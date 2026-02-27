Livigno, la stagione prosegue fino al 3 maggio tra novità e servizi a 360 gradi Livigno continua a vivere pienamente la propria stagione invernale, una delle più lunghe dell’intero arco alpino, offrendo agli sciatori condizioni eccellenti e un comprensorio completamente operativo fino al 3 maggio. Dopo aver ospitato le competizioni olimpiche di Milano Cortina 2026, la destinazione conferma standard organizzativi e qualitativi di altissimo livello. I 115 km di piste si presentano in condizioni ottimali, con un manto nevoso naturale, compatto e accuratamente preparato, mentre gli impianti di risalita più all’avanguardia, tra cui la nuovissima seggiovia Altavista, garantiscono collegamenti efficienti tra le diverse aree sciistiche. L’esperienza olimpica ha ulteriormente valorizzato infrastrutture e servizi, lasciando in eredità un sistema ancora più performante e pronto ad accogliere appassionati, famiglie e sportivi per giornate sulle piste indimenticabili e che, in questo periodo, si allungano per un’esperienza ottimale. «Le Olimpiadi hanno portato a Livigno un’energia e una dimensione internazionale straordinarie, accentuando aspetti che in realtà fanno parte della nostra identità da sempre – spiega Luca Moretti, presidente di Livigno Next – Oggi quella vibrazione continua sulle piste: siamo pronti ad accogliere sciatori e appassionati con lo stesso entusiasmo, qualità organizzativa e standard elevati che hanno caratterizzato l’esperienza olimpica conquistando il cuore di tutti gli atleti e delle delegazioni che abbiamo ospitato». Livigno si conferma così una destinazione che continua a offrire un’esperienza invernale di riferimento, con piste curate, impianti efficienti e servizi all’altezza degli standard internazionali. Condividi

