Southwest: dall’estate arriva il wi-fi veloce in volo grazie a Starlink Southwest Airlines ha scelto di affidare a Starlink la connettività in volo: la società di SpaceX fornirà wi-fi di nuova generazione su tutto il network del vettore che include 11 paesi, consentendo ai passeggeri di guardare video in streaming, condividere contenuti e navigare in Internet a velocità elevata mentre sono in volo. «Il wi-fi gratuito ha riscosso un enorme successo tra i nostri membri Rapid Rewards e sappiamo che i passeggeri si aspettano una connettività senza interruzioni su tutti i loro dispositivi quando viaggiano – ha affermato Tony Roach, vicepresidente esecutivo, chief customer & brand officer di Southwest Airlines -. Starlink offre quell’esperienza di casa in volo, dando ai clienti la possibilità di guardare in streaming i loro programmi preferiti da qualsiasi piattaforma, guardare eventi sportivi in diretta, scaricare musica, giocare, lavorare e connettersi con i propri cari dal decollo all’atterraggio». Il primo aeromobile Southwest dotato di Starlink entrerà in servizio quest’estate mentre il servizio sarà disponibile su oltre 300 aeromobili entro la fine del 2026. Southwest è la più grande compagnia aerea statunitense che offre accesso gratuito al wi-fi su tutta la flotta ai membri del proprio programma di fidelizzazione, grazie a T-Mobile®2. Condividi

