Conto alla rovescia per l’Ireland Week 2026: novità, anniversari e slow travel Milano si tinge di verde e si prepara a celebrare San Patrizio con la quinta edizione della Ireland Week, in programma dall’8 al 17 marzo 2026. L’evento, presentato dalla direttrice di Turismo Irlandese Marcella Ercolini e dalla Console generale d’Irlanda Maria Sheehy, è sempre più diretto verso una dimensione nazionale, coinvolgendo anche Genova e Roma. Come sottolineato dalla Console Sheehy, San Patrizio «rappresenta più di una festa nazionale è un simbolo di amicizia, connessione e cultura condivisa», un valore che la settimana milanese rende concreto grazie ad un programma inedito, ricco e coinvolgente, che darà vita a un racconto originale dell’isola. Il momento chiave della Week sarà l’inaugurazione dell’8 marzo a Cascina Cuccagna con l’evento Experience Ireland. Si tratta di una giornata di festa che coinvolgerà musicisti, artigiani, artisti, ballerini, maestri del gusto e che vedrà la partecipazione di oltre 20 partner dell’industria turistica irlandese, provenienti dalle varie contee e delle aziende dell’artigianato coordinate da Enterprise Ireland. Il programma prevede inoltre cinque Travel Talks tematici (tra cui un focus sull’iconicità del brand Guinness), degustazioni di prodotti tipici e workshop interattivi. Tra le altre novità milanesi figurano il battello “Rigoletto” sui Navigli, con musica live dal 10 al 17 marzo, il Bike Food Tour con Rossignoli e un focus sugli sport gaelici (calcio gaelico e hurling), protagonisti di dimostrazioni dedicate. E poi da ricordare anche la rassegna all’Anteo Palazzo del Cinema con cinque film in lingua originale con sottotitoli dal 9 al 13 marzo. Il golf si conferma centrale con il circuito “Golf in Ireland” e un open day il 13 marzo al Golf Club Rovedine. A Genova, il Mog ospiterà dal 14 al 17 marzo masterclass sui distillati, mentre a Roma Piazza di Siena ospiterà l’open day dei giochi gaelici il 14 marzo, seguito dall’apertura straordinaria di Villa Spada il 21 marzo. In ottica di programmazione, il 2026 celebrerà i 300 anni de “I Viaggi di Gulliver” e i 50 anni degli U2, con eventi di rilievo come il festival Fleadh Cheoil a Belfast e il 40° anniversario di Derry Halloween. La promozione punterà con forza sulla gastronomia di qualità e sulla filiera corta, valorizzando il legame diretto con i produttori locali in perfetta armonia con la filosofia dei viaggi a basso impatto e alta intensità esperienziale. La direttrice Marcella Ercolini ribadisce l’interesse del turista nel 2026 per lo slow travel, e quindi il viaggio fuori stagione e la scoperta di rotte meno battute ed esperienze più legate alla natura. (Micol Rossi) Condividi

