Ana: Juichi Hirasawa è il nuovo presidente e ceo, in carica dal prossimo 1° aprile All Nippon Airways ha nominato Juichi Hirasawa come nuovo presidente e ceo, ufficialmente in carica dal prossimo 1° aprile. Hirasawa – che è attualmente representative director, senior executive vice president – raccoglie il testimone da Shinichi Inoue, che a sua volta assumerà la carica di senior advisor di Ana Holdings, a partire dalla stessa data. Hirasawa, 62 anni (nella foto), si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di Ana nel 1986: in questi anni ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell’ambito della pianificazione e della strategia aziendale. In particolare, in qualità di executive officer dal 2018, Juichi Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di gestione, guidando sapientemente l’azienda attraverso la crisi causata dal Covid-19. Nel suo attuale incarico si occupa principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica. Shinichi Inoue è stato nominato presidente e ceo di Ana nell’aprile 2022: sotto la sua guida la compagnia ha superato la crisi causata dalla pandemia e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo record per il gruppo nell’anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione Skytrax 5-star. Condividi

