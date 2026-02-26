Mangia’s: nel 2026 si rafforza l’offerta dedicata alle famiglie Mangia’s propone per il 2026 due novità dedicate alle famiglie: da un lato All-Inclusive Sublime, la nuova formula che reinterpreta l’all-inclusive con un’impronta gastronomica e una libertà di scelta reale; dall’altro, l’avvio dei servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids. Il risultato è un’esperienza progettata per garantire ai genitori un equilibrio ideale tra relax e attività su misura per i propri figli. Da un lato i genitori possono vivere la vacanza dedicandosi al benessere, allo sport o al piacere del tempo personale; dall’altro bambini e ragazzi partecipano a programmi organizzati e sicuri, con percorsi ludico-formativi adeguati a ciascuna fascia d’età, condotti da professionisti qualificati. All-Inclusive Sublime Con All-Inclusive Sublime, Mangia’s evolve il concetto di all-inclusive premium trasformando la ristorazione in una parte centrale dell’esperienza di viaggio. Il cuore della formula è il dine-around, che permette agli ospiti di esplorare ogni giorno atmosfere e proposte diverse, alternando il ristorante principale con servizio buffet e una selezione di ristoranti à la carte inclusi nell’esperienza.

La formula include inoltre una proposta beverage completa, con selezione di etichette e fino a 100 brand alcolici, oltre a soft drink e bevande analcoliche. Durante la giornata sono disponibili anche caffetteria e snack dolci e salati. Per la stagione 2026, All-Inclusive Sublime è disponibile nei resort Mangia’s 5 stelle: Costa Ragusa Borgo; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton; Torre del Barone Resort & Spa; Sardinia Resort. Tra questi, Mangia’s Costa Ragusa Borgo, la cui nuova apertura è prevista per l’estate 2026, rappresenta una novità strategica per il gruppo: sarà infatti il primo resort 5 stelle Mangia’s a proporre un’esperienza full all-inclusive. Worldwide Kids Accanto all’esperienza gastronomica, Mangia’s introduce per la stagione 2026 i servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids, realtà internazionale con oltre trent’anni di esperienza nell’ospitalità premium. L L’offerta si articola in tre aree dedicate: Crèche (4 mesi – 4 anni); Kids Club (4 – 12 anni); Teen Club (13– 17 anni). Sono inoltre disponibili, su richiesta, servizi aggiuntivi come babysitting serale e supervisione durante i pasti, per offrire alle famiglie ulteriore libertà nella gestione della giornata. A partire dal 2026, i servizi Worldwide Kids saranno attivi presso: Costa Ragusa Borgo, Sicilia; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Sardinia Resort. È una novità assoluta per il mercato italiano: Mangia’s è il primo brand a collaborare con Worldwide Kids. L’esperienza è gestita tramite la Worldwide Kids Digital Safety Platform e la prenotazione anticipata è fortemente consigliata. Un responsabile dedicato segue ogni giornata, coordinando attività e staff. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508325 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'articolo su Cuba e sugli hotel che potrebbero chiudere ha scatenato un putiferio. Stanno scrivendo in tanti per dire che la situazione non è quella descritta nel nostro articolo. Naturalmente queste situazione nei giornali si verificano spesso. Non si tollerano però i toni leggermente minacciosi. Se errore c'è stato basta smentire, non c'è bisogno di alzare i toni. Per cui ho deciso di pubblicare stralci di dichiarazioni. Havanatur Italia La direzione di Havanatur Italia, mi manda una mail con la richiesta di rimozione articolo. Poi continua : «Con la presente, desideriamo esprimere la nostra totale inconformità rispetto ai contenuti dell'articolo pubblicato in data odierna dal titolo: “Cuba: dalla prossima settimana potrebbero chiudere molti hotel”. Riteniamo che le informazioni riportate siano parziali e non rispondenti alla realtà operativa attuale. Tali affermazioni stanno arrecando un grave pregiudizio al nostro lavoro e all'intero comparto, generando ingiustificato allarmismo tra le agenzie di viaggio e i passeggeri. In virtù della nostra presenza diretta sul territorio, teniamo a precisare che: non esiste alcuna chiusura generalizzata. La riorganizzazione di alcune strutture è finalizzata esclusivamente a ottimizzare le risorse per garantire la qualità dei servizi ai turisti presenti. Attualmente Havanatur Italia ha tre gruppi di turisti a Cuba che stanno proseguendo i loro programmi di viaggio regolarmente, assistiti dal nostro personale e senza alcuna interruzione delle attività previste. I flussi dall'Europa rimangono stabili grazie all'operatività di vettori come Neos, Air Europa e Iberia, che continuano a collegare regolarmente l’Italia e la Spagna con l’isola». Criand Tour Operator Poi arriva la rettifica di Criand firmata da Andrea Vecchi. Leggiamola: «In riferimento all’articolo recentemente pubblicato riguardante una presunta “chiusura totale degli hotel a Cuba nei prossimi giorni”, desidero smentire con la massima fermezza quanto riportato. Sono Andrea Vecchi, titolare di Criand Tour Operator, e mi trovo attualmente a Cuba. Posso testimoniare direttamente che la situazione turistica è tranquilla e i servizi funzionano regolarmente. Le strutture operative garantiscono accoglienza, ristorazione, trasporti ed escursioni senza criticità per i turisti presenti. È completamente infondato affermare che Cuba sia sull’orlo di una chiusura totale di tutti gli hotel. Non esiste alcuna situazione di collasso generale del sistema alberghiero. È inoltre importante precisare che le eventuali chiusure temporanee di alcune strutture non avvengono per mancanza di combustibile. Come accade in qualsiasi destinazione turistica nel mondo, nei periodi di bassa occupazione si procede a una razionalizzazione dell’offerta: si concentrano gli ospiti nelle strutture con i migliori standard operativi e si sospende temporaneamente l’attività di altre. Si tratta di una normale strategia gestionale, che avviene sempre garantendo pienamente i servizi ai clienti». [post_title] => Ecco le smentite sull'articolo che riguardava gli alberghi a Cuba [post_date] => 2026-02-26T17:37:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772127430000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità». Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv «Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni». In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia». Un prodotto accessibile Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio». Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille». Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo». [post_title] => Mangia's: nel 2026 si rafforza l'offerta dedicata alle famiglie [post_date] => 2026-02-26T12:16:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772108210000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways ha nominato Juichi Hirasawa come nuovo presidente e ceo, ufficialmente in carica dal prossimo 1° aprile. Hirasawa - che è attualmente representative director, senior executive vice president - raccoglie il testimone da Shinichi Inoue, che a sua volta assumerà la carica di senior advisor di Ana Holdings, a partire dalla stessa data. Hirasawa, 62 anni (nella foto), si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di Ana nel 1986: in questi anni ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell'ambito della pianificazione e della strategia aziendale. In particolare, in qualità di executive officer dal 2018, Juichi Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell'attuazione delle strategie di gestione, guidando sapientemente l'azienda attraverso la crisi causata dal Covid-19. Nel suo attuale incarico si occupa principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica. Shinichi Inoue è stato nominato presidente e ceo di Ana nell'aprile 2022: sotto la sua guida la compagnia ha superato la crisi causata dalla pandemia e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo record per il gruppo nell'anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione Skytrax 5-star. [post_title] => Ana: Juichi Hirasawa è il nuovo presidente e ceo, in carica dal prossimo 1° aprile [post_date] => 2026-02-26T12:14:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772108050000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio. Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati. Il meglio ovunque Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento. «Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’». La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello. [post_title] => Explora Journeys, una campagna per rilanciare "l’hotel galleggiante a 5 stelle" [post_date] => 2026-02-26T11:59:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772107194000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508301 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways diventa nuovo partner ufficiale del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports Wec Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre. La partnership riunisce due organizzazioni che condividono l'impegno verso l'innovazione, l'ambizione e l'offerta di esperienze eccezionali per i fan e i clienti di tutto il mondo. Grazie alla forte sinergia tra corse automobilistiche e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i fan all'azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni. La compagnia di Abu Dhabi sosterrà il team attraverso il suo network globale che copre destinazioni di prim'ordine come gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, la Cina e il Giappone, fino al Regno Unito, alla Spagna, all'Italia e agli Stati Uniti. Il marchio Etihad sarà ben visibile sulle auto da corsa del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United AS Wec Hypercar Team, compreso l'alettone posteriore e l'halo della MCL40, nonché sui caschi dei piloti del McLaren Mastercard F1 Team. L'intesa prevede anche ampi diritti digitali ed esperienziali. Nel corso dell'anno, Etihad presenterà anche una livrea speciale, con il marchio McLaren Racing su uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. «La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più emozionanti, e siamo entusiasti di vedere il marchio Etihad sulle vetture McLaren mentre gareggiano in tutto il mondo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways -. Per celebrare la partnership, presenteremo anche una nuova straordinaria livrea per gli aerei progettata con il marchio McLaren, che volerà attraverso il network Etihad, coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo». «Poiché viaggiamo per partecipare a sempre più gare in tutto il mondo, collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l'eccellenza è una scelta naturale - ha sottolineato Zak Brown, ceo di McLaren Racing -. L'impegno di Etihad nel fornire esperienze di alta qualità è in forte sintonia con i nostri valori e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel Wec». [post_title] => Etihad Airways debutta come official partner della McLaren Racing [post_date] => 2026-02-26T11:58:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772107103000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508298" align="alignleft" width="300"] Michele Diamantini[/caption] Halldis by Vita ha presentato il Vademecum 2026, una guida pratica per aiutare proprietari, aziende e investitori a orientarsi tra locazioni brevi, medie e lunghe. Non un documento teorico, ma uno strumento sintetico e basato sui dati, costruito sulla base dell’esperienza diretta e delle principali analisi di settore. Il Vademecum Il Vademecum analizza quattro aree chiave: proprietari, clienti, contratti e dinamiche di redditività. Il quadro che emerge è quello di un mercato eterogeneo, dominato da proprietari privati e da una crescente domanda di soggiorni medio-lunghi. Al tempo stesso, la quota di immobili gestiti professionalmente resta ridotta: nelle nuove residenze destinate alla locazione solo il 5,15% delle unità è affidato a operatori specializzati (fonte Scenari Immobiliari, aprile 2025). Il potenziale rimane significativo: in Italia ci sono 9,6 milioni di seconde case non utilizzate e circa 640.000 immesse nel mercato delle locazioni temporanee (fonte Aigab 2025). Sul fronte della domanda, la guida evidenzia trend ormai strutturali: saturazione record delle notti extra-alberghiere, crescita del mid-term per studenti, manager e professionisti e maggiore sensibilità al prezzo da parte delle famiglie. Crescono anche i format ibridi come i serviced apartments, che mostrano una dinamica costante e un potenziale di crescita del 15% nel triennio 2025–2028. Il Vademecum offre inoltre una lettura chiara dei principali modelli contrattuali adottati nel property management. [caption id="attachment_508299" align="alignright" width="300"] Michelangelo Ripamonti[/caption] «Nel dibattito sugli affitti brevi si parla spesso di divieti e vincoli, ma meno di come funziona davvero il mercato – afferma Michele Diamantini, ceo di Halldis by Vita -. Con il Vademecum 2026 abbiamo voluto offrire una fotografia chiara e basata sui dati. Oggi solo l’1,4% delle case italiane è destinato agli affitti brevi, mentre oltre nove milioni restano vuote. In un contesto in cui cambiano bisogni degli ospiti e normative, la differenza la fa una gestione professionale, capace di scegliere il canale giusto e assicurare qualità, sicurezza e redditività». «Il mercato della locazione sta entrando in una fase più matura - aggiunge Michelangelo Ripamonti, responsabile hospitality investments di Castello Sgr -. La domanda si diversifica e modelli gestiti come il mid-term e i serviced apartments diventano sempre più rilevanti. Le opportunità ci sono, purché si punti su modelli gestionali solidi, standard elevati e i corretti canali distributivi. Il Vademecum 2026 è uno strumento utile per leggere questa trasformazione e orientare decisioni più consapevoli». [post_title] => Halldis by Vita: un Vademecum per orientare il mercato delle locazioni [post_date] => 2026-02-26T11:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772106357000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai archivia l'esercizio 2025 con un utile ante imposte di 591 milioni di dollari Usa; i ricavi totali hanno raggiunto i 3,7 miliardi di dollari, con un incremento del 6% rispetto ai dati 2024. L’utile dopo le imposte si è attestato a 531 milioni di dollari. «I risultati di flydubai sono pienamente in linea con l’ampia visione economica di Dubai, in cui l’aviazione resta un pilastro fondamentale della strategia di crescita dell’emirato - ha commentato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai -. Registrare il quinto anno consecutivo di forte redditività è una chiara testimonianza della strategia disciplinata e della resilienza operativa di flydubai. Durante questo periodo, la compagnia ha saputo valorizzare la posizione di Dubai come principale hub aeronautico globale, riuscendo a intercettare una domanda passeggeri forte e costante. Allo stesso tempo, il vettore ha mantenuto un focus deciso sull’efficienza operativa, continuando a investire in modo oculato nella flotta, nella tecnologia, nel prodotto e nello sviluppo dei talenti per sostenere la sua ambiziosa crescita futura». Ghaith Al Ghaith, ceo del vettore, ha inoltre aggiunto: «La nostra solida performance finanziaria riflette la resilienza del modello di business di flydubai e l’agilità del nostro team. Per tutto l’anno abbiamo saputo affrontare l’incertezza geopolitica, le persistenti difficoltà della supply chain e l’aumento dei costi di manutenzione, mantenendo al contempo efficienza operativa e slancio commerciale. Siamo focalizzati su una crescita disciplinata e strategica, espandendo il nostro network e rafforzando la posizione di Dubai come hub aeronautico globale. Oggi colleghiamo 140 aeroporti a Dubai, facilitando commercio, turismo e scambi culturali, contribuendo in modo significativo alla crescita economica della città. Abbiamo inoltre effettuato importanti investimenti nella tecnologia, nell’innovazione e nelle capacità interne, migliorando ulteriormente l’esperienza del cliente». Le prospettive 2026 «Guardando al 2026, la domanda di viaggio rimane solida nonostante le sfide in corso - ha osservato il ceo -. I fondamentali del nostro business sono forti e siamo ben posizionati per rispondere alla domanda sostenuta sia per i viaggi leisure sia business attraverso il nostro network. Stiamo dando priorità agli investimenti in tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, migliorando i nostri processi attraverso una digitalizzazione più avanzata e continuando a sviluppare il nostro personale, mantenendo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Prevediamo inoltre di ricevere 12 aeromobili nel 2026, in base ai programmi dei produttori. Sette di questi saranno Boeing 737 Max 9, aumentando la capacità della Business Class, e cinque saranno Boeing 737 Max 8. Questi aeromobili a maggiore efficienza energetica supportano sia le nostre ambizioni di crescita sia i nostri impegni in materia di sostenibilità. Aggiungeremo inoltre frequenze su alcune rotte selezionate e continueremo a valutare nuove opportunità di crescita, incluso il lancio di Bangkok entro la fine dell’anno, che rappresenterà un’importante porta d’ingresso nel Sud‑Est asiatico». Dall'Italia, flydubai opera collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa, oltre a voli stagionali estivi da Olbia. [post_title] => Flydubai archivia il 2025 con ricavi record. Attesi 12 nuovi velivoli nel 2026 [post_date] => 2026-02-26T11:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772105112000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508285" align="alignleft" width="300"] Belinda Coccia[/caption] Al via il Futura Training Tour, il nuovo roadshow pensato da Futura Vacanze per rafforzare in modo strutturato il dialogo con la distribuzione. Il Futura Training Tour, con le prime otto tappe, prevede di coinvolgere su scala nazionale oltre 400 agenzie. Il kickoff è stato a Brescia il 24 febbraio, proseguendo poi per Verona, Padova, Roma, Torino, Milano, Napoli e Bari, ultimo appuntamento di questo primo ciclo di incontri, pensato per tradurre in chiave operativa il nuovo corso di gruppo integrato dell’ospitalità annunciato dall’azienda. L’obiettivo è consolidare la partnership con le agenzie e offrire una lettura approfondita e strutturata di tutte le importanti novità messe in campo dall’operatore. Al centro del confronto ci saranno i 3 nuovi cataloghi, le new entry all’estero e nel prodotto montagna, la crescita dei Futura Club e dell’azienda, oltre alla segmentazione del core business. Gli approfondimenti Gli approfondimenti tematici saranno organizzati per aree strategiche: i Futura Club, il prodotto Italia, il prodotto estero e la politica commerciale. Ogni tavolo rappresenterà un momento operativo di analisi e confronto, con un focus concreto su strumenti di vendita, argomentazioni commerciali e opportunità di sviluppo condivise. A completare il percorso, la partecipazione del partner Allianz Partners, presente in tutte le tappe per illustrare nel dettaglio gli aspetti assicurativi, integrando così l’offerta con un presidio prezioso su un ambito sempre più centrale nella proposta al cliente finale. «Con il “Futura Training Tour” vogliamo creare un confronto concreto, operativo e orientato ai risultati. Il roadshow è pensato per ascoltare, condividere e costruire insieme alle agenzie una relazione ancora più solida, coerente con il percorso evolutivo di Futura Vacanze, orientato a un nuovo assetto organizzativo tripartito che rafforza l’integrazione tra tour operating, gestione alberghiera e asset immobiliari, funzionale anche a migliorare l’interazione con le adv in un’ottica win-win, generando maggiore efficienza, qualità dell’offerta e opportunità di crescita condivisa» commenta Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze. «Grazie a questa iniziativa, avremo l'opportunità di affiancare Futura durante il suo roadshow, un'occasione importante per presentare le significative novità introdotte nella nostra proposta assicurativa e per rafforzare ulteriormente il dialogo con le agenzie, sottolineando la costante vicinanza di Allianz Partners alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori - aggiunge Massimiliano Sibilio, chief Ccommercial officer di Allianz Partners Italia -. Siamo felici di questa occasione, frutto di un rapporto consolidato con Futura Vacanze, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con B&T Insurance Broker». [post_title] => Futura Training Tour: otto tappe per incontrare le agenzie [post_date] => 2026-02-26T11:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772104521000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mangias nel 2026 si rafforza lofferta dedicata alle famiglie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4263,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'articolo su Cuba e sugli hotel che potrebbero chiudere ha scatenato un putiferio. Stanno scrivendo in tanti per dire che la situazione non è quella descritta nel nostro articolo. Naturalmente queste situazione nei giornali si verificano spesso. Non si tollerano però i toni leggermente minacciosi. Se errore c'è stato basta smentire, non c'è bisogno di alzare i toni. Per cui ho deciso di pubblicare stralci di dichiarazioni.\r

Havanatur Italia\r

La direzione di Havanatur Italia, mi manda una mail con la richiesta di rimozione articolo. Poi continua : «Con la presente, desideriamo esprimere la nostra totale inconformità rispetto ai contenuti dell'articolo pubblicato in data odierna dal titolo: “Cuba: dalla prossima settimana potrebbero chiudere molti hotel”. Riteniamo che le informazioni riportate siano parziali e non rispondenti alla realtà operativa attuale. Tali affermazioni stanno arrecando un grave pregiudizio al nostro lavoro e all'intero comparto, generando ingiustificato allarmismo tra le agenzie di viaggio e i passeggeri.\r

\r

In virtù della nostra presenza diretta sul territorio, teniamo a precisare che: non esiste alcuna chiusura generalizzata. La riorganizzazione di alcune strutture è finalizzata esclusivamente a ottimizzare le risorse per garantire la qualità dei servizi ai turisti presenti.\r

\r

Attualmente Havanatur Italia ha tre gruppi di turisti a Cuba che stanno proseguendo i loro programmi di viaggio regolarmente, assistiti dal nostro personale e senza alcuna interruzione delle attività previste.\r

I flussi dall'Europa rimangono stabili grazie all'operatività di vettori come Neos, Air Europa e Iberia, che continuano a collegare regolarmente l’Italia e la Spagna con l’isola».\r

Criand Tour Operator\r

Poi arriva la rettifica di Criand firmata da Andrea Vecchi. Leggiamola: «In riferimento all’articolo recentemente pubblicato riguardante una presunta “chiusura totale degli hotel a Cuba nei prossimi giorni”, desidero smentire con la massima fermezza quanto riportato.\r

\r

Sono Andrea Vecchi, titolare di Criand Tour Operator, e mi trovo attualmente a Cuba. Posso testimoniare direttamente che la situazione turistica è tranquilla e i servizi funzionano regolarmente. Le strutture operative garantiscono accoglienza, ristorazione, trasporti ed escursioni senza criticità per i turisti presenti.\r

\r

È completamente infondato affermare che Cuba sia sull’orlo di una chiusura totale di tutti gli hotel. Non esiste alcuna situazione di collasso generale del sistema alberghiero.\r

\r

È inoltre importante precisare che le eventuali chiusure temporanee di alcune strutture non avvengono per mancanza di combustibile. Come accade in qualsiasi destinazione turistica nel mondo, nei periodi di bassa occupazione si procede a una razionalizzazione dell’offerta: si concentrano gli ospiti nelle strutture con i migliori standard operativi e si sospende temporaneamente l’attività di altre. Si tratta di una normale strategia gestionale, che avviene sempre garantendo pienamente i servizi ai clienti».","post_title":"Ecco le smentite sull'articolo che riguardava gli alberghi a Cuba","post_date":"2026-02-26T17:37:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772127430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa, con un punto d’arrivo in continuo divenire grazie al lavoro compiuto con costanza nel tempo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc -. Dal 2003 abbiamo varato le 23 navi che oggi sono parte della nostra flotta, abbiamo un’isola privata e abbiamo implementato Msc Book. Nei prossimi 10 anni vareremo 12 nuove navi. Una nave mediamente costa un miliardo di euro e significa 2600 nuove camere sul mercato. Questo traccia una traiettoria di volumi e di investimenti che vi garantiranno nuova disponibilità».\r

Le 4 macroaree tematiche e il legame con le adv\r

«Msc Crociere è l’unico operatore con un solo catalogo con 250 destinazioni in 100 paesi diversi - aggiune Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc - L’elemento trainante del viaggio non è la destinazione ma un insieme di elementi ed esperienze: dall’ospitalità a bordo alla gastronomia che raccontiamo in un catalogo di 500 pagine, frutto di un lavoro di 20 anni».\r

\r

In questa prospettiva sono 4 le aree tematiche da sviluppare: «Sono macroaree che ci consentono di entrare in ogni adv spiegando al meglio il nostro prodotto - prosegue Valentini -. La prima è Msc Yacht Club: un prodotto esclusivo che unisce lusso, comfort e servizi dedicati. Sarà presto disponibile anche in Alaska a bordo di Msc Poesia. È infatti in corso il refitting di Msc Poesia e di Msc Magnifica, che offriranno il concept Yacht Club a partire dall’estate 2026. Entro il 2027 il servizio si estenderà a Msc Musica e a Msc Orchestra. Il secondo tema sono le novità della stagione estiva 2026: gli otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e l’apertura di nuovi porti nel Mediterraneo orientale oltre a quelli di Santorini e a Mykonos. Ci sarà l'ingresso di Syros in Grecia e di Marmaris in Turchia. Tra le novità anche il Nord Europa con Msc Euribia».\r

Un prodotto accessibile\r

Fabio Candiani, direttore vendite, interviene a proposito di questa seconda macroarea : «È un momento importante perché abbiamo deciso di sottolineare l'accessibilità del nostro prodotto estivo e di corto raggio dal Nord Italia verso il Mediterraneo. Abbiamo 5 navi da Genova, 2 da Livorno, 2 da Venezia e una da Trieste. Sono 15 le navi in partenza dal Nord Italia, quindi il prodotto è raggiungibile in un'ora e mezza, quale che sia la provenienza del crocierista. Il prodotto estivo è anche a medio raggio e questo significa Nord Europa, dove arrivare con volati da Linate, Malpensa, Verona, Fiumicino e Bari. E poi il lungo raggio con Caraibi e Miami con i nostri volati da Malpensa e dagli aeroporti del Nord Italia, via Roma come fideraggio».\r

\r

Candiani presenta anche la terza area tematica, la stagione invernale 2026/2027: «Sul corto raggio avremo World Asia, la nostra nuova nave ammiraglia che arriverà a inizio dicembre. Msc Euribia tornerà nel Mediterraneo dopo aver navigato per anni nel Nord Europa e negli Emirati. Per il medio raggio si volerà da Malpensa verso le Canarie, dove viaggiare a bordo di Msc Fantasia, scoprendo lo Yacht Club. Continueremo a navigare verso gli Emirati Arabi e il Golfo e poi avremo il lungo raggio con Miami e la nostra Ocean Cay - Msc Marine Reserve. Non dimentichiamo, poi, il volo per La Romana, a Santo Domingo, porto di partenza per la seconda nave con itinerario alle Antille».\r

\r

Rilevante il tema della destagionalizzazione, messo in evidenza da Valentini: «Saremo presenti 12 mesi a Genova e anche a Civitavecchia, in Sicilia e a Napoli. Crediamo sempre di più nella “destinazione di bordo” e continueremo a lavorare sul prodotto Yacht Club e sul mondo Explora. La quarta macroarea è la nuova campagna televisiva e radiofonica “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze a bordo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree","post_date":"2026-02-26T14:15:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772115321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s propone per il 2026 due novità dedicate alle famiglie: da un lato All-Inclusive Sublime, la nuova formula che reinterpreta l’all-inclusive con un’impronta gastronomica e una libertà di scelta reale; dall’altro, l’avvio dei servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids.\r

Il risultato è un’esperienza progettata per garantire ai genitori un equilibrio ideale tra relax e attività su misura per i propri figli. Da un lato i genitori possono vivere la vacanza dedicandosi al benessere, allo sport o al piacere del tempo personale; dall’altro bambini e ragazzi partecipano a programmi organizzati e sicuri, con percorsi ludico-formativi adeguati a ciascuna fascia d’età, condotti da professionisti qualificati.\r

\r

All-Inclusive Sublime\r

Con All-Inclusive Sublime, Mangia’s evolve il concetto di all-inclusive premium trasformando la ristorazione in una parte centrale dell’esperienza di viaggio. Il cuore della formula è il dine-around, che permette agli ospiti di esplorare ogni giorno atmosfere e proposte diverse, alternando il ristorante principale con servizio buffet e una selezione di ristoranti à la carte inclusi nell’esperienza.\r

La formula include inoltre una proposta beverage completa, con selezione di etichette e fino a 100 brand alcolici, oltre a soft drink e bevande analcoliche. Durante la giornata sono disponibili anche caffetteria e snack dolci e salati.\r

Per la stagione 2026, All-Inclusive Sublime è disponibile nei resort Mangia’s 5 stelle: Costa Ragusa Borgo; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton; Torre del Barone Resort & Spa; Sardinia Resort.\r

\r

Tra questi, Mangia’s Costa Ragusa Borgo, la cui nuova apertura è prevista per l’estate 2026, rappresenta una novità strategica per il gruppo: sarà infatti il primo resort 5 stelle Mangia’s a proporre un’esperienza full all-inclusive.\r

Worldwide Kids\r

Accanto all’esperienza gastronomica, Mangia’s introduce per la stagione 2026 i servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids, realtà internazionale con oltre trent’anni di esperienza nell’ospitalità premium. L\r

L’offerta si articola in tre aree dedicate: Crèche (4 mesi – 4 anni); Kids Club (4 – 12 anni); Teen Club (13– 17 anni).\r

Sono inoltre disponibili, su richiesta, servizi aggiuntivi come babysitting serale e supervisione durante i pasti, per offrire alle famiglie ulteriore libertà nella gestione della giornata.\r

A partire dal 2026, i servizi Worldwide Kids saranno attivi presso: Costa Ragusa Borgo, Sicilia; Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Sardinia Resort.\r

È una novità assoluta per il mercato italiano: Mangia’s è il primo brand a collaborare con Worldwide Kids. L’esperienza è gestita tramite la Worldwide Kids Digital Safety Platform e la prenotazione anticipata è fortemente consigliata. Un responsabile dedicato segue ogni giornata, coordinando attività e staff.","post_title":"Mangia's: nel 2026 si rafforza l'offerta dedicata alle famiglie","post_date":"2026-02-26T12:16:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772108210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways ha nominato Juichi Hirasawa come nuovo presidente e ceo, ufficialmente in carica dal prossimo 1° aprile. Hirasawa - che è attualmente representative director, senior executive vice president - raccoglie il testimone da Shinichi Inoue, che a sua volta assumerà la carica di senior advisor di Ana Holdings, a partire dalla stessa data.\r

\r

Hirasawa, 62 anni (nella foto), si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di Ana nel 1986: in questi anni ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell'ambito della pianificazione e della strategia aziendale. In particolare, in qualità di executive officer dal 2018, Juichi Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell'attuazione delle strategie di gestione, guidando sapientemente l'azienda attraverso la crisi causata dal Covid-19. Nel suo attuale incarico si occupa principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica.\r

\r

Shinichi Inoue è stato nominato presidente e ceo di Ana nell'aprile 2022: sotto la sua guida la compagnia ha superato la crisi causata dalla pandemia e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo record per il gruppo nell'anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione Skytrax 5-star. ","post_title":"Ana: Juichi Hirasawa è il nuovo presidente e ceo, in carica dal prossimo 1° aprile","post_date":"2026-02-26T12:14:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1772108050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys ha svelato una nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre uno scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di esploratori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio.\r

\r

Affermando la propria unicità nel panorama dell’hôtellerie, la campagna si allontana dalle immagini e dai messaggi tradizionali del settore, adottando un’estetica che richiama un cinema contemporaneo ricercato e fuori dagli schemi. Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, la direzione creativa posiziona Explora Journeys non semplicemente come una crociera, ma come un hotel galleggiante a cinque stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono elegantemente superati.\r

Il meglio ovunque\r

Il concept alla base della nuova visione è: “Il meglio di tutto, ovunque, tutto in una volta”. Presentando la nave come destinazione ultima, la campagna mette in luce i vantaggi esclusivi di un boutique resort di lusso in movimento.\r

\r

«Stiamo suggerendo che le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Attraverso una narrazione più cinematografica, invitiamo gli ospiti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva – una prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa nuova campagna che cattura l’essenza del nostro ‘Ocean State of Mind’».\r

\r

La campagna prende vita attraverso un cortometraggio pubblicitario in stile cinematografico, supportato da una serie di immagini audaci e distintive diffuse su televisione, stampa e canali digitali, ognuna giocata sulla forza evocativa di “Maybe”. Una sola parola che invita alla curiosità, alla possibilità e all’interpretazione personale: “Maybe” diventa al tempo stesso domanda e risposta, una sottile provocazione a riconsiderare cosa possa essere un viaggio oceanico di ultra-elegante livello.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Explora Journeys, una campagna per rilanciare \"l’hotel galleggiante a 5 stelle\"","post_date":"2026-02-26T11:59:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772107194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways diventa nuovo partner ufficiale del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports Wec Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre.\r

\r

La partnership riunisce due organizzazioni che condividono l'impegno verso l'innovazione, l'ambizione e l'offerta di esperienze eccezionali per i fan e i clienti di tutto il mondo. Grazie alla forte sinergia tra corse automobilistiche e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i fan all'azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni.\r

\r

La compagnia di Abu Dhabi sosterrà il team attraverso il suo network globale che copre destinazioni di prim'ordine come gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, la Cina e il Giappone, fino al Regno Unito, alla Spagna, all'Italia e agli Stati Uniti.\r

\r

Il marchio Etihad sarà ben visibile sulle auto da corsa del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United AS Wec Hypercar Team, compreso l'alettone posteriore e l'halo della MCL40, nonché sui caschi dei piloti del McLaren Mastercard F1 Team. L'intesa prevede anche ampi diritti digitali ed esperienziali.\r

\r

Nel corso dell'anno, Etihad presenterà anche una livrea speciale, con il marchio McLaren Racing su uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. «La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più emozionanti, e siamo entusiasti di vedere il marchio Etihad sulle vetture McLaren mentre gareggiano in tutto il mondo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways -. Per celebrare la partnership, presenteremo anche una nuova straordinaria livrea per gli aerei progettata con il marchio McLaren, che volerà attraverso il network Etihad, coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo».\r

\r

«Poiché viaggiamo per partecipare a sempre più gare in tutto il mondo, collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l'eccellenza è una scelta naturale - ha sottolineato Zak Brown, ceo di McLaren Racing -. L'impegno di Etihad nel fornire esperienze di alta qualità è in forte sintonia con i nostri valori e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel Wec».","post_title":"Etihad Airways debutta come official partner della McLaren Racing","post_date":"2026-02-26T11:58:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772107103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508298\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Diamantini[/caption]\r

\r

Halldis by Vita ha presentato il Vademecum 2026, una guida pratica per aiutare proprietari, aziende e investitori a orientarsi tra locazioni brevi, medie e lunghe. Non un documento teorico, ma uno strumento sintetico e basato sui dati, costruito sulla base dell’esperienza diretta e delle principali analisi di settore.\r

Il Vademecum\r

Il Vademecum analizza quattro aree chiave: proprietari, clienti, contratti e dinamiche di redditività. Il quadro che emerge è quello di un mercato eterogeneo, dominato da proprietari privati e da una crescente domanda di soggiorni medio-lunghi.\r

\r

Al tempo stesso, la quota di immobili gestiti professionalmente resta ridotta: nelle nuove residenze destinate alla locazione solo il 5,15% delle unità è affidato a operatori specializzati (fonte Scenari Immobiliari, aprile 2025). Il potenziale rimane significativo: in Italia ci sono 9,6 milioni di seconde case non utilizzate e circa 640.000 immesse nel mercato delle locazioni temporanee (fonte Aigab 2025).\r

\r

Sul fronte della domanda, la guida evidenzia trend ormai strutturali: saturazione record delle notti extra-alberghiere, crescita del mid-term per studenti, manager e professionisti e maggiore sensibilità al prezzo da parte delle famiglie.\r

\r

Crescono anche i format ibridi come i serviced apartments, che mostrano una dinamica costante e un potenziale di crescita del 15% nel triennio 2025–2028. Il Vademecum offre inoltre una lettura chiara dei principali modelli contrattuali adottati nel property management.\r

\r

[caption id=\"attachment_508299\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michelangelo Ripamonti[/caption]\r

\r

«Nel dibattito sugli affitti brevi si parla spesso di divieti e vincoli, ma meno di come funziona davvero il mercato – afferma Michele Diamantini, ceo di Halldis by Vita -. Con il Vademecum 2026 abbiamo voluto offrire una fotografia chiara e basata sui dati. Oggi solo l’1,4% delle case italiane è destinato agli affitti brevi, mentre oltre nove milioni restano vuote. In un contesto in cui cambiano bisogni degli ospiti e normative, la differenza la fa una gestione professionale, capace di scegliere il canale giusto e assicurare qualità, sicurezza e redditività».\r

\r

«Il mercato della locazione sta entrando in una fase più matura - aggiunge Michelangelo Ripamonti, responsabile hospitality investments di Castello Sgr -. La domanda si diversifica e modelli gestiti come il mid-term e i serviced apartments diventano sempre più rilevanti. Le opportunità ci sono, purché si punti su modelli gestionali solidi, standard elevati e i corretti canali distributivi. Il Vademecum 2026 è uno strumento utile per leggere questa trasformazione e orientare decisioni più consapevoli».","post_title":"Halldis by Vita: un Vademecum per orientare il mercato delle locazioni","post_date":"2026-02-26T11:45:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772106357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai archivia l'esercizio 2025 con un utile ante imposte di 591 milioni di dollari Usa; i ricavi totali hanno raggiunto i 3,7 miliardi di dollari, con un incremento del 6% rispetto ai dati 2024. L’utile dopo le imposte si è attestato a 531 milioni di dollari.\r

\r

«I risultati di flydubai sono pienamente in linea con l’ampia visione economica di Dubai, in cui l’aviazione resta un pilastro fondamentale della strategia di crescita dell’emirato - ha commentato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai -. Registrare il quinto anno consecutivo di forte redditività è una chiara testimonianza della strategia disciplinata e della resilienza operativa di flydubai.\r

Durante questo periodo, la compagnia ha saputo valorizzare la posizione di Dubai come principale hub aeronautico globale, riuscendo a intercettare una domanda passeggeri forte e costante. Allo stesso tempo, il vettore ha mantenuto un focus deciso sull’efficienza operativa, continuando a investire in modo oculato nella flotta, nella tecnologia, nel prodotto e nello sviluppo dei talenti per sostenere la sua ambiziosa crescita futura».\r

\r

Ghaith Al Ghaith, ceo del vettore, ha inoltre aggiunto: «La nostra solida performance finanziaria riflette la resilienza del modello di business di flydubai e l’agilità del nostro team. Per tutto l’anno abbiamo saputo affrontare l’incertezza geopolitica, le persistenti difficoltà della supply chain e l’aumento dei costi di manutenzione, mantenendo al contempo efficienza operativa e slancio commerciale.\r

Siamo focalizzati su una crescita disciplinata e strategica, espandendo il nostro network e rafforzando la posizione di Dubai come hub aeronautico globale. Oggi colleghiamo 140 aeroporti a Dubai, facilitando commercio, turismo e scambi culturali, contribuendo in modo significativo alla crescita economica della città. Abbiamo inoltre effettuato importanti investimenti nella tecnologia, nell’innovazione e nelle capacità interne, migliorando ulteriormente l’esperienza del cliente».\r

Le prospettive 2026\r

«Guardando al 2026, la domanda di viaggio rimane solida nonostante le sfide in corso - ha osservato il ceo -. I fondamentali del nostro business sono forti e siamo ben posizionati per rispondere alla domanda sostenuta sia per i viaggi leisure sia business attraverso il nostro network.\r

\r

Stiamo dando priorità agli investimenti in tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, migliorando i nostri processi attraverso una digitalizzazione più avanzata e continuando a sviluppare il nostro personale, mantenendo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. \r

\r

Prevediamo inoltre di ricevere 12 aeromobili nel 2026, in base ai programmi dei produttori. Sette di questi saranno Boeing 737 Max 9, aumentando la capacità della Business Class, e cinque saranno Boeing 737 Max 8. Questi aeromobili a maggiore efficienza energetica supportano sia le nostre ambizioni di crescita sia i nostri impegni in materia di sostenibilità. Aggiungeremo inoltre frequenze su alcune rotte selezionate e continueremo a valutare nuove opportunità di crescita, incluso il lancio di Bangkok entro la fine dell’anno, che rappresenterà un’importante porta d’ingresso nel Sud‑Est asiatico».\r

\r

Dall'Italia, flydubai opera collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa, oltre a voli stagionali estivi da Olbia.","post_title":"Flydubai archivia il 2025 con ricavi record. Attesi 12 nuovi velivoli nel 2026","post_date":"2026-02-26T11:25:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772105112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Belinda Coccia[/caption]\r

\r

Al via il Futura Training Tour, il nuovo roadshow pensato da Futura Vacanze per rafforzare in modo strutturato il dialogo con la distribuzione.\r

\r

Il Futura Training Tour, con le prime otto tappe, prevede di coinvolgere su scala nazionale oltre 400 agenzie. Il kickoff è stato a Brescia il 24 febbraio, proseguendo poi per Verona, Padova, Roma, Torino, Milano, Napoli e Bari, ultimo appuntamento di questo primo ciclo di incontri, pensato per tradurre in chiave operativa il nuovo corso di gruppo integrato dell’ospitalità annunciato dall’azienda.\r

\r

L’obiettivo è consolidare la partnership con le agenzie e offrire una lettura approfondita e strutturata di tutte le importanti novità messe in campo dall’operatore. Al centro del confronto ci saranno i 3 nuovi cataloghi, le new entry all’estero e nel prodotto montagna, la crescita dei Futura Club e dell’azienda, oltre alla segmentazione del core business.\r

Gli approfondimenti\r

Gli approfondimenti tematici saranno organizzati per aree strategiche: i Futura Club, il prodotto Italia, il prodotto estero e la politica commerciale. Ogni tavolo rappresenterà un momento operativo di analisi e confronto, con un focus concreto su strumenti di vendita, argomentazioni commerciali e opportunità di sviluppo condivise. A completare il percorso, la partecipazione del partner Allianz Partners, presente in tutte le tappe per illustrare nel dettaglio gli aspetti assicurativi, integrando così l’offerta con un presidio prezioso su un ambito sempre più centrale nella proposta al cliente finale.\r

\r

«Con il “Futura Training Tour” vogliamo creare un confronto concreto, operativo e orientato ai risultati. Il roadshow è pensato per ascoltare, condividere e costruire insieme alle agenzie una relazione ancora più solida, coerente con il percorso evolutivo di Futura Vacanze, orientato a un nuovo assetto organizzativo tripartito che rafforza l’integrazione tra tour operating, gestione alberghiera e asset immobiliari, funzionale anche a migliorare l’interazione con le adv in un’ottica win-win, generando maggiore efficienza, qualità dell’offerta e opportunità di crescita condivisa» commenta Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze.\r

\r

«Grazie a questa iniziativa, avremo l'opportunità di affiancare Futura durante il suo roadshow, un'occasione importante per presentare le significative novità introdotte nella nostra proposta assicurativa e per rafforzare ulteriormente il dialogo con le agenzie, sottolineando la costante vicinanza di Allianz Partners alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori - aggiunge Massimiliano Sibilio, chief Ccommercial officer di Allianz Partners Italia -. Siamo felici di questa occasione, frutto di un rapporto consolidato con Futura Vacanze, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con B&T Insurance Broker».\r

\r

","post_title":"Futura Training Tour: otto tappe per incontrare le agenzie","post_date":"2026-02-26T11:15:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772104521000]}]}}