Etihad Airways debutta come official partner della McLaren Racing Etihad Airways diventa nuovo partner ufficiale del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports Wec Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre. La partnership riunisce due organizzazioni che condividono l’impegno verso l’innovazione, l’ambizione e l’offerta di esperienze eccezionali per i fan e i clienti di tutto il mondo. Grazie alla forte sinergia tra corse automobilistiche e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i fan all’azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni. La compagnia di Abu Dhabi sosterrà il team attraverso il suo network globale che copre destinazioni di prim’ordine come gli Emirati Arabi Uniti, l’Australia, la Cina e il Giappone, fino al Regno Unito, alla Spagna, all’Italia e agli Stati Uniti. Il marchio Etihad sarà ben visibile sulle auto da corsa del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United AS Wec Hypercar Team, compreso l’alettone posteriore e l’halo della MCL40, nonché sui caschi dei piloti del McLaren Mastercard F1 Team. L’intesa prevede anche ampi diritti digitali ed esperienziali. Nel corso dell’anno, Etihad presenterà anche una livrea speciale, con il marchio McLaren Racing su uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. «La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più emozionanti, e siamo entusiasti di vedere il marchio Etihad sulle vetture McLaren mentre gareggiano in tutto il mondo – ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways -. Per celebrare la partnership, presenteremo anche una nuova straordinaria livrea per gli aerei progettata con il marchio McLaren, che volerà attraverso il network Etihad, coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo». «Poiché viaggiamo per partecipare a sempre più gare in tutto il mondo, collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l’eccellenza è una scelta naturale – ha sottolineato Zak Brown, ceo di McLaren Racing -. L’impegno di Etihad nel fornire esperienze di alta qualità è in forte sintonia con i nostri valori e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel Wec». Condividi

