Al termine dei lavori, Msc Poesia ospiterà a bordo l’Msc Yacht Club, il concept di ‘nave nella nave’ con 69 suite, servizi privati e maggiordomo disponibile 24 ore su 24. La nave presenterà inoltre due nuovi ristoranti tematici: Butcher’s Cut, autentica steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente, dove gli ospiti potranno gustare sushi preparato con maestria e piatti asiatici autentici e raffinati.\r

Il progetto comprenderà inoltre una Msc Aurea Spa completamente ridisegnata e la Msc Gym powered by Technogym, con barberia per gentleman, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium. Si prevede che i lavori di rinnovamento saranno completati ad aprile, in tempo per la stagione di debutto in Alaska.\r

Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, ha dichiarato: «Il restyling di Msc Poesia riflette il nostro continuo impegno a investire nella flotta per offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti. Il progetto testimonia la volontà di Msc Crociere di garantire la migliore esperienza possibile e servizi moderni. Siamo orgogliosi di portare a bordo di Msc Poesia l’Msc Yacht Club, nuovi ristoranti e molte altre novità, offrendo più scelta e più comfort che mai, in vista della stagione inaugurale in Alaska».\r

Il progetto è interamente ideato e gestito internamente dal dipartimento tecnico di Msc Crociere e sarà realizzato presso il Palumbo Malta Shipyard, un hub strategico per la manutenzione della flotta Msc e per progetti di ristrutturazione su larga scala in Europa.\r

Msc Crociere ha annunciato l’estensione dell'Msc Yacht Club a MscMusica e Msc Orchestra: una volta completati questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica — Msc Poesia, Msc Magnifica, Msc Musica e Msc Orchestra — offriranno a bordo l’esclusivo Msc Yacht Club entro il 2027.\r

Da maggio a settembre 2026, Msc Poesia offrirà itinerari di 7 notti in Alaska con partenza da Seattle, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Nell’estate 2026/2027 la nave sarà operativa tra Caraibi e America centrale con partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize.\r

\r

","post_title":"Msc Poesia comincia il refitting in dry dock a Malta","post_date":"2026-02-27T09:48:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772185682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semestre positivo per il gruppo Qantas che si appresta a varare l'atteso Project Sunrise. Nei sei mesi terminati lo scorso 31 dicembre, il gruppo ha registrato un utile ante imposte sottostante di 1,456 miliardi di dollari australiani (circa 945 milioni di dollari Usa), in aumento di circa il 5% rispetto all'esercizio precedente, con un margine operativo del 12,3%. L'utile netto è pari a 925 milioni di dollari australiani (circa 600 milioni di dollari Usa), praticamente stabile.\r

\r

Il management sottolinea la capacità del gruppo di generare un flusso di cassa operativo di 1,8 miliardi di dollari australiani, finanziando al contempo l'accelerata del rinnovo della flotta e il rafforzamento del programma fedeltà Qantas Loyalty. “Rimaniamo concentrati sui nostri passeggeri, dipendenti e azionisti, continuando a garantire una forte crescita dei risultati che ci consente di investire nel più grande rinnovamento della flotta della nostra storia”, ha sintetizzato la ceo, Vanessa Hudson.\r

\r

Unico neo tra i risultati quello legato ai profitti della divisione internazionale, che sono diminuiti a causa dell'aumento dei costi e della minore domanda di viaggi in classe economica verso gli Stati Uniti.\r

\r

Il primo semestre è stato caratterizzato dalla consegna di 18 aeromobili, di cui 9 nuovi: quattro A220-300 per QantasLink, due A321Xlr per Qantas, due A321Lr e un A320neo per Jetstar. \r

\r

“Stiamo già vedendo i benefici degli aerei di nuova generazione in servizio che, insieme alla forte domanda, alla nostra strategia dual brand e alla crescita dell'attività Loyalty, ci hanno permesso di ottenere un nuovo risultato solido\" ha aggiunto Vanessa Hudson. \r

\r

Il rinnovo è propedeutico al lancio del “Project Sunrise”, i voli a lunghissimo raggio operati dagli Airbus A350-1000 Ulr che collegano direttamente la costa orientale australiana a Londra e New York. Airbus ha già prodotto il primo A350-1000 a raggio ultra lungo di Qantas, la cui consegna è prevista per la fine del 2026, con entrata in servizio commerciale nel primo semestre del 2027. Un secondo Airbus A350-1000Ulr destinato a questi collegamenti è attualmente in fase di assemblaggio finale a Tolosa. Qantas ha indicato che questi aeromobili, configurati con 238 posti e una zona benessere dedicata, consentiranno di ridurre di circa quattro ore il tempo di percorrenza rispetto ai voli con scalo.\r

\r

Nel frattempo, dal prossimo dicembre, Qantas diventerà la prima compagnia aerea al mondo a operare una rotta non-stop tra l’Australia e Las Vegas. \"Il nuovo collegamento stagionale Sydney-Las Vegas sarà operativo fino a marzo 2027 e farà risparmiare ai clienti fino a cinque ore di viaggio, eliminando la necessità di coincidenze in un’altra città degli Stati Uniti\".\r

\r

La città del Nevada diventa la 101a destinazione del network Qantas e l’ottava città della compagnia aerea in America, aggiungendosi a Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Dallas, New York, Vancouver e Santiago.","post_title":"Qantas vola alto nel primo semestre e avanza sul lancio del Project Sunrise","post_date":"2026-02-27T09:43:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772185416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sette gli aeroporti 'minori' selezionati dall'Enac che potranno progressivamente ampliare l'orario di attività e di upgrade della tipologia di servizio offerto da Enav, la società che fornisce servizi di navigazione aerea. \r

\r

Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì sono gli scali che possono beneficiare di questa nuova configurazione che non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico.\r

\r

L’ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l'efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale.\r

\r

Queste le variazioni aeroporto per aeroporto: a Rimini si passa da 16 a 24 ore, con avvio entro il primo semestre 2027; a Crotone da 12 a 16 ore, con avvio dal 1° aprile 2026; a Comiso da 16 ore a 18 ore con avvio dell’attività prevista dal 1° giugno 2026; a Parma da 16 a 18 ore, con avvio 1° febbraio 2027; a Salerno, 18 ore passando da servizio Afis a servizio Tower, con avvio entro il primo semestre 2027; a Cuneo l'estensione è già in vigore, da 10 a 14 ore sia nella stagione invernale, sia in quella estiva. Infine, per Forlì operatività invariata di 16 ore con copertura dei costi a carico del sistema tariffario.\r

\r

La copertura dei costi incrementali correlati alla modifica dell’operatività non ricade sui gestori aeroportuali, ma è assicurata attraverso il sistema tariffario incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.\r

\r

“Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale (Ram) - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma -. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”.","post_title":"Aeroporti minori: Enac dà il via libera all'aumento dell'operatività","post_date":"2026-02-27T09:00:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772182857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il confine tra l'impegno professionale e il puro svago si fa sempre più sottile, dando vita a una nuova generazione che esige la massima resa da ogni singola trasferta, allungando un viaggio lavorativo per scoprire le bellezze di una nuova città.\r

\r

Milano rappresenta il palcoscenico ideale per questa evoluzione del turismo, definita comunemente \"bleisure\", dove una riunione mattutina può trasformarsi in un aperitivo serale sui Navigli o in una visita a una fondazione d'arte contemporanea.\r

\r

In un contesto urbano caratterizzato da ritmi incalzanti e agende fitte di appuntamenti, il fattore tempo assume un valore inestimabile. La vera sfida per chi approda nel capoluogo lombardo non consiste semplicemente nel pianificare gli incontri, ma nell'architettare una logistica degli spostamenti talmente rigorosa da azzerare qualsiasi momento morto, trasformando persino il tragitto aeroportuale in un segmento produttivo o di puro relax mentale.\r

Il vantaggio strategico dello scalo cittadino e il nodo ferroviario\r

Atterrare sulle piste di Linate offre un innegabile privilegio geografico, trovandosi praticamente alle porte della metropoli.\r

\r

Tuttavia, arrivare ai confini del tessuto urbano non equivale a essere immediatamente operativi e pronti per la giornata.\r

\r

Per chi deve proseguire il proprio itinerario verso i poli fieristici o finanziari della città, oppure necessita di intercettare rapidamente un treno regionale o interregionale, raggiungere il principale snodo ferroviario milanese diventa una priorità assoluta.\r

\r

La Stazione Centrale costituisce il vero cuore pulsante della mobilità lombarda. Arrivare senza intoppi dall'aeroporto a questo crocevia nevralgico significa garantirsi un vantaggio competitivo decisivo, evitando che lo stress del traffico comprometta la lucidità prima di un importante tavolo di trattativa o sottragga ore preziose al meritato riposo.\r

La soluzione stradale per una mobilità senza attriti\r

Invece di disperdere energie affrontando le incognite delle lunghe file per i taxi o destreggiandosi tra i tornelli e i corridoi sotterranei della metropolitana con pesanti bagagli al seguito, un approccio razionale passa attraverso l'ottimizzazione del trasporto su gomma.\r

\r

In questo viene in aiuto uno dei principali operatori nel mercato del trasporto aeroportuale in Europa: Flibco.\r

\r

Prenotare un posto a bordo di un comodo bus Milano Centrale Linate di Flibco si configura come una scelta strategica eccellente, un solido ponte logistico capace di unire l'uscita del terminal direttamente al piazzale dei treni in totale comodità.\r

\r

Questa opzione di viaggio elimina alla radice la fatica dei trasbordi multipli, assicurando una puntualità rigorosa e permettendo al professionista di calcolare con esattezza il tempo di percorrenza tra il ritiro della valigia e la stretta di mano che inaugura il primo appuntamento in centro città.\r

I servizi dedicati a chi viaggia per lavoro\r

Per assecondare le elevate aspettative di questa specifica utenza, operatori specializzati come Flibco hanno ingegnerizzato un servizio di trasferimento che ricalca in toto i più alti standard dell'ospitalità business.\r

\r

Il tempo trascorso a bordo viene valorizzato dalla presenza di una connessione internet Wi-Fi gratuita e altamente performante, uno strumento indispensabile per limare gli ultimi dettagli di una presentazione o per organizzare la serata di svago successiva agli impegni lavorativi. Sono presenti, inoltre, a bordo prese USB per ricaricare lo smartphone o l’I-Pad.\r

\r

L'efficienza si riflette anche nei processi di acquisto, gestibili in pochissimi istanti tramite portali web o applicazioni mobili estremamente intuitive, a cui si unisce la preziosa politica dei biglietti flessibili, una garanzia fondamentale che assorbe senza alcun onere aggiuntivo i ritardi o le variazioni di orario imposti dalle compagnie aeree.","post_title":"Milano city break: ottimizzare i tempi per il viaggiatore business e leisure","post_date":"2026-02-27T08:00:55+00:00","category":["incoming","informazione-pr"],"category_name":["Incoming","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1772179255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità».\r

Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv\r

«Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni».\r

\r

In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia».\r

Un prodotto accessibile\r

Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio».\r

\r

Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille».\r

\r

Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree","post_date":"2026-02-26T14:15:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772115321000]}]}}