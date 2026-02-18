Tap, cessione (del 44%) prima dell’estate. In gara IAG, Lufthansa e Air France La privatizzazione parziale di Tap Air Portugal è entrata nella sua fase decisiva dopo aver superato l’ultimo ostacolo politico. L’11 febbraio si è conclusa la revisione parlamentare del decreto che regola la prima fase della vendita del capitale della compagnia aerea e dei suoi principali asset operativi, aprendo la strada al proseguimento dell’operazione. Il decreto consente la vendita fino al 44,9% del capitale in questa prima fase, entro il limite massimo autorizzato del 49,9%, con il 5% riservato ai dipendenti. L’obiettivo è raccogliere almeno 700 milioni di euro per questo pacchetto azionario e ha fissato il 2 aprile come termine ultimo per la ricezione di offerte non vincolanti. L’operazione è gestita tramite Parpública, la holding statale portoghese, che ha confermato di aver ricevuto tre manifestazioni di interesse da parte di importanti gruppi europei: IAG, Lufthansa e Air France-KLM. Il ministro delle infrastrutture ha indicato che l’intenzione è di selezionare l’offerente vincente prima dell’estate. I vettori In primo luogo, IAG ha pubblicamente espresso il suo interesse strategico in Tap e il suo ceo, Luis Gallego, ha indicato che l’obiettivo a medio termine è quello di ottenere il pieno controllo. Il gruppo propone un modello di “doppio hub” tra Lisbona e Madrid, con particolare attenzione alle rotte verso il Brasile e l’Africa, pur mantenendo l’indipendenza operativa della compagnia portoghese. Nel caso di Lufthansa, si presenta come un partner industriale con esperienza nell’integrazione delle compagnie aeree nazionali nella propria struttura. Il suo ceo, Carsten Spohr, ha evidenziato il track record del gruppo con aziende come Swiss e Austrian e, secondo diverse fonti, ha preso in considerazione una quota iniziale di circa il 19,9%. Da parte sua, Air France-KLM ha ribadito il suo forte interesse nell’acquisizione del 44,9% e sostiene che Lisbona si inserisca bene nella sua rete multi-hub insieme a Parigi e Amsterdam, rafforzando la sua presenza in America Latina. Le proposte devono includere un prezzo indicativo, una struttura di finanziamento e piani di investimento, nonché impegni per la sostenibilità e la sicurezza del lavoro. Condividi

[post_title] => D'Oria: «Vela impegnata a sostenere Venezia con un turismo di qualità» [post_date] => 2026-02-18T13:01:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771419664000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Malpensa conferma che «la pista 35L/17R sarà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura». Durante il periodo dei lavori, che rientrano nell’ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo. Una nota congiunta di Enac e Sea spiega che sono previste - in raccordo con Enav, Assoclearance e i vettori - una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. «La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio». «I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese». Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili, nonché l’ammodernamento degli impianti tecnologici, previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture e finalizzati a garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. È inoltre prevista la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, attraverso l’impiego di innovative lampade a Led e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Gli interventi interesseranno anche parte delle vie di rullaggio, rendendo necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili. I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture. Maggiore capacità a Milano Linate Enac, su proposta del gestore, in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista 35L di Malpensa, ha incrementato la capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate, al fine di consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa. In particolare, la capacità dell’aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a 2 movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie. [post_title] => Milano Malpensa: capacità ridotta per i lavori a una delle piste, dal 16 marzo al 9 maggio [post_date] => 2026-02-18T11:36:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771414619000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507673 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Southwest Airlines ha scelto di affidare a Starlink la connettività in volo: la società di SpaceX fornirà wi-fi di nuova generazione su tutto il network del vettore che include 11 paesi, consentendo ai passeggeri di guardare video in streaming, condividere contenuti e navigare in Internet a velocità elevata mentre sono in volo. «Il wi-fi gratuito ha riscosso un enorme successo tra i nostri membri Rapid Rewards e sappiamo che i passeggeri si aspettano una connettività senza interruzioni su tutti i loro dispositivi quando viaggiano - ha affermato Tony Roach, vicepresidente esecutivo, chief customer & brand officer di Southwest Airlines -. Starlink offre quell'esperienza di casa in volo, dando ai clienti la possibilità di guardare in streaming i loro programmi preferiti da qualsiasi piattaforma, guardare eventi sportivi in diretta, scaricare musica, giocare, lavorare e connettersi con i propri cari dal decollo all'atterraggio». Il primo aeromobile Southwest dotato di Starlink entrerà in servizio quest'estate mentre il servizio sarà disponibile su oltre 300 aeromobili entro la fine del 2026. Southwest è la più grande compagnia aerea statunitense che offre accesso gratuito al wi-fi su tutta la flotta ai membri del proprio programma di fidelizzazione, grazie a T-Mobile®2. [post_title] => Southwest: dall'estate arriva il wi-fi veloce in volo grazie a Starlink [post_date] => 2026-02-18T10:56:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771412188000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507595" align="alignleft" width="300"] Mahmoud Khasawneh[/caption] Si consolida l’immagine e la presenza in Italia di Grand Tours, dmc fondata una quindicina di anni fa ad Amman da Mahmoud Khasawneh con l’obiettivo di fare dell’ospitalità giordana una vera missione, basata su rispetto e relazioni autentiche. L’operatore giordano sta intensificando contatti e relazioni puntando su workshop e incontri organizzati dal gruppo Travel, grazie ai quali sta acquisendo una visibilità sempre più ampia nel mondo del trade. «Rimini si è rivelata un banco di prova importante per incontrare agenzie di viaggio e tour operator, creare relazioni solide e presentare al meglio la Giordania come destinazione sicura, stabile e accogliente per il mercato italiano – dichiara Mahmoud Khasawneh –. Abbiamo deciso di proseguire successivamente a Bari e Napoli ed ora al Tove di Milano. Per noi non è importante promuovere solo i nostri prodotti, ma valorizzare la Giordania come Paese e destinazione turistica nel suo insieme». Le nuove strategie commerciali A Milano l’operatore ha lavorato su nuove strategie commerciali, promuovendo e rafforzando il posizionamento dei pacchetti su misura, pensati per valorizzare storia, cultura, tradizioni delle comunità locali e sostenibilità e «stiamo programmando altre tappe italiane». Dalla prima partecipazione a Rimini a oggi, Grand Tours ha avviato nuove partnership con agenzie di viaggio e tour operator in tutta Italia, consolidando la rete commerciale e aprendo nuove opportunità. A un primo bilancio, la due giorni del Travel Open Village Evolution è stata produttiva: ha favorito nuovi rapporti e contribuito a trasformare i contatti dello scorso anno in richieste concrete di prenotazioni per la Giordania. Grand Tours guarda ora ai prossimi appuntamenti del 2026. «Contiamo di partecipare ad altri Travel Open Day – conclude Khasawneh – per interfacciarci con agenti di aree d’Italia dove vogliamo far conoscere meglio il nostro prodotto e il nostro Paese. Appuntamento quindi a Roma, dove saremo presenti a fine febbraio». (Federica De Luca) [post_title] => Grand Tours: prosegue il piano di promozione sul mercato trade italiano [post_date] => 2026-02-18T09:40:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771407632000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455455" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ciminnisi[/caption] Fiavet-Confcommercio comunica che l'Assemblea Elettiva nazionale si svolgerà il prossimo 1° aprile. L'appuntamento rappresenta il momento centrale per il rinnovo della governance della Federazione, chiamata a definire i vertici che la guideranno nel prossimo mandato. In vista della consultazione, il termine perentorio per il deposito delle liste dei candidati alla Presidenza nazionale e alla relativa Giunta è fissato per il giorno 12 marzo. Un ringraziamento sentito va a Giuseppe Ciminnisi, recentemente dimessosi dalla carica di presidente. La sua presidenza consegna una Federazione solida, frutto di una gestione collegiale che ha saputo trasformare le deleghe della Giunta in risultati concreti. Tra i traguardi storici spicca il rinnovo del Ccnl, pilastro per la stabilità del settore, insieme alle incisive azioni parlamentari e presso i ministeri del turismo e dell’istruzione per la tutela legale delle figure di agente di viaggio, direttore tecnico e per il comparto del turismo scolastico. Dialogo e vettori Un mandato segnato anche da successi legali contro i vettori aerei, dal costante tentativo di apertura di un dialogo costruttivo con Ryanair e dalle nuove battaglie comuni con le associazioni dei consumatori, senza dimenticare il forte impulso all’internazionalizzazione attraverso accordi strategici con Ambasciate ed Enti del turismo stranieri. Il rinnovo delle cariche sociali giunge in una fase di profonda trasformazione per il comparto delle agenzie di viaggio e del turismo organizzato, confermando il ruolo di Fiavet come punto di riferimento istituzionale imprescindibile per la tutela e lo sviluppo della categoria. [post_title] => Fiavet elegge il nuovo presidente nell'Assemblea del 1° aprile [post_date] => 2026-02-18T09:22:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771406579000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Variety Cruises, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse gsa, scende in pista con gli itinerari 2026-2027 dedicati a Tahiti e alla Polinesia francese, operativi tutto l'anno a bordo della Panorama II. Con 25 cabine doppie per soli 49 passeggeri, tutte esterne con vista mare, la nave garantisce un viaggio intimo, una formula che unisce autenticità, sostenibilità ed esclusività. Gli itinerari In partenza da Papeete (Tahiti), le crociere esplorano le Isole della Società in Polinesia francese, Bora Bora, Taha'a, Moorea, Huahine e Raiatea. Disponibili crociere di 7 notti in pensione completa (Tahiti, Moorea, Bora Bora) o di 10-11 notti per itinerari più completi che includono Huahine e Raiatea. La nave di Variety Cruises, Panorama II, offre cabine distribuite sui ponti Upper, Main e Lower, rifinite in legno pregiato con bagni privati rivestiti in marmo. Tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, mini-frigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Le cabine dei ponti superiori hanno finestre, quelle del ponte Lower oblò. Gli spazi comuni includono il lounge del Main Deck con bar e zona relax, rinnovato nel 2015 con pavimenti in legno e arredi nei toni corallo, e due aree ristorazione: la sala da pranzo interna sul ponte Lower e l'area semi-coperta all'aperto sull'Upper Deck, entrambe con servizio a seduta unica non assegnata. Il menu internazionale valorizza le specialità locali, con buffet e cucina espressa. Il Sun Deck sull'area di prua offre ampio spazio per il relax con lettini prendisole. [post_title] => Variety Cruises: su Panorama II alla scoperta della Polinesia francese [post_date] => 2026-02-18T09:19:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771406381000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Treviso dà il benvenuto al prototipo del veicolo elettrico a guida autonoma sviluppato nell’ambito del Progetto Rapido - robot destinato all’assistenza a passeggeri con ridotta mobilità all’interno del terminal. Il progetto, avviato a giugno 2023 con termine previsto a fine aprile 2026, è promosso da un partenariato composto da Klaxon Mobility Gmbh (Lead Partner, Arnoldstein, Austria), Intercom Solutions Srl (Udine, Italia) e Aer Tre, società di gestione dell’aeroporto di Treviso controllata dal Gruppo Save. L’approccio multidisciplinare e all'avanguardia ha portato alla realizzazione di un veicolo elettrico che consente spostamenti sicuri e in autonomia tra le principali aree dell’aerostazione. Un risultato ottenuto attraverso soluzioni di movimentazione avanzate ed ergonomiche per le quali il veicolo è sempre connesso alla struttura It dell’aeroporto, con la quale scambia dati come il proprio status e la propria posizione, sincronizzando in automatico informazioni come il numero del gate e l’orario del volo. Utilizzando telecamere e sensori per navigare ambienti mappati in precedenza, il Sistema Rapido è in grado di auto-localizzarsi all’interno di ambienti conosciuti e di navigare in modo sicuro, evitando automaticamente gli ostacoli. Tutto ciò porta ad un miglioramento della qualità del servizio rispetto alla tradizionale assistenza Prm, che prevede l’intervento di un operatore aeroportuale, affidando autonomia al passeggero, che nel suo percorso fino al gate d’imbarco può anche scegliere di sostare ai negozi e ai punti di ristoro presenti nel del terminal. Con un budget di 834.127,90 euro, Rapido ha beneficiato di un sostegno finanziario significativo dal Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di € 581.188,28 ed € 86.114,04 di contributi nazionali. Il progetto non solo rispetta, ma anticipa gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Ue, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture resilienti e sostenibili (Obiettivi 9 e 11). Il passaggio conclusivo consiste nella validazione tecnica e funzionale del prototipo di veicolo elettrico prevista entro marzo. Una volta ottenuta, il veicolo automatizzato potrà essere immesso sul mercato e adottato nei più diversi contesti quali, oltre agli aeroporti, ospedali, stazioni ferroviarie, hotel e altri spazi pubblici, migliorando in modo significativo la qualità del servizio assistenziale. «Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto con il gruppo di lavoro dedicato ad un progetto per il quale l’aeroporto di Treviso è stato individuato come contesto adeguato in termini di rapporto tra spazi e flussi di traffico - afferma Federico Scanferlini, direttore Aeroporto di Treviso Gruppo Save -. Con un volume di 3 milioni di passeggeri, il Canova dà annualmente assistenza a oltre 15.000 passeggeri con difficoltà di deambulazione o disabilità. Il veicolo Rapido, destinato a persone con necessità di supporto per percorrere lunghe distanze all’interno del terminal, si inserisce nella nostra missione di continuo miglioramento della qualità dei servizi rivolti alla nostra utenza, in una prospettiva di ricadute positive anche in termini di ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro». [post_title] => Treviso: verso il debutto del robot Rapido per l'assistenza i passeggeri con ridotta mobilità [post_date] => 2026-02-18T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771406148000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497351" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic ad di Enit[/caption] Dopo un 2025 di consolidamento, con occupate in media almeno 6 camere su 10 tra le disponibilità degli esercizi ricettivi, il 2026 si preannuncia in crescita per il turismo italiano: il tasso di riempimento tra gennaio e aprile è già vicino al 50% in hotel e strutture extralberghiere, trainato dalla crescita della domanda dei turisti provenienti da Germania, Francia e Svizzera. È quanto emerge dall’ultima indagine svolta da Isnart per Unioncamere ed Enit nell’ambito dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio. Per quanto riguarda i due grandi eventi ospitati dal nostro Paese nel biennio 2025-2026, si conferma come il Giubileo abbia portato un chiaro aumento di clientela nel Lazio (50% degli operatori), con un’onda lunga che ha coinvolto anche le vicine Marche e Umbria (dove il 30% degli operatori si dicono “soddisfatti” per i risultati ottenuti grazie al traino dell’evento). Ritorno dai grandi eventi Per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in attesa dei dati definitivi, le prime stime segnalano un tasso tra il 70% e l’85% di camere occupate per febbraio; e prenotazioni anticipate intorno al 60% per i mesi successivi, a dimostrazione della coda lunga che i grandi eventi portano sul territorio, creando valore per le mete ospitanti. “Da grandi eventi e manifestazioni ci attendiamo un ritorno turistico anche sul medio lungo periodo. Viaggiatori che in prima battuta scelgono determinate mete per seguire degli appuntamenti tornano poi negli anni successivi per visitare l’intero Paese” commenta Ivana Jelinic, ad di Enit “L’Italia sta esprimendo tutto il suo potenziale a livello turistico, i viaggiatori internazionali scelgono sempre più le nostre destinazioni, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dei territori ed anche delle aree interne”. [post_title] => Enit: per la primavera 2026 già vendute il 50% di camere [post_date] => 2026-02-17T14:44:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771339444000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tap cessione del 44 prima dellestate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2609,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La privatizzazione parziale di Tap Air Portugal è entrata nella sua fase decisiva dopo aver superato l'ultimo ostacolo politico. L'11 febbraio si è conclusa la revisione parlamentare del decreto che regola la prima fase della vendita del capitale della compagnia aerea e dei suoi principali asset operativi, aprendo la strada al proseguimento dell'operazione.\r

\r

Il decreto consente la vendita fino al 44,9% del capitale in questa prima fase, entro il limite massimo autorizzato del 49,9%, con il 5% riservato ai dipendenti. \r

\r

L'obiettivo è raccogliere almeno 700 milioni di euro per questo pacchetto azionario e ha fissato il 2 aprile come termine ultimo per la ricezione di offerte non vincolanti. L'operazione è gestita tramite Parpública, la holding statale portoghese, che ha confermato di aver ricevuto tre manifestazioni di interesse da parte di importanti gruppi europei: IAG, Lufthansa e Air France-KLM. Il ministro delle infrastrutture ha indicato che l'intenzione è di selezionare l'offerente vincente prima dell'estate.\r

I vettori\r

In primo luogo, IAG ha pubblicamente espresso il suo interesse strategico in Tap e il suo ceo, Luis Gallego, ha indicato che l'obiettivo a medio termine è quello di ottenere il pieno controllo. Il gruppo propone un modello di \"doppio hub\" tra Lisbona e Madrid, con particolare attenzione alle rotte verso il Brasile e l'Africa, pur mantenendo l'indipendenza operativa della compagnia portoghese.\r

\r

Nel caso di Lufthansa, si presenta come un partner industriale con esperienza nell'integrazione delle compagnie aeree nazionali nella propria struttura. Il suo ceo, Carsten Spohr, ha evidenziato il track record del gruppo con aziende come Swiss e Austrian e, secondo diverse fonti, ha preso in considerazione una quota iniziale di circa il 19,9%.\r

\r

Da parte sua, Air France-KLM ha ribadito il suo forte interesse nell'acquisizione del 44,9% e sostiene che Lisbona si inserisca bene nella sua rete multi-hub insieme a Parigi e Amsterdam, rafforzando la sua presenza in America Latina.\r

\r

Le proposte devono includere un prezzo indicativo, una struttura di finanziamento e piani di investimento, nonché impegni per la sostenibilità e la sicurezza del lavoro.","post_title":"Tap, cessione (del 44%) prima dell'estate. In gara IAG, Lufthansa e Air France","post_date":"2026-02-18T13:16:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1771420580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507706\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio D'Oria[/caption]\r

\r

Una missione in primo piano: quella di proporre Venezia attraverso eventi, sia nuovi sia tradizionali, che contribuiscano a rilanciare un turismo di qualità, con preziose ricadute sul territorio. Vela si presenta all’appuntamento con il 2026 come realtà consolidata e operativa in diversi ambiti, che hanno proprio nell’attività di organizzazione e realizzazione di eventi uno dei suoi punti qualificanti.\r

\r

«La strada percorsa è stata lunga e oggi abbiamo consolidato un ruolo di raccordo tra il sistema del trasporto pubblico e i suoi utenti, veneziani e visitatori, allargando l’offerta dei servizi anche alle istituzioni culturali della città» spiega il direttore generale Fabrizio D’Oria.\r

Attività diversificata\r

Nel 2026 Vela concentrerà la sua attività su un ventaglio sempre più ampio di proposte, che come sottolinea ancora D’Oria «sono studiate ad hoc in base all’analisi a 360 gradi degli interessi del mercato turistico e delle aziende, senza tralasciare le esigenze della community locale». Fra le altre, spiccano la promozione e vendita delle principali mostre e siti d’arte cittadini, l’ideazione, organizzazione e commercializzazione delle manifestazioni tradizionali e di eventi speciali in città e la funzione di boxoffice dei principali eventi sportivi nazionali.\r

\r

In primo piano anche la commercializzazione di tutte le attività e dei servizi della fondazione Teatro la Fenice e la proposta del “Venezia Unica city pass” dedicato al turista, che comprende i principali siti culturali di Venezia.\r

\r

La società è in prima linea anche nella gestione del trasporto pubblico locale e nei servizi di mobilità.\r

\r

Un segmento di fondamentale importanza riguarda anche congressi ed eventi mediante la gestione di importanti sedi per eventi, modulari e multifunzionali.\r

\r

Infine, Vela è impegnata fra l’altro nel monitoraggio della sperimentazione che ha portato all’introduzione del contributo d’accesso alla città, nato per limitare i danni connessi a un turismo mordi e fuggi che non fa bene al delicato equilibrio di Venezia. «Il bilancio è positivo – spiega il manager – anche perché la misura è limitata a quanti non pernottano in città e i proventi vengono destinati oltre che a coprire i costi stessi dell’operazione anche ai residenti, che vedono una diminuzione della Tari».","post_title":"D'Oria: «Vela impegnata a sostenere Venezia con un turismo di qualità»","post_date":"2026-02-18T13:01:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1771419664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Milano Malpensa conferma che «la pista 35L/17R sarà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura».\r

Durante il periodo dei lavori, che rientrano nell’ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo.\r

Una nota congiunta di Enac e Sea spiega che sono previste - in raccordo con Enav, Assoclearance e i vettori - una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.\r

«La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio».\r

«I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese».\r

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili, nonché l’ammodernamento degli impianti tecnologici, previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture e finalizzati a garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. È inoltre prevista la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, attraverso l’impiego di innovative lampade a Led e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Gli interventi interesseranno anche parte delle vie di rullaggio, rendendo necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili. I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture.\r

\r

Maggiore capacità a Milano Linate\r

Enac, su proposta del gestore, in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista 35L di Malpensa, ha incrementato la capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate, al fine di consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa.\r

In particolare, la capacità dell’aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a 2 movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie. ","post_title":"Milano Malpensa: capacità ridotta per i lavori a una delle piste, dal 16 marzo al 9 maggio","post_date":"2026-02-18T11:36:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771414619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Southwest Airlines ha scelto di affidare a Starlink la connettività in volo: la società di SpaceX fornirà wi-fi di nuova generazione su tutto il network del vettore che include 11 paesi, consentendo ai passeggeri di guardare video in streaming, condividere contenuti e navigare in Internet a velocità elevata mentre sono in volo.\r

\r

«Il wi-fi gratuito ha riscosso un enorme successo tra i nostri membri Rapid Rewards e sappiamo che i passeggeri si aspettano una connettività senza interruzioni su tutti i loro dispositivi quando viaggiano - ha affermato Tony Roach, vicepresidente esecutivo, chief customer & brand officer di Southwest Airlines -. Starlink offre quell'esperienza di casa in volo, dando ai clienti la possibilità di guardare in streaming i loro programmi preferiti da qualsiasi piattaforma, guardare eventi sportivi in diretta, scaricare musica, giocare, lavorare e connettersi con i propri cari dal decollo all'atterraggio».\r

\r

Il primo aeromobile Southwest dotato di Starlink entrerà in servizio quest'estate mentre il servizio sarà disponibile su oltre 300 aeromobili entro la fine del 2026. \r

\r

Southwest è la più grande compagnia aerea statunitense che offre accesso gratuito al wi-fi su tutta la flotta ai membri del proprio programma di fidelizzazione, grazie a T-Mobile®2.","post_title":"Southwest: dall'estate arriva il wi-fi veloce in volo grazie a Starlink","post_date":"2026-02-18T10:56:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771412188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mahmoud Khasawneh[/caption]\r

\r

Si consolida l’immagine e la presenza in Italia di Grand Tours, dmc fondata una quindicina di anni fa ad Amman da Mahmoud Khasawneh con l’obiettivo di fare dell’ospitalità giordana una vera missione, basata su rispetto e relazioni autentiche.\r

\r

L’operatore giordano sta intensificando contatti e relazioni puntando su workshop e incontri organizzati dal gruppo Travel, grazie ai quali sta acquisendo una visibilità sempre più ampia nel mondo del trade. «Rimini si è rivelata un banco di prova importante per incontrare agenzie di viaggio e tour operator, creare relazioni solide e presentare al meglio la Giordania come destinazione sicura, stabile e accogliente per il mercato italiano – dichiara Mahmoud Khasawneh –. Abbiamo deciso di proseguire successivamente a Bari e Napoli ed ora al Tove di Milano. Per noi non è importante promuovere solo i nostri prodotti, ma valorizzare la Giordania come Paese e destinazione turistica nel suo insieme».\r

Le nuove strategie commerciali\r

A Milano l’operatore ha lavorato su nuove strategie commerciali, promuovendo e rafforzando il posizionamento dei pacchetti su misura, pensati per valorizzare storia, cultura, tradizioni delle comunità locali e sostenibilità e «stiamo programmando altre tappe italiane».\r

\r

Dalla prima partecipazione a Rimini a oggi, Grand Tours ha avviato nuove partnership con agenzie di viaggio e tour operator in tutta Italia, consolidando la rete commerciale e aprendo nuove opportunità. A un primo bilancio, la due giorni del Travel Open Village Evolution è stata produttiva: ha favorito nuovi rapporti e contribuito a trasformare i contatti dello scorso anno in richieste concrete di prenotazioni per la Giordania.\r

\r

Grand Tours guarda ora ai prossimi appuntamenti del 2026. «Contiamo di partecipare ad altri Travel Open Day – conclude Khasawneh – per interfacciarci con agenti di aree d’Italia dove vogliamo far conoscere meglio il nostro prodotto e il nostro Paese. Appuntamento quindi a Roma, dove saremo presenti a fine febbraio».\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Grand Tours: prosegue il piano di promozione sul mercato trade italiano","post_date":"2026-02-18T09:40:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771407632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi[/caption]\r

Fiavet-Confcommercio comunica che l'Assemblea Elettiva nazionale si svolgerà il prossimo 1° aprile.\r

L'appuntamento rappresenta il momento centrale per il rinnovo della governance della Federazione, chiamata a definire i vertici che la guideranno nel prossimo mandato. In vista della consultazione, il termine perentorio per il deposito delle liste dei candidati alla Presidenza nazionale e alla relativa Giunta è fissato per il giorno 12 marzo.\r

Un ringraziamento sentito va a Giuseppe Ciminnisi, recentemente dimessosi dalla carica di presidente. La sua presidenza consegna una Federazione solida, frutto di una gestione collegiale che ha saputo trasformare le deleghe della Giunta in risultati concreti. Tra i traguardi storici spicca il rinnovo del Ccnl, pilastro per la stabilità del settore, insieme alle incisive azioni parlamentari e presso i ministeri del turismo e dell’istruzione per la tutela legale delle figure di agente di viaggio, direttore tecnico e per il comparto del turismo scolastico.\r

\r

Dialogo e vettori\r

Un mandato segnato anche da successi legali contro i vettori aerei, dal costante tentativo di apertura di un dialogo costruttivo con Ryanair e dalle nuove battaglie comuni con le associazioni dei consumatori, senza dimenticare il forte impulso all’internazionalizzazione attraverso accordi strategici con Ambasciate ed Enti del turismo stranieri.\r

Il rinnovo delle cariche sociali giunge in una fase di profonda trasformazione per il comparto delle agenzie di viaggio e del turismo organizzato, confermando il ruolo di Fiavet come punto di riferimento istituzionale imprescindibile per la tutela e lo sviluppo della categoria.","post_title":"Fiavet elegge il nuovo presidente nell'Assemblea del 1° aprile","post_date":"2026-02-18T09:22:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771406579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Variety Cruises, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse gsa, scende in pista con gli itinerari 2026-2027 dedicati a Tahiti e alla Polinesia francese, operativi tutto l'anno a bordo della Panorama II.\r

Con 25 cabine doppie per soli 49 passeggeri, tutte esterne con vista mare, la nave garantisce un viaggio intimo, una formula che unisce autenticità, sostenibilità ed esclusività.\r

\r

Gli itinerari\r

In partenza da Papeete (Tahiti), le crociere esplorano le Isole della Società in Polinesia francese, Bora Bora, Taha'a, Moorea, Huahine e Raiatea.\r

Disponibili crociere di 7 notti in pensione completa (Tahiti, Moorea, Bora Bora) o di 10-11 notti per itinerari più completi che includono Huahine e Raiatea.\r

La nave di Variety Cruises, Panorama II, offre cabine distribuite sui ponti Upper, Main e Lower, rifinite in legno pregiato con bagni privati rivestiti in marmo. Tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, mini-frigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Le cabine dei ponti superiori hanno finestre, quelle del ponte Lower oblò.\r

Gli spazi comuni includono il lounge del Main Deck con bar e zona relax, rinnovato nel 2015 con pavimenti in legno e arredi nei toni corallo, e due aree ristorazione: la sala da pranzo interna sul ponte Lower e l'area semi-coperta all'aperto sull'Upper Deck, entrambe con servizio a seduta unica non assegnata. Il menu internazionale valorizza le specialità locali, con buffet e cucina espressa. Il Sun Deck sull'area di prua offre ampio spazio per il relax con lettini prendisole.","post_title":"Variety Cruises: su Panorama II alla scoperta della Polinesia francese","post_date":"2026-02-18T09:19:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771406381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Treviso dà il benvenuto al prototipo del veicolo elettrico a guida autonoma sviluppato nell’ambito del Progetto Rapido - robot destinato all’assistenza a passeggeri con ridotta mobilità all’interno del terminal.\r

Il progetto, avviato a giugno 2023 con termine previsto a fine aprile 2026, è promosso da un partenariato composto da Klaxon Mobility Gmbh (Lead Partner, Arnoldstein, Austria), Intercom Solutions Srl (Udine, Italia) e Aer Tre, società di gestione dell’aeroporto di Treviso controllata dal Gruppo Save.\r

L’approccio multidisciplinare e all'avanguardia ha portato alla realizzazione di un veicolo elettrico che consente spostamenti sicuri e in autonomia tra le principali aree dell’aerostazione. Un risultato ottenuto attraverso soluzioni di movimentazione avanzate ed ergonomiche per le quali il veicolo è sempre connesso alla struttura It dell’aeroporto, con la quale scambia dati come il proprio status e la propria posizione, sincronizzando in automatico informazioni come il numero del gate e l’orario del volo.\r

Utilizzando telecamere e sensori per navigare ambienti mappati in precedenza, il Sistema Rapido è in grado di auto-localizzarsi all’interno di ambienti conosciuti e di navigare in modo sicuro, evitando automaticamente gli ostacoli.\r

Tutto ciò porta ad un miglioramento della qualità del servizio rispetto alla tradizionale assistenza Prm, che prevede l’intervento di un operatore aeroportuale, affidando autonomia al passeggero, che nel suo percorso fino al gate d’imbarco può anche scegliere di sostare ai negozi e ai punti di ristoro presenti nel del terminal.\r

Con un budget di 834.127,90 euro, Rapido ha beneficiato di un sostegno finanziario significativo dal Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di € 581.188,28 ed € 86.114,04 di contributi nazionali. Il progetto non solo rispetta, ma anticipa gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Ue, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture resilienti e sostenibili (Obiettivi 9 e 11).\r

Il passaggio conclusivo consiste nella validazione tecnica e funzionale del prototipo di veicolo elettrico prevista entro marzo. Una volta ottenuta, il veicolo automatizzato potrà essere immesso sul mercato e adottato nei più diversi contesti quali, oltre agli aeroporti, ospedali, stazioni ferroviarie, hotel e altri spazi pubblici, migliorando in modo significativo la qualità del servizio assistenziale.\r

«Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto con il gruppo di lavoro dedicato ad un progetto per il quale l’aeroporto di Treviso è stato individuato come contesto adeguato in termini di rapporto tra spazi e flussi di traffico - afferma Federico Scanferlini, direttore Aeroporto di Treviso Gruppo Save -. Con un volume di 3 milioni di passeggeri, il Canova dà annualmente assistenza a oltre 15.000 passeggeri con difficoltà di deambulazione o disabilità. Il veicolo Rapido, destinato a persone con necessità di supporto per percorrere lunghe distanze all’interno del terminal, si inserisce nella nostra missione di continuo miglioramento della qualità dei servizi rivolti alla nostra utenza, in una prospettiva di ricadute positive anche in termini di ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro». \r

","post_title":"Treviso: verso il debutto del robot Rapido per l'assistenza i passeggeri con ridotta mobilità","post_date":"2026-02-18T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771406148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497351\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic ad di Enit[/caption]\r

\r

Dopo un 2025 di consolidamento, con occupate in media almeno 6 camere su 10 tra le disponibilità degli esercizi ricettivi, il 2026 si preannuncia in crescita per il turismo italiano: il tasso di riempimento tra gennaio e aprile è già vicino al 50% in hotel e strutture extralberghiere, trainato dalla crescita della domanda dei turisti provenienti da Germania, Francia e Svizzera.\r

\r

È quanto emerge dall’ultima indagine svolta da Isnart per Unioncamere ed Enit nell’ambito dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio.\r

\r

Per quanto riguarda i due grandi eventi ospitati dal nostro Paese nel biennio 2025-2026, si conferma come il Giubileo abbia portato un chiaro aumento di clientela nel Lazio (50% degli operatori), con un’onda lunga che ha coinvolto anche le vicine Marche e Umbria (dove il 30% degli operatori si dicono “soddisfatti” per i risultati ottenuti grazie al traino dell’evento).\r

Ritorno dai grandi eventi\r

Per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in attesa dei dati definitivi, le prime stime segnalano un tasso tra il 70% e l’85% di camere occupate per febbraio; e prenotazioni anticipate intorno al 60% per i mesi successivi, a dimostrazione della coda lunga che i grandi eventi portano sul territorio, creando valore per le mete ospitanti.\r

\r

“Da grandi eventi e manifestazioni ci attendiamo un ritorno turistico anche sul medio lungo periodo. Viaggiatori che in prima battuta scelgono determinate mete per seguire degli appuntamenti tornano poi negli anni successivi per visitare l’intero Paese” commenta Ivana Jelinic, ad di Enit “L’Italia sta esprimendo tutto il suo potenziale a livello turistico, i viaggiatori internazionali scelgono sempre più le nostre destinazioni, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dei territori ed anche delle aree interne”.","post_title":"Enit: per la primavera 2026 già vendute il 50% di camere","post_date":"2026-02-17T14:44:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771339444000]}]}}