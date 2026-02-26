Explora Journeys, una campagna per rilanciare “l’hotel galleggiante a 5 stelle” Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio. Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati. Il meglio ovunque Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento. «Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma – afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’». La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità». Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv «Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni». In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia». Un prodotto accessibile Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio». Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille». Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree [post_date] => 2026-02-26T14:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772115321000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mangia’s propone per il 2026 due novità dedicate alle famiglie: da un lato All-Inclusive Sublime, la nuova formula che reinterpreta l’all-inclusive con un’impronta gastronomica e una libertà di scelta reale; dall’altro, l’avvio dei servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids. Il risultato è un’esperienza progettata per garantire ai genitori un equilibrio ideale tra relax e attività su misura per i propri figli. Da un lato i genitori possono vivere la vacanza dedicandosi al benessere, allo sport o al piacere del tempo personale; dall’altro bambini e ragazzi partecipano a programmi organizzati e sicuri, con percorsi ludico-formativi adeguati a ciascuna fascia d’età, condotti da professionisti qualificati. All-Inclusive Sublime Con All-Inclusive Sublime, Mangia’s evolve il concetto di all-inclusive premium trasformando la ristorazione in una parte centrale dell’esperienza di viaggio. Il cuore della formula è il dine-around, che permette agli ospiti di esplorare ogni giorno atmosfere e proposte diverse, alternando il ristorante principale con servizio buffet e una selezione di ristoranti à la carte inclusi nell’esperienza. La formula include inoltre una proposta beverage completa, con selezione di etichette e fino a 100 brand alcolici, oltre a soft drink e bevande analcoliche. Durante la giornata sono disponibili anche caffetteria e snack dolci e salati. Per la stagione 2026, All-Inclusive Sublime è disponibile nei resort Mangia’s 5 stelle: Costa Ragusa Borgo; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton; Torre del Barone Resort & Spa; Sardinia Resort. Tra questi, Mangia’s Costa Ragusa Borgo, la cui nuova apertura è prevista per l’estate 2026, rappresenta una novità strategica per il gruppo: sarà infatti il primo resort 5 stelle Mangia’s a proporre un’esperienza full all-inclusive. Worldwide Kids Accanto all’esperienza gastronomica, Mangia’s introduce per la stagione 2026 i servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids, realtà internazionale con oltre trent’anni di esperienza nell’ospitalità premium. L L’offerta si articola in tre aree dedicate: Crèche (4 mesi – 4 anni); Kids Club (4 – 12 anni); Teen Club (13– 17 anni). Sono inoltre disponibili, su richiesta, servizi aggiuntivi come babysitting serale e supervisione durante i pasti, per offrire alle famiglie ulteriore libertà nella gestione della giornata. A partire dal 2026, i servizi Worldwide Kids saranno attivi presso: Costa Ragusa Borgo, Sicilia; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Sardinia Resort. È una novità assoluta per il mercato italiano: Mangia’s è il primo brand a collaborare con Worldwide Kids. L’esperienza è gestita tramite la Worldwide Kids Digital Safety Platform e la prenotazione anticipata è fortemente consigliata. Un responsabile dedicato segue ogni giornata, coordinando attività e staff. [post_title] => Mangia's: nel 2026 si rafforza l'offerta dedicata alle famiglie [post_date] => 2026-02-26T12:16:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772108210000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio. Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati. Il meglio ovunque Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento. «Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’». La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello. [post_title] => Explora Journeys, una campagna per rilanciare "l’hotel galleggiante a 5 stelle" [post_date] => 2026-02-26T11:59:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772107194000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thompson Rome by Hyatt, primo hotel a brand Thompson in Italia, si prepara ad aprire in primavera nel cuore di Roma. In un palazzo con 69 camere e un concept che unisce energia urbana e design contemporaneo, la nuova destinazione firmata Ag Group e gruppo Rossfin si prepara a diventare un riferimento per una clientela luxury e lifestyle, italiana e internazionale. In pieno centro storico, in via delle Botteghe Oscure, affacciato su piazza Venezia e in posizione ideale per raggiungere le più importanti attrazioni, Thompson Rome by Hyatt valorizzerà uno dei suoi tratti più scenografici: il rooftop panoramico, pensato per vivere Roma dall’alto. Accanto alla terrazza panoramica, il progetto prevede una proposta gastronomica articolata che unisce ricerca, atmosfera e desiderio di socialità, con l’ambizione di affermarsi come un nuovo hub non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per il pubblico romano. Un concept innovativo Thompson Rome by Hyatt nasce come un luxury lifestyle hotel. Secondo del brand in Europa dopo Madrid, sarà un punto di riferimento sia per il segmento luxury che lifestyle, proponendosi di far vivere e conoscere la cultura di Roma da un’angolazione ancora inedita, ma ben radicata nell’autenticità capitolina. A completare l’esperienza, una proposta che mette al centro il vivere l’hotel: rooftop panoramico e food & beverage come spazi di incontro, insieme a un ventaglio di attività personalizzate – tra percorsi enogastronomici ed esperienze tailor made, per far scoprire anche agli ospiti internazionali una Roma più autentica, contemporanea e memorabile. Gli interni di Thompson saranno sofisticati senza ostentazione, eleganti ma profondamente familiari. Accoglienti come una dimora amata, al di fuori delle mode passeggere, mai eccessivamente leziosi, mai rigidamente uniformi. Un equilibrio raro tra stile e calore. Il conto alla rovescia è iniziato. Roma si prepara a scoprire un nuovo indirizzo dove lusso contemporaneo, lifestyle e suggestioni storiche convivono con audacia. [post_title] => Thompson Rome by Hyatt: in primavera debutta il nuovo luxury lifestyle hotel [post_date] => 2026-02-26T10:09:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772100583000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med apre ufficialmente la campagna di recruiting in vista della prossima estate. In circa 70 resort situati nelle destinazioni del mondo, Club Med apre 1.900 posizioni in tutta l’area Europa, Medio Oriente e Africa per rafforzare i suoi team e preparare una stagione all’insegna della scoperta, dell’eccellenza e della convivialità.​ Nel Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), si ricercano 570 candidati con la voglia di vivere una stagione estiva unica, in luoghi mozzafiato. Le figure ricercate In dettaglio, Club Med ricerca 465 figure nel settore Ospitalità & Ristorazione; 30 nel settore Infanzia;, 25 per Benessere & Salute: 10 per lo Sport; 10 per Arte & Spettacolo; 30 per Supporto & Vendite. Entrare in Club Med significa far parte di una comunità internazionale unita dal desiderio di creare momenti di felicità. Significa anche vivere un’esperienza professionale unica, dove il luogo di lavoro diventa la propria casa e dove i G.O e i G.E possono evolvere rapidamente. Queste le prossime tappe del recruiting di Club Med organizzate in Italia: ​ Giovedì 26 febbraio, Career Talk di Orientamento Turismo (evento online)​ Giovedì 26 febbraio, TFP Summit – Job in Tourism all’hotel Excelsior di Bari​ Giovedì 5 marzo, Career Talk presso ITS Academy a Milano​ Martedì 10 marzo, Career Talk presso I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero – Arte Bianca ad Alba​ Martedì 17 marzo, Recruiting Day presso il Resort Club Med Cefalù​ Mercoledì 18 marzo, Recruiting Day a Ragusa​ Giovedì 19 marzo, Recruiting Day a Siracusa​ Mercoledì 25 marzo, Recruiting Day a Milano​ Martedì 31 marzo, Career Talk presso l’Alberghiero Ranieri Marcona a Piacenza​ Mercoledì 8 aprile, Recruiting Day Job Farm (evento online)​ Mercoledì 22 aprile, Recruiting Day a Milano​ Mercoledì 20 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Roma​ Mercoledì 20 maggio, Recruiting Day a Milano​ Martedì 26 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Milano [post_title] => Club Med avvia il recruiting per l'estate: selezioni per 570 figure [post_date] => 2026-02-26T09:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772098988000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel ha selezionato quattro destinazioni speciali per chi vuole vivere questa stagione con il gusto dell’avventura, dall’America caraibica all’Europa medievale, passando per i deserti arabici e l’Andalusia in festa. Le proposte A L’Avana Evolution Travel propone due formule per la Pasqua 2026. Il mini tour di gruppo classico coloniale, che tocca L’Avana, Guamà, Cienfuegos, Trinidad e Santa Clara, con pernottamenti in case particular selezionate, per terminare la vacanza sulle spiagge di Varadero in hotel 5 stelle con trattamento all inclusive. Per chi preferisce un’esperienza più esclusiva, il tour privato con guida italiana “L’isola autentica” propone lo stesso itinerario ma con auto d’epoca, ritmi personalizzati e soste nei luoghi che i tour tradizionali non mostrano mai. L’Andalusia in festa per la Semana Santa offre l'occasione per organizzare un tour di gruppo in pullman gt. “Pasqua 2026 partenza da Madrid” è pensato per chi vuole immergersi in questo rito collettivo visitando al contempo le città più belle della penisola iberica: Granada, Córdoba, Toledo. Un'ulteriore proposta riguarda l'Oman. Le mete toccate sono la capitale Muscat, i wadi, le dune di Wahiba Sands da attraversare in fuoristrada e le spiagge di Ras al Jinz dove le tartarughe caretta depongono le uova. Il tour di gruppo di Evolution Travel con soggiorno mare nel sultanato dell’Oman è condotto da una guida italiana su piccoli gruppi di 12-14 partecipanti. Infine Cracovia, la perla dell’Europa centrale. Il pacchetto weekend “Ponti festivi e week end nella perla polacca” include la visita guidata del centro storico Patrimonio Unesco, il memoriale di Auschwitz-Birkenau e l’escursione alle miniere di sale di Wieliczka. Partenze garantite con un minimo di due partecipanti. ­ [post_title] => Evolution Travel, tour primaverili da Cuba all'Oman, dalla Spagna alla Polonia [post_date] => 2026-02-26T09:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772098245000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508250" align="alignleft" width="300"] Claudio Guzovich[/caption] Con l’imminente apertura del nuovo ufficio di Napoli, l’entrata di una nuova struttura di lusso nel portfolio e l’ampliamento in programma dei collegamenti aerei, Eti – Express Travel International punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano. Con 6 strutture a Sharm el-Sheikh, 4 a Hurghada e 6 a Makadi Bay, Eti ha recentemente ampliato la sua offerta al segmento luxury con un nuovo hotel 5 stelle a Sahl Hasheesh, località a breve distanza da Hurghada. «Hurghada è sicuramente il nostro prodotto di punta, una località su cui puntiamo molto e in cui lavorano ancora pochi operatori dall’Italia – spiega il direttore commerciale Claudio Guzovich-. È una destinazione in cui offriamo sia hotel per famiglie, con acquascivoli per i bambini, sia strutture adults-only». La storia del t.o. Il tour operator specializzato, con oltre 25 anni di esperienza nell’organizzazione di pacchetti viaggio in Egitto ,è da poco sbarcato in Italia. Nato nel 1998 a Francoforte, il t.o. è operativo in 11 Paesi europei, movimentando circa 600.000 passeggeri l’anno verso l’Egitto, in cui Eti è presente con 17 resort firmati Red Sea Hotels, di cui il brand è partner ufficiale ed esclusivo. Eti vola su Sharm dagli aeroporti italiani di Napoli, Bari, Roma, Milano e Verona ma sono in arrivo collegamenti aerei anche da altre città come Bologna, Catania e Palermo. «Inauguriamo la prossima settimana l’ufficio di Napoli e questo sarà un ulteriore passo nel percorso di implementazione, un’occasione per includere anche l’avvio dei collegamenti su Hurghada». Volando da tutta Europa, da Paesi come Austria, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca o Ungheria, il t.o. può garantire un pricing competitivo: «Acquistiamo migliaia di posti volo e questa è la nostra forza d’acquisto» dichiara Guzovich. (Elisa Biagioli) [post_title] => L’Egitto di Eti - Express Travel International: mercato italiano nel mirino [post_date] => 2026-02-26T09:10:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772097047000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels. «Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels. Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”. La masseria La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio. La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta. Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio. «La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. [post_title] => Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet [post_date] => 2026-02-25T12:40:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023213000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508212" align="alignright" width="450"] Foto Alessandra Calza[/caption] La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative. Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità. Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026. Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni. Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline. Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta. Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP. L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro. Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. --- [post_title] => Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio [post_date] => 2026-02-25T12:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023191000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora journeys una campagna per rilanciare lhotel galleggiante a 5 stelle" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1560,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità».\r

Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv\r

«Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni».\r

\r

In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia».\r

Un prodotto accessibile\r

Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio».\r

\r

Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille».\r

\r

Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree","post_date":"2026-02-26T14:15:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772115321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s propone per il 2026 due novità dedicate alle famiglie: da un lato All-Inclusive Sublime, la nuova formula che reinterpreta l’all-inclusive con un’impronta gastronomica e una libertà di scelta reale; dall’altro, l’avvio dei servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids.\r

Il risultato è un’esperienza progettata per garantire ai genitori un equilibrio ideale tra relax e attività su misura per i propri figli. Da un lato i genitori possono vivere la vacanza dedicandosi al benessere, allo sport o al piacere del tempo personale; dall’altro bambini e ragazzi partecipano a programmi organizzati e sicuri, con percorsi ludico-formativi adeguati a ciascuna fascia d’età, condotti da professionisti qualificati.\r

\r

All-Inclusive Sublime\r

Con All-Inclusive Sublime, Mangia’s evolve il concetto di all-inclusive premium trasformando la ristorazione in una parte centrale dell’esperienza di viaggio. Il cuore della formula è il dine-around, che permette agli ospiti di esplorare ogni giorno atmosfere e proposte diverse, alternando il ristorante principale con servizio buffet e una selezione di ristoranti à la carte inclusi nell’esperienza.\r

La formula include inoltre una proposta beverage completa, con selezione di etichette e fino a 100 brand alcolici, oltre a soft drink e bevande analcoliche. Durante la giornata sono disponibili anche caffetteria e snack dolci e salati.\r

Per la stagione 2026, All-Inclusive Sublime è disponibile nei resort Mangia’s 5 stelle: Costa Ragusa Borgo; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton; Torre del Barone Resort & Spa; Sardinia Resort.\r

\r

Tra questi, Mangia’s Costa Ragusa Borgo, la cui nuova apertura è prevista per l’estate 2026, rappresenta una novità strategica per il gruppo: sarà infatti il primo resort 5 stelle Mangia’s a proporre un’esperienza full all-inclusive.\r

Worldwide Kids\r

Accanto all’esperienza gastronomica, Mangia’s introduce per la stagione 2026 i servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids, realtà internazionale con oltre trent’anni di esperienza nell’ospitalità premium. L\r

L’offerta si articola in tre aree dedicate: Crèche (4 mesi – 4 anni); Kids Club (4 – 12 anni); Teen Club (13– 17 anni).\r

Sono inoltre disponibili, su richiesta, servizi aggiuntivi come babysitting serale e supervisione durante i pasti, per offrire alle famiglie ulteriore libertà nella gestione della giornata.\r

A partire dal 2026, i servizi Worldwide Kids saranno attivi presso: Costa Ragusa Borgo, Sicilia; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Sardinia Resort.\r

È una novità assoluta per il mercato italiano: Mangia’s è il primo brand a collaborare con Worldwide Kids. L’esperienza è gestita tramite la Worldwide Kids Digital Safety Platform e la prenotazione anticipata è fortemente consigliata. Un responsabile dedicato segue ogni giornata, coordinando attività e staff.","post_title":"Mangia's: nel 2026 si rafforza l'offerta dedicata alle famiglie","post_date":"2026-02-26T12:16:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772108210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio.\r

\r

Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati.\r

Il meglio ovunque\r

Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento.\r

\r

«Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’».\r

\r

La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Explora Journeys, una campagna per rilanciare \"l’hotel galleggiante a 5 stelle\"","post_date":"2026-02-26T11:59:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772107194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thompson Rome by Hyatt, primo hotel a brand Thompson in Italia, si prepara ad aprire in primavera nel cuore di Roma. In un palazzo con 69 camere e un concept che unisce energia urbana e design contemporaneo, la nuova destinazione firmata Ag Group e gruppo Rossfin si prepara a diventare un riferimento per una clientela luxury e lifestyle, italiana e internazionale.\r

In pieno centro storico, in via delle Botteghe Oscure, affacciato su piazza Venezia e in posizione ideale per raggiungere le più importanti attrazioni, Thompson Rome by Hyatt valorizzerà uno dei suoi tratti più scenografici: il rooftop panoramico, pensato per vivere Roma dall’alto.\r

Accanto alla terrazza panoramica, il progetto prevede una proposta gastronomica articolata che unisce ricerca, atmosfera e desiderio di socialità, con l’ambizione di affermarsi come un nuovo hub non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per il pubblico romano.\r

\r

Un concept innovativo\r

Thompson Rome by Hyatt nasce come un luxury lifestyle hotel. Secondo del brand in Europa dopo Madrid, sarà un punto di riferimento sia per il segmento luxury che lifestyle, proponendosi di far vivere e conoscere la cultura di Roma da un’angolazione ancora inedita, ma ben radicata nell’autenticità capitolina.\r

A completare l’esperienza, una proposta che mette al centro il vivere l’hotel: rooftop panoramico e food & beverage come spazi di incontro, insieme a un ventaglio di attività personalizzate – tra percorsi enogastronomici ed esperienze tailor made, per far scoprire anche agli ospiti internazionali una Roma più autentica, contemporanea e memorabile.\r

Gli interni di Thompson saranno sofisticati senza ostentazione, eleganti ma profondamente familiari. Accoglienti come una dimora amata, al di fuori delle mode passeggere, mai eccessivamente leziosi, mai rigidamente uniformi. Un equilibrio raro tra stile e calore.\r

Il conto alla rovescia è iniziato. Roma si prepara a scoprire un nuovo indirizzo dove lusso contemporaneo, lifestyle e suggestioni storiche convivono con audacia.","post_title":"Thompson Rome by Hyatt: in primavera debutta il nuovo luxury lifestyle hotel","post_date":"2026-02-26T10:09:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772100583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med apre ufficialmente la campagna di recruiting in vista della prossima estate. In circa 70 resort situati nelle destinazioni del mondo, Club Med apre 1.900 posizioni in tutta l’area Europa, Medio Oriente e Africa per rafforzare i suoi team e preparare una stagione all’insegna della scoperta, dell’eccellenza e della convivialità.​\r

\r

Nel Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), si ricercano 570 candidati con la voglia di vivere una stagione estiva unica, in luoghi mozzafiato.\r

Le figure ricercate\r

In dettaglio, Club Med ricerca 465 figure nel settore Ospitalità & Ristorazione; 30 nel settore Infanzia;, 25 per Benessere & Salute: 10 per lo Sport; 10 per Arte & Spettacolo; 30 per Supporto & Vendite.\r

\r

Entrare in Club Med significa far parte di una comunità internazionale unita dal desiderio di creare momenti di felicità. Significa anche vivere un’esperienza professionale unica, dove il luogo di lavoro diventa la propria casa e dove i G.O e i G.E possono evolvere rapidamente.\r

Queste le prossime tappe del recruiting di Club Med organizzate in Italia: ​\r

\r

\r

\tGiovedì 26 febbraio, Career Talk di Orientamento Turismo (evento online)​\r

\tGiovedì 26 febbraio, TFP Summit – Job in Tourism all’hotel Excelsior di Bari​\r

\tGiovedì 5 marzo, Career Talk presso ITS Academy a Milano​\r

\tMartedì 10 marzo, Career Talk presso I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero – Arte Bianca ad Alba​\r

\tMartedì 17 marzo, Recruiting Day presso il Resort Club Med Cefalù​\r

\tMercoledì 18 marzo, Recruiting Day a Ragusa​\r

\tGiovedì 19 marzo, Recruiting Day a Siracusa​\r

\tMercoledì 25 marzo, Recruiting Day a Milano​\r

\tMartedì 31 marzo, Career Talk presso l’Alberghiero Ranieri Marcona a Piacenza​\r

\tMercoledì 8 aprile, Recruiting Day Job Farm (evento online)​\r

\tMercoledì 22 aprile, Recruiting Day a Milano​\r

\tMercoledì 20 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Roma​\r

\tMercoledì 20 maggio, Recruiting Day a Milano​\r

\tMartedì 26 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Milano\r

","post_title":"Club Med avvia il recruiting per l'estate: selezioni per 570 figure","post_date":"2026-02-26T09:43:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772098988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel ha selezionato quattro destinazioni speciali per chi vuole vivere questa stagione con il gusto dell’avventura, dall’America caraibica all’Europa medievale, passando per i deserti arabici e l’Andalusia in festa.\r

Le proposte\r

A L’Avana Evolution Travel propone due formule per la Pasqua 2026. Il mini tour di gruppo classico coloniale, che tocca L’Avana, Guamà, Cienfuegos, Trinidad e Santa Clara, con pernottamenti in case particular selezionate, per terminare la vacanza sulle spiagge di Varadero in hotel 5 stelle con trattamento all inclusive. Per chi preferisce un’esperienza più esclusiva, il tour privato con guida italiana “L’isola autentica” propone lo stesso itinerario ma con auto d’epoca, ritmi personalizzati e soste nei luoghi che i tour tradizionali non mostrano mai.\r

\r

L’Andalusia in festa per la Semana Santa offre l'occasione per organizzare un tour di gruppo in pullman gt. “Pasqua 2026 partenza da Madrid” è pensato per chi vuole immergersi in questo rito collettivo visitando al contempo le città più belle della penisola iberica: Granada, Córdoba, Toledo.\r

\r

Un'ulteriore proposta riguarda l'Oman. Le mete toccate sono la capitale Muscat, i wadi, le dune di Wahiba Sands da attraversare in fuoristrada e le spiagge di Ras al Jinz dove le tartarughe caretta depongono le uova. Il tour di gruppo di Evolution Travel con soggiorno mare nel sultanato dell’Oman è condotto da una guida italiana su piccoli gruppi di 12-14 partecipanti.\r

\r

Infine Cracovia, la perla dell’Europa centrale. Il pacchetto weekend “Ponti festivi e week end nella perla polacca” include la visita guidata del centro storico Patrimonio Unesco, il memoriale di Auschwitz-Birkenau e l’escursione alle miniere di sale di Wieliczka. Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Evolution Travel, tour primaverili da Cuba all'Oman, dalla Spagna alla Polonia","post_date":"2026-02-26T09:30:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772098245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508250\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

\r

Con l’imminente apertura del nuovo ufficio di Napoli, l’entrata di una nuova struttura di lusso nel portfolio e l’ampliamento in programma dei collegamenti aerei, Eti – Express Travel International punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano.\r

\r

Con 6 strutture a Sharm el-Sheikh, 4 a Hurghada e 6 a Makadi Bay, Eti ha recentemente ampliato la sua offerta al segmento luxury con un nuovo hotel 5 stelle a Sahl Hasheesh, località a breve distanza da Hurghada. «Hurghada è sicuramente il nostro prodotto di punta, una località su cui puntiamo molto e in cui lavorano ancora pochi operatori dall’Italia – spiega il direttore commerciale Claudio Guzovich-. È una destinazione in cui offriamo sia hotel per famiglie, con acquascivoli per i bambini, sia strutture adults-only».\r

La storia del t.o.\r

Il tour operator specializzato, con oltre 25 anni di esperienza nell’organizzazione di pacchetti viaggio in Egitto ,è da poco sbarcato in Italia. Nato nel 1998 a Francoforte, il t.o. è operativo in 11 Paesi europei, movimentando circa 600.000 passeggeri l’anno verso l’Egitto, in cui Eti è presente con 17 resort firmati Red Sea Hotels, di cui il brand è partner ufficiale ed esclusivo.\r

\r

Eti vola su Sharm dagli aeroporti italiani di Napoli, Bari, Roma, Milano e Verona ma sono in arrivo collegamenti aerei anche da altre città come Bologna, Catania e Palermo. «Inauguriamo la prossima settimana l’ufficio di Napoli e questo sarà un ulteriore passo nel percorso di implementazione, un’occasione per includere anche l’avvio dei collegamenti su Hurghada».\r

\r

Volando da tutta Europa, da Paesi come Austria, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca o Ungheria, il t.o. può garantire un pricing competitivo: «Acquistiamo migliaia di posti volo e questa è la nostra forza d’acquisto» dichiara Guzovich.\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"L’Egitto di Eti - Express Travel International: mercato italiano nel mirino","post_date":"2026-02-26T09:10:47+00:00","category":["alberghi","tour_operator"],"category_name":["Alberghi","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772097047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, Garibaldi Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con un’altra importante novità: Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature. Una collezione esperienziale di luoghi unici e irripetibili, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels.\r

«Siamo molto orgogliosi di avviare questo nuovo capitolo che trova terreno fertile per il lancio qui in Puglia. La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio. Masseria Monet identifica a pieno questa visione» commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, immersa nella quiete della Valle d’Itria, nel cuore della campagna pugliese. Un rifugio esclusivo circondato da ulivi secolari e impreziosito dal suggestivo “Giardino di pietre”.\r

\r

La masseria\r

La masseria dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati, dove la luce naturale valorizza ogni spazio. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, incastonata tra pietra e natura, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. Nel cuore della struttura si trova una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio.\r

La vocazione esperienziale di Masseria Monet trova pieno riscontro nelle proposte personalizzate dedicate agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca verso grotte e insenature nascoste, oltre a momenti di benessere all’alba o al tramonto immersi nella natura. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta.\r

Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali dedicati a chi desidera vivere un rapporto autentico con la natura, la cultura e l’identità più profonda del territorio.\r

«La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel. Stiamo già vagliando nuove opportunità e sono sicuro che non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi» aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.\r

","post_title":"Garibaldi Hotels inaugura la Garibaldi Signature con la Masseria Monet","post_date":"2026-02-25T12:40:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772023213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508212\" align=\"alignright\" width=\"450\"] Foto Alessandra Calza[/caption]\r

\r

La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative.\r

\r

Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità.\r

\r

Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026.\r

\r

Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni.\r

\r

Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici.\r

\r

Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline.\r

\r

Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta.\r

Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP.\r

\r

L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro.\r

\r

Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

---\r

","post_title":"Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio","post_date":"2026-02-25T12:39:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772023191000]}]}}