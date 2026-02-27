Grecia da record: nel 2025 la crescita dei ricavi ha quasi doppiato quella degli arrivi La Grecia ha centrato nuovi traguardi nel 2025, registrando un numero record di visitatori e di entrate in un anno che il ministro del Turismo, Olga Kefalogianni, ha definito “il migliore di sempre”. I dati della Banca di Grecia mostrano che i flussi in entrata sono cresciuti del 5,6% raggiungendo i 37,98 milioni di visitatori, rispetto ai 35,95 milioni del 2024 (esclusi i passeggeri delle crociere). Ma in quello che è il terzo anno consecutivo di crescita nel settore greco, è il fatturato di 23,6 miliardi di euro, che rappresenta un aumento del 9,4% su base annua e quindi supera gli arrivi, a far parlare di sé. Kefalogianni ha osservato che l’incremento dei ricavi è stato quasi doppio rispetto alla crescita degli arrivi e, dato che il sovraffollamento turistico è motivo di preoccupazione in molte destinazioni, ha definito questo cambiamento positivo in termini di sostenibilità del settore. “Per la prima volta, vediamo i ricavi crescere a un tasso molto più elevato rispetto agli arrivi. Ciò dimostra che stiamo gradualmente migliorando gli indicatori qualitativi. Questa è la direzione dello sviluppo qualitativo del turismo greco”, ha affermato. Per quanto riguarda i mercati di provenienza, l’aumento degli arrivi da paesi extra UE ha superato del 7,2% la crescita dei visitatori provenienti dall’Unione Europea. Gli arrivi dall’Ue sono aumentati del 2,8%, mentre quelli da paesi extra Ue, compresi Regno Unito e Stati Uniti, sono cresciuti del 10%. Turisti italiani in crescita dell’8,6% I visitatori dalla Germania sono aumentati del 10,2%, fino a quota 5,95 milioni; dall’Italia l’incremento è stato dell’8,6% per un totale di 2,2 milioni di visitatori; in contro tendenza la Francia con un meno 0,5% di visitatori (1,98 milioni). Come di consueto, il Regno Unito si è dimostrato un mercato importante, inviando il 7,6% in più di visitatori rispetto all’anno precedente, per un totale di 4,89 milioni. Inoltre, i viaggiatori britannici hanno speso ben 3,74 miliardi di euro, con un aumento del 18,5% rispetto al 2024 e uno degli importi più elevati. A conti fatti, la bilancia turistica ha registrato un surplus di 20,25 miliardi di euro, con un aumento del 7,77% rispetto al 2024. Grazie al solo turismo, la Grecia è riuscita a compensare quasi il 60% del suo deficit commerciale. Guardando al 2026, Kefalogianni stima un futuro positivo per il settore: “I primi dati per il 2026 creano prospettive ottimistiche, e si profila un altro anno positivo per il settore”. Condividi

\r

Dopo aver ospitato le competizioni olimpiche di Milano Cortina 2026, la destinazione conferma standard organizzativi e qualitativi di altissimo livello. I 115 km di piste si presentano in condizioni ottimali, con un manto nevoso naturale, compatto e accuratamente preparato, mentre gli impianti di risalita più all’avanguardia, tra cui la nuovissima seggiovia Altavista, garantiscono collegamenti efficienti tra le diverse aree sciistiche.\r

\r

L’esperienza olimpica ha ulteriormente valorizzato infrastrutture e servizi, lasciando in eredità un sistema ancora più performante e pronto ad accogliere appassionati, famiglie e sportivi per giornate sulle piste indimenticabili e che, in questo periodo, si allungano per un’esperienza ottimale.\r

\r

«Le Olimpiadi hanno portato a Livigno un’energia e una dimensione internazionale straordinarie, accentuando aspetti che in realtà fanno parte della nostra identità da sempre - spiega Luca Moretti, presidente di Livigno Next - Oggi quella vibrazione continua sulle piste: siamo pronti ad accogliere sciatori e appassionati con lo stesso entusiasmo, qualità organizzativa e standard elevati che hanno caratterizzato l’esperienza olimpica conquistando il cuore di tutti gli atleti e delle delegazioni che abbiamo ospitato».\r

\r

Livigno si conferma così una destinazione che continua a offrire un’esperienza invernale di riferimento, con piste curate, impianti efficienti e servizi all’altezza degli standard internazionali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Livigno, la stagione prosegue fino al 3 maggio tra novità e servizi a 360 gradi","post_date":"2026-02-27T11:05:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772190305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Medde e Paola Luviè, responsabile ufficio gruppi[/caption]\r

\r

«Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde.\r

\r

«La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio.\r

Le altre proposte\r

«Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni \"Belle Epoque\" o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè».\r

\r

E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna.\r

\r

Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l'incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza.","post_title":"Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri»","post_date":"2026-02-27T10:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772189445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia ha centrato nuovi traguardi nel 2025, registrando un numero record di visitatori e di entrate in un anno che il ministro del Turismo, Olga Kefalogianni, ha definito “il migliore di sempre”.\r

\r

I dati della Banca di Grecia mostrano che i flussi in entrata sono cresciuti del 5,6% raggiungendo i 37,98 milioni di visitatori, rispetto ai 35,95 milioni del 2024 (esclusi i passeggeri delle crociere). Ma in quello che è il terzo anno consecutivo di crescita nel settore greco, è il fatturato di 23,6 miliardi di euro, che rappresenta un aumento del 9,4% su base annua e quindi supera gli arrivi, a far parlare di sé.\r

\r

Kefalogianni ha osservato che l'incremento dei ricavi è stato quasi doppio rispetto alla crescita degli arrivi e, dato che il sovraffollamento turistico è motivo di preoccupazione in molte destinazioni, ha definito questo cambiamento positivo in termini di sostenibilità del settore. “Per la prima volta, vediamo i ricavi crescere a un tasso molto più elevato rispetto agli arrivi. Ciò dimostra che stiamo gradualmente migliorando gli indicatori qualitativi. Questa è la direzione dello sviluppo qualitativo del turismo greco”, ha affermato.\r

\r

Per quanto riguarda i mercati di provenienza, l'aumento degli arrivi da paesi extra UE ha superato del 7,2% la crescita dei visitatori provenienti dall'Unione Europea. Gli arrivi dall'Ue sono aumentati del 2,8%, mentre quelli da paesi extra Ue, compresi Regno Unito e Stati Uniti, sono cresciuti del 10%.\r

Turisti italiani in crescita dell'8,6%\r

I visitatori dalla Germania sono aumentati del 10,2%, fino a quota 5,95 milioni; dall'Italia l'incremento è stato dell'8,6% per un totale di 2,2 milioni di visitatori; in contro tendenza la Francia con un meno 0,5% di visitatori (1,98 milioni).\r

\r

Come di consueto, il Regno Unito si è dimostrato un mercato importante, inviando il 7,6% in più di visitatori rispetto all'anno precedente, per un totale di 4,89 milioni. Inoltre, i viaggiatori britannici hanno speso ben 3,74 miliardi di euro, con un aumento del 18,5% rispetto al 2024 e uno degli importi più elevati.\r

\r

A conti fatti, la bilancia turistica ha registrato un surplus di 20,25 miliardi di euro, con un aumento del 7,77% rispetto al 2024. Grazie al solo turismo, la Grecia è riuscita a compensare quasi il 60% del suo deficit commerciale.\r

\r

Guardando al 2026, Kefalogianni stima un futuro positivo per il settore: “I primi dati per il 2026 creano prospettive ottimistiche, e si profila un altro anno positivo per il settore”.","post_title":"Grecia da record: nel 2025 la crescita dei ricavi ha quasi doppiato quella degli arrivi","post_date":"2026-02-27T10:50:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772189403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati “soddisfacenti” per il 2025 di Sncf, che ha realizzato un fatturato di 43 miliardi di euro (-0,3% rispetto al 2024). Il successo del treno tra i francesi ha quasi interamente compensato il calo registrato da altre divisioni.\r

\r

Sncf Voyageurs, come evidenzia L'Echo Touristique, ha registrato un fatturato in crescita del 3%, con un record di 168 milioni di passeggeri sui treni Tgv. Tuttavia, le attività logistiche di Keolis e Geodis sono in calo, in un contesto difficile per l'intero mercato.\r

\r

Complessivamente, il gruppo ha realizzato un utile netto di 1,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024 (1,6 miliardi) ma inferiore al livello del 2022. L'ebitda è stato pari a 7,6 miliardi di euro, con un aumento di 700.000 euro.\r

\r

Secondo l'amministratore delegato, Jean Castex (nella foto), lo sforzo di rinnovamento e modernizzazione della rete ferroviaria “non può gravare solo sul gruppo” nei prossimi anni. “Se i concorrenti si concentreranno solo sui segmenti redditizi, avremo delle difficoltà”, ha aggiunto. Questa osservazione fa ovviamente riferimento a Trenitalia, o addirittura a Velvet, il progetto di Rachel Picard.\r

\r

La liberalizzazione del mercato crea tensioni, ma anche opportunità per la SNCF. Nell'ambito dell'apertura alla concorrenza delle deleghe di servizio pubblico, il gruppo francese ha vinto quattro gare d'appalto su cinque nel 2025.\r

\r

Il suo sviluppo va ormai ben oltre i confini della Francia. Ouigo España registra una crescita del fatturato e del numero di passeggeri superiore al 40% nel 2025, con un Ebitda positivo per la prima volta. Tuttavia, questa filiale si è posizionata sui prezzi bassi dall'altra parte dei Pirenei per attirare i clienti.\r

\r

“Dobbiamo avere una strategia europea forte e ci stiamo lavorando”, ha sottolineato Jean Castex, riferendosi all'Italia e ad altri paesi.\r

\r

“Aumentare dal 20% al 30%” la quota del low cost\r

Il gruppo intende inoltre rafforzare le proprie capacità nel segmento low cost. “Dobbiamo aumentare la nostra offerta low cost dal 20% al 30% entro il 2030”.","post_title":"Sncf: utili in crescita nel 2025 fino a 1,8 miliardi di euro","post_date":"2026-02-27T10:25:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1772187922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network.\r

\r

Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.\r

\r

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore.\r

Condizioni economiche favorevoli\r

Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business.\r

\r

L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi.\r

\r

Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner.\r

I Partner coinvolti nelle Travel Weeks:\r

Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld.","post_title":"Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali","post_date":"2026-02-27T10:09:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772186980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato.\r

Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria.\r

Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo.\r

\r

Vacanze benessere\r

Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa.\r

L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali.\r

La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura.\r

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing.\r

Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto.\r

In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator.\r

","post_title":"Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità","post_date":"2026-02-27T10:02:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772186570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Disagi limitati\" per i passeggeri Ita Airways, a chiusura della giornata di sciopero di ieri, 26 febbraio. Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea in una nota, è stato determinante \"il lavoro di informazione e gestione preventiva dei circa 21.000 passeggeri coinvolti dalle cancellazioni effettuate nei giorni scorsi. La compagnia ha infatti riprotetto la quasi totalità dei passeggeri su altri voli previsti tra il 26 e il 28 febbraio\".\r

Il vettore mette poi in evidenza \"la propria disponibilità al confronto, peraltro già ripreso con alcuni incontri nelle scorse settimane, per arrivare a definire condizioni del rinnovo contrattuale che diano risposte alle richieste avanzate dal Personale all’interno di un percorso di sostenibilità per l’azienda.\r

\r

Ambizione\r

In tal senso Ita Airways sta lavorando ad una modifica del Piano industriale approvato lo scorso luglio in una prospettiva più ambiziosa, che assicuri uno sviluppo sostenibile e progressivo della compagnia. L’obiettivo è la crescita della flotta di lungo raggio fino a 30 aerei entro il 2030 e l’estensione del network focalizzata sul mercato intercontinentale, per un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, a cui è strettamente connessa la crescita e la valorizzazione del personale, già avviata con la campagna di assunzioni di 100 piloti e 400 assistenti di volo\".\r

Il vettore auspica un \"confronto costruttivo\" che porti \"al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\" nonché alla condivisione dei prossimi passi relativi alla modifica del piano industriale\".\r

","post_title":"Ita Airways: disagi limitati per lo sciopero. Mano tesa ai sindacati","post_date":"2026-02-27T09:05:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772183141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sette gli aeroporti 'minori' selezionati dall'Enac che potranno progressivamente ampliare l'orario di attività e di upgrade della tipologia di servizio offerto da Enav, la società che fornisce servizi di navigazione aerea. \r

\r

Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì sono gli scali che possono beneficiare di questa nuova configurazione che non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico.\r

\r

L’ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l'efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale.\r

\r

Queste le variazioni aeroporto per aeroporto: a Rimini si passa da 16 a 24 ore, con avvio entro il primo semestre 2027; a Crotone da 12 a 16 ore, con avvio dal 1° aprile 2026; a Comiso da 16 ore a 18 ore con avvio dell’attività prevista dal 1° giugno 2026; a Parma da 16 a 18 ore, con avvio 1° febbraio 2027; a Salerno, 18 ore passando da servizio Afis a servizio Tower, con avvio entro il primo semestre 2027; a Cuneo l'estensione è già in vigore, da 10 a 14 ore sia nella stagione invernale, sia in quella estiva. Infine, per Forlì operatività invariata di 16 ore con copertura dei costi a carico del sistema tariffario.\r

\r

La copertura dei costi incrementali correlati alla modifica dell’operatività non ricade sui gestori aeroportuali, ma è assicurata attraverso il sistema tariffario incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.\r

\r

“Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale (Ram) - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma -. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”.","post_title":"Aeroporti minori: Enac dà il via libera all'aumento dell'operatività","post_date":"2026-02-27T09:00:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772182857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Hong Kong sta vivendo un momento di forte slancio sul mercato turistico italiano, registrando numeri che superano le aspettative. Con una crescita del +35% degli arrivi dall'Italia nel 2025, per un totale di 92.000 visitatori e una permanenza media di 3,3 notti , il Belpaese si posiziona come il quarto mercato europeo per importanza. Questi dati confermano l'attrattività della destinazione e offrono nuove opportunità per gli operatori del settore. Oltre 40 milioni sono stati invece i visitatori totali, la maggior parte dei quali provenienti dalla Cina continentale.\r

\r

\r

\r

«È fondamentale comunicare la poliedricità dell'offerta di Hong Kong. Non si tratta solo di una metropoli cosmopolita, ma di una regione che include 261 isole, 25 parchi naturali e villaggi di pescatori, che offre un'esperienza unica dove la vita urbana, la montagna e il mare sono a meno di un'ora di distanza l'uno dall'altro», ha affermato Christophe Mégueulle, director Southern Europe di Hong Kong Tourism Board, a Milano in occasione del capodanno cinese, suggerendo dei soggiorni più lunghi per vivere al meglio la destinazione.\r

\r

«Vivere esperienze culinarie autentiche». La gastronomia è un punto focale della promozione turistica di Hong Kong. La tradizione dello \"Yan Cha\" (bere il tè), tè Oolong, considerato uno dei tè più complessi al mondo, preparato con il metodo Gong Fu Cha per esaltarne le stratificazioni aromatiche e il Dim Sum, letteralmente \"toccare il cuore\", uno stile di cucina tipico della Cina meridionale che consiste in una vasta gamma di piccole porzioni di cibo, solitamente servite in cestelli di bambù, sono esperienze sociali e culturali imperdibili. La guida \"Taste Hong Kong\", curata da rinomati chef locali, indirizza i visitatori verso i luoghi più autentici per assaporare la cucina cantonese e la destinazione, parte della campagna turistica promozionale 2026. La città vanta inoltre numerosi ristoranti stellati Michelin e fa parte delle classifiche mondiali dei migliori ristoranti e bar.\r

\r

«Hong Kong offre un eccellente rapporto qualità-prezzo rispetto a città come Milano o Londra. - ha aggiunto Mégueulle -. È possibile mangiare con meno di 10 euro al giorno in ristoranti locali e gli hotel 4 stelle hanno prezzi ragionevoli. La rete di trasporti, efficiente ed economica, facilita gli spostamenti autonomi».\r

\r

Eventi e nuove attrazioni arricchiscono il calendario annuale di celebrazioni culturali come le parate del Capodanno Cinese e il Dragon Boat Carnival. Tra le nuove attrazioni culturali spiccano il musei M+ dedicato alla cultura visiva contemporanea nel distretto culturale di West Kowloon, affacciato sul Victoria Harbour, e il centro culturale Taikwun.\r

\r

Di facile accessibilità, i cittadini italiani non necessitano di visto per visitare Hong Kong. Le connessioni aeree sono disponibili su voli diretti giornalieri da Milano e quattro volte a settimana da Roma con Cathay Pacific, oltre a numerose opzioni di volo indiretti.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Hong Kong oltre i grattacieli, meta sempre più attrattiva per il mercato italiano","post_date":"2026-02-27T08:45:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["christophe-megueulle","hong-kong","hong-kong-tourism-board"],"post_tag_name":["Christophe Mégueulle","hong kong","Hong Kong Tourism Board"]},"sort":[1772181948000]}]}}