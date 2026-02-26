La destinazione Austria piace sempre di più agli italiani I dati parlano chiaro: lo scorso anno i viaggiatori italiani hanno generato circa 2,75 milioni di pernottamenti in Austria, con una crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo che Herwig Kolzer, direttore dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Milano (nella foto), legge con soddisfazione e con uno sguardo già proiettato al futuro. In termini di arrivi complessivi, l’Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati più importanti per il turismo austriaco, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Un posizionamento significativo che motiva ulteriormente gli sforzi promozionali dell’ente sul territorio italiano. «Siamo felici di avere un mercato italiano in crescita», ha dichiarato Kolzer, sottolineando come le città stiano registrando performance particolarmente brillanti. «I mercatini di Natale, il turismo urbano e la cultura sono molto apprezzati dagli ospiti italiani. La cultura è uno dei nostri temi principali.» Accanto alle città, anche le regioni alpine si confermano mete amate: il Tirolo, la Carinzia e Salisburgo continuano ad attrarre visitatori italiani, con dati incoraggianti anche per il solo mese di dicembre. «Il nostro obiettivo è posizionare l’Austria in Italia come una destinazione di qualità – sottolinea Kolzer – capace di ispirare durante tutto l’anno, con proposte di viaggio interessanti e una comunicazione orientata all’esperienza in ogni stagione.» La Stiria: una “gemma nascosta” Tra le destinazioni in ascesa per il mercato italiano, la Stiria si candida ad essere una meta di grande interesse. Uno dei motivi, come sottolinea il direttore, forse ancora poco conosciuto, è anche pratico: con l’apertura della Koralmbahn – il nuovo collegamento ferroviario tra Klagenfurt, in Carinzia, e Graz – i tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti. Il tragitto tra Klagenfurt e Graz, che prima richiedeva circa tre ore, oggi si copre in soli 45 minuti Oggi bastano 45 minuti. . Questo significa che anche dal Nord Italia Graz e la Stiria sono ora molto più facilmente raggiungibili. Il Veneto, Trieste e tutta l’Italia settentrionale sono molto più vicine di quanto gli italiani ancora immaginino. Un 2026 ricco di appuntamenti L’anno in corso porta con sé un calendario particolarmente vivace. Il tutto è iniziato con la presenza festosa di Austria Tourism ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026: un’occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l’Austria come una destinazione turistica alpina autentica. Fulcro della presenza è stata l’Austria House, la “Casa Austria” a Cortina d’Ampezzo, a poche decine di chilometri dal territorio austriaco dell’Osttirol. Nell’Austria House, Austria Tourism come partner premium del Comitato Olimpico Austriaco ha messo in scena la diversità e l’ospitalità dell’Austria all’insegna del “Lebensgefühl“, quell’inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che caratterizza la comunicazione di Austria Tourism. Ma non finisce qui. A maggio Vienna ospiterà l‘Eurovision Song Contest, occasione preziosa per ribadire l’identità musicale dell’Austria davanti a un pubblico internazionale. Sul fronte culturale, si celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con un fitto programma di concerti e iniziative. Inoltre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna porterà mostre speciali direttamente in Italia, a Roma e a Trieste, offrendo all’ente turistico una piattaforma ideale per promuovere la ricchezza museale austriaca anche al di qua del confine. C’è poi un fronte inedito su cui l’Austria vuole investire con decisione: la gastronomia. «So che in Italia è difficile, perché avete una tradizione culinaria straordinaria», ha ammesso Kolzer con un sorriso, «ma la cucina e i ristoranti austriaci meritano di essere conosciuti. Crediamo che l’enogastronomia austriaca abbia un potenziale reale per attrarre visitatori internazionali, e sarà uno dei pilastri della nostra comunicazione.» Una destinazione moderna Infine, una riflessione sui cambiamenti del profilo del turista. Kolzer conferma una tendenza chiara: «Le nostre campagne promozionali puntano ad attrarre un pubblico più giovane. Vogliamo che l’Austria venga percepita come una destinazione moderna e dinamica, non solo legata a un immaginario tradizionale.» Un’Austria che guarda avanti, dunque, con numeri solidi, nuove connessioni e la voglia di raccontarsi in modo fresco a chi ancora non la conosce davvero. Restando autentica. Condividi

